Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Есватіні

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, якою ділиться онлайн, могла зв’язатися з ключовою аудиторією та викликати активну дію. Універсальна платформа підключень Bitly дає змогу понад 5,7 мільйонам активних користувачів щомісяця та понад 500 000 клієнтів у всьому світі – людям, впливовим особам, брендам і компаніям будь-якого розміру – використовувати фірмові посилання, спеціальні QR-коди та рішення для посилань у біографії. як надійну платформу для залучення аудиторії та надання важливих повідомлень, інформації та досвіду. Bitly пишається тим, що отримав сертифікат ™ від Great Place to Work®, всесвітнього авторитету в області культури робочого місця та досвіду співробітників, який підтвердив найкращий дохід на ринку, утримання співробітників і збільшення інновацій.
Flowla
flowla.com
Flowla — це новий спосіб залучення ваших потенційних клієнтів за допомогою цифрових персоналізованих подорожей, де ваш вміст споживається весело та захоплююче, а розмови починаються природно... Незалежно від того, чи ви готові; - Продажі та закриття угод, - Успіх і залучення нових клієнтів, - Набір і захоплення кандидатів, - або будь-яка інша посада, де ви розвиваєте імпульс і апетит, спробуйте Flowla виділитися з натовпу та рухатися швидше
Re4m
re4m.io
Re4m — це хмарна креативна платформа, яка дозволяє командам брендів, дизайнерам і місцевим маркетологам планувати, створювати та публікувати надихаючий, ефективний контент і креативні кампанії в масштабі. Створений командою досвідчених маркетологів, Re4m спрощує відключені та громіздкі творчі процеси виробництва від початкової ідеї до публікації та просування вмісту. В основі Re4m лежить механізм візуальної співпраці, який дає змогу компаніям, командам і окремим особам надавати інтерактивні відгуки в режимі реального часу щодо всіх типів вмісту (цифрове відео, PDF-файли, зображення, живі веб-сайти, файли дизайну тощо). Після того, як вміст буде правильним, сумісним і схваленим, Re4m забезпечує замкнуті процеси для публікації вмісту в сторонніх рішеннях.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit знаходить і впорядковує вміст в Інтернеті. Він шукає серед тисяч найкращих сайтів, щоб надати галузеві високоякісні новини, відео, зображення та цитати, заощаджуючи час та енергію.
Vable
vable.com
Vable — це платформа керування інформацією, яка дозволяє збирати, фільтрувати та надавати налаштований вміст людям, яких ви підтримуєте. За допомогою Vable інформаційні професіонали можуть контролювати нескінченні джерела та створювати індивідуальну базу даних усіх новин та інформації, які потрібні вашій організації.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
Quuu
quuu.co
Quuu — це джерело номер один якісного контенту, яким ви можете ділитися в соціальних мережах на автопілоті. Керування вмістом виділяє вас серед маси в соціальних мережах. Це спосіб забезпечити цінність і послідовність для ваших підписників. Однак виконання цього належним чином займає багато часу, тому автоматизація за допомогою Quuu повертає вам дорогоцінний час для роботи над іншими речами. Quuu — це єдиний інструмент, який збирає вміст у понад 500 категоріях інтересів, тобто у вас завжди будуть відповідні публікації, якими ви можете поділитися зі своєю аудиторією на Facebook, LinkedIn і Twitter.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver дозволяє легко планувати нескінченний контент, підвищувати залученість і слухати враження клієнтів про вас і ваших конкурентів.
Walls.io
walls.io
Walls.io — це комплексне рішення для соціальних стін, яке дозволяє збирати, курувати та відображати вміст у стрічці, яку легко налаштувати. Ви можете збирати вміст із кількох платформ соціальних мереж або дозволити своїй аудиторії публікувати вміст безпосередньо на вашій стіні. Ви також можете додавати власні публікації до каналу та створювати приємне поєднання вмісту вашої аудиторії та вмісту вашого бренду. Соціальна стіна — це чудовий спосіб використати потужність контенту, створеного користувачами, і залучити свою аудиторію. Ви можете використовувати його на приватних і громадських заходах, на своєму веб-сайті або в магазинах чи офісах. Можливості безмежні!
Curatora
curatora.io
Curatora дозволяє клієнтам знаходити, курувати та поширювати першокласний релевантний вміст, який ваша цільова аудиторія хоче прочитати — зараз.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке приваблює аудиторію, залучає читачів і дає можливість редакційним командам миттєво й ефективно висвітлювати новини в прямому ефірі. Завдяки інтеграції з іншими новинними технологіями Live Center спрощує робочі процеси. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, такі як табло, лічильники результатів виборів тощо. Стрічки новин Live Center легко вбудовуються в статті, новинні портали, програми або на головні сторінки. Ключові особливості: * Повністю настроюваний дизайн блогу * Автоматизація соціальних мереж для пошуку та публікації вмісту * Легко створюйте власні візуальні ефекти та елементи публікації, щоб збільшити залучення читачів * Швидко створюйте інтерактивні діаграми та графіки безпосередньо в редакторі * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із адаптивним редактором, який забезпечує попередній перегляд публікацій у реальному часі * Стороння інтеграція зі спортивними даними, ринковими даними тощо * Автоматичне додавання тегів до публікацій на основі вмісту, пріоритетності та категоризації публікацій * Автоматичний підсумок блогу в прямому ефірі, щоб надати читачам інформаційну панель із найбільш висвітлюваними темами у ваших публікаціях у блозі в режимі інформаційної панелі. * Публікація дописів у режимі реального часу для сотень тисяч читачів через спеціальні канали * Інтеграція з існуючою CMS і будь-якою медіа-бібліотекою або системою * Підтримує стратегії монетизації
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмістом у масштабі. Бренди тепер можуть розгортати візуальний вміст у платній рекламі, клієнтському досвіді покупки, взаємодії з веб-сайтами та кампаніях у соціальних мережах за невелику частку часу та грошей.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент, лідери маркетингу мають змогу створювати унікальні та узгоджені умови для клієнтів, які відрізняють їхні бренди та забезпечують вимірні результати. Skyword360 надає інструменти для всіх основних елементів роботи з контентом: стратегія, планування, створення, збір, активація, персоналізація та оптимізація. Завдяки міжнародній спільноті фрілансерів із понад 46 країн і можливості перекладу платформи на 14 мов, операції з вмістом можуть безперешкодно виконуватися в масштабі.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнтами, вам потрібно буде надати персоналізований досвід, показуючи потрібний вміст у потрібний час. Керування досвідом – централізуйте й упорядковуйте вміст із різних джерел, щоб персоналізувати пункти призначення за лічені хвилини. Централізація вмісту та керування ним є ключовими для персоналізації. Uberflip — це єдина платформа для централізації та організації всього вашого вмісту. Uberflip інтегрується зі сторонніми контент-платформами, тож ви можете легко імпортувати, керувати та позначати свої активи. Звідти ваші відділи маркетингу, продажів і успіху клієнтів отримають легкий доступ до схваленого вмісту та можуть почати створювати неймовірні напрямки для кожної кампанії та кімнати цифрових продажів без перетягування коду. Результат? Менше втрати вмісту, швидший запуск кампаній і команда продажів, яка має найкращий вміст для своїх потенційних клієнтів. Основні функції: - Інтеграція вмісту (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегів і інтелектуальні фільтри - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digital Sales Rooms) - SEO-оптимізація Journey Acceleration - Створюйте обрані напрямки вмісту для кожного покупця – і залучайте їх по всіх каналах. Uberflip дає вам змогу стимулювати споживання вмісту за допомогою рекомендацій вмісту, які утримують ваших відвідувачів на сайті. Завдяки надійній інтеграції платформи автоматизації маркетингу (MAP) кожна взаємодія з вмістом може ініціювати ідеальний наступний крок для прискорення шляху клієнта. Покращуйте свої коефіцієнти конверсії та прискорюйте час отримання прибутку, надаючи персоналізований вміст, який зменшує тертя на шляху покупця.
Visually
visual.ly
Visually — це креативний ринок, який об’єднує компанії з перевіреними креативними професіоналами для створення привабливого контенту за допомогою онлайн-платформи для співпраці та чітко визначеного, перевіреного процесу. Вміст надається нашим клієнтам від понад 1000 членів нашої мережі талантів, перевірених за допомогою поєднання освіти талантів (Університет Рок), нашої ідентифікації та алгоритмів рейтингу репутації. Досвід нашого кадрового резерву дозволяє нам виконувати складні проекти середнім і корпоративним клієнтам, таким як LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford і Oracle. Сьогодні ми охоплюємо Північну та Південну Америку, будучи єдиним гравцем, який може надавати контент англійським, іспанським і португальським брендам. Ми виділяємося тим, що пропонуємо масштабованість, гнучкість і якість наших проектів.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack є творцем безголової CMS і є лідером у категорії Composable Digital Experience Platform (DXP). Знакові бренди в усьому світі, такі як Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi та Walmart, інвестують у Contentstack, щоб піднятися над шумом на сучасних переповнених і конкурентних цифрових ринках і отримати унікальну перевагу досвіду. Contentstack і його співробітники віддані клієнтам і спільнотам, яких вони обслуговують. Компанію визнають своєю незрівнянною турботою про клієнтів і традицією віддачі в усьому світі через програму Contentstack Cares, включаючи горду підтримку Pledge 1% і Girls Who Code.
Joomag
joomag.com
Joomag є провідною платформою для створення та розповсюдження персоналізованого контенту високого дизайну в масштабі. Використовуючи штучний інтелект і автоматизацію контенту, Joomag дозволяє нетворцям без особливих зусиль створювати та надавати винятковий контент на всіх пристроях і носіях. Він підвищує рентабельність інвестицій, надаючи корисну інформацію, виявляючи інтереси читачів і повторно залучаючи аудиторію за допомогою цільових кампаній і індивідуальних рекомендацій. Починаючи з 2009 року Joomag, якому довіряють понад 5000 клієнтів у всьому світі, пропонує комплексне рішення для оптимізації стратегій вмісту та стимулювання значущої взаємодії.
Vev
vev.design
Vev — це платформа створення веб-сайтів нового типу, створена для розробників, дизайнерів і маркетологів. Поєднуючи безкодування та кодування, Vev допомагає професійним командам публікувати свої найсміливіші ідеї в Інтернеті з повною творчою та технічною свободою. Vev дозволяє провідним організаціям вдосконалювати свої цифрові маркетингові матеріали та створювати інтерактивний досвід.
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, де ваші потенційні клієнти можуть знайти найважливішу інформацію, яка їм потрібна, поділитися зі своєю командою та надати вам дані про те, що їх цікавить. Вставляйте або діліться своїми інтерактивними демонстраціями в будь-якому каналі та швидше перетворюйте потенційних клієнтів, впливайте на конвеєр і прискорюйте цикли угод.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Consensus
goconsensus.com
Консенсус веде світ у нову еру демо -автоматизації. Його платформа отримує ваших покупців, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Потім це множить вплив вашої команди доходу унікальною думкою на цих покупців. Як результат, ви побачите швидше тісні часи, більші угоди та більш високі ставки. Купівля програмного забезпечення Enterprise повільна, розчаровує та зламане. Його запатентована демо -автоматизаційна платформа виправляє це. Він поєднує в собі найкраще відео, взаємодію з продуктом та автоматизацію Discovery, щоб забезпечити неперевершений досвід для покупців, і клієнтів. Від C-Suite до кінцевого користувача, його демонстраційні подорожі вірусно, адаптуються до кожного глядача, розкриваючи прихованих зацікавлених сторін та відповідаючи на ключові запитання. Потім вони подають потужні дані про наміри та потребують повернення до вашої команди з кожним клацанням, помножуючи їх вплив. Консенсус-це платформа для досвіду продуктів, яка допомагає командам на ринку автоматизувати демонстрації, зменшити витрачені демонстрації з 50%до 5%, і скоротити демо-час очікування з 14 днів до на вимогу-скорочення циклів продажів до 68%. Довіра таких компаній, як Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce та SAP, консенсус займає №1 в програмному забезпеченні G2 Presales і визнається чудовим місцем для роботи в 2025 році. Оскільки понад 50% демонстрацій переглянули того ж дня, коли вони поділяються та 13% після годин, консенсус приводить до швидкого залучення, розкриваючи нових зацікавлених сторін та їх пріоритети через внутрішньовірусний обмін. Результат? Більш швидкий дохід, менше некваліфікованих демонстрацій та кращих розумінь.
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою нового заклику до дії, який потенційні клієнти хочуть натиснути. - Залучайте та навчайте потенційних клієнтів: запропонуйте потенційним клієнтам індивідуальні кампанії, орієнтовані на продукт, і миттєво окупіть їх. - Надання повторюваних демонстрацій: дозвольте нетехнічним продавцям легко налаштовувати та надавати демонстрації в масштабі. Спробуйте Navattic самі на нашому веб-сайті: https://www.navattic.com/
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу та комунікацій можуть створювати захоплюючий контент у великих масштабах, сприяючи глибшому залученню аудиторії, кращим показникам і кращим результатам для свого бренду. Стенографія дозволяє користувачам легко співпрацювати. Зібравши свою команду в робочому просторі Shorthand, ви зможете покращити співпрацю над вмістом і швидше відправляти. Кілька користувачів можуть плавно працювати разом над частиною вмісту без перерв. Більше того, користувацькі теми означають, що весь опублікований вміст залишається фірмовим. А завдяки гнучким параметрам публікації користувачі можуть публікувати свій скорочений вміст практично будь-де — через AWS, свою CMS, хостинг для скороченого тексту або вбудовуючи його безпосередньо на свій веб-сайт. Ми з гордістю можемо сказати, що наші клієнти, зокрема BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджський університет і Манчестер Сіті, публікують у мережі найпривабливіший і кінематографічний вміст. Сюди входить усе: від цифрових журналів і розширених функцій до внутрішніх повідомлень, історій брендів, блогів — навіть віртуальна квест-кімната! Стенографія забезпечує значну віддачу від інвестицій, оскільки клієнти постійно хваляться радикальними покращеннями своїх показників залучення. Shorthand була заснована в Брісбені, Австралія, і зараз є справді глобальною компанією. Ми — команда майстрів із мистецтвом і серцем, які допомагають командам контенту створювати найбільш вражаючий і впливовий цифровий контент у світі.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — це платформа Fullstack Intelligence® SaaS для уніфікованих гібридних ІТ-операцій. Підвищте продуктивність додатків, скоротіть операційні витрати та модернізуйте ІТ, поєднавши знання на основі штучного інтелекту та колективну мудрість із живим планом робочих навантажень додатків, інфраструктури та мережевих з’єднань. З OneIQ операційні команди, надійні консультанти та постачальники можуть безперебійно працювати разом, створюючи спільний досвід, прозорість і довіру. Використовуючи запатентований захищений інтерфейс, кожен може отримати вигоду від спільного перспективного розуміння - надихаючих інновацій на кожному рівні стеку для формування майбутнього вашої організації. OneIQ має сертифікат ISO/IEC 27001 і використовує запатентовану технологію Secure Data Collaboration (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog є лідером у галузі цифрового видавництва з 2008 року. Його платформа дає змогу видавцям, творцям вмісту, фахівцям з маркетингу чи експертам з електронної комерції легко створювати та публікувати захоплюючі цифрові матеріали. Завдяки передовій технології HTML5 для перегортання вміст можна переглядати на БУДЬ-ЯКОМУ пристрої. Просто завантажте PDF-файл і миттєво створіть приголомшливий вміст, що перегортає сторінки, без необхідності писати жодного рядка коду. Його фліпбуки HTML5, каталоги електронної комерції та рідні програми забезпечують домінуючий досвід користувача. Перетворіть PDF на фліпбук HTML5, щоб підвищити впізнаваність бренду, онлайн-продажі та охоплення.
SundaySky
sundaysky.com
Сучасні маркетологи знають, що сила відео, але визнає, що традиційна виробнича модель порушена. Sundaysky дає можливість бізнесу створювати, персоналізувати та розповсюджувати відео в масштабі ефективно та незалежно. Ми спрощуємо користувачам створювати якісне, професійне відео без попереднього досвіду та прості для підприємств оперувати економічно ефективним двигуном відеоконтенту. Відео платформа Sundaysky-це легко у користуванні та авторське програмне забезпечення з підтримкою AI, вбудовуючи творчу експертизу з потужними можливостями персоналізації для покращення залучення глядачів та підвищення ефективності оперативної ефективності за рахунок зменшення залежності від інтенсивних виробничих моделей, які потребують значних витрат, часу та потребують спеціалізованих навички. Зростаючі підприємства та провідні бренди, включаючи 1000bulbs.com, 1-800 контактів, Aetna, Bank of America, Ithink Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare та багатьох інших, прийняли недільні для модернізації виробництва відео з персоналізацією для покращення залучення аудиторії та сприяти ефективному зростанню бізнесу.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавлених сторін як усередині країни, так і з боку покупців, які потребують узгодження. 3. Багато вмісту, яким можна поділитися в процесі продажу. SP_CE зазвичай використовується компаніями B2B для маркетингу, продажів і успіху клієнтів. За допомогою платформи ви можете: – Створювати ЦИФРОВІ КІМНАТИ між вашою організацією та іншими – Безпечно ОБМІНЯТИСЯ КОНТЕНТОМ і співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, дотримуючись вимог – Отримувати ДІЙСНУ ІНФОРМАЦІЮ для подальших дій і прийняття рішень на основі даних У SP_CE ви керуєте всім процесом покупця в B2B . Налаштуйте спеціальні місця для своїх продуктів або клієнтів і відстежуйте процес від першої точки контакту до підписання угоди та далі. Насолоджуйтесь такими функціями, як: - Показовий зал продуктів, який демонструє силу вашої пропозиції - Просте перетягування будівельних блоків, щоб легко створювати красиві виставкові зали в масштабі - Інформаційна панель і сповіщення про залучення клієнтів - Спільні завдання між вами та клієнтом - Спільні документи з аркушів продуктів і контрактів - Інтерактивна відеозустріч із розумними планами - Інтелектуальна хронологія - Записані, транскрибовані та проаналізовані за допомогою штучного інтелекту зустрічі - Обмін відеоповідомленнями - Шаблони процесів продажів, за допомогою яких ваші торгові представники працюють миттєво - Високоякісний захист і конфіденційність - CRM, Zoom і Teams інтеграція - Управління рівнем доступу - публічний, зареєстрований або приватний простори
OneMob
onemob.com
OneMob-це найвища платформа "все в одному" для створення, обміну та відстеження красивих мікросів за лічені секунди! Незалежно від того, що ви в продажах, маркетинг, успіх клієнтів чи творця вмісту, Onemob має все необхідне для підвищення роботи та привернення більшої уваги, залучення та відповідей. Завдяки потужному виробнику мікросайту OneMOB, завантажувачем вмісту та функціями управління ви можете легко створити приголомшливі, індивідуальні мікросайти, які демонструють ваш бренд та вміст професійним та захоплюючим способом. Ви отримаєте доступ до широкого спектру шаблонів та параметрів тегів, щоб налаштувати ваші мікросайти, щоб відповідати вашому бренду та орієнтуватися на вашу аудиторію. Але це ще не все - Onemob укомплектований функціями, які допоможуть вам створити, ділитися та відстежувати свій вміст, як професіонал. Ви можете створити відео в ході з мобільним, веб-рекордером Onemob та екраном та використовувати вбудований Teleprompter та інструменти редагування відео, щоб вдосконалити ваш вміст. Плюс до того, за допомогою відео затверджень та відстеження взаємодії ви можете точно побачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригує свою стратегію. OneMob безперешкодно інтегрується зі своїм існуючим технологічним стеком, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot тощо, та інтеграцію вмісту із Zoom, Google Drive, Box та Dropbox. З рідним плагіном для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce та Insidesales ви можете легко створювати та ділитися вмістом прямо з улюблених інструментів електронної пошти та продажів. І найкраща частина - ви можете розпочати роботу з OneMob безкоштовно! Його безкоштовний план пропонує доступ до багатьох його основних функцій, тому ви можете спробувати OneMob без ризику та подивитися, як він може трансформувати вашу вмістну гру.
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування вмістом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі для динамічної взаємодії з покупцями та максимізації наявних інвестицій у CRM. Клієнти ClearSlide досягають вищої продуктивності продавців, підвищення ефективності управління продажами та ефективнішого обміну повідомленнями, спрямованими на клієнтів. Клієнти ClearSlide повідомляють: Збільшення кількості закритих угод на 10%-20% Зменшення часу на залучення нових представників на 25% Зменшення витрат на продаж на 50%-80% Продуктивність продажів Інтуїтивно зрозуміла інтегрована платформа для взаємодії з продажами – із вмістом, комунікаціями та аналітикою у вас під рукою, щоб керувати наступними кроками. Ефективність лідера Потужні інформаційні панелі квадранту залучення в ClearSlide і CRM покращують видимість угод, коучинг і ефективніше прогнозування та бізнес-результати. Вплив вмісту Рекомендуйте та рекламуйте вміст, надаючи представникам потрібний вміст та інструменти на кожному етапі циклу продажу. Удосконалюйте й оптимізуйте обмін повідомленнями на основі прямого залучення клієнтів і зворотного зв’язку.
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керування й аналізу вмісту в WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou; чотири основні канали соціальних медіа в Китаї. Його безпрецедентний досвід роботи з місцевими соціальними медіа, знання клієнтів і правила допомогли більш ніж 500 світовим брендам досягти успіху на китайських платформах соціальних мереж.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Connatix
connatix.com
Connatix - це компанія з відеотехнологічних технологій, яка впорядковує світові історії з легкими, розширенням можливостей та надихаючими рішеннями. Через фірмову платформу повного стеку, Connatix допомагає видавцеві доставити, монетизувати, аналізувати та створювати відео, надаючи рекламодавця з преміум-інвентарем відео та точним глибоким контекстним націлюванням ™. Сидячи на передньому плані інновацій, Connatix використовує потужність ШІ для оптимізації доходу та забезпечення релевантності, ефективності та масштабу в різних кампаніях. В даний час Connatix працює з 350+ групами видавців на тисячах сайтів та провідних брендів та агентств. Бізнес, що підтримує приватний капітал, був включений у список 5000 компаній, що швидко швидко зростає, і два роки поспіль назвав програмним гравцем Adexchanger. Заснований у 2014 році, Connatix знаходиться в штаб-квартирі в Нью-Йорку і продовжує розширювати свій глобальний слід з офісами в Лондоні, Клуй-Напоці та Тель-Авіві.
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без жодних поворотів. Зображення, відео, логотипи, інструкції, графіка, аудіофайли, PDF-файли, презентації, публікації, прес-релізи, ідеї для історій, посилання на зароблені медіа тощо. Все в одному красиво оформленому місці. Єдине джерело правди для вашого бренду.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World's складається з додатків, таких як опитування, вікторини, опитування та дебати для підвищення залученості та можливостей отримання прибутку.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів залучення в реальному часі, що працюють від даних першої сторони, для побудови довіреної, живої аудиторії скрізь. Наші рішення - живий чат, блог у прямому ефірі, арена персонал) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоке залучення на будь -якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena, щоб об'єднати свою аудиторію в Інтернеті, в додатках або на подій наживо (або всіх трьох), щоб спілкуватися із вмістом, спільнотою та торгівлею.
Fotaflo
fotaflo.com
Ви забезпечуєте досвід, який клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo перетворює спогади клієнтів на розвиток бізнесу. Fotaflo — це найпростіший інструмент для збільшення кількості перенаправлень і повторного бізнесу для будь-кого, хто забезпечує враження, які їхні клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo дозволяє вашому бізнесу використовувати природне бажання ваших клієнтів знімати та ділитися фотографіями та відео про свій досвід із друзями, родиною та онлайн-світом. Спрощуючи та автоматизуючи розповсюдження збережених спогадів усім вашим клієнтам через одну централізовану платформу, Fotaflo покращує ваші внутрішні процеси та допомагає вам розвиватися завдяки збільшенню прямих онлайн-конверсій.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus — це універсальна творча та маркетингова платформа, розроблена для оптимізації робочого процесу та створення масштабованих маркетингових стратегій для маркетингових команд. Він пропонує повний набір функцій, які охоплюють від кураторства та співпраці до створення, розповсюдження, аналітики та додатків. Однією з визначних особливостей Creatosaurus є його автор контенту AI, який дозволяє користувачам створювати маркетингові копії в масштабі за лічені хвилини. Він також надає простий у використанні редактор дизайну для створення красивої графіки з функцією перетягування та доступом до безкоштовних зображень і шаблонів. Платформа містить менеджер хештегів, який допомагає користувачам знаходити та керувати хештегами для оптимізації робочого процесу в соціальних мережах, а також пошук цитат, який дозволяє користувачам шукати та зберігати цитати для подальшого використання. Він також пропонує можливість планувати публікації в соціальних мережах на різних платформах. Creatosaurus створений для компаній із розподіленими командами та глобальними творчими особистостями, забезпечуючи централізований робочий простір для творців і маркетологів. Він покликаний поєднати продуктивність і креативність, пропонуючи низку інструментів і функцій в одному місці, забезпечуючи ефективну співпрацю та покращуючи загальний процес оповідання. Платформа підтримує глибоку інтеграцію з іншими популярними програмами, що дозволяє користувачам підключати свої улюблені інструменти та бути в курсі своєї роботи. Він розроблений, щоб бути зручним для користувача, пропонуючи прозорий і простий досвід для кожного члена команди. Creatosaurus використовується впливовими особами, творцями, видавцями, стартапами та брендами по всьому світу як потужний інструмент у їхніх маркетингових стратегіях. Його мета — забезпечити повне рішення для всіх творчих і маркетингових потреб, дозволяючи користувачам зосередитися на розповіді вражаючих історій, тоді як платформа подбає про все інше.
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