Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки

Acquirell

acquirell.com

Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує наступні проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель: *Неможливість керувати процесом закупівель за допомогою традиційних інструментів, таких як Excel і аркуші паперу. *Неможливість керувати вимогами компанії до закупівель через складні процеси затвердження. *Значна втрата часу через ручне виконання всіх процесів закупівлі, включаючи події пошуку. *Нерозуміння всередині компанії та з постачальниками через незручне використання різних каналів зв'язку. Acquirell має наступні модулі, які дозволяють вирішити проблеми, зазначені вище: ПЛАНУВАННЯ ВИМОГ Збирайте та керуйте заявками на закупівлю від усіх відділів і співробітників, щоб позбутися складних алгоритмів узгодження потреб і закупівлі зайвих товарів. ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ Автоматизуйте створення та затвердження замовлення на замовлення контролерами за допомогою повністю інтегрованої системи закупівель, щоб зменшити кількість повторних робіт і помилок. УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ КОНТРАКТІВ Забезпечте відповідність через автоматизацію всіх етапів роботи з контрактами, щоб зменшити витрати часу та мінімізувати помилки завдяки виключенню ручного робочого процесу. ЕЛЕКТРОННЕ ПОСТАЧАННЯ Отримайте стратегічні ключові позиції за найкращою пропозицією, проводячи миттєві заходи електронного закупівлі: форвардні аукціони, зворотні аукціони, голландські аукціони та події RFx. УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ Документуйте всі комунікації та відносини з постачальниками в одній базі даних і розвивайте справжні стратегічні відносини з кваліфікованими постачальниками. АНАЛІТИКА ВИТРАТ Автоматизуйте збір даних для розрахунку витрат на закупівлі. Відстежуйте та контролюйте витрати, щоб коригувати стратегію закупівель.