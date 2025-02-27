Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Туніс

OneMob

onemob.com

OneMob-це найвища платформа "все в одному" для створення, обміну та відстеження красивих мікросів за лічені секунди! Незалежно від того, що ви в продажах, маркетинг, успіх клієнтів чи творця вмісту, Onemob має все необхідне для підвищення роботи та привернення більшої уваги, залучення та відповідей. Завдяки потужному виробнику мікросайту OneMOB, завантажувачем вмісту та функціями управління ви можете легко створити приголомшливі, індивідуальні мікросайти, які демонструють ваш бренд та вміст професійним та захоплюючим способом. Ви отримаєте доступ до широкого спектру шаблонів та параметрів тегів, щоб налаштувати ваші мікросайти, щоб відповідати вашому бренду та орієнтуватися на вашу аудиторію. Але це ще не все - Onemob укомплектований функціями, які допоможуть вам створити, ділитися та відстежувати свій вміст, як професіонал. Ви можете створити відео в ході з мобільним, веб-рекордером Onemob та екраном та використовувати вбудований Teleprompter та інструменти редагування відео, щоб вдосконалити ваш вміст. Плюс до того, за допомогою відео затверджень та відстеження взаємодії ви можете точно побачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригує свою стратегію. OneMob безперешкодно інтегрується зі своїм існуючим технологічним стеком, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot тощо, та інтеграцію вмісту із Zoom, Google Drive, Box та Dropbox. З рідним плагіном для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce та Insidesales ви можете легко створювати та ділитися вмістом прямо з улюблених інструментів електронної пошти та продажів. І найкраща частина - ви можете розпочати роботу з OneMob безкоштовно! Його безкоштовний план пропонує доступ до багатьох його основних функцій, тому ви можете спробувати OneMob без ризику та подивитися, як він може трансформувати вашу вмістну гру.