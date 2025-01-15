Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки - Палестинські території
Програмне забезпечення для керування контрактами оптимізує та автоматизує весь життєвий цикл контракту, включаючи створення, відстеження та моніторинг. Це особливо корисно для професіоналів, які беруть участь у переговорах щодо контрактів, наприклад для продавців або представників клієнтів. Ці особи відповідають за визначення умов контракту, угод про рівень обслуговування, внесення змін і виконання контрактів. Окрім аспекту переговорів, юридичні відділи обох сторін відіграють вирішальну роль у процесі укладання контракту. Вони гарантують, що контракти відповідають відповідним законам, нормативним актам і внутрішнім правилам компанії. Використовуючи програмне забезпечення для керування контрактами, організації можуть спростити та прискорити процес керування контрактами. Це усуває ручні завдання, зменшує кількість помилок і підвищує загальну ефективність. Це програмне забезпечення забезпечує безперебійну співпрацю між різними зацікавленими сторонами, оптимізує робочі процеси за контрактом і забезпечує відповідність протягом усього життєвого циклу контракту.
Запит на новий застосунок
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
WhitePipe
whitepipe.io
Спрощене керування контрактами та автоматизація у найкращому вигляді! Оптимізуйте керування контрактами та дебіторською заборгованістю за допомогою автоматизації та шаблонів для всіх малих і середніх підприємств, заощаджуючи час і одночасно оцифровуючи.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — це створення контрактів, переговори, електронний підпис і сховище контрактів. Використовуйте Advocat AI, щоб швидше укладати контракти, одночасно зменшуючи ризики.
top.legal
top.legal
top.legal — це платформа SaaS, яка революціонізує процес узгодження контрактів. Маючи чітке бачення щодо усунення труднощів під час узгодження контрактів і оптимізації результатів, ми пропонуємо рішення, яке інтегрує програмну аналітику, переговори та автоматизацію в процес укладання контрактів. Наша місія полягає в тому, щоб прокласти шлях до цінності під час переговорів про контракти та покращення результатів. Завдяки нашій платформі ми надаємо нашим клієнтам можливість використовувати наявні контракти та вести переговори ефективніше та результативніше. Основна пропозиція top.legal полягає в тому, щоб клієнти могли швидше укладати кращі угоди. Наша платформа забезпечує відповідні контракти з чудовими результатами, що зрештою призводить до більш успішних і швидких переговорів. З Top.Legal відчуйте майбутнє контрактних переговорів вже сьогодні.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збір платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без рахунків і повсякденному адміністратору. Ignition також інтегрується з такими провідними програмами, як Gusto, QuickBooks Online, Xero, ProConnect, Karbon, Xero Practice Manager і Zapier, щоб автоматизувати робочі процеси та звільнити дорогоцінний час. Понад 7000 компаній, що надають професійні послуги, покладаються на Ignition, щоб швидше отримувати гроші за всю свою роботу, працювати ефективніше та ставати прибутковішими.
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені хвилини замість годин завдяки нашому інтелектуальному робочому простору, який автоматично розставляє пріоритети для ваших документів і збирає необхідні схвалення та електронні підписи для вас. Вибирайте з понад 500 вбудованих, перевірених законом шаблонів угод, форм, контрактів, політик тощо. (Вартістю понад 50 тисяч доларів США, доступний для всіх платних планів без додаткових витрат.) DocuX за умовчанням пропонує всім користувачам безпеку банківського рівня. Ви можете інтегрувати свої поточні інструменти та платформи з DocuX лише за кілька кліків. Команди, які використовують DocuX, повідомляють про підвищення продуктивності на 80%, зниження витрат на 70% і пришвидшення угод у 10 разів. Замовте демонстрацію, щоб побачити, як ви можете повернути контроль над своїми документами та контрактами, максимально підвищити ефективність і мінімізувати витрати на підписку.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, повністю інтегрованих постачальників електронних підписів та вбудованих віртуальних кімнат даних. (VDR) - все в одному. Забезпечуючи сучасне управління для мільйонів малих і середніх підприємств і некомерційних організацій у всьому світі, місія ContractZen полягає в тому, щоб допомогти організаціям бути готовими до належної обачності щодня. Ми даруємо душевний спокій керівникам, інвесторам і радам директорів. Ось чому наша назва ContractZen.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команди будь-якого розміру використовують Pocketlaw для легкої роботи з легальними крос-організаціями в автоматизований, масштабований і зручний спосіб. Наша інтуїтивно зрозуміла юридична платформа «все в одному» допомагає юридичним і неюридичним командам керувати повсякденними юридичними потребами організації, щоб розблокувати бізнес-можливості. На платформі ви можете легко керувати своєю юридичною роботою за допомогою автоматизації контрактів (понад 400 актуальних шаблонів для окремих юрисдикцій), інтегрованого електронного підпису та розумних функцій керування контрактами. Співпрацюйте та ведіть переговори без зусиль і безпечно зберігайте всі свої юридичні документи в одному місці. Власні функції штучного інтелекту розширять можливості та допоможуть як юридичним, так і неюридичним командам приймати обґрунтовані рішення швидше, ніж будь-коли раніше. Відкрийте для себе майбутнє юриспруденції.
provakil
provakil.com
Ми надаємо компаніям більше можливостей бачити їхні законні операції та озброюємо їх важливою інформацією, необхідною для прийняття та виконання рішень. Компанії використовують Provakil для керування процесами вирішення спорів, вирішення суперечок до та після них, управління контрактами, повернення кредитів та стягнення – юридичні та захисту інтелектуальної власності та правозастосування. У цьому наборі продуктів наші користувачі знаходять цінність в автоматизації ключових процесів, пов’язаних із збором і зберіганням інформації, створенням документів, об’єднанням інформації з різних зовнішніх і внутрішніх джерел даних, призначенням завдань за допомогою робочих процесів, пошуком найважливіших для вирішення та виділенням ключових справ розуміння через розширені звіти. Provakil, якому довіряють понад 200 підприємств і юридичних фірм, революційно змінює принципи роботи юридичних фахівців, дозволяючи їм досягти безпрецедентного зростання та оптимізованої операційної ефективності.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT допомагає підприємствам складати документи на 70% швидше та скорочувати час затвердження на 4-7 днів. Термін виконання: 1-3 тижні. Ми є системою автоматизації документообігу та керування контрактами з такими ключовими перевагами: 1. Впровадження: ми автоматизуємо ваші шаблони для вас (не DIY) і запускаємо функціональний автоматизований процес за 1-3 тижні. 2. Гнучкість: придбайте кожну функцію AXDRAFT за потреби, щоб доповнити існуючі процеси або розгорнути AXDRAFT для кожного відділу. Ми задовольняємо ваші потреби. 3. AXDRAFT автоматизує документи будь-якою мовою, ідеально підходить для глобального використання транснаціональними корпораціями. 4. Простота використання: AXDRAFT — це проста і масштабована наскрізна система CLM, яка відповідає будь-якому законному бюджету та задовольняє потреби як зростаючих команд, які шукають швидких перемог, так і зрілих організацій.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (раніше The Legal Capsule) — це корпоративна платформа для управління життєвим циклом юридичних контрактів. Платформа надає шаблони контрактів, складання, переговори, зберігання підписів і юридичні контракти, щоб допомогти підприємствам укладати угоди ефективніше та швидше.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає корпоративним технологічним компаніям швидко й легко створювати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу послуг, забезпечуючи повторюваність, масштаб і прискорення прибутку. WorkRails усуває розбіжності між відділами продажів, професійними послугами та їхніми клієнтами, підключається до інших систем обліку, усуває подвійний запис і помилки та полегшує продажі. WorkRails інтегрується з наявним набором технологій, включаючи стандартну інтеграцію з Salesforce.com, Conga та Microsoft Dynamics. Понад 40 000 цінових пропозицій професійних послуг було налаштовано за допомогою WorkRails Services CPQ. Клієнти WorkRails скоротили час створення пропозиції послуг з тижнів до годин, зменшивши загальний час циклу продажів, збільшивши впровадження продукту та зменшивши відтік.
DocTract
doctract.com
DocTract революціонізує те, як організації використовують ключові документи за допомогою спеціального хмарного рішення з розширеними можливостями співпраці. Управління політиками, управління процедурами та управління контрактами перетворюються на процеси справжньої доданої вартості, які безпосередньо дозволяють організаціям співпрацювати, розгортати та захищати ключові документи. DocTract розуміє особливі вимоги, необхідні для обробки політик, процедур, стандартних операційних процедур і контрактів. Вбудовані можливості допомагають у всьому процесі від співпраці над переглядами до рівнів затвердження та електронних підписів.
Contractify
contractify.io
Contractify — це програмне забезпечення для керування контрактами, яке спрощує процес електронного підписання, керування та автоматизації контрактів онлайн. Це дозволяє командам ефективно співпрацювати та пропонує різноманітні функції, призначені для юридичних команд, фінансових команд і бізнес-лідерів. Програмне забезпечення полегшує створення контрактів, узгодження та оцифрування, а також робочі процеси затвердження та електронний підпис із підтримкою трьох типів електронних підписів. Він також надає можливості керування після підписання, включаючи вилучення критично важливих даних із PDF-файлів контракту за допомогою технології ШІ та створення графіків контракту. Contractify пропонує зручний помічник для редагування, який поєднує технологію штучного інтелекту з досвідом користувача, щоб легко створювати контракти та автоматизувати юридичні проекти за допомогою настроюваних ігор. Він дозволяє співпрацювати з колегами з різних відділів і пропонує велику бібліотеку стандартних шаблонів ділових контрактів. Програмне забезпечення підтримує цифрові підписи завдяки інтеграції з провідними постачальниками, такими як DocuSign і Connective, що дозволяє користувачам безпечно та швидко підписувати контракти онлайн. Він також спрощує процеси затвердження за допомогою автоматизованих робочих процесів і сприяє співпраці між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами. Інтелектуальний аналітик контрактних даних Contractify на ім’я Ада може отримувати дані контрактів із PDF-файлів і забезпечувати автоматичні подальші завдання для ефективного керування контрактами. Програмне забезпечення пропонує персоналізовані демонстрації та високо оцінене лідерами галузі за можливості інтелектуального керування контрактами. Ціни починаються від 147 євро на місяць, а компанія надає підтримку клієнтів і має представництва в Бельгії, Нідерландах і Франції.
Pergamin
pergam.in
Pergamin — це онлайн-інструмент, який дозволяє створювати, редагувати, підписувати, зберігати та архівувати юридичні документи, наприклад контракти. Завдяки Pergamin ваша компанія заощадить час і папір. Pergamin об’єднує весь процес роботи з контрактами в одному місці на інтуїтивно зрозумілій онлайн-платформі. Ви можете плавно переходити між різними етапами керування документами. Наш інструмент для створення шаблонів дозволяє створити правову базу. За допомогою Pergamin ви можете помістити всю політику в логічну структуру. Завдяки цьому ви та ваш відділ кадрів, продажів, юристів та адміністрування можете зосередитися на тому, що важливо для вашої компанії.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — це рішення для створення документів за лічені секунди за допомогою інтерактивних форм, наче це розмова. Покращуйте керування своїми контрактами за допомогою цього програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, яке дозволяє створювати автоматичні підсумки, створювати нагадування, запитувати схвалення та підписи (біометричні або з цифровим сертифікатом) і контролювати статус документа з єдиного місця. Ви також можете інтегрувати його зі своїми улюбленими робочими процесами та інструментами через API та отримати доступ до понад 5000 інтеграцій із Zapier.
Pactly
pactly.com
Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному часі. Завдяки настроюваним шаблонам, рецензіям підручників за допомогою штучного інтелекту, розширеним робочим процесам і аналітиці Pactly економить час, знижує ризики та покращує процеси. Приєднуйтеся до багатьох малих і великих команд, які використовують Pactly, щоб революціонізувати управління контрактами.
Zefort
zefort.com
Zefort — це програмне забезпечення для керування контрактами, яке пропонує спрощений і простий спосіб керування контрактами. З Zefort користувачі можуть легко створювати, підписувати, зберігати та ділитися контрактами зі своєю командою. Програмне забезпечення надає такі функції, як нагадування та потужна функція пошуку, що полегшує організацію та пошук конкретних контрактів, коли це необхідно. Zefort пропонує низку рішень, адаптованих до різних команд, зокрема юридичних команд, відділу закупівель, відділу кадрів, відділу продажів та адміністрація компанії. Програмне забезпечення дозволяє користувачам зберігати всі свої контракти в єдиному безпечному сховищі, усуваючи ризик втрати важливих документів або пропуску важливих дат. Zefort також пропонує додаткові функції, такі як Zefort Forms, які дозволяють користувачам створювати онлайн-документи, які легко підписувати. для різних цілей, а також Zefort Sign, який надає зручну платформу для отримання юридично обов’язкових та безпечних електронних підписів. Програмне забезпечення підтримує інтеграцію з провідними службами електронного підпису та може бути легко інтегроване з існуючими системами керування документами. Безпека є головним пріоритетом для Zefort, і програмне забезпечення забезпечує безпеку на рівні банку, дотримуючись суворих нормативних вимог і впроваджуючи надійну архітектуру програмного забезпечення та фізичні заходи безпеки. Zefort підходить для організацій будь-якого розміру та обсягу контрактів, і він має ряд задоволених клієнтів із різних галузей. Програмне забезпечення пропонує 14-денну безкоштовну пробну версію без використання кредитної картки, що дозволяє користувачам випробувати його функції та переваги, перш ніж взяти участь.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — це просте та безпечне програмне забезпечення для керування контрактами, яке має сховище контрактів, сповіщення та робочі процеси затвердження.
Docue
docue.com
Docue Technologies – це юридична технологічна компанія, заснована в 2015 році з офісами в Лондоні, Гельсінкі та Стокгольмі. Docue дає компаніям можливість створювати, електронно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові контракти юридичного рівня швидким і доступним способом. Завдяки бібліотеці шаблонів, написаних юристами та підтримуваних юристами, які можна автоматизувати кількома клацаннями миші, Docue є рішенням для визначення категорій у юридичній документації та управлінні контрактами. Понад 100 000 клієнтів уже використовують Docue. Docue, інвестуючи значні кошти в технології, швидко розвивається, щорічно перевищуючи 70%.
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для керування контрактами з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для значного спрощення створення, редагування, узгодження та підписання контрактів. Його основні функції включають складання та створення, динамічний вміст, спільне редагування, робочі процеси затвердження та електронний підпис. Використовуючи штучний інтелект, fynk пропонує розширений аналіз контрактів для поглибленого аналізу даних у контрактах. Можна створювати шаблони для повторюваних типів документів, забезпечуючи узгодженість і узгодженість брендів у контрактах і пропозиціях. Завдяки функції динамічного вмісту користувачі можуть заповнювати контракти, заповнюючи форму, або зовнішні користувачі можуть робити внески через анкету. Він також підтримує інтелектуальні блоки та умови для полегшення введення контрактів і додаткових розділів. Він відстежує, коли потрібно поновити контракти, встановлюючи нагадування та зберігаючи огляд цінності, поставленої на карту. Програмне забезпечення дозволяє співпрацювати в команді, де внутрішні та зовнішні користувачі можуть працювати разом у режимі реального часу. Він інтегрується з кількома системами, забезпечуючи сумісність із існуючими робочими процесами та впроваджуючи протоколи безпеки, сумісні з GDPR, у керування контрактами.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — це комплексне рішення PaaS для розумніших юридичних документів. Для легкого створення, узгодження, підписання та керування контрактами наша унікальна платформа дозволяє вам мати повний контроль над робочим процесом юридичних документів. Juridoc допомагає вам підвищити відповідність і ефективність, скоротивши час на створення безпомилкового юридичного документа на 80%. Скільки часу, скільки грошей люди втрачають щороку, виконуючи ті самі завдання знову і знову, надсилаючи одержувачу неправильний документ із неправильною інформацією? Серйозність проблеми:- - Річна вартість укладання контрактів у великих компаніях становить понад 1,3 мільярда доларів США - Вартість переговорів перевищує вартість контракту в 31% випадків* Потреби: - Забезпечити маржу та прибутковість контрактів - Оптимізувати процедура перевірки та скорочення часу підписання - Закривайте угоди швидше - Отримайте персоналізовані сповіщення про ключові терміни в контракті - Доступ до оцифрованої версії договірних активів - Відстежуйте статус контрактів Juridoc забезпечує єдине та повністю цифрове середовище для автоматизації, переговорів, виконання та поновлення всіх контрактів, включаючи всі сторони, усі редагування та всі підписи. Juridoc усуває потребу в сторонніх постачальниках електронного підпису, електронної пошти та Word. Це усуває фрагментацію контрактного процесу та усуває потенційні прогалини та вразливості у відповідності. З Juridoc ви заощадите масу часу та грошей.
Leeway
getleeway.com
Leeway підтримує контракти сотень сучасних і швидкозростаючих компаній, таких як Qonto, Luko, Alma або Voodoo, щоб допомогти їм скоротити час, витрачений на управління контрактами, і надати їм контроль і видимість юридичних і фінансових ризиків.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері та дозволяючи їм підписувати будь-де, і, останнє, але не менш важливе, звільнити тягар виснажливої паперової роботи з персоналу, який багато страждає. Клієнтами Legalesign є юридичні фірми, страхові компанії, фірми з нерухомості, рекрутери, бухгалтери та багато інших. Legalesign створено з нуля, щоб забезпечити максимальну цінність для наших клієнтів. Тарифна ціна програмного забезпечення для бізнесу часто значно перевищує витрати на його використання – вартість впровадження, навчання, час щоденного використання та вартість змін. Legalesign розроблено таким чином, щоб мінімізувати ці витрати, щоб наші клієнти бачили найбільшу цінність у підсумку: від усунення непотрібних клацань у повсякденних діях, щоб ви не витрачали час на надсилання контрактів, до повного архітектура системи, яка дозволяє плавно та легко масштабувати горизонтально та вертикально. Ми інвестуємо значні кошти в закулісні системи, щоб забезпечити безперебійну роботу та надійність, надаючи послуги там, де це важливо.
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely — це програмне забезпечення для керування життєвим циклом контрактів, яке допомагає юридичним відділам зосередитися на справді важливій роботі. Завдяки автоматизованому складанню контрактів, робочим процесам затвердження, електронним підписам, інтелектуальному архівуванню та моніторингу Precisely дозволяє юридичним органам привнести структуру та реальну бізнес-цінність для своїх організацій. Наші функції, орієнтовані на підприємства, включають комплексну автоматизацію та генерацію контрактів, дозволяють налаштовувати складні робочі процеси затвердження, надсилати ваші контракти на перевірку та електронний підпис, а також архівувати всі ваші контракти в одному місці. Точно стає вашим єдиним джерелом істини. Нашому рішенню довіряють юристи та люблять бізнес-команди Red Bull, Orange, Adverity, Engel & Völkers AG, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping тощо.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — це хмарне рішення, яке дозволяє користувачам легко та безпечно збирати, керувати та звітувати про дані транзакцій з документами. З Docsmore ви отримуєте більше від своїх документів за допомогою: * FORM.FILL.SIGN - з Docsmore спрощується процес налаштування форми та надсилання користувачам для заповнення або підпису. Використовуйте нашу платформу, щоб легко завантажити документ, указати поля форми/вивіски та надіслати користувачам для заповнення. Представляйте форми своїм користувачам найприроднішим можливим способом - сам документ. * СПІВПРАЦЯ - Діліться та співпрацюйте з кількома користувачами в режимі реального часу. Призначте кожне поле окремому користувачеві для ефективної співпраці. * ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ – більше не потрібно телефонувати вашим клієнтам із запитанням, чи завантажили вони форму та прочитали її. З Docsmore ви отримуєте сповіщення в реальному часі, щойно клієнт відкриває документ. Відстежуйте прогрес і стан усіх ваших документів за допомогою надійної функціональної панелі інструментів Docsmore. * ПОТУЖНА ЗВІТНІСТЬ - Docsmore постачається з вражаючим інструментом звітності. Усі дані, введені вашими клієнтами, можна легко отримати для пошуку, просто ввімкнувши цю функцію. Ним можна керувати до певних полів у вашому документі, щоб ви створювали звіти лише для тих, які вам потрібні, що робить його дуже потужним. * ФОРМИ PDF - Docsmore розпізнає більшість полів форм PDF і зберігає назви полів під час завантаження документа. Ви можете продовжувати використовувати свій улюблений інструмент для створення PDF-документа з полями форми, не побоюючись їх втратити під час завантаження в Docsmore. * БРЕНДИРОВАННЯ - Docsmore можна інтегрувати прямо з вашою програмою, щоб вона виглядала як частина вашої власної програми або веб-сайту. Ми пропонуємо виділений сервер і статичний IP, що робить масштабування продукту легким.
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Legislate
legislate.ai
Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій технології графів знань, яка робить дані контрактів придатними для використання та пошуку в масштабі.
DeepStream
deep.stream
Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання контрактів із використанням ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електронного пошуку, ми готові допомогти командам перейти від бізнес-вимог до присудження постачальникам і керування контрактами - планувати ваші процеси RFx і запрошувати, оцінювати та вести переговори з постачальниками в рамках нашої хмарної платформи. Усе, що вам потрібно для процесу пошуку джерел: попередня кваліфікація. Створюйте спеціальні анкети для постачальників і щоразу впевнено спілкуйтеся з потрібними постачальниками. RFx Стандартизуйте свої запити, зберігайте спілкування в одному місці та легко оцінюйте своїх постачальників. Електронні аукціони Заощаджуйте години часу на переговори та суттєво зменшуйте свої витрати, запрошуючи постачальників до конкуренції онлайн у режимі реального часу. Управління контрактами Створюйте контракти на основі наданого RFx і випробовуйте ефективні процеси від джерела до контракту, які можна перевірити. Управлінська звітність Дійсне та інформативне уявлення про ваші процеси RFx, що дає вам змогу приймати обґрунтовані рішення щодо пошуку джерел. Виявлення постачальників зі штучним інтелектом. Розкажіть нам про свої вимоги, натисніть «Пошук» і перегляньте список нових постачальників за лічені хвилини. Інтеграція Швидка, економічна та надійна, ми робимо інтеграцію легкою – і можемо інтегрувати в будь-яке сучасне програмне забезпечення. Будьте готові спростити процеси вашого джерела для укладання контрактів, що дозволить вам заощадити час, зменшити витрати та здійснювати транзакції з упевненістю.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE — це комплексна корпоративна цифрова платформа, яка надає кілька рішень в одному місці, що дозволяє вам йти в ногу з цифровою трансформацією. Платформа надає вам рідні та бездоганно інтегровані рішення, гнучку архітектуру для підключення інших корпоративних систем і додатків, а також багато додаткових ресурсів для покращення досвіду ваших користувачів. Подивіться на кілька рішень SYDLE ONE, доступних у різних планах: * BPM: автоматизація бізнес-процесів і робочих процесів. * ECM: централізовані дані та повне керування вмістом і документами. * Аналітика: бізнес-індикатори в реальному часі. * CRM: 360-градусне управління взаємовідносинами з клієнтами. * Служба обслуговування: повне керування вашими квитками та обслуговування клієнтів. * Сервісний портал: портали самообслуговування та стосунків наступного рівня. * SYBOX: рішення для спільних послуг, таких як HR, закупівлі, фінанси тощо. * Електронна комерція: платформа онлайн-продажів із інтегрованим інтерфейсом і сервером. * Виставлення рахунків: керування рахунками з ціноутворенням, виставленням рахунків, збором тощо.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — це платформа, яка автоматизує весь процес укладення контракту від початку до кінця в одному місці. Перетворення незграбних, статичних контрактів на корисні, по-справжньому цифрові контракти, які виглядають як магія. Процеси швидші, рішення кращі, а угоди – швидші. Це простіший, зручніший і розумніший спосіб для команд будь-якого розміру та форми виконувати свої контракти. Спробуйте Oneflow безкоштовно на oneflow.com
Concord
concordnow.com
Concord — це єдиний інструмент, який вам потрібен для всіх ваших контрактів. Витрачайте менше часу на жонглювання між програмами, редакторами та інструментами електронного підпису та заощаджуйте гроші. Понад 500 000 компаній довіряють свої контракти Concord. З Concord ви можете: * Створюйте, обговорюйте, підписуйте та керуйте кожним контрактом у вашій організації — усе в одному місці * Працюйте так, як хочете — у Concord, Word або Google Docs — Співпрацюйте з усіма — своїми командами, клієнтами та постачальниками * Почніть роботу за хвилини, а не за місяці Основні функції, які пропонує Concord: * Робочі процеси умовного схвалення, щоб кожен контракт переглядався потрібною особою (і тільки цією особою) * Приватні коментарі та версії для більш ефективних переговорів щодо контракту * Бібліотека пунктів для всіх попередньо схвалених пунктів для додавання до контрактів за потреби * Шаблони для спрощення процесу складання контракту * Необмежені безкоштовні електронні підписи * Необмежені контракти
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
Evisort
evisort.com
Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у реальному часі та автоматизувати життєвий цикл контрактів.
Ironclad
ironcladapp.com
Контракти – це бізнес-рішення, які потрапили в пастку адміністративних завдань. Ironclad — це програмне забезпечення, яке виконує всю адміністративну роботу, яку краще залишити за роботом, звільняючи команди юристів виконувати більш суттєву роботу та керувати бізнес-стратегією. Автоматизуючи процеси укладання контрактів і витягуючи інформацію з контрактів, Ironclad дозволяє командам юристів зосередитися на юридичній роботі, а не на паперовій роботі. Юридичні команди таких компаній, як Gusto, HotelTonight, GoFundMe, Glassdoor, Procore, використовують Ironclad, щоб ефективніше й точніше виконувати свої контракти, а також підтримувати єдине джерело правди щодо їхнього вмісту. Штаб-квартира Ironclad розташована в Сан-Франциско і підтримується Accel, Greylock, SV Angel, Formation 8, і була інкубована в Y Combinator. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.ironcladapp.com.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. програмне забезпечення для автоматизації документообігу як сервіс із вбудованими електронними підписами, керуванням документообігом, конструктором документів і функціями CPQ.
Practice Ignition
practiceignition.com
Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідовними та без помилок. Отримуйте статистику для масштабування процесу, своєчасного залучення та точного прогнозування. Забезпечте своїм клієнтам і потенційним клієнтам безперебійний досвід підписання. Функції включають гнучкий і зручний редактор дизайну, електронні підписи, інтеграцію CRM, аналітику на основі даних, інтерактивне ціноутворення, керування вмістом, затвердження та багато іншого. Якщо ви готові надати своїй команді продажів конкурентну перевагу, відвідайте наш веб-сайт або замовте демонстрацію на https://www.proposify.com.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують ручні завдання та складні процеси. Побудована на власній платформі хмарної інфраструктури, SpringCM – це мережа доставки контенту для продуктивності, доступності та безпеки. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго, штат Іллінойс. У 2016 році SpringCM відкрив два нових офіси в Сан-Франциско та Лондоні, а в 2018 році SpringCM відкрив офіс у Бухаресті. Він отримав найбільше 5-зіркових відгуків серед усіх партнерів Salesforce AppExchange для управління контрактами. 31 липня 2018 року DocuSign оголосив про плани придбати SpringCM за 220 мільйонів доларів. 4 вересня 2018 року DocuSign придбала SpringCM Solution.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — це багатофункціональна CLM-платформа, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для електронного підпису, який також включає потужність Adobe Acrobat в одному пакеті.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Juro
juro.com
Платформа автоматизації контрактів із підтримкою штучного інтелекту, що дозволяє юридичним і бізнес-командам створювати, виконувати контракти та керувати ними швидше, ніж будь-коли. Наскрізна платформа забезпечує весь життєвий цикл контракту від ініціації до поновлення в безпечному середовищі, вбудованому в браузер. Juro співпрацює з компаніями, які швидко розвиваються, як-от Trustpilot, Soundcloud і WeWork, щоб оптимізувати робочий процес за контрактами та отримати краще розуміння даних про контракти. Juro підтримують Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp і засновники Wise, Gumtree і Indeed.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке дає змогу командам із доходів оптимізувати робочі процеси з документами, швидше укладати угоди та забезпечувати винятковий досвід клієнтів — від можливості до підписаної угоди. Наша кімната цифрових продажів — це централізований центр, де продавці та покупці зустрічаються, співпрацюють і ведуть переговори протягом усього процесу продажу. Він має дві потужні частини: кімнату угод (від першої зустрічі до пропозиції) і кімнату контрактів (від пропозиції до підписаної угоди). Кімната для угод: збільште свої виграші, спростивши співпрацю між покупцями та продавцями – в одному спільному просторі. Завантажуйте забезпечення продажу, створюйте спільні плани дій і спілкуйтеся зі своїми покупцями в режимі реального часу. Контрактна кімната: дайте торговим представникам змогу стати найефективнішими та створювати приголомшливі пропозиції за лічені хвилини. Почніть з нуля за допомогою нашого вбудованого редактора або використовуйте розумні шаблони для інтерактивних фірмових контрактів. Завдяки повному набору функцій, призначених для підвищення коефіцієнтів виграшу, GetAccept стоїть на передовій трансформації цифрових продажів.
Papernest
papernest.com
Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підписок лише за кілька кліків.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує наступні проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель: *Неможливість керувати процесом закупівель за допомогою традиційних інструментів, таких як Excel і аркуші паперу. *Неможливість керувати вимогами компанії до закупівель через складні процеси затвердження. *Значна втрата часу через ручне виконання всіх процесів закупівлі, включаючи події пошуку. *Нерозуміння всередині компанії та з постачальниками через незручне використання різних каналів зв'язку. Acquirell має наступні модулі, які дозволяють вирішити проблеми, зазначені вище: ПЛАНУВАННЯ ВИМОГ Збирайте та керуйте заявками на закупівлю від усіх відділів і співробітників, щоб позбутися складних алгоритмів узгодження потреб і закупівлі зайвих товарів. ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ Автоматизуйте створення та затвердження замовлення на замовлення контролерами за допомогою повністю інтегрованої системи закупівель, щоб зменшити кількість повторних робіт і помилок. УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ КОНТРАКТІВ Забезпечте відповідність через автоматизацію всіх етапів роботи з контрактами, щоб зменшити витрати часу та мінімізувати помилки завдяки виключенню ручного робочого процесу. ЕЛЕКТРОННЕ ПОСТАЧАННЯ Отримайте стратегічні ключові позиції за найкращою пропозицією, проводячи миттєві заходи електронного закупівлі: форвардні аукціони, зворотні аукціони, голландські аукціони та події RFx. УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ Документуйте всі комунікації та відносини з постачальниками в одній базі даних і розвивайте справжні стратегічні відносини з кваліфікованими постачальниками. АНАЛІТИКА ВИТРАТ Автоматизуйте збір даних для розрахунку витрат на закупівлі. Відстежуйте та контролюйте витрати, щоб коригувати стратегію закупівель.
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Tradogram
tradogram.com
Відкрийте для себе майбутнє управління витратами бізнесу. Tradogram надає настроювані інструменти для оптимізації: заявок, замовлень на купівлю, запитів/запитів на пропозиції, контрактів, отримання та зіставлення рахунків-фактур. Крім того, керуйте процесом за допомогою: Дозволи користувача, Розташування, Бюджети, Каталог товарів, Керування постачальниками, Проекти та багато іншого. Новітні технології з найвищими критеріями безпеки та продуктивності за доступною ціною. Отримайте БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис сьогодні та подивіться, наскільки легко ним користуватися.
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign допомагає компаніям швидше укладати угоди та легко керувати контрактами завдяки кращій взаємодії протягом усього життєвого циклу контракту.
Zuva
zuva.ai
Контрактує AI, який надзвичайно простий у використанні. Легко додайте розвідку про контракти до своїх робочих процесів і програм.
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма своїми наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інформаційної панелі з простим надходженням і робочими процесами, керованими електронною поштою, які будь-яка команда може використовувати миттєво, інтуїтивно зрозумілою автоматизацією без коду для оптимізації процесів і робочих процесів, а також провідним у галузі практичним ШІ, який може читати контракти для автоматичного відстеження ключових умов, створення звітів тощо. Ми створили Lexion в дослідницькому інституті штучного інтелекту (AI2) співзасновника Microsoft Пола Аллена. Завдяки першокласній та досвідченій команді з Microsoft, Facebook, Google і Amazon ми створили компанію, яку CB Insights два роки поспіль визнало найперспективнішим юридичним технологічним стартапом штучного інтелекту у світі, а також найкращими інвесторами штучного інтелекту ( зокрема A16Z, Sequoia та Goldman Sachs) проголосували за одну з 40 найкращих інтелектуальних програм для перегляду у 2022 році. Найважливіше те, що фантастичні бренди довіряють Lexion управління своїми контрактами: Outreach, Lacework, OfferUp та багато інших.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонує автоматизоване та централізоване керування контрактами, яке перетворює забуті документи на потенційні, дозволяючи швидко адаптуватися та звільнити ресурси у вашій компанії. Від нашого власного аналізу контрактів за допомогою штучного інтелекту, окремих полів і кваліфікованого електронного підпису до можливості роботи з кількома клієнтами та високої підтримки клієнтів, ContractHero — це потужне програмне забезпечення для кожного відділу вашої компанії. Для отримання додаткової інформації, включаючи плани та додаткові функції, відвідайте наш веб-сайт www.contracthero.com
Ontra
ontra.ai
Ontra є світовим лідером у сфері автоматизації контрактів і розвідки для приватних компаній з управління активами. Платформа Ontra поєднує програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту та всесвітню мережу висококваліфікованих юристів для модернізації регулярних юридичних робочих процесів. Рішення Ontra покращують усі аспекти життєвого циклу контракту — від узгодження та обробки звичайних контрактів до відстеження зобов’язань у складних угодах. Зрештою, Ontra скорочує час, витрати та ризики, пов’язані з управлінням контрактами, звільняючи своїх клієнтів зосередитися на інших стратегічних пріоритетах. Автоматизація контрактів. Автоматизація контрактів Ontra — це чудовий спосіб узгоджувати звичайні контракти та керувати ними з простотою та швидкістю. Contract Automation об’єднує глобальну мережу досвідчених юристів із Ontra Synapse, нашим програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту, створеним для приватних ринків. Ця комбінація «людина в циклі» забезпечує ефективну обробку звичайних контрактів із точними надійними результатами. Insight Insight від Ontra дає змогу провідним світовим менеджерам фондів централізувати свої документи, порівнювати та порівнювати ключові положення та виконувати договірні зобов’язання. Наше програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту перетворює документи, щоб дані про контракти були доступними та застосовними. Приєднуйтеся до понад 600 інвестиційних компаній, які використовують рішення Ontra, щоб отримати конкурентну перевагу та ніколи не пропустити зобов’язання інвестора. Ontra Atlas Ontra Atlas — це програмне рішення для централізованого керування об’єктами для управління, виконання дій і обміну інформацією про об’єкти, структурними діаграмами та пов’язаними документами. Завдяки розгортанню Ontra Atlas менеджери фондів можуть зменшити виконання трудомістких завдань, пов’язаних із збереженням інформації про юридичну особу вручну, одночасно централізувавши роботу з дотримання нормативних вимог, зменшивши витрати та покращивши співпрацю. Ontra Synapse AI Ontra Synapse — це провідне в галузі рішення штучного інтелекту, створене для автоматизації важливих, але рутинних юридичних робочих процесів на приватних ринках. Ontra Synapse долає виклики, пов’язані зі звичайним штучним інтелектом, поєднуючи провідне у світі сховище галузевих контрактних даних з інноваційним поєднанням власних моделей машинного навчання та людського досвіду. Це унікальне поєднання пом’якшує помилки, властиві звичайним технологіям штучного інтелекту, забезпечуючи чудове надійне рішення. Використовуючи Ontra Synapse, менеджери фондів можуть усунути застарілі ручні юридичні процеси, зменшивши ризики, зменшивши витрати та підвищивши продуктивність юридичної команди.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — це рішення для управління контрактами та автоматизації на основі штучного інтелекту, розроблене для компаній, що швидко розвиваються. Він пропонує наскрізні послуги з управління контрактами для юридичних, продажів, маркетингу, кадрів, бізнес-операцій і закупівель. Завдяки своїй найкращій у своєму класі платформі SpotDraft діє як другий пілот для юридичних команд, допомагаючи їм оптимізувати процес управління контрактами шляхом усунення неефективності та скорочення повторюваних завдань. Оптимізуйте свій процес укладання контрактів за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, інтелектуального сховища контрактів, настроюваних шаблонів і робочих процесів і багато іншого. SpotDraft інтегрується з популярними інструментами SaaS, такими як Salesforce, HubSpot, Slack і Google Drive, забезпечуючи бездоганний досвід для глобальних компаній, зокрема Airbnb, Notion, STRAVA, Beamery та Fidelity International. Заснована в 2017 році випускником юридичного факультету Гарвардського університету та двома комп’ютерними інженерами Карнегі-Меллона, компанія SpotDraft залучила 26 мільйонів доларів у рамках серії A у 2023 році для подальшого вдосконалення своєї платформи, розширення команди та прискорення зростання.
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрема Teams, Slack і Word. Цей унікальний підхід забезпечує більше сприйняття користувачами, швидші цикли укладання контрактів, вимірну ефективність і знижує ризики. Тепер штатні юридичні команди можуть миттєво оживити зміст контракту за допомогою підсумків метаданих на основі штучного інтелекту, заощаджуючи години на перегляді вручну. Комплексна аналітика та централізоване сховище надають усю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Це CLM з різницею.
Inhubber
inhubber.com
Платформа керування контрактами з власним цифровим підписом. Використовуючи блокчейн і ШІ, INHUBBER забезпечує безпрецедентну безпеку та аналітику даних для хмарного програмного забезпечення CLM. INHUBBER спрощує контракти, робить їх зрозумілими, інтерактивними, простими в управлінні та автоматизованими. Це скорочує час, витрати та ризики, пов’язані з переговорами, створенням, затвердженням і керуванням контрактами. ШІ INHUBBER відповідає на контекстні запитання, а цифровий підпис підписує будь-який формат файлу.
Legistify
legistify.com
Legistify — одна з провідних і швидкозростаючих компаній у галузі правових технологій, яка пропонує LegisTrak єдиний інтегрований набір наскрізного правового управління для корпоративних клієнтів. Платформа охоплює різноманітні випадки використання, включаючи контракти, судові процеси, юридичні повідомлення, інтелектуальну власність, а також відповідність через наші вбудовані, повністю настроювані та автоматизовані модулі. Використовується понад 300 великими підприємствами в багатьох країнах. Legistify також використовує машинне навчання, щоб надавати інтелектуальні дані та розуміння, використовуючи дані про історичні випадки по всій Індії. Деякі з наших спонсорів включають Y combinator, Cathexis ventures, Indiamart, GSF, Java Capital і Titan VC. Для отримання додаткової інформації відвідайте - www.legistify.com
Contractbook
contractbook.com
Contractbook перетворює статичні контракти на базу даних для всієї організації, розкриваючи повну цінність ваших даних, забезпечуючи прозорість і безперебійний потік даних між інструментами. Створюйте та підписуйте без зусиль, співпрацюйте зі своєю командою, відстежуйте всі свої зобов’язання в одному місці та автоматизуйте весь процес для досягнення ефективності. За фінансування інвесторів, зокрема Tiger Global, Bessemer Venture Partners і Gradient Ventures, Contractbook було засновано в Копенгагені в 2017 році та обслуговує понад 250 000 користувачів у понад 85 країнах. Увійдіть у нову еру та візьміть під контроль свої контракти на contractbook.com.