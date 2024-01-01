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Програмне забезпечення для аналізу контрактів - Найпопулярніші застосунки - Австрія

Програмне забезпечення Contract Analytics використовує штучний інтелект (AI) і розуміння природної мови, підмножину машинного навчання (ML), щоб отримати цінну інформацію з даних контракту. Його основна мета — забезпечити узгодженість умов контракту в усіх угодах. Традиційно перевірка та виявлення ризиків у контрактах є трудомістким і тривалим завданням, схильним до людських помилок. Однак за допомогою програмного забезпечення для аналітики контрактів цей процес стає значно ефективнішим. Аналізуючи дані про контракти, це програмне забезпечення швидко визначає потенційні ризики та невідповідності, зменшуючи ймовірність помилок під час перегляду та завершення контракту. Це дозволяє компаніям отримувати важливу інформацію про контракти, таку як закінчення терміну дії, припинення та продовження, гарантуючи, що ці умови точно записуються та легко доступні. Програмне забезпечення Contract Analytics відіграє життєво важливу роль у зменшенні ризиків і вдосконаленні методів управління контрактами. Це дозволяє компаніям підтримувати узгодженість своїх договірних умов, спрощує процес перевірки та мінімізує можливість дорогих помилок. Використовуючи це програмне забезпечення, організації можуть підвищити ефективність управління контрактами та приймати обґрунтовані рішення на основі інформації, отриманої з даних контрактів.

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Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.

Legaliser

Legaliser

legaliser.com

Legaliser руйнує сферу аналізу контрактів за допомогою передової технології на базі ШІ. Цей інструмент, призначений як для компаній, так і для окремих професіоналів, спрощує перевірку контрактів, пропонуючи глибоке розуміння сильних і слабких сторін із неперевершеною точністю. Legaliser гарантує, що...

Catylex

Catylex

catylex.com

Catylex® — це революційне рішення для аналітики контрактів для будь-якого бізнесу, якому потрібно отримувати й оптимізувати дані контрактів. Наш найкращий у своєму класі штучний інтелект для контрактів автоматично розпізнає тисячі юридичних і бізнес-концепцій із коробки, що дозволяє легко розпочати ...

Kira Systems

Kira Systems

kirasystems.com

Отримайте видимість сховищ контрактів, прискоріть і підвищте точність перевірки контрактів, зменшіть ризик помилок, виграйте новий бізнес і підвищте цінність, яку ви надаєте своїм клієнтам.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма своїми наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізовано...

Avvoka

Avvoka

avvoka.com

Avvoka — це інструмент для автоматизації документообігу, переговорів і аналітики, створений для того, щоб допомогти юридичним фірмам, командам внутрішніх юристів і компаніям (будь-якого розміру) складати документи, узгоджувати їх і використовувати дані цього процесу для розробки кращих документів і ...

TermScout

TermScout

termscout.com

Відкрийте для себе програмне забезпечення №1 у світі для перевірки контрактів зі штучним інтелектом і миттєво отримайте розуміння за допомогою огляду контрактів на основі штучного інтелекту на основі ринкових даних. Укладайте угоди швидше за допомогою Certify. Довіряють провідні організації. Заванта...

Superlegal

Superlegal

superlegal.ai

Superlegal — це рішення для переговорів про контракти на основі штучного інтелекту, яке допомагає вам пришвидшити укладення контрактів. З Superlegal ви повертаєте свої контракти за 24 години за вищих ставок закриття та коротшого циклу угоди. Superlegal – ваш юридичний партнер лише за 10% від вартост...

LexCheck

LexCheck

lexcheck.com

LexCheck — це платформа для прискорення виконання контрактів і аналізу, яка переглядає контракти за лічені хвилини, допомагаючи швидше укладати угоди.

ContractHero

ContractHero

contracthero.com

ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонує автоматизо...

Evisort

Evisort

evisort.com

Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у реальному часі та автоматизувати життєвий цикл контрактів.

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