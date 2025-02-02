Програмне забезпечення для керування підрядниками - Найпопулярніші застосунки - Швеція

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Програмне забезпечення для керування підрядниками розроблено, щоб допомогти компаніям ефективно керувати аутсорсинговими роботами, які виконуються підрядниками або субпідрядниками. Ці рішення допомагають відстежувати ефективність і продуктивність, а також організовувати робочі замовлення та керувати ними. Вони особливо корисні для компаній, які залежать від підрядників щодо спеціальних навичок і досвіду для виконання конкретних завдань і проектів. Це програмне забезпечення гарантує, що завдання відповідають стандартам компанії, і допомагає з випуском форм 1099, керуванням завданнями та відстеженням виконання. Інструменти управління підрядниками широко використовуються в таких галузях, як будівництво, роздрібна торгівля, ресторани, енергетика, комунальні послуги тощо.
Запит на новий застосунок
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів і юристів. Наша платформа допомагає провідним світовим компаніям скорочувати витрати, прискорювати час найму та захищати від неправильної класифікації в більш ніж 150 країнах: від пошуку кадрів до перевірки відповідності, документів, платежів і інформації. Ознайомтеся з платформою безкоштовно або забронюйте демонстрацію сьогодні — подивіться, як PepsiCo, Depop і понад 12 000 провідних світових компаній використовують YunoJuno для легкої роботи з підрядниками.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate створює новий робочий світ. Допомагає кадровим агентствам, консультаційним компаніям і окремим особам отримувати заробітну плату за допомогою простого, швидкого фінансування рахунків-фактур, загорнутого на спеціальну технологію.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — це комплексне рішення для управління бізнесом, призначене для того, щоб допомогти фрілансерам, малому та середньому бізнесу оптимізувати свою діяльність. Ви можете легко керувати рахунками-фактурами, пропозиціями, контактами та документами в одному місці за допомогою LancerKit, заощаджуючи час і підвищуючи продуктивність. Платформа проста у використанні та зрозуміла, що дозволяє легко розпочати роботу одразу. LancerKit — це ідеальний варіант, який допоможе вам розвиватися та процвітати, незалежно від того, чи є ви фрілансером, який працює самостійно, чи власником невеликої компанії, яка хоче керувати своїм персоналом. LancerKit дає вам можливість організовувати вашу гру завдяки таким функціям, як автоматичне виставлення рахунків, настроювані пропозиції та безпечне зберігання документів.
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процес обробки документів ContractHub допомагає командам створювати, затверджувати, виконувати документи та керувати ними приблизно на 80% швидше. Завантажте свої документи та налаштуйте робочий процес – так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включає модулі для контролю за здоров’ям, безпекою та навколишнім середовищем, управління страхуванням і закупівлями, відповідності та навчання працівників, відстеження аудиту та оцінки тощо.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши складність процесу, ми переосмислюємо нарахування заробітної плати та переваги для перспективних компаній і віддалених команд. Для компаній наше комплексне рішення допомагає вам контролювати весь життєвий цикл віддаленої роботи, дозволяючи легко підключати, оплачувати та керувати віддаленими командами в 150 країнах. Для команд і підрядників RemotePass гарантує, що ви отримаєте оплату вчасно та в обраному вами способі оплати та у валюті, а наш супердодаток надає безперешкодний доступ до провідних фінансових послуг і переваг — незалежно від того, де ви знаходитесь у світі. Наша команда зосереджена на користувальницькому досвіді, і ми використовуємо складний продукт із UX споживчого рівня. Ми дуже дбаємо про те, щоб дозволити відділам кадрів і фінансам уникнути ручної роботи та дотримуватися вимог, щоб ви могли зосередитися на залученні та утриманні найкращих світових талантів. Замовте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як RemotePass може зробити вашу реєстрацію та нарахування зарплати справді легкими. RemotePass: зареєструйтесь і платіть будь-кому, де завгодно.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядників, використовуючи контракти, що відповідають місцевим вимогам, уникаючи ризиків неправильної класифікації, проходження аудитів відповідності та керування своєю міжнародною робочою силою в одному місці.
TalentDesk
talentdesk.io
Програмне забезпечення для керування та оплати ваших підрядників і фрілансерів. Де б вони не були. TalentDesk.io — це наскрізна система керування фрілансерами (FMS), розроблена командою, яка стоїть за провідним торговим майданчиком PeopleHour.com. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду в економіці фрілансерів ми є єдиною платформою, створеною для компаній, які сильно покладаються на зовнішні ресурси. Залучайте найкращих позаштатних спеціалістів, миттєво розподіляйте роботу за допомогою спеціально створеного каталогу та автоматизуйте мультивалютні платежі підрядникам будь-де. Нам довіряють глобальні електронні навчання, виробництво/медіа, консалтингові та швидкозростаючі технологічні компанії по всьому світу.
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технологію з інтуїтивним обслуговуванням, щоб організації могли швидко та відповідно до вимог залучати та платити працівникам у всьому світі.
Thera
getthera.com
Все, що стосується руху грошей. Створено для глобальних команд. Thera — це екосистема додатків, призначених для економії ваших грошей — Payroll, Banking, Bill Pay. Незалежно від того, чи бажаєте ви скористатися одним із наших продуктів чи повним пакетом, ми допоможемо вам.
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя на власних умовах.
Avetta
avetta.com
Єдина комплексна платформа управління ризиками для підрядників, яка вам потрібна. Використовуйте платформу, якій довіряють понад 130 000 компаній у понад 120 країнах, щоб будувати безпечні, стійкі та безпечні з’єднання.
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи можуть отримати доступ до найкращих талантів у всьому світі, розвивати свій бізнес і створювати різноманітні розподілені команди. Немає авансових комісій, прихованих витрат або довгострокових блокувань. Прокат у 160+ країнах || Платіть у 100+ валютах || Отримайте цілодобову підтримку експертів
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси управління тощо — усе в одному місці. Gusto пишається тим, що обслуговує понад 300 000 компаній у США за допомогою єдиної надійної системи, конкурентоспроможних інструментів компенсації та експертного керівництва, щоб допомогти вам розширити можливості вашої команди. Тому що коли ваші люди процвітають, ваш бізнес теж процвітає. Дізнайтесь більше на https://gusto.com
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб забезпечити дотримання вимог у понад 180 країнах.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй основній діяльності. Ruul добре підходить для цілого ряду підприємств, особливо тих, які працюють у цифровій економіці. Він ідеально підходить для: - Стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають ефективні субпідрядні рішення та рішення для фінансового управління. - Цифрові агентства та медіакомпанії, яким потрібні гнучкі рішення для управління талантами та оплати. - Платформи та спільноти, які регулярно співпрацюють із фрілансерами та незалежними підрядниками. Понад 10 000 компаній і 70 000 фрілансерів по всьому світу покладаються на Ruul, щоб керувати своєю роботою та фінансовими відносинами бездоганним і відповідним чином.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, WorkMarket був заснований у 2010 році та придбаний компанією ADP у 2018 році.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel надає керівникам об’єктів єдину платформу для пошуку, закупівлі, керування та оплати послуг з ремонту та технічного обслуговування від комерційних підрядників у межах їхнього підприємства. Забезпечуючи безпрецедентну прозорість і керовану даними аналітику якості послуг для всіх професій, місць розташування та підрядників, менеджери об’єктів забезпечують значний капітал бренду та рентабельність інвестицій для своїх організацій без аутсорсингу чи інвестицій у нову інфраструктуру. ServiceChannel заспокоює об’єкти та робочі команди магазинів, гарантуючи, що їх розташування пропонують найкращий досвід для гостей і працівників. Лідери ринку в різних галузях співпрацюють з нами, щоб прискорити продуктивність своїх критично важливих для бізнесу активів. Ми робимо це можливим завдяки платформі SaaS, яка надає єдине джерело правди, ринок, який з’єднує компанії з провідними постачальниками послуг, і професійно керовані послуги. ServiceChannel щодня використовується понад 500 провідними брендами для керування більш ніж 70 000 підрядниками в понад 500 000 комерційних точках у 66 країнах.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — по всьому світу. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, виплати та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, такі як Slack і Microsoft 365, — і все це протягом 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися на важливому: розбудові свого бізнесу та своєї команди.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви можете побачити, як відбувається робота, за допомогою таких функцій, як відстеження часу, знімки екрана, відстеження активності, відстеження URL-адрес і додатків, показники аналітики робочої сили, автоматичне нарахування заробітної плати та виставлення рахунків, планування, GPS і моніторинг розташування, а також табелі обліку робочого часу. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS і Android. Наша місія — допомогти кожному провести найпродуктивніший день на роботі. Це зобов’язання означає надання пріоритету максимальній продуктивності без шкоди для повноцінного робочого середовища для всіх. Відчуйте трансформаційний вплив Hubstaff на ефективність і успіх нашої організації. Ось як Hubstaff став безцінним активом для бізнесу наших клієнтів: - Підвищення продуктивності: досягнуто чудового збільшення продуктивності на 5% завдяки плавній автоматизації процесів ВВП. - Стратегічний розподіл ресурсів: впровадження Hubstaff дозволило заощадити кількість персоналу, еквівалентну 10 співробітникам, підвищивши операційну ефективність. - Перемоги в бізнесі та покращення прибутку: сприяють отриманню нових можливостей для бізнесу та значному покращенню фінансового результату. - Нульовий час простою: насолоджуйтеся безперебійною роботою з нульовим часом простою, забезпечуючи безперервний і плавний робочий процес. - Ефективні процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом: спрощено всі процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом, зменшивши адміністративні витрати та забезпечивши точність. - Економія коштів на проектах: досягнута значна економія в межах від 10% до 25% на різних проектах, підвищуючи загальну прибутковість. - Підвищення цінності для клієнтів: досягнуто значного збільшення на 30% цінності, пропонованої клієнтам, підвищуючи стандарти обслуговування. - Оптимізація завдань: економія на 25% досягнута за рахунок усунення зайвих завдань і покращення загального використання ресурсів. - Зменшення витрат на наймання: скорочення витрат на наймання на 25%, пом’якшення ризиків, пов’язаних із поганим наймом, і оптимізація процесів найму. - Утримання співробітників: надає найкращим працівникам дані, необхідні для швидшого просування по службі, що сприяє кращому утриманню співробітників. Hubstaff виявився ключовим інструментом у прагненні наших клієнтів до досконалості, що забезпечує відчутні результати в різних бізнес-операціях. Приймайте майбутнє роботи з Hubstaff!
HireArt
hireart.com
Усе, що вам потрібно для керування власною контрактною робочою силою. Створіть сучасну контрактну робочу силу та керуйте нею за допомогою єдиного інструменту. Записний роботодавець, пошук джерел на вимогу, керування постачальниками та керування фрілансерами – усе в одному інтерфейсі користувача для самообслуговування.
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої робочої сили в одному місці. Завдяки Deel компанії роблять можливим глобальний нарахування заробітної плати, використовуючи власний бек-офіс Deel і місцеві організації. Працівники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі зняття коштів, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на заробітну плату та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування Deel. Сьогодні Deel обслуговує понад 20 000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до публічних компаній, допомагаючи понад 120 000 працівників отримувати зарплату з будь-якого місця. Створюйте локалізовані юридичні контракти, відстежуйте відпустку, надавайте бонуси, керуйте капіталом тощо. Забронюйте демонстрацію, щоб отримати особистий посібник із платформи Deel, і розблокуйте свою глобальну робочу силу вже сьогодні.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
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