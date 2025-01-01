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Програмне забезпечення для контент-маркетингу
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Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки

«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.

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Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon - це платформа для членства, яка дозволяє творцям отримувати дохід, надаючи ексклюзивний контент своїм шанувальникам.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi - це платформа для створення онлайн-бізнесу, що дозволяє розробляти курси, управляти членством, організовувати події та автоматизувати маркетинг.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly - це сервіс скорочення URL та платформа управління посиланнями, що дозволяє створювати короткі, брендові посилання та аналізувати їх ефективність.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex- це AI-помічник для створення та вдосконалення контенту, який допомагає користувачам ефективно комунікувати через електронну пошту.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Ubersuggest — це веб-додаток, що допомагає перетворювати холодних клієнтів на щасливих за допомогою автоматизованих воронок продажів та послідовностей.

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

Wondershare Virbo - це програма для створення відео з AI-аватарами, що дозволяє користувачам генерувати персоналізований контент на різних мовах.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly – платформа для скорочення та управління посиланнями, що дозволяє користувачам створювати брендовані URL-адреси та відстежувати їхню аналітику.

VideoDubber.ai

VideoDubber.ai

videodubber.ai

VideoDubber.ai - це платформа для AI-перекладу, дублювання та створення голосу, що підтримує понад 150 мов для локалізації відео.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.

Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv - платформа для керування та розвитку бюлетенів, що надає інструменти для створення контенту, монетизації і аналізу аудиторії.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.

WriteTextAI

WriteTextAI

writetext.ai

WriteText.ai — плагін для WordPress/WooCommerce, що автоматизує створення текстів для продуктів та мета-описів, підтримує роботу з кількома продуктами одночасно.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.

WriterX

WriterX

writerx.co

WriterX - це інструмент для письма, що використовує AI для допомоги у створенні, редагуванні та покращенні текстів різної складності.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

IO Technologies - аналіз контенту в реальному часі для покращення читабельності та доходу за допомогою інноваційних дашбордів.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

BuzzSumo - інструмент для аналізу та моніторингу популярного контенту в соціальних мережах, що допомагає генерувати ідеї та співпрацювати з впливовими особами.

Addlly AI

Addlly AI

addlly.ai

Addlly AI - це платформа для створення та оптимізації контенту, яка генерує текст для вебсайтів, блогів та соціальних мереж з урахуванням SEO.

Anyword

Anyword

anyword.com

Anyword – це AI-платформа для створення маркетингового контенту, яка допомагає генерувати ефективний текст для реклами та оптимізувати його продуктивність.

NexMind

NexMind

nexmind.ai

NexMind - це платформа для генерації контенту та автоматизації SEO, що створює оптимізований вміст на 17 мовах для покращення видимості в Інтернеті.

Podia

Podia

podia.com

Podia - це платформа для продажу онлайн-курсів, цифрових продуктів і управління спільнотами, що об'єднує інструменти для створення сайтів та електронного маркетингу.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Додаток Шекспіра використовує AI для оптимізації маркетингових кампаній, допомагаючи створювати ефективні оголошення і покращувати їх результати.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.

Readable

Readable

readable.com

Readable - це інструмент для аналізу читабельності тексту, що підтримує різні формати документів та надає зворотний зв'язок для вдосконалення контенту.

involve.me

involve.me

involve.me

Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

MemberSpace допомагає продавати членства та цифрові продукти на сайтах, дозволяючи створювати та керувати контентом для різних рівнів підписки.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely - інструмент для організації, написання та оптимізації контенту для блогів з підтримкою SEO та зручним доступом до публікації на різних платформах.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale дозволяє створювати безкодові демонстрації продуктів для маркетингу та продажів з адаптивною доставкою та можливістю персоналізації.

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO — це платформа для маркетингових команд у Китаї, що допомагає планувати, керувати та аналізувати контент у WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou.

Botify

Botify

botify.com

Botify допомагає виявити можливості для розвитку бізнесу через оптимізацію органічного пошуку, забезпечуючи дані для покращення SEO процесів.

AutoWrite

AutoWrite

autowrite.app

AutoWrite - це AI-додаток для написання SEO-контенту, що допомагає створювати якісний текст, оптимізуючи його для пошукових систем.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack - це безголовне CMS, що дозволяє бізнесам управляти вмістом та забезпечувати персоналізовані цифрові досвіди на різних платформах.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

DCatalog - це цифрова платформа для створення та управління каталогами, що дозволяє користувачам легко організовувати та презентувати свої продукти.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola - платформа для відкриття вмісту та нативної реклами, що з'єднує видавців з їх аудиторією через персоналізовані рекомендації.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

ScreenSpace допомагає командам з маркетингу та продажів залучати клієнтів через інтерактивні веб-експерименти, перетворюючи контент у привабливі історії.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial - платформа для аналітики контенту, що допомагає маркетологам вимірювати та просувати найкращий контент вебсайту.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, що допомагає командам B2B з маркетингу та продажів залучати клієнтів.

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