Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки - Швеція

Juro

juro.com

Платформа автоматизації контрактів із підтримкою штучного інтелекту, що дозволяє юридичним і бізнес-командам створювати, виконувати контракти та керувати ними швидше, ніж будь-коли. Наскрізна платформа забезпечує весь життєвий цикл контракту від ініціації до поновлення в безпечному середовищі, вбудованому в браузер. Juro співпрацює з компаніями, які швидко розвиваються, як-от Trustpilot, Soundcloud і WeWork, щоб оптимізувати робочий процес за контрактами та отримати краще розуміння даних про контракти. Juro підтримують Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp і засновники Wise, Gumtree і Indeed.