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Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Афганістан
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальникі...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати свою ефективність і визначати впливових осіб. BuzzSumo розробляє стратегії понад 500 тисяч маркето...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — це відеогенератор аватарів штучного інтелекту, доступний на пристроях Windows, iOS і Android. Легко перетворюйте текст на професійне відео речника понад 120 голосами та мовами за лічені хвилини.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклю...
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, як...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів:...
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйона...
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції ...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інст...
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для пр...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціал...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаход...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — це провідна на ринку платформа керування посиланнями, яка дозволяє користувачам брендувати та скорочувати власні URL-адреси. Rebrandly допомагає компаніям будь-якого розміру безпечно керувати та вимірювати залучення посилань, підвищувати впізнаваність бренду, підвищувати коефіцієнти конв...
beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий п...
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудито...
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, я...
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту т...
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кож...
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та ...
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, ...
StoryChief
storychief.io
StoryChief — це комплексне рішення для маркетингу контенту для вашої команди, створене спеціально для маркетингових команд B2B і контент-агентств, що дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу за допомогою контент-маркетингу. Централізуйте та розповсюджуйте свої статті та вміст соціальних м...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — найкращий інструмент на основі ШІ для всіх ваших маркетингових кампаній. Отримайте статистику за допомогою штучного інтелекту, щоб знайти ідеальне націлювання та аудиторії для досягнення найкращих результатів для ваших кампаній. За допомогою Shakespeare.AI створюйте висококонв...
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Taboola
taboola.com
Taboola — це найпопулярніша у світі платформа для пошуку вмісту та нативної реклами. Знаходьте якісних споживачів у великих масштабах і розвивайте їх протягом усього шляху покупця, використовуючи точне націлювання та перенацілювання. Збільште обсяги продажів за допомогою платформи, орієнтованої на е...
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаю...
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, він має всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити ці втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте...
WriterX
writerx.co
WriterX — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, призначений для вирішення широкого спектру письмових завдань. Він спрямований на спрощення процесу створення вмісту для користувачів усіх рівнів, від початківців до досвідчених авторів. Інструмент пропонує низку функцій, включаючи авт...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, щоб підняти рейтинг свого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — це генератор контенту на основі штучного інтелекту та платформа автоматизації SEO. Він створює оптимізований довгий і короткий вміст менше ніж за хвилину, використовуючи NLP і семантичні рекомендації. Збільште відвідуваність веб-сайту та перевершіть своїх конкурентів за допомогою персоналі...
AutoWrite
autowrite.app
AI, який пише повнометражний SEO-контент, який читає людина. AutoWrite — найкращий помічник AI для написання SEO.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — це найдосконаліший автор AI, генератор публікацій у соціальних мережах і маркетинговий інструмент. Перетворіть свій веб-сайт, блоги та присутність у соціальних мережах за допомогою ШІ.
WriteTextAI
writetext.ai
Плагін WriteText.ai, розроблений спеціально для WordPress/WooCommerce, призначений для автоматизації створення тексту продукту та мета-описів. Він пропонує універсальність для генерування тексту для окремих продуктів або кількох продуктів разом. Завдяки бездоганній інтеграції з WordPress/WooCommerce...
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти на своєму веб-сайті. Створіть членство для будь-якого продукту, який ви хочете, як-от бібліотеки вмісту, спільноти, відео, онлайн-курси тощо, маючи 100% контроль над зовнішнім виглядом. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion тощо.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відст...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій ...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи...
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе необхідне, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Тисячі клієнтів щороку використовують Silktide для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів. Ми покриваємо майже всі аспекти ваш...
Readable
readable.com
Readable.io — це набір інструментів для читання та написання, які допомагають покращити якість веб-сайту та вмісту документів.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запате...
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керуванн...
ShareThis
sharethis.com
Інструменти, плагіни та програми ShareThis використовуються більш ніж трьома мільйонами веб-сайтів для залучення споживачів і трафіку, вловлюючи найширші та найглибші почуття людей в Інтернеті. Ці настрої та сигнали спостерігаються в режимі реального часу та обробляються щодня, щоб краще зрозуміти л...
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it надає програмне забезпечення та технологію, щоб зробити публікацію вмісту набагато ефективнішою за часом і ефективнішою для маркетингу та обміну знаннями в межах підприємства. Ми також допомагаємо мільйонам професіоналів, маркетологів і офіцерів бізнес-аналітики з їх щоденним куруванням і м...
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — це єдина в галузі повністю автоматизована компонована цифрова платформа, що працює на безголовій CMS №1. Contentstack дає змогу маркетологам і розробникам створювати компоновані цифрові можливості зі швидкістю їх уяви. Такі компанії, як ASICS, Chase, Express, Holiday Inn, Icelandair, ...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кільк...
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екск...
Visually
visual.ly
Visually — це креативний ринок, який об’єднує компанії з перевіреними креативними професіоналами для створення привабливого контенту за допомогою онлайн-платформи для співпраці та чітко визначеного, перевіреного процесу. Вміст надається нашим клієнтам від понад 1000 членів нашої мережі талантів, пер...
Blogely
blogely.com
Blogely — це всебічні дослідження, безперебійний досвід написання, всеохоплююча організація повного вмісту, проста пошукова оптимізація на сторінці для нетехніків, зручний доступ до сканера плагіату та, звичайно, легка публікація на CMS (WordPress, Ghost, Medium, тощо) платформи. Це допомагає блогер...
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!