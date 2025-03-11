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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки

«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.