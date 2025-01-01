Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти системи керування вмістом (CMS) спрощують процес створення, редагування та публікації цифрового вмісту. Організації використовують інструменти CMS, щоб підвищити функціональність і глибину вмісту в межах існуючої CMS. Ці інструменти широко використовуються компаніями будь-якого розміру для керування вмістом веб-сайтів, блогів чи інших платформ. Вони дають користувачам можливість створити веб-сайт відповідно до своїх уподобань, використовуючи різні функції та типи вмісту. Реалізація певних функцій на веб-сайті часто вимагає значної роботи над розробкою та годин інженерів, але інструменти CMS можуть забезпечити ці функції за допомогою інтеграції або плагінів, таким чином заощаджуючи час і гроші. Фахівці з контенту використовують інструменти CMS разом із CMS для покращення вмісту веб-сайту. Це включає можливість публікації різноманітних типів вмісту, пропонування додаткових функцій дизайну, полегшення співпраці та перевірки під час створення вмісту тощо. Деякі інструменти інтегруються з програмним забезпеченням для керування веб-контентом або програмним забезпеченням для створення веб-сайтів, тоді як інші функціонують як окремі продукти, що відповідають конкретним потребам, пов’язаним із контентом. Інструменти CMS усувають прогалини в даній CMS, дозволяючи користувачам ефективніше керувати веб-сайтами та розробляти їх відповідно до своїх точних специфікацій.
Запит на новий застосунок
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.
Relume
relume.io
Relume — платформа для веб-дизайнерів, що допомагає автоматизувати створення сайтів за допомогою AI, генеруючи структури та проекти для Figma і Webflow.
10Web
10web.io
10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon - це набір піктограм з анімацією, що містить різні формати файлів для інтеграції в цифровий контент.
Smash
fromsmash.com
Smash - це додаток для надсилання великих файлів без обмежень за розміром. Безкоштовна пробна версія 100 ГБ на 30 днів.
Templately
templately.com
Templately — це плагін для WordPress, який допомагає користувачам створювати та керувати шаблонами веб-сайтів, пропонуючи різноманітні дизайн-варіанти.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks - безкоштовний плагін WordPress для створення веб-сайтів без кодування за допомогою перетягування блоків та шаблонів.
MemberSpace
memberspace.com
MemberSpace допомагає продавати членства та цифрові продукти на сайтах, дозволяючи створювати та керувати контентом для різних рівнів підписки.
FastPixel.io
fastpixel.io
FastPixel.io – плагін для WordPress, який за одну хвилину налаштовує технології для прискорення вашого веб-сайту.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown - це простий інструмент для створення та керування інформаційними бюлетенями з легким інтерфейсом та автоматизацією.
echo3D
echo3d.com
Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja - це платформа, що пропонує понад 100 налаштовуваних віджетів для покращення функціональності веб-сайтів і онлайн-магазинів.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.
Juicer
juicer.io
Juicer — інструмент для агрегації соціальних мереж, що дозволяє бізнесам та особам відображати контент на своїх вебсайтах з різних платформ.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl - це інструмент для збору візуального зворотного зв'язку, який спрощує співпрацю і управління змінами в веб-дизайні та розробці додатків.
Pastel
usepastel.com
Pastel - це інструмент для команд, який дозволяє спілкуватися та коментувати веб-дизайни безпосередньо на проектах, спрощуючи процес перегляду та зворотного зв'язку.
ImbaChat
imbachat.com
ImbaChat - безкоштовний чат-плагін для сайтів, що забезпечує зв'язок між користувачами. Підтримує інтеграцію з різними CMS, має кілька функцій та мовний інтерфейс.
Hexa
hexa3d.io
Hexa - це додаток, який автоматизує перетворення 2D-зображень і даних продуктів у 3D-контент, спрощуючи його створення та розподіл.
SubPage
subpage.app
SubPage – це інструмент для створення та управління сторінками вебсайтів, такими як блоги та політики, без необхідності залучення розробників.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop - це платформа контентного маркетингу для B2B-компаній, що допомагає створювати контент, оптимізувати його та залучати потенційних клієнтів через SEO та LinkedIn.
Directorist
directorist.com
Директор — це плагін для WordPress, який дозволяє користувачам створювати та керувати бізнес-каталогами з можливістю налаштування та монетизації.
WebzFactory
webzfactory.com
WebzFactory - додаток для створення вебсайтів для компаній, підприємців, інфлюенсерів та особистих брендів.
Weavy
weavy.com
Weavy - інструмент для розробників, що дозволяє швидко інтегрувати функції чату та співпраці в мобільні та веб-додатки з надійною безпекою.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.