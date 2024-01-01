Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування контрактами - Найпопулярніші застосунки - Бурунді
Програмне забезпечення для керування контрактами оптимізує та автоматизує весь життєвий цикл контракту, включаючи створення, відстеження та моніторинг. Це особливо корисно для професіоналів, які беруть участь у переговорах щодо контрактів, наприклад для продавців або представників клієнтів. Ці особи відповідають за визначення умов контракту, угод про рівень обслуговування, внесення змін і виконання контрактів. Окрім аспекту переговорів, юридичні відділи обох сторін відіграють вирішальну роль у процесі укладання контракту. Вони гарантують, що контракти відповідають відповідним законам, нормативним актам і внутрішнім правилам компанії. Використовуючи програмне забезпечення для керування контрактами, організації можуть спростити та прискорити процес керування контрактами. Це усуває ручні завдання, зменшує кількість помилок і підвищує загальну ефективність. Це програмне забезпечення забезпечує безперебійну співпрацю між різними зацікавленими сторонами, оптимізує робочі процеси за контрактом і забезпечує відповідність протягом усього життєвого циклу контракту.
Запит на новий застосунок
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для е...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — це багатофункціональна CLM-платформа, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідо...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
Concord
concordnow.com
Concord — це єдиний інструмент, який вам потрібен для всіх ваших контрактів. Витрачайте менше часу на жонглювання між програмами, редакторами та інструментами електронного підпису та заощаджуйте гроші. Понад 500 000 компаній довіряють свої контракти Concord. За допомогою Concord ви можете: - Створюв...
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Papernest
papernest.com
Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підпи...
Ironclad
ironcladapp.com
Контракти – це бізнес-рішення, які потрапили в пастку адміністративних завдань. Ironclad — це програмне забезпечення, яке виконує всю адміністративну роботу, яку краще залишити за роботом, звільняючи команди юристів виконувати більш суттєву роботу та керувати бізнес-стратегією. Автоматизуючи процеси...
Practice Ignition
practiceignition.com
Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е
Juro
juro.com
Платформа автоматизації контрактів із підтримкою штучного інтелекту, що дозволяє юридичним і бізнес-командам створювати, виконувати контракти та керувати ними швидше, ніж будь-коли. Наскрізна платформа забезпечує весь життєвий цикл контракту від ініціації до поновлення в безпечному середовищі, вбудо...
Legislate
legislate.ai
Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій техно...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (раніше The Legal Capsule) — це корпоративна платформа для управління життєвим циклом юридичних контрактів. Платформа надає шаблони контрактів, складання, переговори, зберігання підписів і юридичні контракти, щоб допомогти підприємствам укладати угоди ефективніше та швидше.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команди будь-якого розміру використовують Pocketlaw для легкої роботи з легальними крос-організаціями в автоматизований, масштабований і зручний спосіб. Наша інтуїтивно зрозуміла юридична платформа «все в одному» допомагає юридичним і неюридичним командам керувати повсякденними юридичними потребами ...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, повністю інтегрованих постач...
Legistify
legistify.com
Legistify — одна з провідних і швидкозростаючих компаній у галузі правових технологій, яка пропонує LegisTrak єдиний інтегрований набір наскрізного правового управління для корпоративних клієнтів. Платформа охоплює різноманітні випадки використання, включаючи контракти, судові процеси, юридичні пові...
Contractify
contractify.io
Contractify — це програмне забезпечення для керування контрактами, яке спрощує процес електронного підписання, керування та автоматизації контрактів онлайн. Це дозволяє командам ефективно співпрацювати та пропонує різноманітні функції, призначені для юридичних команд, фінансових команд і бізнес-ліде...
provakil
provakil.com
Ми надаємо компаніям більше можливостей бачити їхні законні операції та озброюємо їх важливою інформацією, необхідною для прийняття та виконання рішень. Компанії використовують Provakil для керування процесами вирішення спорів, вирішення суперечок до та після них, управління контрактами, повернення ...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...
Ontra
ontra.ai
Ontra є світовим лідером у сфері автоматизації контрактів і розвідки для приватних компаній з управління активами. Платформа Ontra поєднує програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту та всесвітню мережу висококваліфікованих юристів для модернізації регулярних юридичних робочих процесів. Р...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке дає змогу командам із доходів оптимізувати робочі процеси з документами, швидше укладати угоди та забезпечувати винятковий досвід клієнтів — від можливості до підписаної угоди. Наша кімната цифрових продажів — це централізований...
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері т...
Leeway
getleeway.com
Leeway підтримує контракти сотень сучасних і швидкозростаючих компаній, таких як Qonto, Luko, Alma або Voodoo, щоб допомогти їм скоротити час, витрачений на управління контрактами, і надати їм контроль і видимість юридичних і фінансових ризиків.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — це просте та безпечне програмне забезпечення для керування контрактами, яке має сховище контрактів, сповіщення та робочі процеси затвердження.
WhitePipe
whitepipe.io
Спрощене керування контрактами та автоматизація у найкращому вигляді! Оптимізуйте керування контрактами та дебіторською заборгованістю за допомогою автоматизації та шаблонів для всіх малих і середніх підприємств, заощаджуючи час і одночасно оцифровуючи.
ContractWorks
contractworks.com
Відновіть впевненість — отримайте просте та масштабоване програмне забезпечення для керування контрактами, яке налаштовується за лічені хвилини. Отримайте повний контроль над життєвим циклом свого контракту від кінця до кінця, складайте ідеальні угоди, покращуйте видимість контракту та ніколи не пр...
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового контрактування за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрема Team...
Tradogram
tradogram.com
Відкрийте для себе майбутнє управління витратами бізнесу. Tradogram надає настроювані інструменти для оптимізації: заявок, замовлень на купівлю, запитів/запитів на пропозиції, контрактів, отримання та зіставлення рахунків-фактур. Крім того, керуйте процесом за допомогою: дозволів користувача, місцеп...
DeepStream
deep.stream
Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання контрактів із використанням ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електронного пошуку, ми готові допом...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — це платформа як послуга, що надає безпечне, хмарне, стратегічне рішення для організацій, щоб відмовитися від паперових документів, оптимізуючи всі документи, які потребують заповнення, подання, організації та пошуку паперових форм і інформації, що в них міститься. Інформація з форм автома...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає корпоративним технологічним компаніям швидко й легко створювати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збір платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без рахунк...
Contractbook
contractbook.com
Contractbook перетворює статичні контракти на базу даних для всієї організації, розкриваючи повну цінність ваших даних, забезпечуючи прозорість і безперебійний потік даних між інструментами. Створюйте та підписуйте без зусиль, співпрацюйте зі своєю командою, відстежуйте всі свої зобов’язання в одном...
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма своїми наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізовано...
Zuva
zuva.ai
Контрактує AI, який надзвичайно простий у використанні. Легко додайте розвідку про контракти до своїх робочих процесів і програм.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — це платформа, яка автоматизує весь процес укладення контракту від початку до кінця в одному місці. Перетворення незграбних, статичних контрактів на корисні, по-справжньому цифрові контракти, які виглядають як магія. Процеси швидші, рішення кращі, а угоди – швидші. Це простіший, зручніший і...
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely — це програмне забезпечення для керування життєвим циклом контрактів, яке допомагає юридичним відділам зосередитися на справді важливій роботі. Завдяки автоматизованому складанню контрактів, робочим процесам затвердження, електронним підписам, інтелектуальному архівуванню та моніторингу Pr...
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — це комплексне рішення PaaS для розумніших юридичних документів. Для легкого створення, узгодження, підписання та керування контрактами наша унікальна платформа дозволяє вам мати повний контроль над робочим процесом юридичних документів. Juridoc допомагає вам підвищити відповідність і ефект...
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для керування контрактами з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для значного спрощення створення, редагування, узгодження та підписання контрактів. Його основні функції включають складання та створення, динамічний вміст, спільне редагування, робочі процеси затв...
Docue
docue.com
Docue Technologies – це юридична технологічна компанія, заснована в 2015 році з офісами в Лондоні, Гельсінкі та Стокгольмі. Docue дає компаніям можливість створювати, електронно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові контракти юридичного рівня швидким і доступним способом. Завдяки б...
Zefort
zefort.com
Zefort — це програмне забезпечення для керування контрактами, яке пропонує спрощений і простий спосіб керування контрактами. З Zefort користувачі можуть легко створювати, підписувати, зберігати та ділитися контрактами зі своєю командою. Програмне забезпечення надає такі функції, як нагадування та п...
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — це рішення для створення документів за лічені секунди за допомогою інтерактивних форм, наче це розмова. Покращуйте керування своїми контрактами за допомогою цього програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, яке дозволяє створювати автоматичні підсумки, створювати нагадування,...
Pergamin
pergam.in
Pergamin — це онлайн-інструмент, який дозволяє створювати, редагувати, підписувати, зберігати та архівувати юридичні документи, наприклад контракти. Завдяки Pergamin ваша компанія заощадить час і папір. Pergamin об’єднує весь процес роботи з контрактами в одному місці на інтуїтивно зрозумілій онлайн...
DocTract
doctract.com
DocTract революціонізує те, як організації використовують ключові документи за допомогою спеціального хмарного рішення з розширеними можливостями співпраці. Управління політиками, управління процедурами та управління контрактами перетворюються на процеси справжньої доданої вартості, які безпосереднь...
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT допомагає підприємствам складати документи на 70% швидше та скорочувати час затвердження на 4-7 днів. Термін виконання: 1-3 тижні. Ми є системою автоматизації документообігу та керування контрактами з такими ключовими перевагами: 1. Впровадження: ми автоматизуємо ваші шаблони для вас (не DIY...
top.legal
top.legal
top.legal — це платформа SaaS, яка революціонізує процес узгодження контрактів. Маючи чітке бачення щодо усунення труднощів під час узгодження контрактів і оптимізації результатів, ми пропонуємо рішення, яке інтегрує програмну аналітику, переговори та автоматизацію в процес укладання контрактів. Наш...
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — це створення контрактів, переговори, електронний підпис і сховище контрактів. Використовуйте Advocat AI, щоб швидше укладати контракти, одночасно зменшуючи ризики.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує наступні проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель:...
Pactly
pactly.com
Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному ч...
Inhubber
inhubber.com
Платформа керування контрактами з власним цифровим підписом. Використовуючи блокчейн і ШІ, INHUBBER забезпечує безпрецедентну безпеку та аналітику даних для хмарного програмного забезпечення CLM. INHUBBER спрощує контракти, робить їх зрозумілими, інтерактивними, простими в управлінні та автоматизова...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — це рішення для управління контрактами та автоматизації на основі штучного інтелекту, розроблене для компаній, що швидко розвиваються. Він пропонує наскрізні послуги з управління контрактами для юридичних, продажів, маркетингу, кадрів, бізнес-операцій і закупівель. Завдяки своїй найкращій...
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонує автоматизо...
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign допомагає компаніям швидше укладати угоди та легко керувати контрактами завдяки кращій взаємодії протягом усього життєвого циклу контракту.