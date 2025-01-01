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«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
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Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа для членства, яка дозволяє творцям отримувати дохід, надаючи ексклюзивний контент своїм шанувальникам.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - це платформа для створення онлайн-бізнесу, що дозволяє розробляти курси, управляти членством, організовувати події та автоматизувати маркетинг.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Bitly
bitly.com
Bitly - це сервіс скорочення URL та платформа управління посиланнями, що дозволяє створювати короткі, брендові посилання та аналізувати їх ефективність.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex- це AI-помічник для створення та вдосконалення контенту, який допомагає користувачам ефективно комунікувати через електронну пошту.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest — це веб-додаток, що допомагає перетворювати холодних клієнтів на щасливих за допомогою автоматизованих воронок продажів та послідовностей.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo - це програма для створення відео з AI-аватарами, що дозволяє користувачам генерувати персоналізований контент на різних мовах.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly – платформа для скорочення та управління посиланнями, що дозволяє користувачам створювати брендовані URL-адреси та відстежувати їхню аналітику.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
VideoDubber.ai - це платформа для AI-перекладу, дублювання та створення голосу, що підтримує понад 150 мов для локалізації відео.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv - платформа для керування та розвитку бюлетенів, що надає інструменти для створення контенту, монетизації і аналізу аудиторії.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai — плагін для WordPress/WooCommerce, що автоматизує створення текстів для продуктів та мета-описів, підтримує роботу з кількома продуктами одночасно.
Showpad
showpad.com
Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.
WriterX
writerx.co
WriterX - це інструмент для письма, що використовує AI для допомоги у створенні, редагуванні та покращенні текстів різної складності.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
IO Technologies - аналіз контенту в реальному часі для покращення читабельності та доходу за допомогою інноваційних дашбордів.
BL.INK
bl.ink
BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo - інструмент для аналізу та моніторингу популярного контенту в соціальних мережах, що допомагає генерувати ідеї та співпрацювати з впливовими особами.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI - це платформа для створення та оптимізації контенту, яка генерує текст для вебсайтів, блогів та соціальних мереж з урахуванням SEO.
Anyword
anyword.com
Anyword – це AI-платформа для створення маркетингового контенту, яка допомагає генерувати ефективний текст для реклами та оптимізувати його продуктивність.
NexMind
nexmind.ai
NexMind - це платформа для генерації контенту та автоматизації SEO, що створює оптимізований вміст на 17 мовах для покращення видимості в Інтернеті.
Podia
podia.com
Podia - це платформа для продажу онлайн-курсів, цифрових продуктів і управління спільнотами, що об'єднує інструменти для створення сайтів та електронного маркетингу.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
Shakespeare
shakespeare.ai
Додаток Шекспіра використовує AI для оптимізації маркетингових кампаній, допомагаючи створювати ефективні оголошення і покращувати їх результати.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.
Readable
readable.com
Readable - це інструмент для аналізу читабельності тексту, що підтримує різні формати документів та надає зворотний зв'язок для вдосконалення контенту.
Sniply
sniply.io
Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.
MemberSpace
memberspace.com
MemberSpace допомагає продавати членства та цифрові продукти на сайтах, дозволяючи створювати та керувати контентом для різних рівнів підписки.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.
Blogely
blogely.com
Blogely - інструмент для організації, написання та оптимізації контенту для блогів з підтримкою SEO та зручним доступом до публікації на різних платформах.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale дозволяє створювати безкодові демонстрації продуктів для маркетингу та продажів з адаптивною доставкою та можливістю персоналізації.
KAWO
kawo.com
KAWO — це платформа для маркетингових команд у Китаї, що допомагає планувати, керувати та аналізувати контент у WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou.
AutoWrite
autowrite.app
AutoWrite - це AI-додаток для написання SEO-контенту, що допомагає створювати якісний текст, оптимізуючи його для пошукових систем.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Botify
botify.com
Botify допомагає виявити можливості для розвитку бізнесу через оптимізацію органічного пошуку, забезпечуючи дані для покращення SEO процесів.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack - це безголовне CMS, що дозволяє бізнесам управляти вмістом та забезпечувати персоналізовані цифрові досвіди на різних платформах.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog - це цифрова платформа для створення та управління каталогами, що дозволяє користувачам легко організовувати та презентувати свої продукти.
Taboola
taboola.com
Taboola - платформа для відкриття вмісту та нативної реклами, що з'єднує видавців з їх аудиторією через персоналізовані рекомендації.
Smint.io
smint.io
Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace допомагає командам з маркетингу та продажів залучати клієнтів через інтерактивні веб-експерименти, перетворюючи контент у привабливі історії.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial - платформа для аналітики контенту, що допомагає маркетологам вимірювати та просувати найкращий контент вебсайту.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.
Storylane
storylane.io
Storylane - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, що допомагає командам B2B з маркетингу та продажів залучати клієнтів.
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