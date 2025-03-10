Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування контрактами оптимізує та автоматизує весь життєвий цикл контракту, включаючи створення, відстеження та моніторинг. Це особливо корисно для професіоналів, які беруть участь у переговорах щодо контрактів, наприклад для продавців або представників клієнтів. Ці особи відповідають за визначення умов контракту, угод про рівень обслуговування, внесення змін і виконання контрактів. Окрім аспекту переговорів, юридичні відділи обох сторін відіграють вирішальну роль у процесі укладання контракту. Вони гарантують, що контракти відповідають відповідним законам, нормативним актам і внутрішнім правилам компанії. Використовуючи програмне забезпечення для керування контрактами, організації можуть спростити та прискорити процес керування контрактами. Це усуває ручні завдання, зменшує кількість помилок і підвищує загальну ефективність. Це програмне забезпечення забезпечує безперебійну співпрацю між різними зацікавленими сторонами, оптимізує робочі процеси за контрактом і забезпечує відповідність протягом усього життєвого циклу контракту.
Запит на новий застосунок
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign - це додаток для електронного підпису документів, який інтегрується з популярними платформами та спрощує управління документами.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts - це платформа для управління контрактами, що допомагає створювати, відстежувати та організовувати контракти в одному місці.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Concord
concordnow.com
Concord - інструмент для управління контрактами, що дозволяє їх складання, обговорення, підписання та ведення в одному місці.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper - платформа для управління договорами та постачальниками, що забезпечує видимість, контроль та відповідність регуляторним вимогам.
Papernest
papernest.com
Papernest дозволяє управління контрактами та підписками, такими як електроенергія, Інтернет та страхування, в одному місці.
provakil
provakil.com
Provakil допомагає компаніям керувати юридичними процесами, автоматизуючи збір інформації, управління документами та звітність.
Proposify
proposify.com
Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.
Linksquares
linksquares.com
LinkSquares - це програмне забезпечення для управління контрактами, що використовує штучний інтелект для створення, перегляду та виконання угод.
DocuX
docux.ai
DocuX — це платформа для автоматизації управління документами й контрактами, яка включає створення, спільну роботу, електронний підпис та архівування.
Legistify
legistify.com
Legistify - це платформа для управління юридичними процесами, що включає модулі для договорів, судових справ і повідомлень для оптимізації роботи юридичних команд.
Juro
juro.com
Juro — це платформа для автоматизації управління контрактами, що спрощує їх створення, виконання та управління в безпечному середовищі.
Legislate
legislate.ai
Legislate - це додаток для створення, управління та пошуку затверджених юристами контрактів без витрат на юридичні послуги.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy - платформа для управління життєвим циклом юридичних договорів, що пропонує інструменти для складання, зберігання та переговорів щодо контрактів.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad - програма для автоматизації процесів укладання контрактів, що полегшує роботу юридичних команд та забезпечує центральне управління договорами.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке забезпечує безпечний та безpapеровий контроль, включаючи управління зустрічами та електронними підписами.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Контракт Cardinal - програма для управління контрактами, яка допомагає створювати, відстежувати та аналізувати контракти, забезпечуючи їх виконання.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept – це цифрова платформа для продажів, що спрощує управління документами та співпрацю між покупцями і продавцями під час укладання угод.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE - це цифрова платформа для управління бізнес-процесами, даними та взаємодіями з клієнтами з інтеграцією різних рішень в одній системі.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign - це програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє надсилати, підписувати та керувати контрактами онлайн.
ContractWorks
contractworks.com
Контрактна служба — це програмне забезпечення для управління контрактами, яке спрощує їх створення, виконання та моніторинг в одиному рішенні.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition – платформа для автоматизації пропозицій, угод, виставлення рахунків і збору платежів для професійних послуг.
Ontra
ontra.ai
Ontra - платформа для автоматизації контрактів і управління юридичними процесами, допомагає фірмам ефективно обробляти документи та відстежувати зобов'язання.
Lexion
lexion.ai
Lexion - це платформа для управління контрактами, що спрощує безперервні процеси укладання угод за допомогою автоматизації та штучного інтелекту.
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe - це додаток для автоматизації управління контрактами та рахунками, що спрощує процеси для малих і середніх бізнесів.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — це рішення для управління контрактами, яке автоматизує юридичні процеси та забезпечує ефективність у підготовці, перегляді та затвердженні контрактів.
Evisort
evisort.com
Evisort - платформа для керування контрактами, що автоматизує їхній життєвий цикл, надає аналітику та підтримує управління ризиками.
Practice Ignition
practiceignition.com
Practice Ignition дозволяє відправляти пропозиції, контракти та платежі в одному документі для простішого управління взаємовідносинами з клієнтами.
Contractify
contractify.io
Contractify - програмне забезпечення для управління контрактами, яке спрощує підписання, управління та автоматизацію контрактів онлайн.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign - додаток для цифрового підписання документів, що забезпечує безпеку, управління та відстеження процесів підписання.
DeepStream
deep.stream
DeepStream - це платформа для електронного забезпечення, що спрощує процеси закупівель від планування до укладання контрактів, з можливістю інтеграції та аналізу.
Leeway
getleeway.com
Leeway допомагає компаніям управляти контрактами, зменшуючи час на цю діяльність та забезпечуючи контроль над юридичними і фінансовими ризиками.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc - платформа для управління юридичними документами, що автоматизує створення, перегляд та підписання контрактів для покращення ефективності процесів.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке дозволяє зберігати, відстежувати та управляти контрактами в безпечному середовищі.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI - додаток для створення договорів, переговорів, електронного підпису та зберігання договорів. Допомагає пришвидшити процеси при зменшенні ризиків.
Summize
summize.com
Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.
Zefort
zefort.com
Zefort - програмне забезпечення для керування контрактами. Воно спрощує створення, підписання, зберігання та обмін контрактами між командами.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram - це хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, яке пропонує інструменти для реквізитів, замовлень, контрактів і управління постачальниками.
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely — це програмне забезпечення для керування життєвим циклом контрактів, яке допомагає юридичним відділам зосередитися на справді важливій роботі. Завдяки автоматизованому складанню контрактів, робочим процесам затвердження, електронним підписам, інтелектуальному архівуванню та моніторингу Precisely дозволяє юридичним органам привнести структуру та реальну бізнес-цінність для своїх організацій. Наші функції, орієнтовані на підприємства, включають комплексну автоматизацію та генерацію контрактів, дозволяють налаштовувати складні робочі процеси затвердження, надсилати ваші контракти на перевірку та електронний підпис, а також архівувати всі ваші контракти в одному місці. Точно стає вашим єдиним джерелом істини. Нашому рішенню довіряють юристи та люблять бізнес-команди Red Bull, Orange, Adverity, Engel & Völkers AG, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping тощо.
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для керування контрактами з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для значного спрощення створення, редагування, узгодження та підписання контрактів. Його основні функції включають складання та створення, динамічний вміст, спільне редагування, робочі процеси затвердження та електронний підпис. Використовуючи штучний інтелект, fynk пропонує розширений аналіз контрактів для поглибленого аналізу даних у контрактах. Можна створювати шаблони для повторюваних типів документів, забезпечуючи узгодженість і узгодженість брендів у контрактах і пропозиціях. Завдяки функції динамічного вмісту користувачі можуть заповнювати контракти, заповнюючи форму, або зовнішні користувачі можуть робити внески через анкету. Він також підтримує інтелектуальні блоки та умови для полегшення введення контрактів і додаткових розділів. Він відстежує, коли потрібно поновити контракти, встановлюючи нагадування та зберігаючи огляд цінності, поставленої на карту. Програмне забезпечення дозволяє співпрацювати в команді, де внутрішні та зовнішні користувачі можуть працювати разом у режимі реального часу. Він інтегрується з кількома системами, забезпечуючи сумісність із існуючими робочими процесами та впроваджуючи протоколи безпеки, сумісні з GDPR, у керування контрактами.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — це рішення для створення документів за лічені секунди за допомогою інтерактивних форм, наче це розмова. Покращуйте керування своїми контрактами за допомогою цього програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, яке дозволяє створювати автоматичні підсумки, створювати нагадування, запитувати схвалення та підписи (біометричні або з цифровим сертифікатом) і контролювати статус документа з єдиного місця. Ви також можете інтегрувати його зі своїми улюбленими робочими процесами та інструментами через API та отримати доступ до понад 5000 інтеграцій із Zapier.
DocTract
doctract.com
DocTract революціонізує те, як організації використовують ключові документи за допомогою спеціального хмарного рішення з розширеними можливостями співпраці. Управління політиками, управління процедурами та управління контрактами перетворюються на процеси справжньої доданої вартості, які безпосередньо дозволяють організаціям співпрацювати, розгортати та захищати ключові документи. DocTract розуміє особливі вимоги, необхідні для обробки політик, процедур, стандартних операційних процедур і контрактів. Вбудовані можливості допомагають у всьому процесі від співпраці над переглядами до рівнів затвердження та електронних підписів.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає корпоративним технологічним компаніям швидко й легко створювати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу послуг, забезпечуючи повторюваність, масштаб і прискорення прибутку. WorkRails усуває розбіжності між відділами продажів, професійними послугами та їхніми клієнтами, підключається до інших систем обліку, усуває подвійний запис і помилки та полегшує продажі. WorkRails інтегрується з наявним набором технологій, включаючи стандартну інтеграцію з Salesforce.com, Conga та Microsoft Dynamics. Понад 40 000 цінових пропозицій професійних послуг було налаштовано за допомогою WorkRails Services CPQ. Клієнти WorkRails скоротили час створення пропозиції послуг з тижнів до годин, зменшивши загальний час циклу продажів, збільшивши впровадження продукту та зменшивши відтік.
top.legal
top.legal
top.legal — це платформа SaaS, яка революціонізує процес узгодження контрактів. Маючи чітке бачення щодо усунення труднощів під час узгодження контрактів і оптимізації результатів, ми пропонуємо рішення, яке інтегрує програмну аналітику, переговори та автоматизацію в процес укладання контрактів. Наша місія полягає в тому, щоб прокласти шлях до цінності під час переговорів про контракти та покращення результатів. Завдяки нашій платформі ми надаємо нашим клієнтам можливість використовувати наявні контракти та вести переговори ефективніше та результативніше. Основна пропозиція top.legal полягає в тому, щоб клієнти могли швидше укладати кращі угоди. Наша платформа забезпечує відповідні контракти з чудовими результатами, що зрештою призводить до більш успішних і швидких переговорів. З Top.Legal відчуйте майбутнє контрактних переговорів вже сьогодні.
Zuva
zuva.ai
Контрактує AI, який надзвичайно простий у використанні. Легко додайте розвідку про контракти до своїх робочих процесів і програм.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — це хмарне рішення, яке дозволяє користувачам легко та безпечно збирати, керувати та звітувати про дані транзакцій з документами. З Docsmore ви отримуєте більше від своїх документів за допомогою: * FORM.FILL.SIGN - з Docsmore спрощується процес налаштування форми та надсилання користувачам для заповнення або підпису. Використовуйте нашу платформу, щоб легко завантажити документ, указати поля форми/вивіски та надіслати користувачам для заповнення. Представляйте форми своїм користувачам найприроднішим можливим способом - сам документ. * СПІВПРАЦЯ - Діліться та співпрацюйте з кількома користувачами в режимі реального часу. Призначте кожне поле окремому користувачеві для ефективної співпраці. * ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ – більше не потрібно телефонувати вашим клієнтам із запитанням, чи завантажили вони форму та прочитали її. З Docsmore ви отримуєте сповіщення в реальному часі, щойно клієнт відкриває документ. Відстежуйте прогрес і стан усіх ваших документів за допомогою надійної функціональної панелі інструментів Docsmore. * ПОТУЖНА ЗВІТНІСТЬ - Docsmore постачається з вражаючим інструментом звітності. Усі дані, введені вашими клієнтами, можна легко отримати для пошуку, просто ввімкнувши цю функцію. Ним можна керувати до певних полів у вашому документі, щоб ви створювали звіти лише для тих, які вам потрібні, що робить його дуже потужним. * ФОРМИ PDF - Docsmore розпізнає більшість полів форм PDF і зберігає назви полів під час завантаження документа. Ви можете продовжувати використовувати свій улюблений інструмент для створення PDF-документа з полями форми, не побоюючись їх втратити під час завантаження в Docsmore. * БРЕНДИРОВАННЯ - Docsmore можна інтегрувати прямо з вашою програмою, щоб вона виглядала як частина вашої власної програми або веб-сайту. Ми пропонуємо виділений сервер і статичний IP, що робить масштабування продукту легким.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook перетворює статичні контракти на базу даних для всієї організації, розкриваючи повну цінність ваших даних, забезпечуючи прозорість і безперебійний потік даних між інструментами. Створюйте та підписуйте без зусиль, співпрацюйте зі своєю командою, відстежуйте всі свої зобов’язання в одному місці та автоматизуйте весь процес для досягнення ефективності. За фінансування інвесторів, зокрема Tiger Global, Bessemer Venture Partners і Gradient Ventures, Contractbook було засновано в Копенгагені в 2017 році та обслуговує понад 250 000 користувачів у понад 85 країнах. Увійдіть у нову еру та візьміть під контроль свої контракти на contractbook.com.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — це платформа, яка автоматизує весь процес укладення контракту від початку до кінця в одному місці. Перетворення незграбних, статичних контрактів на корисні, по-справжньому цифрові контракти, які виглядають як магія. Процеси швидші, рішення кращі, а угоди – швидші. Це простіший, зручніший і розумніший спосіб для команд будь-якого розміру та форми виконувати свої контракти. Спробуйте Oneflow безкоштовно на oneflow.com
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують ручні завдання та складні процеси. Побудована на власній платформі хмарної інфраструктури, SpringCM – це мережа доставки контенту для продуктивності, доступності та безпеки. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго, штат Іллінойс. У 2016 році SpringCM відкрив два нових офіси в Сан-Франциско та Лондоні, а в 2018 році SpringCM відкрив офіс у Бухаресті. Він отримав найбільше 5-зіркових відгуків серед усіх партнерів Salesforce AppExchange для управління контрактами. 31 липня 2018 року DocuSign оголосив про плани придбати SpringCM за 220 мільйонів доларів. 4 вересня 2018 року DocuSign придбала SpringCM Solution.
Docue
docue.com
Docue Technologies – це юридична технологічна компанія, заснована в 2015 році з офісами в Лондоні, Гельсінкі та Стокгольмі. Docue дає компаніям можливість створювати, електронно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові контракти юридичного рівня швидким і доступним способом. Завдяки бібліотеці шаблонів, написаних юристами та підтримуваних юристами, які можна автоматизувати кількома клацаннями миші, Docue є рішенням для визначення категорій у юридичній документації та управлінні контрактами. Понад 100 000 клієнтів уже використовують Docue. Docue, інвестуючи значні кошти в технології, швидко розвивається, щорічно перевищуючи 70%.
Pergamin
pergam.in
Pergamin — це онлайн-інструмент, який дозволяє створювати, редагувати, підписувати, зберігати та архівувати юридичні документи, наприклад контракти. Завдяки Pergamin ваша компанія заощадить час і папір. Pergamin об’єднує весь процес роботи з контрактами в одному місці на інтуїтивно зрозумілій онлайн-платформі. Ви можете плавно переходити між різними етапами керування документами. Наш інструмент для створення шаблонів дозволяє створити правову базу. За допомогою Pergamin ви можете помістити всю політику в логічну структуру. Завдяки цьому ви та ваш відділ кадрів, продажів, юристів та адміністрування можете зосередитися на тому, що важливо для вашої компанії.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT допомагає підприємствам складати документи на 70% швидше та скорочувати час затвердження на 4-7 днів. Термін виконання: 1-3 тижні. Ми є системою автоматизації документообігу та керування контрактами з такими ключовими перевагами: 1. Впровадження: ми автоматизуємо ваші шаблони для вас (не DIY) і запускаємо функціональний автоматизований процес за 1-3 тижні. 2. Гнучкість: придбайте кожну функцію AXDRAFT за потреби, щоб доповнити існуючі процеси або розгорнути AXDRAFT для кожного відділу. Ми задовольняємо ваші потреби. 3. AXDRAFT автоматизує документи будь-якою мовою, ідеально підходить для глобального використання транснаціональними корпораціями. 4. Простота використання: AXDRAFT — це проста і масштабована наскрізна система CLM, яка відповідає будь-якому законному бюджету та задовольняє потреби як зростаючих команд, які шукають швидких перемог, так і зрілих організацій.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує наступні проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель: *Неможливість керувати процесом закупівель за допомогою традиційних інструментів, таких як Excel і аркуші паперу. *Неможливість керувати вимогами компанії до закупівель через складні процеси затвердження. *Значна втрата часу через ручне виконання всіх процесів закупівлі, включаючи події пошуку. *Нерозуміння всередині компанії та з постачальниками через незручне використання різних каналів зв'язку. Acquirell має наступні модулі, які дозволяють вирішити проблеми, зазначені вище: ПЛАНУВАННЯ ВИМОГ Збирайте та керуйте заявками на закупівлю від усіх відділів і співробітників, щоб позбутися складних алгоритмів узгодження потреб і закупівлі зайвих товарів. ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ Автоматизуйте створення та затвердження замовлення на замовлення контролерами за допомогою повністю інтегрованої системи закупівель, щоб зменшити кількість повторних робіт і помилок. УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ КОНТРАКТІВ Забезпечте відповідність через автоматизацію всіх етапів роботи з контрактами, щоб зменшити витрати часу та мінімізувати помилки завдяки виключенню ручного робочого процесу. ЕЛЕКТРОННЕ ПОСТАЧАННЯ Отримайте стратегічні ключові позиції за найкращою пропозицією, проводячи миттєві заходи електронного закупівлі: форвардні аукціони, зворотні аукціони, голландські аукціони та події RFx. УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ Документуйте всі комунікації та відносини з постачальниками в одній базі даних і розвивайте справжні стратегічні відносини з кваліфікованими постачальниками. АНАЛІТИКА ВИТРАТ Автоматизуйте збір даних для розрахунку витрат на закупівлі. Відстежуйте та контролюйте витрати, щоб коригувати стратегію закупівель.
Pactly
pactly.com
Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному часі. Завдяки настроюваним шаблонам, рецензіям підручників за допомогою штучного інтелекту, розширеним робочим процесам і аналітиці Pactly економить час, знижує ризики та покращує процеси. Приєднуйтеся до багатьох малих і великих команд, які використовують Pactly, щоб революціонізувати управління контрактами.
Inhubber
inhubber.com
Платформа керування контрактами з власним цифровим підписом. Використовуючи блокчейн і ШІ, INHUBBER забезпечує безпрецедентну безпеку та аналітику даних для хмарного програмного забезпечення CLM. INHUBBER спрощує контракти, робить їх зрозумілими, інтерактивними, простими в управлінні та автоматизованими. Це скорочує час, витрати та ризики, пов’язані з переговорами, створенням, затвердженням і керуванням контрактами. ШІ INHUBBER відповідає на контекстні запитання, а цифровий підпис підписує будь-який формат файлу.
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