Програмне забезпечення для аналізу контрактів - Найпопулярніші застосунки - Сомалі

Avvoka

avvoka.com

Avvoka — це інструмент для автоматизації документообігу, переговорів і аналітики, створений для того, щоб допомогти юридичним фірмам, командам внутрішніх юристів і компаніям (будь-якого розміру) складати документи, узгоджувати їх і використовувати дані цього процесу для розробки кращих документів і переходу до « так» швидше. На відміну від застарілих інструментів, за допомогою Avvoka ви можете швидко створювати автоматизовані версії найскладніших документів за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого конструктора автоматизації. Це означає, що більше немає складного кодування в документах Word. Наші клієнти швидко досягають згоди, співпрацюючи над документами з колегами в режимі реального часу та ведучи переговори з контрагентами через онлайн-платформу Avvoka. У Avvoka є низка складних інструментів звітності, які дозволяють компаніям відстежувати порушення своїх стандартних умов контракту, відстежувати ключові комерційні умови та порівнювати ефективність окремих учасників переговорів. Ваші документи та анкета можуть бути будь-якою мовою. Сама платформа та підтримка клієнтів наразі доступні англійською, китайською, іспанською та португальською мовами. За запитом платформа Avvoka також може бути перекладена на інші мови.