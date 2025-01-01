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Програмне забезпечення для керування контрактами
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Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування контрактами оптимізує та автоматизує весь життєвий цикл контракту, включаючи створення, відстеження та моніторинг. Це особливо корисно для професіоналів, які беруть участь у переговорах щодо контрактів, наприклад для продавців або представників клієнтів. Ці особи відповідають за визначення умов контракту, угод про рівень обслуговування, внесення змін і виконання контрактів. Окрім аспекту переговорів, юридичні відділи обох сторін відіграють вирішальну роль у процесі укладання контракту. Вони гарантують, що контракти відповідають відповідним законам, нормативним актам і внутрішнім правилам компанії. Використовуючи програмне забезпечення для керування контрактами, організації можуть спростити та прискорити процес керування контрактами. Це усуває ручні завдання, зменшує кількість помилок і підвищує загальну ефективність. Це програмне забезпечення забезпечує безперебійну співпрацю між різними зацікавленими сторонами, оптимізує робочі процеси за контрактом і забезпечує відповідність протягом усього життєвого циклу контракту.

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Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign - це додаток для електронного підпису документів, який інтегрується з популярними платформами та спрощує управління документами.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts - це платформа для управління контрактами, що допомагає створювати, відстежувати та організовувати контракти в одному місці.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord - інструмент для управління контрактами, що дозволяє їх складання, обговорення, підписання та ведення в одному місці.

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper - платформа для управління договорами та постачальниками, що забезпечує видимість, контроль та відповідність регуляторним вимогам.

Papernest

Papernest

papernest.com

Papernest дозволяє управління контрактами та підписками, такими як електроенергія, Інтернет та страхування, в одному місці.

provakil

provakil

provakil.com

Provakil допомагає компаніям керувати юридичними процесами, автоматизуючи збір інформації, управління документами та звітність.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

LinkSquares - це програмне забезпечення для управління контрактами, що використовує штучний інтелект для створення, перегляду та виконання угод.

DocuX

DocuX

docux.ai

DocuX — це платформа для автоматизації управління документами й контрактами, яка включає створення, спільну роботу, електронний підпис та архівування.

Legistify

Legistify

legistify.com

Legistify - це платформа для управління юридичними процесами, що включає модулі для договорів, судових справ і повідомлень для оптимізації роботи юридичних команд.

Juro

Juro

juro.com

Juro — це платформа для автоматизації управління контрактами, що спрощує їх створення, виконання та управління в безпечному середовищі.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate - це додаток для створення, управління та пошуку затверджених юристами контрактів без витрат на юридичні послуги.

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Contractzy - платформа для управління життєвим циклом юридичних договорів, що пропонує інструменти для складання, зберігання та переговорів щодо контрактів.

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Ironclad - програма для автоматизації процесів укладання контрактів, що полегшує роботу юридичних команд та забезпечує центральне управління договорами.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке забезпечує безпечний та безpapеровий контроль, включаючи управління зустрічами та електронними підписами.

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Контракт Cardinal - програма для управління контрактами, яка допомагає створювати, відстежувати та аналізувати контракти, забезпечуючи їх виконання.

Zefort

Zefort

zefort.com

Zefort - програмне забезпечення для керування контрактами. Воно спрощує створення, підписання, зберігання та обмін контрактами між командами.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

GetAccept – це цифрова платформа для продажів, що спрощує управління документами та співпрацю між покупцями і продавцями під час укладання угод.

SYDLE ONE

SYDLE ONE

sydle.com

SYDLE ONE - це цифрова платформа для управління бізнес-процесами, даними та взаємодіями з клієнтами з інтеграцією різних рішень в одній системі.

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign - це програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє надсилати, підписувати та керувати контрактами онлайн.

ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

Контрактна служба — це програмне забезпечення для управління контрактами, яке спрощує їх створення, виконання та моніторинг в одиному рішенні.

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition – платформа для автоматизації пропозицій, угод, виставлення рахунків і збору платежів для професійних послуг.

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

SpotDraft — це рішення для управління контрактами, яке автоматизує юридичні процеси та забезпечує ефективність у підготовці, перегляді та затвердженні контрактів.

Ontra

Ontra

ontra.ai

Ontra - платформа для автоматизації контрактів і управління юридичними процесами, допомагає фірмам ефективно обробляти документи та відстежувати зобов'язання.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion - це платформа для управління контрактами, що спрощує безперервні процеси укладання угод за допомогою автоматизації та штучного інтелекту.

WhitePipe

WhitePipe

whitepipe.io

WhitePipe - це додаток для автоматизації управління контрактами та рахунками, що спрощує процеси для малих і середніх бізнесів.

Evisort

Evisort

evisort.com

Evisort - платформа для керування контрактами, що автоматизує їхній життєвий цикл, надає аналітику та підтримує управління ризиками.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Practice Ignition дозволяє відправляти пропозиції, контракти та платежі в одному документі для простішого управління взаємовідносинами з клієнтами.

Contractify

Contractify

contractify.io

Contractify - програмне забезпечення для управління контрактами, яке спрощує підписання, управління та автоматизацію контрактів онлайн.

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoopsign - додаток для цифрового підписання документів, що забезпечує безпеку, управління та відстеження процесів підписання.

DeepStream

DeepStream

deep.stream

DeepStream - це платформа для електронного забезпечення, що спрощує процеси закупівель від планування до укладання контрактів, з можливістю інтеграції та аналізу.

Leeway

Leeway

getleeway.com

Leeway допомагає компаніям управляти контрактами, зменшуючи час на цю діяльність та забезпечуючи контроль над юридичними і фінансовими ризиками.

Juridoc

Juridoc

juridoc.com.br

Juridoc - платформа для управління юридичними документами, що автоматизує створення, перегляд та підписання контрактів для покращення ефективності процесів.

Contract Hound

Contract Hound

contracthound.com

Contract Hound - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке дозволяє зберігати, відстежувати та управляти контрактами в безпечному середовищі.

Advocat

Advocat

advocat.ai

Advocat AI - додаток для створення договорів, переговорів, електронного підпису та зберігання договорів. Допомагає пришвидшити процеси при зменшенні ризиків.

Summize

Summize

summize.com

Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

Tradogram - це хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, яке пропонує інструменти для реквізитів, замовлень, контрактів і управління постачальниками.

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precisely - програмне забезпечення для управління життєвим циклом контрактів, що автоматизує створення, затвердження, електронний підпис і архівацію договорів.

fynk

fynk

fynk.com

fynk — це програмне забезпечення для управління контрактами, що спрощує їх створення, редагування, узгодження і підписання за допомогою штучного інтелекту.

Bounsel

Bounsel

bounsel.com

Bounsel Flow дозволяє створювати документи за допомогою інтерактивних форм, управляти контрактами та контролювати їх статус в одному місці.

DocTract

DocTract

doctract.com

Доктрак - це хмарний інструмент для ефективного управління політиками, процедурами та контрактами з можливістю спільної роботи та інтеграції з іншими системами.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails допомагає компаніям швидко створювати точні комерційні пропозиції на професійні послуги, спрощуючи процеси і інтегруючись з існуючими системами.

top.legal

top.legal

top.legal

top.legal – платформа для автоматизації і оптимізації процесу переговорів по контрактах, що забезпечує швидше та ефективніше укладання угод.

Zuva

Zuva

zuva.ai

Zuva — це платформа на основі AI для аналізу та управління контрактами, що спрощує процес перегляду та аналізу договірних документів.

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore - хмарне рішення для збору, управління та звітності даних з документів. Пропонує простоту заповнення форм, спільну роботу, відстеження документів і потужну звітність.

Contractbook

Contractbook

contractbook.com

Contractbook - це платформа для управління контрактами, що дозволяє створювати, підписувати та відстежувати угоди в організації з автоматизацією процесів.

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

Oneflow - це платформа для автоматизації процесу управління контрактами, включаючи створення, співпрацю, підписання та архівування документів.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — це хмарна платформа для управління контрактами та документами, що автоматизує робочі процеси і інтегрується з платформами, такими як Salesforce.

Docue

Docue

docue.com

Docue - це правова програма для створення, електронного підписання, управління і зберігання юридичних контрактів просто та швидко.

Pergamin

Pergamin

pergam.in

Pergamin - онлайн інструмент для створення, редагування, підписування, зберігання та архівування юридичних документів, оптимізуючи роботу з контрактами.

AXDRAFT

AXDRAFT

axdraft.com

AXDRAFT автоматизує документи, скорочує час на їх складання на 70% і прискорює затвердження на 4-7 днів, підходячи для міжнародних компаній.

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Acquirell — це технологічний набір для автоматизації процесів закупівель, розроблений для малого та середнього бізнесу, що покращує управління закупками.

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly — платформа для управління контрактами, що спрощує їхній життєвий цикл, автоматизує завдання та забезпечує співпрацю між юридичними та бізнес-командами.

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

Inhubber - платформа для управління контрактами, що використовує блокчейн та ШІ для спрощення створення, зберігання та обробки контрактів.

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Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog