Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклюзивне членство, розвивати процвітаючу спільноту, створювати безкоштовні або передплачені подкасти, розробляти персоналізований коучинг і багато іншого. Завдяки Kajabi вони також мають доступ до надійної аналітики, безперебійних інструментів продажу та маркетингу, простих варіантів оплати та неперевершеного обслуговування клієнтів, освіти та спільноти.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кожен у вашій команді може створити ідеальні дані для точного вимірювання кожного елемента маркетингової атрибуції. Кожен клієнт, який відвідує ваше посилання, щоразу отримує потрібну інформацію без непрацюючих посилань. Потрібно змінити посилання після завершення конкурсу або показати сторінку рідною мовою користувача? З BL.INK це легко. Жодна інша програма для скорочення URL-адрес або QR-кодів не інтегрується з наявними інструментами, допомагає уникнути непрацюючих посилань, забезпечує нульовий час простою під час оновлення посилань і має платформу, побудовану на основі того, як працюють корпоративні компанії. Тільки BL.INK. Кому довіряють вимогливі світові бренди з 2008 року.
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на першому місці, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — це провідна на ринку платформа керування посиланнями, яка дозволяє користувачам брендувати та скорочувати власні URL-адреси. Rebrandly допомагає компаніям будь-якого розміру безпечно керувати та вимірювати залучення посилань, підвищувати впізнаваність бренду, підвищувати коефіцієнти конверсії та відстежувати розширену аналітику. Заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в США, з офісами в Римі та Дубліні. Rebrandly обслуговує мільйони користувачів і глобальні бренди по всьому світу, включаючи Versace, Toyota, PayPal і Zillow. Для досвідчених користувачів і індивідуальних проектів Rebrandly є найдосконалішою та масштабованою платформою для керування посиланнями на ринку. Rebrandly надає чудовий набір API і підтримку експертів-інженерів для створення малих і великих проектів на основі посилань (SMS, транзакційні повідомлення, афілійовані особи та впливові особи, єдиний вхід, oAuth тощо). Інші важливі функції: * Конструктор UTM * Ретаргетинг посилань * Мобільні глибокі посилання * Умовна маршрутизація URL * Відкритий графічний елемент керування * ШІ за ребрендингом * Link Analytics * Настроювані звіти * Кілька місць, дозвіл і управління робочими просторами * Управління кількома доменними іменами За допомогою Rebrandly ви можете створювати та ділитися фірмовими посиланнями безпосередньо через розширення браузера під час серфінгу в Інтернеті. Потім вони зберігають його на вашій інформаційній панелі, де ви можете вимірювати результати за допомогою нашого найкращого у своєму класі набору інструментів. Ви можете зареєструвати нове доменне ім’я безпосередньо в Rebrandly, вибираючи з понад 2000 розширень – від .link до .shop і все між ними. Вони подбають про всі налаштування, що дозволить вам почати ділитися фірмовими посиланнями всього за кілька хвилин. Фірмове посилання запам’ятовується, вимовляється та повністю налаштовується. Завдяки фірмовому посиланню компанії підвищують впізнаваність свого бренду, оскільки назва бренду вбудована в посилання, навіть якщо ним поділяються інші. Вони підвищують довіру до посилань, і фактично фірмові посилання можуть допомогти збільшити рейтинг кліків до 39% у порівнянні зі звичайними короткими URL-адресами.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, якою ділиться онлайн, могла зв’язатися з ключовою аудиторією та викликати активну дію. Універсальна платформа підключень Bitly дає змогу понад 5,7 мільйонам активних користувачів щомісяця та понад 500 000 клієнтів у всьому світі – людям, впливовим особам, брендам і компаніям будь-якого розміру – використовувати фірмові посилання, спеціальні QR-коди та рішення для посилань у біографії. як надійну платформу для залучення аудиторії та надання важливих повідомлень, інформації та досвіду. Bitly пишається тим, що отримав сертифікат ™ від Great Place to Work®, всесвітнього авторитету в області культури робочого місця та досвіду співробітників, який підтвердив найкращий дохід на ринку, утримання співробітників і збільшення інновацій.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Maglr
maglr.com
Maglr — це платформа для створення контенту, яка дозволяє компаніям створювати візуальний та інтерактивний контент для продажів і маркетингових комунікацій. Платформа дозволяє маркетологам і дизайнерам легко створювати онлайн-публікації, презентації та мікроконтент без коду. Приєднуйтесь до їхньої місії, замінюючи статичний вміст кращим вмістом. Маркетологи та дизайнери тепер мають інструмент для створення цифрових публікацій, які є вимірними та адаптивними за дизайном. Хмарна платформа дозволяє користувачам публікувати та обмінюватися всіма типами цифрового вмісту: * цифрові журнали * торгові презентації * офіційні документи * річні звіти * цільові сторінки * мікросайти кампаній * брошури про продукти * вбудований вміст ...та багато іншого Два редактори, безмежні можливості Maglr має два типи редакторів вмісту: редактор блоків із можливістю перетягування та редактор Canvas Pro вільної форми. Обидва редактори постачаються з набором готових до використання адаптивних шаблонів. Створюйте приголомшливий вміст без необхідності писати жодного рядка коду. Редактор блоків створений для швидкості та ефективності, призначений для маркетологів, які хочуть звільнити свого внутрішнього творця вмісту. Налаштуйте корпоративні кольори та шрифти, виберіть шаблон і почніть додавати та коригувати попередньо визначені блоки для створення вмісту. Редактор Pro розроблений для дизайнерів, які хочуть створювати контент без обмежень. Почніть із чистого полотна довільної форми та додайте шари та інтерактивні елементи, такі як анімація, вбудовані медіа та ефекти прокручування. Редактор Pro зручний у користуванні та оснащений функціями, схожими на будь-який інший інструмент дизайну.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, який налічує понад 50 потужних інструментів, Serpstat вирішує наступне: 🔍 Статистика конкурентів: розпізнавайте та оцінюйте ключових гравців на вашому ринку. 📊 Стратегія вмісту: оцінюйте та створюйте – отримуйте високоякісний контент, орієнтований на рейтинг. 🚀 Комплексний нагляд за SEO: комплексні інструменти для забезпечення першорядної позиції в Google. 🌐 Аналіз ринку та розвідка: зануртеся у свій домен і перейміть найкращі галузеві практики від лідерів. 💡 Реклама та платний пошук Intel: отримуйте інформацію від конкурентів, щоб удосконалити свої платні кампанії. ✍️ Створення та аналіз вмісту за допомогою штучного інтелекту: легко створюйте або переробляйте статті, створюйте мета-теги, уточнюйте граматику й орфографію та вилучайте ключові слова з тексту. Цілісна платформа SEO, яка містить усе необхідне для надійного маркетингового розширення. Гаряче оновлення: розкрийте потужну статистику SEO за допомогою плагіна Serpstat ChatGPT! 🔍 Відкрийте для себе цільові ключові слова SEO та порівняйте їх між регіонами. 📊 Аналізуйте ключові показники SEO та дані про зворотні посилання домену. ✍️ Використовуйте дані SEO та синергію ChatGPT для створення ефективного контенту та стратегій оптимізації. Оновіть свою гру SEO за допомогою ChatGPT сьогодні!
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, дослідження конкурентів тощо. Функції білої мітки Web CEO дають цифровим агентствам свободу налаштовувати звіти та робити їх професійними.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — це відеогенератор аватарів штучного інтелекту, доступний на пристроях Windows, iOS і Android. Легко перетворюйте текст на професійне відео речника понад 120 голосами та мовами за лічені хвилини.
Conductor
conductor.com
Conductor — провідна у світі платформа для SEO та органічного маркетингу. Корпоративна платформа SEO та контент-маркетингу від Conductor розроблена, щоб допомогти брендам забезпечити технічну оптимізацію їхніх веб-сайтів для рейтингу в пошукових системах, покращити існуючі сторінки та створити новий вміст, який збільшує органічний веб-трафік. Conductor допомагає маркетологам зрозуміти потреби клієнтів і пошукову поведінку, дозволяючи міжфункціональним командам вжити заходів щодо їх стратегії SEO. Звіт SoftwareReviews 2022 SEO Data Quadrant Report назвав Conductor лідером серед рішень SEO та чемпіоном у своєму звіті про емоційний слід SEO за 2022 рік. Conductor також отримав найвищий бал в оцінці The Forrester Wave: SEO Platform 2020 і отримав найвищі оцінки в 9 з 11 категорій. Прогресивні клієнти Conductor включають Citi, Siemens і Microsoft.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий проект в одному календарі. Подивіться, як усе з’єднується з одного погляду за допомогою єдиного календаря записів у реальному часі. Напишіть першу чернетку, генеруйте нові ідеї та оновлюйте свої маркетингові робочі процеси за допомогою помічника маркетингового аналізу на основі штучного інтелекту. Зберігайте зацікавлених сторін
ShareThis
sharethis.com
Інструменти, плагіни та програми ShareThis використовуються більш ніж трьома мільйонами веб-сайтів для залучення споживачів і трафіку, вловлюючи найширші та найглибші почуття людей в Інтернеті. Ці настрої та сигнали спостерігаються в режимі реального часу та обробляються щодня, щоб краще зрозуміти людей, що робить соціальні дані придатними для будь-якого бізнесу, якому потрібне цілісне уявлення про людей або клієнтів. ShareThis Share Buttons – це безкоштовний, простий у встановленні інструмент, який дає змогу одним клацанням миші ділитися вмістом у понад 40 соціальних каналах. Вони дають можливість видавцям розширювати життєздатність свого вмісту, розширювати свою аудиторію та сприяти залученню. Спробуйте кнопки спільного доступу: sharethis.com/platform/share-buttons/ Цікавитесь іншими способами покращити свій веб-сайт? Ознайомтеся з нашим набором веб-інструментів, включаючи кнопки «Підписатися», кнопки «Реакція», платформу керування згодою та соціальну стрічку.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
Contentoo
contentoo.com
Створюйте висококласний контент разом із 10% найкращих позаштатних творців контенту в поєднанні з неперевершеною технологією та операційною підтримкою світового рівня. Contentoo розпочався у 2017 році як платформа, яка об’єднує 10% найкращих творців контенту з маркетинговими відділами (міжнародних) компаній. Сьогодні наша спільнота фрілансерів включає стратегів контент-маркетингу, спеціалістів з оптимізації пошукових систем, маркетологів розвитку та інших фрілансерів, які можуть допомогти вам у маркетингу контенту через нашу платформу.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашого бренду та ваших клієнтів – без потреби дизайнера.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою маркетингових рішень The Happy Beavers. Створюйте, редагуйте та перекладайте високоякісний вміст. Розвивайте свою контент-стратегію та ефективніше взаємодійте зі своєю аудиторією. Спробуйте наші інструменти штучного інтелекту для швидшого створення контенту найвищого рівня! * Використовує найновішу інформацію з Інтернету, щоб зробити ваші статті інформативними та допомогти вам перевершити конкурентів. * Легко створює кілька статей, які повністю висвітлюють тему, допомагаючи вам у 10 разів швидше завоювати актуальний авторитет. * Пише статті в манері, схожій на людину, з кращою якістю, ніж більшість контенту, створеного штучним інтелектом. * Діє як контент-стратег, скануючи наявний вміст на веб-сайті, щоб знайти теми, які відповідають вашому бізнесу.
Supapass
supapass.com
Усе, що вам потрібно, щоб створити контент-бізнес навколо свого подкасту Створіть програму та веб-сайт світового класу, щоб підняти свій бренд, захопити вашу аудиторію та заохочувати клієнтів повертатися, щоб весь ваш вміст зберігся в одному місці, заощаджуючи ваш час і збільшуючи продажі
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog є лідером у галузі цифрового видавництва з 2008 року. Його платформа дає змогу видавцям, творцям вмісту, фахівцям з маркетингу чи експертам з електронної комерції легко створювати та публікувати захоплюючі цифрові матеріали. Завдяки передовій технології HTML5 для перегортання вміст можна переглядати на БУДЬ-ЯКОМУ пристрої. Просто завантажте PDF-файл і миттєво створіть приголомшливий вміст, що перегортає сторінки, без необхідності писати жодного рядка коду. Його фліпбуки HTML5, каталоги електронної комерції та рідні програми забезпечують домінуючий досвід користувача. Перетворіть PDF на фліпбук HTML5, щоб підвищити впізнаваність бренду, онлайн-продажі та охоплення.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаючись на мільярдах точок маркетингових даних, Anyword пропонує маркетологам потужну прогнозну оцінку продуктивності та аналітику за різними каналами для моніторингу та покращення ефективності копіювання в режимі реального часу. Завдяки Anyword маркетологи заощаджують гроші на дорогому тестуванні A/B і час, створюючи ефективні копії та повідомлення, які найкраще відповідають вашій цільовій аудиторії та підвищують ефективність.
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без жодних поворотів. Зображення, відео, логотипи, інструкції, графіка, аудіофайли, PDF-файли, презентації, публікації, прес-релізи, ідеї для історій, посилання на зароблені медіа тощо. Все в одному красиво оформленому місці. Єдине джерело правди для вашого бренду.
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу та комунікацій можуть створювати захоплюючий контент у великих масштабах, сприяючи глибшому залученню аудиторії, кращим показникам і кращим результатам для свого бренду. Стенографія дозволяє користувачам легко співпрацювати. Зібравши свою команду в робочому просторі Shorthand, ви зможете покращити співпрацю над вмістом і швидше відправляти. Кілька користувачів можуть плавно працювати разом над частиною вмісту без перерв. Більше того, користувацькі теми означають, що весь опублікований вміст залишається фірмовим. А завдяки гнучким параметрам публікації користувачі можуть публікувати свій скорочений вміст практично будь-де — через AWS, свою CMS, хостинг для скороченого тексту або вбудовуючи його безпосередньо на свій веб-сайт. Ми з гордістю можемо сказати, що наші клієнти, зокрема BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджський університет і Манчестер Сіті, публікують у мережі найпривабливіший і кінематографічний вміст. Сюди входить усе: від цифрових журналів і розширених функцій до внутрішніх повідомлень, історій брендів, блогів — навіть віртуальна квест-кімната! Стенографія забезпечує значну віддачу від інвестицій, оскільки клієнти постійно хваляться радикальними покращеннями своїх показників залучення. Shorthand була заснована в Брісбені, Австралія, і зараз є справді глобальною компанією. Ми — команда майстрів із мистецтвом і серцем, які допомагають командам контенту створювати найбільш вражаючий і впливовий цифровий контент у світі.
Foleon
foleon.com
Foleon — це платформа для створення контенту, яка дозволяє будь-кому легко створювати інтерактивний контент, який на 100% відповідає бренду. Ми надаємо B2B-компаніям інтуїтивно зрозумілий редактор drag & drop та інтерактивний формат Foleon Doc, який дає їм змогу створювати цифровий контент на замовлення, який є цікавим, інтелектуальним і масштабованим. Більшість компаній все ще витрачають час, гроші та енергію на публікацію свого найціннішого вмісту в неефективних застарілих форматах. PDF-файли – це головний біль для створення, нудна для читання, і вони повністю позбавлені читача. Foleon, з іншого боку, пропонує сучасний формат, який легко створити, надзвичайно цікавий і сповнений інтелекту, якого вам бракувало. Заснована в Амстердамі з офісами в США та Європі, Foleon має на меті надати компаніям можливість створювати контент, якого прагне їх аудиторія.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе, що вам потрібно, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Silktide використовується тисячами клієнтів для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів щороку. Ми покриваємо майже всі аспекти вашої присутності в Інтернеті, включаючи вміст, доступність, маркетинг, мобільні пристрої, швидкість і дотримання законодавства. Відвідайте наш веб-сайт, щоб побачити демонстрацію платформи в реальному часі.
Joomag
joomag.com
Joomag є провідною платформою для створення та розповсюдження персоналізованого контенту високого дизайну в масштабі. Використовуючи штучний інтелект і автоматизацію контенту, Joomag дозволяє нетворцям без особливих зусиль створювати та надавати винятковий контент на всіх пристроях і носіях. Він підвищує рентабельність інвестицій, надаючи корисну інформацію, виявляючи інтереси читачів і повторно залучаючи аудиторію за допомогою цільових кампаній і індивідуальних рекомендацій. Починаючи з 2009 року Joomag, якому довіряють понад 5000 клієнтів у всьому світі, пропонує комплексне рішення для оптимізації стратегій вмісту та стимулювання значущої взаємодії.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку взаємодію на будь-якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena об’єднувати свою аудиторію в Інтернеті, у додатках або на подіях у прямому ефірі (або на всіх трьох) для взаємодії з контентом, спільнотою та комерцією.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для просування контент-маркетингу на всіх соціальних платформах і платформах блогів. Відвідайте наш веб-сайт: https://contentstudio.io Чому варто вибрати ContentStudio? Ось чому: пришвидште створення контенту: створюйте якісний контент до 10 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, гарантуючи, що ваші канали соціальних мереж завжди заповнені цікавими публікаціями. Платформа «все в одному»: попрощайтеся з жонглюванням кількома інструментами. ContentStudio об’єднує все під одним дахом, від пошуку вмісту до публікації. Відкрийте для себе популярний вміст: будьте попереду. Використовуйте наші розширені алгоритми, щоб розкривати популярні теми, які резонують із вашою аудиторією. Безпроблемна співпраця команди: легко плануйте та реалізовуйте свою контент-стратегію. Безпроблемно співпрацюйте зі своєю командою або клієнтами на платформі. Просте планування: автоматизуйте свій календар вмісту. Заплануйте дописи заздалегідь і підтримуйте постійну присутність в Інтернеті без клопоту. Прониклива аналітика: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою звітів із білими мітками. Глибоко зануртеся в змістовну аналітику, щоб зрозуміти, що працює, і вдосконалити свою стратегію. Уніфікована папка "Вхідні": керуйте всіма своїми взаємодіями в одному місці. Відповідайте на коментарі та повідомлення на різних каналах, не пропускаючи жодного моменту. ContentStudio — це більше, ніж просто інструмент; це ваш партнер у цифровій досконалості. Змініть свою стратегію в соціальних мережах і відчуйте зростання, як ніколи раніше. Скористайтеся можливостями ContentStudio і дозвольте вашому вмісту говорити за все.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути більше уваги, залучення та відповідей. За допомогою потужного конструктора мікросайтів OneMob, засобу завантаження вмісту та функцій керування ви можете легко створювати приголомшливі налаштовані мікросайти, які професійно та захоплююче демонструють ваш бренд і вміст. Ви матимете доступ до широкого спектру шаблонів і варіантів тегів, щоб налаштувати свої мікросайти відповідно до вашого бренду та цільової аудиторії. Але це ще не все – OneMob наповнений функціями, які допоможуть вам створювати, ділитися та відстежувати свій вміст як професіонал. Ви можете створювати відео на ходу за допомогою мобільного, веб-запису та запису екрана OneMob, а також використовувати вбудований телесуфлер сценарію та інструменти для редагування відео, щоб вдосконалити свій вміст. Крім того, за допомогою схвалення відео та відстеження взаємодії ви можете точно бачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригувати свою стратегію. OneMob легко інтегрується з наявним стеком технологій, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot тощо, а також інтеграцію вмісту з Zoom, Google Drive, Box і Dropbox. За допомогою вбудованого плагіна для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce і InsideSales ви можете легко створювати вміст і ділитися ним прямо з вашої улюбленої електронної пошти та інструментів продажів. І найприємніше те, що ви можете почати роботу з OneMob безкоштовно! Наш безкоштовний план пропонує доступ до багатьох наших основних функцій, тож ви можете спробувати OneMob без ризику та побачити, як він може змінити ваш вміст у грі. Просто відвідайте onemob.com, щоб зареєструватися та почати вже сьогодні!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавлених сторін як усередині країни, так і з боку покупців, які потребують узгодження. 3. Багато вмісту, яким можна поділитися в процесі продажу. SP_CE зазвичай використовується компаніями B2B для маркетингу, продажів і успіху клієнтів. За допомогою платформи ви можете: – Створювати ЦИФРОВІ КІМНАТИ між вашою організацією та іншими – Безпечно ОБМІНЯТИСЯ КОНТЕНТОМ і співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, дотримуючись вимог – Отримувати ДІЙСНУ ІНФОРМАЦІЮ для подальших дій і прийняття рішень на основі даних У SP_CE ви керуєте всім процесом покупця в B2B . Налаштуйте спеціальні місця для своїх продуктів або клієнтів і відстежуйте процес від першої точки контакту до підписання угоди та далі. Насолоджуйтесь такими функціями, як: - Показовий зал продуктів, який демонструє силу вашої пропозиції - Просте перетягування будівельних блоків, щоб легко створювати красиві виставкові зали в масштабі - Інформаційна панель і сповіщення про залучення клієнтів - Спільні завдання між вами та клієнтом - Спільні документи з аркушів продуктів і контрактів - Інтерактивна відеозустріч із розумними планами - Інтелектуальна хронологія - Записані, транскрибовані та проаналізовані за допомогою штучного інтелекту зустрічі - Обмін відеоповідомленнями - Шаблони процесів продажів, за допомогою яких ваші торгові представники працюють миттєво - Високоякісний захист і конфіденційність - CRM, Zoom і Teams інтеграція - Управління рівнем доступу - публічний, зареєстрований або приватний простори
SundaySky
sundaysky.com
Сучасні маркетологи знають силу відео, але визнають, що традиційна модель виробництва зламана. SundaySky дає можливість компаніям створювати, персоналізувати та розповсюджувати відео в великих масштабах ефективно та незалежно. Ми спрощуємо для користувачів створення високоякісного відео професійного вигляду без попереднього досвіду, а для компаній – запровадження економічно ефективного двигуна відеоконтенту. SundaySky Video Platform — це просте у використанні авторське програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту, яке поєднує творчий досвід із потужними можливостями персоналізації для покращення залучення глядачів і підвищення ефективності роботи за рахунок зменшення залежності від ресурсомістких моделей виробництва, які потребують значних витрат, часу та потребують спеціалізованих навички. Підприємства, що розвиваються, і провідні бренди, зокрема 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare та багато інших, прийняли SundaySky для модернізації відеовиробництва з персоналізацією для покращення залучення аудиторії. і стимулювати ефективне зростання бізнесу.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — це платформа Fullstack Intelligence® SaaS для уніфікованих гібридних ІТ-операцій. Підвищте продуктивність додатків, скоротіть операційні витрати та модернізуйте ІТ, поєднавши знання на основі штучного інтелекту та колективну мудрість із живим планом робочих навантажень додатків, інфраструктури та мережевих з’єднань. З OneIQ операційні команди, надійні консультанти та постачальники можуть безперебійно працювати разом, створюючи спільний досвід, прозорість і довіру. Використовуючи запатентований захищений інтерфейс, кожен може отримати вигоду від спільного перспективного розуміння - надихаючих інновацій на кожному рівні стеку для формування майбутнього вашої організації. OneIQ має сертифікат ISO/IEC 27001 і використовує запатентовану технологію Secure Data Collaboration (US-11797701-B1).
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою нового заклику до дії, який потенційні клієнти хочуть натиснути. - Залучайте та навчайте потенційних клієнтів: запропонуйте потенційним клієнтам індивідуальні кампанії, орієнтовані на продукт, і миттєво окупіть їх. - Надання повторюваних демонстрацій: дозвольте нетехнічним продавцям легко налаштовувати та надавати демонстрації в масштабі. Спробуйте Navattic самі на нашому веб-сайті: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані демонстрації продуктів, що дозволяє їм перерозподіляти цей час на важливіші дії. Покупці отримують кращий досвід — той, який спрямовує їх за допомогою цифрових, інтерактивних і відеодемонстрацій на вимогу, адаптованих до того, що вони хочуть побачити. Це автоматично виявляє зацікавлених сторін і усуває некваліфіковані демонстрації, що, у свою чергу, значно скорочує цикли продажів на 29% до 68% і покращує показники закриття на 44%. Ось як це працює: -Представники надсилають клієнтам посилання на демонстраційну версію -Клієнти вибирають теми, які для них найбільш важливі -Consensus створює спеціальну демонстраційну версію з цих виборів і включає допоміжний вміст для кожної теми (попередньо вибраний представниками) -Клієнти діляться демонстраційний зв'язок з іншими зацікавленими сторонами -Представники отримують звіт про кожен перегляд, кожну акцію, пріоритети всіх зацікавлених сторін -І тепер представник знає всіх, хто бере участь у прийнятті рішення про купівлю. Покупці стали освіченішими та впевненішими, що значно полегшує просування та продаж за респ.
Visually
visual.ly
Visually — це креативний ринок, який об’єднує компанії з перевіреними креативними професіоналами для створення привабливого контенту за допомогою онлайн-платформи для співпраці та чітко визначеного, перевіреного процесу. Вміст надається нашим клієнтам від понад 1000 членів нашої мережі талантів, перевірених за допомогою поєднання освіти талантів (Університет Рок), нашої ідентифікації та алгоритмів рейтингу репутації. Досвід нашого кадрового резерву дозволяє нам виконувати складні проекти середнім і корпоративним клієнтам, таким як LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford і Oracle. Сьогодні ми охоплюємо Північну та Південну Америку, будучи єдиним гравцем, який може надавати контент англійським, іспанським і португальським брендам. Ми виділяємося тим, що пропонуємо масштабованість, гнучкість і якість наших проектів.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмістом у масштабі. Бренди тепер можуть розгортати візуальний вміст у платній рекламі, клієнтському досвіді покупки, взаємодії з веб-сайтами та кампаніях у соціальних мережах за невелику частку часу та грошей.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент, лідери маркетингу мають змогу створювати унікальні та узгоджені умови для клієнтів, які відрізняють їхні бренди та забезпечують вимірні результати. Skyword360 надає інструменти для всіх основних елементів роботи з контентом: стратегія, планування, створення, збір, активація, персоналізація та оптимізація. Завдяки міжнародній спільноті фрілансерів із понад 46 країн і можливості перекладу платформи на 14 мов, операції з вмістом можуть безперешкодно виконуватися в масштабі.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнтами, вам потрібно буде надати персоналізований досвід, показуючи потрібний вміст у потрібний час. Керування досвідом – централізуйте й упорядковуйте вміст із різних джерел, щоб персоналізувати пункти призначення за лічені хвилини. Централізація вмісту та керування ним є ключовими для персоналізації. Uberflip — це єдина платформа для централізації та організації всього вашого вмісту. Uberflip інтегрується зі сторонніми контент-платформами, тож ви можете легко імпортувати, керувати та позначати свої активи. Звідти ваші відділи маркетингу, продажів і успіху клієнтів отримають легкий доступ до схваленого вмісту та можуть почати створювати неймовірні напрямки для кожної кампанії та кімнати цифрових продажів без перетягування коду. Результат? Менше втрати вмісту, швидший запуск кампаній і команда продажів, яка має найкращий вміст для своїх потенційних клієнтів. Основні функції: - Інтеграція вмісту (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегів і інтелектуальні фільтри - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digital Sales Rooms) - SEO-оптимізація Journey Acceleration - Створюйте обрані напрямки вмісту для кожного покупця – і залучайте їх по всіх каналах. Uberflip дає вам змогу стимулювати споживання вмісту за допомогою рекомендацій вмісту, які утримують ваших відвідувачів на сайті. Завдяки надійній інтеграції платформи автоматизації маркетингу (MAP) кожна взаємодія з вмістом може ініціювати ідеальний наступний крок для прискорення шляху клієнта. Покращуйте свої коефіцієнти конверсії та прискорюйте час отримання прибутку, надаючи персоналізований вміст, який зменшує тертя на шляху покупця.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
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