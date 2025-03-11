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Програмне забезпечення для керування підрядниками розроблено, щоб допомогти компаніям ефективно керувати аутсорсинговими роботами, які виконуються підрядниками або субпідрядниками. Ці рішення допомагають відстежувати ефективність і продуктивність, а також організовувати робочі замовлення та керувати ними. Вони особливо корисні для компаній, які залежать від підрядників щодо спеціальних навичок і досвіду для виконання конкретних завдань і проектів. Це програмне забезпечення гарантує, що завдання відповідають стандартам компанії, і допомагає з випуском форм 1099, керуванням завданнями та відстеженням виконання. Інструменти управління підрядниками широко використовуються в таких галузях, як будівництво, роздрібна торгівля, ресторани, енергетика, комунальні послуги тощо.
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Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.
ServiceChannel
servicechannel.com
Додаток ServiceChannel дозволяє керівникам об'єктів ефективно управляти послугами ремонту та обслуговування від комерційних підрядників на єдиній платформі.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Avetta
avetta.com
Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.
Plane
plane.com
Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.
Thera
getthera.com
Thera — це екосистема додатків для управління грошима. Включає платіжні рішення, банківські послуги та оплату рахунків для глобальних команд.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
Ruul
ruul.io
Ruul допомагає бізнесам спростити роботу з фрілансерами, забезпечуючи управління рахунками і платежами, що дозволяє зосередитися на основній діяльності.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst - платформа для управління працівниками та підрядниками у 180+ країнах, що забезпечує легкість найму, обробки заробітної плати та дотримання законодавства.
Xolo
xolo.io
Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.
HireArt
hireart.com
HireArt - це додаток для керування контрактними працівниками з функціями для рекрутингу, управління постачальниками та фрілансерами в одному інтерфейсі.
ContractHub
contracthub.com
ContractHub допомагає командам швидко створювати, узгоджувати та керувати документами, знижуючи час обробки до 80%, автоматизуючи робочі процеси.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate - це платформа для факторингу, яка допомагає компаніям отримувати гроші з рахунків-фактур швидко та просто.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit - це рішення для управління бізнесом, яке допомагає фрілансерам і малим компаніям спростити облік рахунків, пропозицій та документів.
ISNetworld
isnetworld.com
ISNetworld - платформа для управління безпекою, дотриманням стандартів та ризиками підрядників в різних сферах.
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