Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

Docsmore

docsmore.com

Docsmore — це хмарне рішення, яке дозволяє користувачам легко та безпечно збирати, керувати та звітувати про дані транзакцій з документами. З Docsmore ви отримуєте більше від своїх документів за допомогою: * FORM.FILL.SIGN - з Docsmore спрощується процес налаштування форми та надсилання користувачам для заповнення або підпису. Використовуйте нашу платформу, щоб легко завантажити документ, указати поля форми/вивіски та надіслати користувачам для заповнення. Представляйте форми своїм користувачам найприроднішим можливим способом - сам документ. * СПІВПРАЦЯ - Діліться та співпрацюйте з кількома користувачами в режимі реального часу. Призначте кожне поле окремому користувачеві для ефективної співпраці. * ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ – більше не потрібно телефонувати вашим клієнтам із запитанням, чи завантажили вони форму та прочитали її. З Docsmore ви отримуєте сповіщення в реальному часі, щойно клієнт відкриває документ. Відстежуйте прогрес і стан усіх ваших документів за допомогою надійної функціональної панелі інструментів Docsmore. * ПОТУЖНА ЗВІТНІСТЬ - Docsmore постачається з вражаючим інструментом звітності. Усі дані, введені вашими клієнтами, можна легко отримати для пошуку, просто ввімкнувши цю функцію. Ним можна керувати до певних полів у вашому документі, щоб ви створювали звіти лише для тих, які вам потрібні, що робить його дуже потужним. * ФОРМИ PDF - Docsmore розпізнає більшість полів форм PDF і зберігає назви полів під час завантаження документа. Ви можете продовжувати використовувати свій улюблений інструмент для створення PDF-документа з полями форми, не побоюючись їх втратити під час завантаження в Docsmore. * БРЕНДИРОВАННЯ - Docsmore можна інтегрувати прямо з вашою програмою, щоб вона виглядала як частина вашої власної програми або веб-сайту. Ми пропонуємо виділений сервер і статичний IP, що робить масштабування продукту легким.