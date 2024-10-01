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Програмне забезпечення для керування підрядниками - Найпопулярніші застосунки - Маврикій
Програмне забезпечення для керування підрядниками розроблено, щоб допомогти компаніям ефективно керувати аутсорсинговими роботами, які виконуються підрядниками або субпідрядниками. Ці рішення допомагають відстежувати ефективність і продуктивність, а також організовувати робочі замовлення та керувати ними. Вони особливо корисні для компаній, які залежать від підрядників щодо спеціальних навичок і досвіду для виконання конкретних завдань і проектів. Це програмне забезпечення гарантує, що завдання відповідають стандартам компанії, і допомагає з випуском форм 1099, керуванням завданнями та відстеженням виконання. Інструменти управління підрядниками широко використовуються в таких галузях, як будівництво, роздрібна торгівля, ресторани, енергетика, комунальні послуги тощо.
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Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований...
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel надає керівникам об’єктів єдину платформу для пошуку, закупівлі, керування та оплати послуг з ремонту та технічного обслуговування від комерційних підрядників у межах їхнього підприємства. Забезпечуючи безпрецедентну прозорість і керовану даними аналітику якості послуг для всіх профес...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя ...
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів...
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Avetta
avetta.com
Єдина комплексна платформа управління ризиками для підрядників, яка вам потрібна. Використовуйте платформу, якій довіряють понад 130 000 компаній у понад 120 країнах, щоб будувати безпечні, стійкі та безпечні з’єднання.
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
Thera
getthera.com
Все, що стосується руху грошей. Створено для глобальних команд. Thera — це екосистема додатків, призначених для економії ваших грошей — Payroll, Banking, Bill Pay. Незалежно від того, чи бажаєте ви скористатися одним із наших продуктів чи повним пакетом, ми допоможемо вам.
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй осно...
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви может...
HireArt
hireart.com
Усе, що вам потрібно для керування власною контрактною робочою силою. Створіть сучасну контрактну робочу силу та керуйте нею за допомогою єдиного інструменту. Записний роботодавець, пошук джерел на вимогу, керування постачальниками та керування фрілансерами – усе в одному інтерфейсі користувача для...
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши склад...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядн...
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безп...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...
Sonovate
sonovate.com
Sonovate створює новий робочий світ. Допомагає кадровим агентствам, консультаційним компаніям і окремим особам отримувати заробітну плату за допомогою простого, швидкого фінансування рахунків-фактур, загорнутого на спеціальну технологію.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — це комплексне рішення для управління бізнесом, призначене для того, щоб допомогти фрілансерам, малому та середньому бізнесу оптимізувати свою діяльність. Ви можете легко керувати рахунками-фактурами, пропозиціями, контактами та документами в одному місці за допомогою LancerKit, заощаджую...
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процес обробки документів ContractHub допомагає командам створювати, затверджувати, виконувати документи та керувати ними приблизно на 80% швидше. Завантажте свої документи та налаштуйте робочий процес – так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включає модулі для контролю за здоров’ям, безпекою та навколишнім середовищем, управління страхуванням і закупівлями, відповідності та навчання працівників, відстеження аудиту та оцінки тощо.
TalentDesk
talentdesk.io
Програмне забезпечення для керування та оплати ваших підрядників і фрілансерів. Де б вони не були. TalentDesk.io — це наскрізна система керування фрілансерами (FMS), розроблена командою, яка стоїть за провідним торговим майданчиком PeopleHour.com. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду в економіці фрі...