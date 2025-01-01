Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування контрактами оптимізує та автоматизує весь життєвий цикл контракту, включаючи створення, відстеження та моніторинг. Це особливо корисно для професіоналів, які беруть участь у переговорах щодо контрактів, наприклад для продавців або представників клієнтів. Ці особи відповідають за визначення умов контракту, угод про рівень обслуговування, внесення змін і виконання контрактів. Окрім аспекту переговорів, юридичні відділи обох сторін відіграють вирішальну роль у процесі укладання контракту. Вони гарантують, що контракти відповідають відповідним законам, нормативним актам і внутрішнім правилам компанії. Використовуючи програмне забезпечення для керування контрактами, організації можуть спростити та прискорити процес керування контрактами. Це усуває ручні завдання, зменшує кількість помилок і підвищує загальну ефективність. Це програмне забезпечення забезпечує безперебійну співпрацю між різними зацікавленими сторонами, оптимізує робочі процеси за контрактом і забезпечує відповідність протягом усього життєвого циклу контракту.
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Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign - це додаток для електронного підпису документів, який інтегрується з популярними платформами та спрощує управління документами.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts - це платформа для управління контрактами, що допомагає створювати, відстежувати та організовувати контракти в одному місці.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Papernest
papernest.com
Papernest дозволяє управління контрактами та підписками, такими як електроенергія, Інтернет та страхування, в одному місці.
Concord
concordnow.com
Concord - інструмент для управління контрактами, що дозволяє їх складання, обговорення, підписання та ведення в одному місці.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper - платформа для управління договорами та постачальниками, що забезпечує видимість, контроль та відповідність регуляторним вимогам.
provakil
provakil.com
Provakil допомагає компаніям керувати юридичними процесами, автоматизуючи збір інформації, управління документами та звітність.
Proposify
proposify.com
Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.
Linksquares
linksquares.com
LinkSquares - це програмне забезпечення для управління контрактами, що використовує штучний інтелект для створення, перегляду та виконання угод.
Juro
juro.com
Juro — це платформа для автоматизації управління контрактами, що спрощує їх створення, виконання та управління в безпечному середовищі.
DocuX
docux.ai
DocuX — це платформа для автоматизації управління документами й контрактами, яка включає створення, спільну роботу, електронний підпис та архівування.
Legistify
legistify.com
Legistify - це платформа для управління юридичними процесами, що включає модулі для договорів, судових справ і повідомлень для оптимізації роботи юридичних команд.
Legislate
legislate.ai
Legislate - це додаток для створення, управління та пошуку затверджених юристами контрактів без витрат на юридичні послуги.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy - платформа для управління життєвим циклом юридичних договорів, що пропонує інструменти для складання, зберігання та переговорів щодо контрактів.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad - програма для автоматизації процесів укладання контрактів, що полегшує роботу юридичних команд та забезпечує центральне управління договорами.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке забезпечує безпечний та безpapеровий контроль, включаючи управління зустрічами та електронними підписами.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Контракт Cardinal - програма для управління контрактами, яка допомагає створювати, відстежувати та аналізувати контракти, забезпечуючи їх виконання.
Zefort
zefort.com
Zefort - програмне забезпечення для керування контрактами. Воно спрощує створення, підписання, зберігання та обмін контрактами між командами.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept – це цифрова платформа для продажів, що спрощує управління документами та співпрацю між покупцями і продавцями під час укладання угод.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE - це цифрова платформа для управління бізнес-процесами, даними та взаємодіями з клієнтами з інтеграцією різних рішень в одній системі.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign - це програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє надсилати, підписувати та керувати контрактами онлайн.
ContractWorks
contractworks.com
Контрактна служба — це програмне забезпечення для управління контрактами, яке спрощує їх створення, виконання та моніторинг в одиному рішенні.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition – платформа для автоматизації пропозицій, угод, виставлення рахунків і збору платежів для професійних послуг.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — це рішення для управління контрактами, яке автоматизує юридичні процеси та забезпечує ефективність у підготовці, перегляді та затвердженні контрактів.
Ontra
ontra.ai
Ontra - платформа для автоматизації контрактів і управління юридичними процесами, допомагає фірмам ефективно обробляти документи та відстежувати зобов'язання.
Lexion
lexion.ai
Lexion - це платформа для управління контрактами, що спрощує безперервні процеси укладання угод за допомогою автоматизації та штучного інтелекту.
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe - це додаток для автоматизації управління контрактами та рахунками, що спрощує процеси для малих і середніх бізнесів.
Evisort
evisort.com
Evisort - платформа для керування контрактами, що автоматизує їхній життєвий цикл, надає аналітику та підтримує управління ризиками.
Practice Ignition
practiceignition.com
Practice Ignition дозволяє відправляти пропозиції, контракти та платежі в одному документі для простішого управління взаємовідносинами з клієнтами.
Contractify
contractify.io
Contractify - програмне забезпечення для управління контрактами, яке спрощує підписання, управління та автоматизацію контрактів онлайн.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign - додаток для цифрового підписання документів, що забезпечує безпеку, управління та відстеження процесів підписання.
DeepStream
deep.stream
DeepStream - це платформа для електронного забезпечення, що спрощує процеси закупівель від планування до укладання контрактів, з можливістю інтеграції та аналізу.
Leeway
getleeway.com
Leeway допомагає компаніям управляти контрактами, зменшуючи час на цю діяльність та забезпечуючи контроль над юридичними і фінансовими ризиками.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc - платформа для управління юридичними документами, що автоматизує створення, перегляд та підписання контрактів для покращення ефективності процесів.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке дозволяє зберігати, відстежувати та управляти контрактами в безпечному середовищі.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI - додаток для створення договорів, переговорів, електронного підпису та зберігання договорів. Допомагає пришвидшити процеси при зменшенні ризиків.
Summize
summize.com
Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram - це хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, яке пропонує інструменти для реквізитів, замовлень, контрактів і управління постачальниками.
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely - програмне забезпечення для управління життєвим циклом контрактів, що автоматизує створення, затвердження, електронний підпис і архівацію договорів.
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для управління контрактами, що спрощує їх створення, редагування, узгодження і підписання за допомогою штучного інтелекту.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow дозволяє створювати документи за допомогою інтерактивних форм, управляти контрактами та контролювати їх статус в одному місці.
DocTract
doctract.com
Доктрак - це хмарний інструмент для ефективного управління політиками, процедурами та контрактами з можливістю спільної роботи та інтеграції з іншими системами.
WorkRails
workrails.com
WorkRails допомагає компаніям швидко створювати точні комерційні пропозиції на професійні послуги, спрощуючи процеси і інтегруючись з існуючими системами.
top.legal
top.legal
top.legal – платформа для автоматизації і оптимізації процесу переговорів по контрактах, що забезпечує швидше та ефективніше укладання угод.
Zuva
zuva.ai
Zuva — це платформа на основі AI для аналізу та управління контрактами, що спрощує процес перегляду та аналізу договірних документів.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore - хмарне рішення для збору, управління та звітності даних з документів. Пропонує простоту заповнення форм, спільну роботу, відстеження документів і потужну звітність.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook - це платформа для управління контрактами, що дозволяє створювати, підписувати та відстежувати угоди в організації з автоматизацією процесів.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow - це платформа для автоматизації процесу управління контрактами, включаючи створення, співпрацю, підписання та архівування документів.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це хмарна платформа для управління контрактами та документами, що автоматизує робочі процеси і інтегрується з платформами, такими як Salesforce.
Docue
docue.com
Docue - це правова програма для створення, електронного підписання, управління і зберігання юридичних контрактів просто та швидко.
Pergamin
pergam.in
Pergamin - онлайн інструмент для створення, редагування, підписування, зберігання та архівування юридичних документів, оптимізуючи роботу з контрактами.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT автоматизує документи, скорочує час на їх складання на 70% і прискорює затвердження на 4-7 днів, підходячи для міжнародних компаній.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — це технологічний набір для автоматизації процесів закупівель, розроблений для малого та середнього бізнесу, що покращує управління закупками.
Pactly
pactly.com
Pactly — платформа для управління контрактами, що спрощує їхній життєвий цикл, автоматизує завдання та забезпечує співпрацю між юридичними та бізнес-командами.
Inhubber
inhubber.com
Inhubber - платформа для управління контрактами, що використовує блокчейн та ШІ для спрощення створення, зберігання та обробки контрактів.
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