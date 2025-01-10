Програмне забезпечення для керування підрядниками - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви можете побачити, як відбувається робота, за допомогою таких функцій, як відстеження часу, знімки екрана, відстеження активності, відстеження URL-адрес і додатків, показники аналітики робочої сили, автоматичне нарахування заробітної плати та виставлення рахунків, планування, GPS і моніторинг розташування, а також табелі обліку робочого часу. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS і Android. Наша місія — допомогти кожному провести найпродуктивніший день на роботі. Це зобов’язання означає надання пріоритету максимальній продуктивності без шкоди для повноцінного робочого середовища для всіх. Відчуйте трансформаційний вплив Hubstaff на ефективність і успіх нашої організації. Ось як Hubstaff став безцінним активом для бізнесу наших клієнтів: - Підвищення продуктивності: досягнуто чудового збільшення продуктивності на 5% завдяки плавній автоматизації процесів ВВП. - Стратегічний розподіл ресурсів: впровадження Hubstaff дозволило заощадити кількість персоналу, еквівалентну 10 співробітникам, підвищивши операційну ефективність. - Перемоги в бізнесі та покращення прибутку: сприяють отриманню нових можливостей для бізнесу та значному покращенню фінансового результату. - Нульовий час простою: насолоджуйтеся безперебійною роботою з нульовим часом простою, забезпечуючи безперервний і плавний робочий процес. - Ефективні процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом: спрощено всі процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом, зменшивши адміністративні витрати та забезпечивши точність. - Економія коштів на проектах: досягнута значна економія в межах від 10% до 25% на різних проектах, підвищуючи загальну прибутковість. - Підвищення цінності для клієнтів: досягнуто значного збільшення на 30% цінності, пропонованої клієнтам, підвищуючи стандарти обслуговування. - Оптимізація завдань: економія на 25% досягнута за рахунок усунення зайвих завдань і покращення загального використання ресурсів. - Зменшення витрат на наймання: скорочення витрат на наймання на 25%, пом’якшення ризиків, пов’язаних із поганим наймом, і оптимізація процесів найму. - Утримання співробітників: надає найкращим працівникам дані, необхідні для швидшого просування по службі, що сприяє кращому утриманню співробітників. Hubstaff виявився ключовим інструментом у прагненні наших клієнтів до досконалості, що забезпечує відчутні результати в різних бізнес-операціях. Приймайте майбутнє роботи з Hubstaff!