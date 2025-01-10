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Програмне забезпечення для аналізу контрактів - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення Contract Analytics використовує штучний інтелект (AI) і розуміння природної мови, підмножину машинного навчання (ML), щоб отримати цінну інформацію з даних контракту. Його основна мета — забезпечити узгодженість умов контракту в усіх угодах. Традиційно перевірка та виявлення ризиків у контрактах є трудомістким і тривалим завданням, схильним до людських помилок. Однак за допомогою програмного забезпечення для аналітики контрактів цей процес стає значно ефективнішим. Аналізуючи дані про контракти, це програмне забезпечення швидко визначає потенційні ризики та невідповідності, зменшуючи ймовірність помилок під час перегляду та завершення контракту. Це дозволяє компаніям отримувати важливу інформацію про контракти, таку як закінчення терміну дії, припинення та продовження, гарантуючи, що ці умови точно записуються та легко доступні. Програмне забезпечення Contract Analytics відіграє життєво важливу роль у зменшенні ризиків і вдосконаленні методів управління контрактами. Це дозволяє компаніям підтримувати узгодженість своїх договірних умов, спрощує процес перевірки та мінімізує можливість дорогих помилок. Використовуючи це програмне забезпечення, організації можуть підвищити ефективність управління контрактами та приймати обґрунтовані рішення на основі інформації, отриманої з даних контрактів.
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Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
Evisort
evisort.com
Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у реальному часі та автоматизувати життєвий цикл контрактів.
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма своїми наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інформаційної панелі з простим надходженням і робочими процесами, керованими електронною поштою, які будь-яка команда може використовувати миттєво, інтуїтивно зрозумілою автоматизацією без коду для оптимізації процесів і робочих процесів, а також провідним у галузі практичним ШІ, який може читати контракти для автоматичного відстеження ключових умов, створення звітів тощо. Ми створили Lexion в дослідницькому інституті штучного інтелекту (AI2) співзасновника Microsoft Пола Аллена. Завдяки першокласній та досвідченій команді з Microsoft, Facebook, Google і Amazon ми створили компанію, яку CB Insights два роки поспіль визнало найперспективнішим юридичним технологічним стартапом штучного інтелекту у світі, а також найкращими інвесторами штучного інтелекту ( зокрема A16Z, Sequoia та Goldman Sachs) проголосували за одну з 40 найкращих інтелектуальних програм для перегляду у 2022 році. Найважливіше те, що фантастичні бренди довіряють Lexion управління своїми контрактами: Outreach, Lacework, OfferUp та багато інших.
Kira Systems
kirasystems.com
Отримайте видимість сховищ контрактів, прискоріть і підвищте точність перевірки контрактів, зменшіть ризик помилок, виграйте новий бізнес і підвищте цінність, яку ви надаєте своїм клієнтам.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонує автоматизоване та централізоване керування контрактами, яке перетворює забуті документи на потенційні, дозволяючи швидко адаптуватися та звільнити ресурси у вашій компанії. Від нашого власного аналізу контрактів за допомогою штучного інтелекту, окремих полів і кваліфікованого електронного підпису до можливості роботи з кількома клієнтами та високої підтримки клієнтів, ContractHero — це потужне програмне забезпечення для кожного відділу вашої компанії. Для отримання додаткової інформації, включаючи плани та додаткові функції, відвідайте наш веб-сайт www.contracthero.com
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck — це платформа для прискорення виконання контрактів і аналізу, яка переглядає контракти за лічені хвилини, допомагаючи швидше укладати угоди.
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal — це рішення для переговорів про контракти на основі штучного інтелекту, яке допомагає вам пришвидшити укладення контрактів. З Superlegal ви повертаєте свої контракти за 24 години за вищих ставок закриття та коротшого циклу угоди. Superlegal – ваш юридичний партнер лише за 10% від вартості адвоката. Дозвольте нам забрати ваші контракти з вашого столу, щоб ви могли повернутися до розвитку свого бізнесу. Законний? Ми допоможемо вам. Легше, швидше і краще. Упевнено підписуйте свої контракти.
Legaliser
legaliser.com
Legaliser руйнує сферу аналізу контрактів за допомогою передової технології на базі ШІ. Цей інструмент, призначений як для компаній, так і для окремих професіоналів, спрощує перевірку контрактів, пропонуючи глибоке розуміння сильних і слабких сторін із неперевершеною точністю. Legaliser гарантує, що ваші контракти відповідають найвищим стандартам чіткості та відповідності, починаючи від виявлення потенційних лазівок і закінчуючи наданням практичних рекомендацій. Окрім простого аналізу, Legaliser використовує інновації з такими функціями, як створення контрактів із текстових підказок і бібліотекою шаблонів контрактів, що постійно розширюється. Як доступне рішення в юридичному технологічному просторі, воно виділяється, поєднуючи зручність для користувача з розширеними можливостями. Відчуйте сучасний, ефективний і передовий підхід до юридичної оцінки контрактів із Legaliser.
TermScout
termscout.com
Відкрийте для себе програмне забезпечення №1 у світі для перевірки контрактів зі штучним інтелектом і миттєво отримайте розуміння за допомогою огляду контрактів на основі штучного інтелекту на основі ринкових даних. Укладайте угоди швидше за допомогою Certify. Довіряють провідні організації. Завантажте свій договір зараз.
Catylex
catylex.com
Catylex® — це революційне рішення для аналітики контрактів для будь-якого бізнесу, якому потрібно отримувати й оптимізувати дані контрактів. Наш найкращий у своєму класі штучний інтелект для контрактів автоматично розпізнає тисячі юридичних і бізнес-концепцій із коробки, що дозволяє легко розпочати роботу та швидко підтвердити цінність.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka — це інструмент для автоматизації документообігу, переговорів і аналітики, створений для того, щоб допомогти юридичним фірмам, командам внутрішніх юристів і компаніям (будь-якого розміру) складати документи, узгоджувати їх і використовувати дані цього процесу для розробки кращих документів і переходу до « так» швидше. На відміну від застарілих інструментів, за допомогою Avvoka ви можете швидко створювати автоматизовані версії найскладніших документів за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого конструктора автоматизації. Це означає, що більше немає складного кодування в документах Word. Наші клієнти швидко досягають згоди, співпрацюючи над документами з колегами в режимі реального часу та ведучи переговори з контрагентами через онлайн-платформу Avvoka. У Avvoka є низка складних інструментів звітності, які дозволяють компаніям відстежувати порушення своїх стандартних умов контракту, відстежувати ключові комерційні умови та порівнювати ефективність окремих учасників переговорів. Ваші документи та анкета можуть бути будь-якою мовою. Сама платформа та підтримка клієнтів наразі доступні англійською, китайською, іспанською та португальською мовами. За запитом платформа Avvoka також може бути перекладена на інші мови.