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Програмне забезпечення для керування підрядниками розроблено, щоб допомогти компаніям ефективно керувати аутсорсинговими роботами, які виконуються підрядниками або субпідрядниками. Ці рішення допомагають відстежувати ефективність і продуктивність, а також організовувати робочі замовлення та керувати ними. Вони особливо корисні для компаній, які залежать від підрядників щодо спеціальних навичок і досвіду для виконання конкретних завдань і проектів. Це програмне забезпечення гарантує, що завдання відповідають стандартам компанії, і допомагає з випуском форм 1099, керуванням завданнями та відстеженням виконання. Інструменти управління підрядниками широко використовуються в таких галузях, як будівництво, роздрібна торгівля, ресторани, енергетика, комунальні послуги тощо.
Запит на новий застосунок
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate створює новий робочий світ. Допомагає кадровим агентствам, консультаційним компаніям і окремим особам отримувати заробітну плату за допомогою простого, швидкого фінансування рахунків-фактур, загорнутого на спеціальну технологію.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — це комплексне рішення для управління бізнесом, призначене для того, щоб допомогти фрілансерам, малому та середньому бізнесу оптимізувати свою діяльність. Ви можете легко керувати рахунками-фактурами, пропозиціями, контактами та документами в одному місці за допомогою LancerKit, заощаджуючи час і підвищуючи продуктивність. Платформа проста у використанні та зрозуміла, що дозволяє легко розпочати роботу одразу. LancerKit — це ідеальний варіант, який допоможе вам розвиватися та процвітати, незалежно від того, чи є ви фрілансером, який працює самостійно, чи власником невеликої компанії, яка хоче керувати своїм персоналом. LancerKit дає вам можливість організовувати вашу гру завдяки таким функціям, як автоматичне виставлення рахунків, настроювані пропозиції та безпечне зберігання документів.
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процес обробки документів ContractHub допомагає командам створювати, затверджувати, виконувати документи та керувати ними приблизно на 80% швидше. Завантажте свої документи та налаштуйте робочий процес – так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включає модулі для охорони здоров'я, безпеки та контролю навколишнього середовища, управління страхуванням та закупівлями, дотримання та навчання EMPLYEE, відстеження аудиту та оцінки тощо.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши складність процесу, ми переосмислюємо нарахування заробітної плати та переваги для перспективних компаній і віддалених команд. Для компаній наше комплексне рішення допомагає вам контролювати весь життєвий цикл віддаленої роботи, дозволяючи легко підключати, оплачувати та керувати віддаленими командами в 150 країнах. Для команд і підрядників RemotePass гарантує, що ви отримаєте оплату вчасно та в обраному вами способі оплати та у валюті, а наш супердодаток надає безперешкодний доступ до провідних фінансових послуг і переваг — незалежно від того, де ви знаходитесь у світі. Наша команда зосереджена на користувальницькому досвіді, і ми використовуємо складний продукт із UX споживчого рівня. Ми дуже дбаємо про те, щоб дозволити відділам кадрів і фінансам уникнути ручної роботи та дотримуватися вимог, щоб ви могли зосередитися на залученні та утриманні найкращих світових талантів. Замовте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як RemotePass може зробити вашу реєстрацію та нарахування зарплати справді легкими. RemotePass: зареєструйтесь і платіть будь-кому, де завгодно.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядників, використовуючи контракти, що відповідають місцевим вимогам, уникаючи ризиків неправильної класифікації, проходження аудитів відповідності та керування своєю міжнародною робочою силою в одному місці.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.
Thera
getthera.com
Все, що стосується руху грошей. Створено для глобальних команд. Thera — це екосистема додатків, призначених для економії ваших грошей — Payroll, Banking, Bill Pay. Незалежно від того, чи бажаєте ви скористатися одним із наших продуктів чи повним пакетом, ми допоможемо вам.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Avetta
avetta.com
Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Xolo
xolo.io
Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй основній діяльності. Ruul добре підходить для цілого ряду підприємств, особливо тих, які працюють у цифровій економіці. Він ідеально підходить для: - Стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають ефективні субпідрядні рішення та рішення для фінансового управління. - Цифрові агентства та медіакомпанії, яким потрібні гнучкі рішення для управління талантами та оплати. - Платформи та спільноти, які регулярно співпрацюють із фрілансерами та незалежними підрядниками. Понад 10 000 компаній і 70 000 фрілансерів по всьому світу покладаються на Ruul, щоб керувати своєю роботою та фінансовими відносинами бездоганним і відповідним чином.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.
ServiceChannel
servicechannel.com
Додаток ServiceChannel дозволяє керівникам об'єктів ефективно управляти послугами ремонту та обслуговування від комерційних підрядників на єдиній платформі.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
HireArt
hireart.com
Усе, що вам потрібно для керування власною контрактною робочою силою. Створіть сучасну контрактну робочу силу та керуйте нею за допомогою єдиного інструменту. Записний роботодавець, пошук джерел на вимогу, керування постачальниками та керування фрілансерами – усе в одному інтерфейсі користувача для самообслуговування.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
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