Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
Kajabi
kajabi.com
Kajabi-це всеосяжна платформа, яка допомагає творцям та підприємцям будувати успішний інтернет-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різні потоки доходів. За допомогою Kajabi кожен може будувати збагачення онлайн -курсів, пропонувати ексклюзивні членства, вирощувати процвітаючу спільноту, створювати безкоштовні або підписки, розробити персоналізований досвід тренерів та багато іншого. За допомогою Kajabi вони також мають доступ до надійної аналітики, безшовних інструментів з продажу та маркетингу, простих варіантів оплати та неперевершеного обслуговування клієнтів, освіти та спільноти.
Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа членства, яка дозволяє художникам та творцям легко отримати оплату. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших роблять зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть провести більше часу, займаючись своєю фан-базою інтерактивним способом і продовжувати заповнювати Інтернет прекрасними речами, якими користуються мільйони людей.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, дослідження конкурентів тощо. Функції білої мітки Web CEO дають цифровим агентствам свободу налаштовувати звіти та робити їх професійними.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, який налічує понад 50 потужних інструментів, Serpstat вирішує наступне: 🔍 Статистика конкурентів: розпізнавайте та оцінюйте ключових гравців на вашому ринку. 📊 Стратегія вмісту: оцінюйте та створюйте – отримуйте високоякісний контент, орієнтований на рейтинг. 🚀 Комплексний нагляд за SEO: комплексні інструменти для забезпечення першорядної позиції в Google. 🌐 Аналіз ринку та розвідка: зануртеся у свій домен і перейміть найкращі галузеві практики від лідерів. 💡 Реклама та платний пошук Intel: отримуйте інформацію від конкурентів, щоб удосконалити свої платні кампанії. ✍️ Створення та аналіз вмісту за допомогою штучного інтелекту: легко створюйте або переробляйте статті, створюйте мета-теги, уточнюйте граматику й орфографію та вилучайте ключові слова з тексту. Цілісна платформа SEO, яка містить усе необхідне для надійного маркетингового розширення. Гаряче оновлення: розкрийте потужну статистику SEO за допомогою плагіна Serpstat ChatGPT! 🔍 Відкрийте для себе цільові ключові слова SEO та порівняйте їх між регіонами. 📊 Аналізуйте ключові показники SEO та дані про зворотні посилання домену. ✍️ Використовуйте дані SEO та синергію ChatGPT для створення ефективного контенту та стратегій оптимізації. Оновіть свою гру SEO за допомогою ChatGPT сьогодні!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, якою ділиться онлайн, могла зв’язатися з ключовою аудиторією та викликати активну дію. Універсальна платформа підключень Bitly дає змогу понад 5,7 мільйонам активних користувачів щомісяця та понад 500 000 клієнтів у всьому світі – людям, впливовим особам, брендам і компаніям будь-якого розміру – використовувати фірмові посилання, спеціальні QR-коди та рішення для посилань у біографії. як надійну платформу для залучення аудиторії та надання важливих повідомлень, інформації та досвіду. Bitly пишається тим, що отримав сертифікат ™ від Great Place to Work®, всесвітнього авторитету в області культури робочого місця та досвіду співробітників, який підтвердив найкращий дохід на ринку, утримання співробітників і збільшення інновацій.
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кожен у вашій команді може створити ідеальні дані для точного вимірювання кожного елемента маркетингової атрибуції. Кожен клієнт, який відвідує ваше посилання, щоразу отримує потрібну інформацію без непрацюючих посилань. Потрібно змінити посилання після завершення конкурсу або показати сторінку рідною мовою користувача? З BL.INK це легко. Жодна інша програма для скорочення URL-адрес або QR-кодів не інтегрується з наявними інструментами, допомагає уникнути непрацюючих посилань, забезпечує нульовий час простою під час оновлення посилань і має платформу, побудовану на основі того, як працюють корпоративні компанії. Тільки BL.INK. Кому довіряють вимогливі світові бренди з 2008 року.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти на своєму веб-сайті. Створіть членство для будь-якого продукту, який ви хочете, як-от бібліотеки вмісту, спільноти, відео, онлайн-курси тощо, маючи 100% контроль над зовнішнім виглядом. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion тощо.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — це генератор контенту на основі штучного інтелекту та платформа автоматизації SEO. Він створює оптимізований довгий і короткий вміст менше ніж за хвилину, використовуючи NLP і семантичні рекомендації. Збільште відвідуваність веб-сайту та перевершіть своїх конкурентів за допомогою персоналізованого вмісту для вашої цільової аудиторії. NexMind — ідеальне рішення не лише для власників бізнесу, а й для маркетингових агентств і копірайтерів, які хочуть швидко створювати та оптимізувати високоякісний контент. Наша мета — створити розумніших пошукових роботів, відомих як програмне забезпечення для автоматизації пошукових систем, щоб спростити процеси оптимізації пошукових систем. Ми надаємо платформу Enterprise SEO, щоб допомогти брендам підвищити рейтинг веб-сайтів і збільшити видимість.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні історії, короткі ролики, знімки та рекламу, які залучають їхню аудиторію, збільшують конверсії та збільшують дохід. Редактор StorifyMe простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий і надає численні безкоштовні та настроювані шаблони, які значно полегшать процес створення історії. Завдяки можливості інтегрувати StorifyMe Stories на будь-яку платформу - від мобільних пристроїв до Інтернету, StorifyMe є універсальним рішенням для розповсюдження контенту у формі, яка подобається людям!
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — це інструмент для написання контенту на базі штучного інтелекту, який дозволяє швидко й ефективно створювати високоякісний, зручний для SEO контент. Він використовує передові алгоритми машинного навчання для створення унікального та привабливого вмісту для різноманітних цілей, наприклад копії веб-сайтів, публікацій у блогах, оновлень у соціальних мережах тощо. За допомогою TurboWrites ви можете оптимізувати процес створення вмісту, заощаджуючи час і зусилля, забезпечуючи максимальний вплив на вашу аудиторію. Незалежно від того, чи є ви копірайтером, блогером, маркетологом або власником бізнесу, TurboWrites може допомогти вам створити привабливий вміст, який резонуватиме з вашою цільовою аудиторією та принесе результати. Так навіщо чекати? Зареєструйтеся в TurboWrites сьогодні та виведіть свою гру зі створення вмісту на новий рівень!
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver дозволяє легко планувати нескінченний контент, підвищувати залученість і слухати враження клієнтів про вас і ваших конкурентів.
Quuu
quuu.co
Quuu — це джерело номер один якісного контенту, яким ви можете ділитися в соціальних мережах на автопілоті. Керування вмістом виділяє вас серед маси в соціальних мережах. Це спосіб забезпечити цінність і послідовність для ваших підписників. Однак виконання цього належним чином займає багато часу, тому автоматизація за допомогою Quuu повертає вам дорогоцінний час для роботи над іншими речами. Quuu — це єдиний інструмент, який збирає вміст у понад 500 категоріях інтересів, тобто у вас завжди будуть відповідні публікації, якими ви можете поділитися зі своєю аудиторією на Facebook, LinkedIn і Twitter.
Fugo
fugo.ai
Fugo — це інтелектуальне хмарне програмне забезпечення для керування вмістом Digital Signage (CMS), яке дозволяє компаніям будь-якого розміру легко дистанційно керувати вмістом для малих і великих мереж екрану. Завдяки сучасному та зручному інтерфейсу користувача легко керувати 1 або 100 екранами.
Juicer
juicer.io
Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube тощо. Завдяки простим налаштуванням і параметрам налаштування соціальні стіни Juicer дозволяють користувачам демонструвати підібраний, брендований і створений користувачами вміст на своїх веб-сайтах. Інструмент надає модераційні фільтри для контролю вмісту та містить розширену панель аналітики для аналізу соціальної активності в реальному часі, що робить його комплексним рішенням для централізації та підвищення видимості бренду на різних платформах. Переваги соковижималки: - Встановлене та надійне рішення з десятирічним досвідом роботи в галузі - Повна інтеграція з 15+ платформами соціальних мереж - Просте налаштування каналів і облікових записів, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та швидке керування - Повний контроль над вмістом за допомогою параметрів модерації та фільтрації - Індивідуальний дизайн для гармонії з унікальною естетикою бренду - Вибір попередньо розроблених тем, що забезпечує послідовний і привабливий вигляд стрічки - Ручне керування з автоматичним оновленням вмісту, що підвищує ефективність - Розширені інструменти аналітики для відстеження взаємодії користувачів і продуктивності каналу - Універсальні плани для компаній і окремих осіб і модель ціноутворення за принципом оплати для корпоративного плану - Настроювані віджети та підтримка API для бездоганної інтеграції з іншими веб-сайтами та програмами
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Просунута технологія AI Wondershare Virbo дозволяє користувачам створювати найбільш реалістичні та персоналізовані відеоконтент AI Avatar з різноманітними національностями та мовами. Ви можете почати професійні відеоролики AI -прес -секретаря, просто ввівши та натиснувши з Wondershare Virbo. 300+ реалістичних аватарів AI Virbo можуть бути вашим захоплюючим речником, який розмовляє на 120+ мовах з різноманітними акцентами для різних випадків використання, включаючи просування маркетингу, персоналізовані майданчики продажів, навчання та розвиток, пояснювачі та відеоролики. Більше того, від маркетингових відеороликів та просування продуктів до навчальних відеороликів, Virbo пропонує широкий спектр привабливих шаблонів, що відповідають будь-якому цілі та доставляють ваше повідомлення найбільш захоплююче та виразно-не дорожче та трудомістка екіпаж камери, відео агентства або актори/актриси.
Visually
visual.ly
Visually — це креативний ринок, який об’єднує компанії з перевіреними креативними професіоналами для створення привабливого контенту за допомогою онлайн-платформи для співпраці та чітко визначеного, перевіреного процесу. Вміст надається нашим клієнтам від понад 1000 членів нашої мережі талантів, перевірених за допомогою поєднання освіти талантів (Університет Рок), нашої ідентифікації та алгоритмів рейтингу репутації. Досвід нашого кадрового резерву дозволяє нам виконувати складні проекти середнім і корпоративним клієнтам, таким як LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford і Oracle. Сьогодні ми охоплюємо Північну та Південну Америку, будучи єдиним гравцем, який може надавати контент англійським, іспанським і португальським брендам. Ми виділяємося тим, що пропонуємо масштабованість, гнучкість і якість наших проектів.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — це перша в світі багатоканальна платформа на стороні попиту, створена для оптимізації поведінки після натискання. Zemanta повністю побудована на ідеї допомоги рекламодавцям у залученні – відвідуваннях, переглядах, потенційних клієнтах чи конверсіях – і все це завдяки їхнім програмним рекламним кампаніям. Ми існуємо, щоб радикально покращити загальний досвід онлайн-реклами таким чином, щоб споживачі дійсно хотіли взаємодіяти з рекламою. Zemanta допомагає рекламодавцям подолати принципово хибні показники охоплення та частоти, визначаючи, які місця розташування та оголошення привертають увагу потрібних користувачів до їхніх оголошень і веб-сайтів. Цей унікальний підхід дає рекламодавцям можливість зафіксувати справжнє залучення споживачів і рентабельність витрат на рекламу. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту та автоматизації Zemanta One дає змогу брендам і агентствам купувати рекламу, оптимізовану для взаємодії після кліків, максимально використовуючи кожен рекламний долар, витрачений на медійні, відео та нативні місця розміщення в Інтернеті. pМи включаємо ваші дані веб-аналітики в платформу Zemanta, її автоматизоване керування кампаніями та учасниками торгів. На відміну від інших DSP, ми пропонуємо повну інтеграцію Google Analytics і Adobe. Zemanta дозволяє призначати ставки, використовуючи такі цілі, як Ціна за хвилину на сайті (час на сайті). Zemanta спочатку була побудована на основі контексту та семантики, а не файлів cookie та націлювання на аудиторію. Таким чином, Zemanta може націлюватися на аудиторію та покази, як і інші DSP, але в міру того, як світ відходить від таких підходів, ми можемо допомогти рекламодавцям вижити та процвітати. Унікальний досвід Zemanta у семантичному аналізі та підході до призначення ставок і оптимізації кампаній надає ще більшу перевагу для рекламодавців, які використовують нашу платформу.
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без жодних поворотів. Зображення, відео, логотипи, інструкції, графіка, аудіофайли, PDF-файли, презентації, публікації, прес-релізи, ідеї для історій, посилання на зароблені медіа тощо. Все в одному красиво оформленому місці. Єдине джерело правди для вашого бренду.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити ці втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ризик за допомогою пріоритезованих дій і попереджень, а також максимізуйте ресурси, автоматизуючи важливі завдання SEO.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відстеження користувачів, щоб монетизувати залучення аудиторії та показники лояльності, щоб вони могли приймати рішення щодо вмісту для публікації та просування на своїх веб-сайтах. . У серпні 2010 року компанія була відокремлена від Betaworks як окрема юридична особа. Chartbeat одночасно хвалили та критикували як альтернативу Google Analytics для отримання даних у реальному часі.
Foleon
foleon.com
Foleon — це платформа для створення контенту, яка дозволяє будь-кому легко створювати інтерактивний контент, який на 100% відповідає бренду. Ми надаємо B2B-компаніям інтуїтивно зрозумілий редактор drag & drop та інтерактивний формат Foleon Doc, який дає їм змогу створювати цифровий контент на замовлення, який є цікавим, інтелектуальним і масштабованим. Більшість компаній все ще витрачають час, гроші та енергію на публікацію свого найціннішого вмісту в неефективних застарілих форматах. PDF-файли – це головний біль для створення, нудна для читання, і вони повністю позбавлені читача. Foleon, з іншого боку, пропонує сучасний формат, який легко створити, надзвичайно цікавий і сповнений інтелекту, якого вам бракувало. Заснована в Амстердамі з офісами в США та Європі, Foleon має на меті надати компаніям можливість створювати контент, якого прагне їх аудиторія.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — це провідна на ринку платформа керування посиланнями, яка дозволяє користувачам брендувати та скорочувати власні URL-адреси. Rebrandly допомагає компаніям будь-якого розміру безпечно керувати та вимірювати залучення посилань, підвищувати впізнаваність бренду, підвищувати коефіцієнти конверсії та відстежувати розширену аналітику. Заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в США, з офісами в Римі та Дубліні. Rebrandly обслуговує мільйони користувачів і глобальні бренди по всьому світу, включаючи Versace, Toyota, PayPal і Zillow. Для досвідчених користувачів і індивідуальних проектів Rebrandly є найдосконалішою та масштабованою платформою для керування посиланнями на ринку. Rebrandly надає чудовий набір API і підтримку експертів-інженерів для створення малих і великих проектів на основі посилань (SMS, транзакційні повідомлення, афілійовані особи та впливові особи, єдиний вхід, oAuth тощо). Інші важливі функції: * Конструктор UTM * Ретаргетинг посилань * Мобільні глибокі посилання * Умовна маршрутизація URL * Відкритий графічний елемент керування * ШІ за ребрендингом * Link Analytics * Настроювані звіти * Кілька місць, дозвіл і управління робочими просторами * Управління кількома доменними іменами За допомогою Rebrandly ви можете створювати та ділитися фірмовими посиланнями безпосередньо через розширення браузера під час серфінгу в Інтернеті. Потім вони зберігають його на вашій інформаційній панелі, де ви можете вимірювати результати за допомогою нашого найкращого у своєму класі набору інструментів. Ви можете зареєструвати нове доменне ім’я безпосередньо в Rebrandly, вибираючи з понад 2000 розширень – від .link до .shop і все між ними. Вони подбають про всі налаштування, що дозволить вам почати ділитися фірмовими посиланнями всього за кілька хвилин. Фірмове посилання запам’ятовується, вимовляється та повністю налаштовується. Завдяки фірмовому посиланню компанії підвищують впізнаваність свого бренду, оскільки назва бренду вбудована в посилання, навіть якщо ним поділяються інші. Вони підвищують довіру до посилань, і фактично фірмові посилання можуть допомогти збільшити рейтинг кліків до 39% у порівнянні зі звичайними короткими URL-адресами.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
Walls.io
walls.io
Walls.io — це комплексне рішення для соціальних стін, яке дозволяє збирати, курувати та відображати вміст у стрічці, яку легко налаштувати. Ви можете збирати вміст із кількох платформ соціальних мереж або дозволити своїй аудиторії публікувати вміст безпосередньо на вашій стіні. Ви також можете додавати власні публікації до каналу та створювати приємне поєднання вмісту вашої аудиторії та вмісту вашого бренду. Соціальна стіна — це чудовий спосіб використати потужність контенту, створеного користувачами, і залучити свою аудиторію. Ви можете використовувати його на приватних і громадських заходах, на своєму веб-сайті або в магазинах чи офісах. Можливості безмежні!
degpeg
degpeg.com
Degpeg-це хмарна платформа Live Commerce, яка додає та покращує продаж та маркетинг в Інтернеті та маркетинг будь-яких продуктів /послуг за допомогою кращого досвіду клієнтів шляхом багаторічного потоку як на веб-і мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: <> Платформа зв'язку в прямому ефірі Платформа Live Communication допомагає підприємствам зв’язатися з потенційними клієнтами в режимі реального часу через аудіо та відео взаємодію. Він ефективно перетворює призводить до продажів, створюючи персоналізовані взаємодії, що сприяють довірі. Змінюючи розрив між офлайн -магазинами та споживачами в Інтернеті, він забезпечує безперебійні зв’язки та зручність. Більше того, платформа підвищує ефективність оперативної ефективності за допомогою відеодзвінків між клієнтами та сервісними центрами, впорядкування процесів та підвищення задоволеності клієнтів. Особливості: * ЧАС Вхідні * Зателефонуйте маршрутизації * Місце відстеження * Додати людей на дзвінок * Запис дзвінків * Інтеграція з Web & App * Спільний доступ до екрана <> Live TV Degpeg дає можливість брендам запустити свій телевізор у прямому ефірі, що дозволяє багатопорядкувати на різних платформах з однієї панелі приладів. Крім того, бренди можуть безперешкодно додавати CTA на свій веб -сайт під час прямої трансляції на декількох платформах соціальних медіа. Особливості: * Багатоповерховий * Інтегрована комерція * Організуйте події * Чат у прямому ефірі <> Відеозаписи Це дозволяє глядачам безпосередньо купувати продукти чи послуги, показані у відео, покращуючи досвід покупок. Особливості: * Покупки In-Video * Інтерактивні посилання на продукти * Кнопки виклику до дії
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керування й аналізу вмісту в WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou; чотири основні канали соціальних медіа в Китаї. Його безпрецедентний досвід роботи з місцевими соціальними медіа, знання клієнтів і правила допомогли більш ніж 500 світовим брендам досягти успіху на китайських платформах соціальних мереж.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — це платформа соціальної публікації штучного інтелекту, якій довіряють провідні видавці для автоматизації й оптимізації обміну вмістом у соціальних мережах. Видавці використовують True Anthem для збільшення веб-трафіку, підвищення соціальних KPI та автоматизації робочого процесу соціальних мереж. Платформа True Anthem легко збирає своєчасні та екстрені новини, повторне поширення нещодавно опублікованого вмісту та вічнозелений вміст. Програмне забезпечення підтримує розширені звіти та загальний доступ до Facebook, Twitter, Instagram (включаючи посилання в біографії), LinkedIn і Pinterest. True Anthem працює з понад 500 видавцями, включаючи Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett тощо. Штаб-квартира True Anthem розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Scompler
scompler.com
Scompler дозволяє визначити всі важливі елементи контент-стратегії від ваших власних цілей і переваг для читача, через персон і шлях покупця до форматів, медіа та каналів. За допомогою Scompler ви можете організувати весь свій вміст за допомогою стратегічного тематичного планування та створити його в команді за допомогою індивідуальних робочих процесів (соціальні мережі, публікації в блогах, веб-сайти, розсилки, брошури тощо).
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — це платформа Fullstack Intelligence® SaaS для уніфікованих гібридних ІТ-операцій. Підвищте продуктивність додатків, скоротіть операційні витрати та модернізуйте ІТ, поєднавши знання на основі штучного інтелекту та колективну мудрість із живим планом робочих навантажень додатків, інфраструктури та мережевих з’єднань. З OneIQ операційні команди, надійні консультанти та постачальники можуть безперебійно працювати разом, створюючи спільний досвід, прозорість і довіру. Використовуючи запатентований захищений інтерфейс, кожен може отримати вигоду від спільного перспективного розуміння - надихаючих інновацій на кожному рівні стеку для формування майбутнього вашої організації. OneIQ має сертифікат ISO/IEC 27001 і використовує запатентовану технологію Secure Data Collaboration (US-11797701-B1).
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу та комунікацій можуть створювати захоплюючий контент у великих масштабах, сприяючи глибшому залученню аудиторії, кращим показникам і кращим результатам для свого бренду. Стенографія дозволяє користувачам легко співпрацювати. Зібравши свою команду в робочому просторі Shorthand, ви зможете покращити співпрацю над вмістом і швидше відправляти. Кілька користувачів можуть плавно працювати разом над частиною вмісту без перерв. Більше того, користувацькі теми означають, що весь опублікований вміст залишається фірмовим. А завдяки гнучким параметрам публікації користувачі можуть публікувати свій скорочений вміст практично будь-де — через AWS, свою CMS, хостинг для скороченого тексту або вбудовуючи його безпосередньо на свій веб-сайт. Ми з гордістю можемо сказати, що наші клієнти, зокрема BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджський університет і Манчестер Сіті, публікують у мережі найпривабливіший і кінематографічний вміст. Сюди входить усе: від цифрових журналів і розширених функцій до внутрішніх повідомлень, історій брендів, блогів — навіть віртуальна квест-кімната! Стенографія забезпечує значну віддачу від інвестицій, оскільки клієнти постійно хваляться радикальними покращеннями своїх показників залучення. Shorthand була заснована в Брісбені, Австралія, і зараз є справді глобальною компанією. Ми — команда майстрів із мистецтвом і серцем, які допомагають командам контенту створювати найбільш вражаючий і впливовий цифровий контент у світі.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою нового заклику до дії, який потенційні клієнти хочуть натиснути. - Залучайте та навчайте потенційних клієнтів: запропонуйте потенційним клієнтам індивідуальні кампанії, орієнтовані на продукт, і миттєво окупіть їх. - Надання повторюваних демонстрацій: дозвольте нетехнічним продавцям легко налаштовувати та надавати демонстрації в масштабі. Спробуйте Navattic самі на нашому веб-сайті: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Консенсус веде світ у нову еру демо -автоматизації. Його платформа отримує ваших покупців, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Потім це множить вплив вашої команди доходу унікальною думкою на цих покупців. Як результат, ви побачите швидше тісні часи, більші угоди та більш високі ставки. Купівля програмного забезпечення Enterprise повільна, розчаровує та зламане. Його запатентована демо -автоматизаційна платформа виправляє це. Він поєднує в собі найкраще відео, взаємодію з продуктом та автоматизацію Discovery, щоб забезпечити неперевершений досвід для покупців, і клієнтів. Від C-Suite до кінцевого користувача, його демонстраційні подорожі вірусно, адаптуються до кожного глядача, розкриваючи прихованих зацікавлених сторін та відповідаючи на ключові запитання. Потім вони подають потужні дані про наміри та потребують повернення до вашої команди з кожним клацанням, помножуючи їх вплив. Консенсус-це платформа для досвіду продуктів, яка допомагає командам на ринку автоматизувати демонстрації, зменшити витрачені демонстрації з 50%до 5%, і скоротити демо-час очікування з 14 днів до на вимогу-скорочення циклів продажів до 68%. Довіра таких компаній, як Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce та SAP, консенсус займає №1 в програмному забезпеченні G2 Presales і визнається чудовим місцем для роботи в 2025 році. Оскільки понад 50% демонстрацій переглянули того ж дня, коли вони поділяються та 13% після годин, консенсус приводить до швидкого залучення, розкриваючи нових зацікавлених сторін та їх пріоритети через внутрішньовірусний обмін. Результат? Більш швидкий дохід, менше некваліфікованих демонстрацій та кращих розумінь.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, де ваші потенційні клієнти можуть знайти найважливішу інформацію, яка їм потрібна, поділитися зі своєю командою та надати вам дані про те, що їх цікавить. Вставляйте або діліться своїми інтерактивними демонстраціями в будь-якому каналі та швидше перетворюйте потенційних клієнтів, впливайте на конвеєр і прискорюйте цикли угод.
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
Vev
vev.design
Vev — це платформа створення веб-сайтів нового типу, створена для розробників, дизайнерів і маркетологів. Поєднуючи безкодування та кодування, Vev допомагає професійним командам публікувати свої найсміливіші ідеї в Інтернеті з повною творчою та технічною свободою. Vev дозволяє провідним організаціям вдосконалювати свої цифрові маркетингові матеріали та створювати інтерактивний досвід.
Joomag
joomag.com
Joomag є провідною платформою для створення та розповсюдження персоналізованого контенту високого дизайну в масштабі. Використовуючи штучний інтелект і автоматизацію контенту, Joomag дозволяє нетворцям без особливих зусиль створювати та надавати винятковий контент на всіх пристроях і носіях. Він підвищує рентабельність інвестицій, надаючи корисну інформацію, виявляючи інтереси читачів і повторно залучаючи аудиторію за допомогою цільових кампаній і індивідуальних рекомендацій. Починаючи з 2009 року Joomag, якому довіряють понад 5000 клієнтів у всьому світі, пропонує комплексне рішення для оптимізації стратегій вмісту та стимулювання значущої взаємодії.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack є творцем безголової CMS і є лідером у категорії Composable Digital Experience Platform (DXP). Знакові бренди в усьому світі, такі як Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi та Walmart, інвестують у Contentstack, щоб піднятися над шумом на сучасних переповнених і конкурентних цифрових ринках і отримати унікальну перевагу досвіду. Contentstack і його співробітники віддані клієнтам і спільнотам, яких вони обслуговують. Компанію визнають своєю незрівнянною турботою про клієнтів і традицією віддачі в усьому світі через програму Contentstack Cares, включаючи горду підтримку Pledge 1% і Girls Who Code.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, перевіряючи на помилки, непрацюючі посилання чи неправильні зображення; портативний віджет підписки дозволяє дуже легко збільшити аудиторію, де б ви не розміщували свій сайт. І тоді Buttondown вийде з вашого шляху. Buttondown робить наголос на швидкості та простоті використання, а не на складних наборах функцій чи потужній автоматизації.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, у нього є всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
Beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
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