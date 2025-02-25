Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus — це універсальна творча та маркетингова платформа, розроблена для оптимізації робочого процесу та створення масштабованих маркетингових стратегій для маркетингових команд. Він пропонує повний набір функцій, які охоплюють від кураторства та співпраці до створення, розповсюдження, аналітики та додатків. Однією з визначних особливостей Creatosaurus є його автор контенту AI, який дозволяє користувачам створювати маркетингові копії в масштабі за лічені хвилини. Він також надає простий у використанні редактор дизайну для створення красивої графіки з функцією перетягування та доступом до безкоштовних зображень і шаблонів. Платформа містить менеджер хештегів, який допомагає користувачам знаходити та керувати хештегами для оптимізації робочого процесу в соціальних мережах, а також пошук цитат, який дозволяє користувачам шукати та зберігати цитати для подальшого використання. Він також пропонує можливість планувати публікації в соціальних мережах на різних платформах. Creatosaurus створений для компаній із розподіленими командами та глобальними творчими особистостями, забезпечуючи централізований робочий простір для творців і маркетологів. Він покликаний поєднати продуктивність і креативність, пропонуючи низку інструментів і функцій в одному місці, забезпечуючи ефективну співпрацю та покращуючи загальний процес оповідання. Платформа підтримує глибоку інтеграцію з іншими популярними програмами, що дозволяє користувачам підключати свої улюблені інструменти та бути в курсі своєї роботи. Він розроблений, щоб бути зручним для користувача, пропонуючи прозорий і простий досвід для кожного члена команди. Creatosaurus використовується впливовими особами, творцями, видавцями, стартапами та брендами по всьому світу як потужний інструмент у їхніх маркетингових стратегіях. Його мета — забезпечити повне рішення для всіх творчих і маркетингових потреб, дозволяючи користувачам зосередитися на розповіді вражаючих історій, тоді як платформа подбає про все інше.