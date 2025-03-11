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Інструменти системи керування вмістом (CMS).
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Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки

Інструменти системи керування вмістом (CMS) спрощують процес створення, редагування та публікації цифрового вмісту. Організації використовують інструменти CMS, щоб підвищити функціональність і глибину вмісту в межах існуючої CMS. Ці інструменти широко використовуються компаніями будь-якого розміру для керування вмістом веб-сайтів, блогів чи інших платформ. Вони дають користувачам можливість створити веб-сайт відповідно до своїх уподобань, використовуючи різні функції та типи вмісту. Реалізація певних функцій на веб-сайті часто вимагає значної роботи над розробкою та годин інженерів, але інструменти CMS можуть забезпечити ці функції за допомогою інтеграції або плагінів, таким чином заощаджуючи час і гроші. Фахівці з контенту використовують інструменти CMS разом із CMS для покращення вмісту веб-сайту. Це включає можливість публікації різноманітних типів вмісту, пропонування додаткових функцій дизайну, полегшення співпраці та перевірки під час створення вмісту тощо. Деякі інструменти інтегруються з програмним забезпеченням для керування веб-контентом або програмним забезпеченням для створення веб-сайтів, тоді як інші функціонують як окремі продукти, що відповідають конкретним потребам, пов’язаним із контентом. Інструменти CMS усувають прогалини в даній CMS, дозволяючи користувачам ефективніше керувати веб-сайтами та розробляти їх відповідно до своїх точних специфікацій.

Запит на новий застосунок


WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.

Relume

Relume

relume.io

Relume — платформа для веб-дизайнерів, що допомагає автоматизувати створення сайтів за допомогою AI, генеруючи структури та проекти для Figma і Webflow.

10Web

10Web

10web.io

10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.

Lordicon

Lordicon

lordicon.com

Lordicon - це набір піктограм з анімацією, що містить різні формати файлів для інтеграції в цифровий контент.

Smash

Smash

fromsmash.com

Smash - це додаток для надсилання великих файлів без обмежень за розміром. Безкоштовна пробна версія 100 ГБ на 30 днів.

Templately

Templately

templately.com

Templately — це плагін для WordPress, який допомагає користувачам створювати та керувати шаблонами веб-сайтів, пропонуючи різноманітні дизайн-варіанти.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

MaxiBlocks

MaxiBlocks

maxiblocks.com

MaxiBlocks - безкоштовний плагін WordPress для створення веб-сайтів без кодування за допомогою перетягування блоків та шаблонів.

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

MemberSpace допомагає продавати членства та цифрові продукти на сайтах, дозволяючи створювати та керувати контентом для різних рівнів підписки.

FastPixel.io

FastPixel.io

fastpixel.io

FastPixel.io – плагін для WordPress, який за одну хвилину налаштовує технології для прискорення вашого веб-сайту.

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown - це простий інструмент для створення та керування інформаційними бюлетенями з легким інтерфейсом та автоматизацією.

echo3D

echo3D

echo3d.com

Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.

Common Ninja

Common Ninja

commoninja.com

Common Ninja - це платформа, що пропонує понад 100 налаштовуваних віджетів для покращення функціональності веб-сайтів і онлайн-магазинів.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.

Juicer

Juicer

juicer.io

Juicer — інструмент для агрегації соціальних мереж, що дозволяє бізнесам та особам відображати контент на своїх вебсайтах з різних платформ.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl - це інструмент для збору візуального зворотного зв'язку, який спрощує співпрацю і управління змінами в веб-дизайні та розробці додатків.

Pastel

Pastel

usepastel.com

Pastel - це інструмент для команд, який дозволяє спілкуватися та коментувати веб-дизайни безпосередньо на проектах, спрощуючи процес перегляду та зворотного зв'язку.

ImbaChat

ImbaChat

imbachat.com

ImbaChat - безкоштовний чат-плагін для сайтів, що забезпечує зв'язок між користувачами. Підтримує інтеграцію з різними CMS, має кілька функцій та мовний інтерфейс.

Hexa

Hexa

hexa3d.io

Hexa - це додаток, який автоматизує перетворення 2D-зображень і даних продуктів у 3D-контент, спрощуючи його створення та розподіл.

SubPage

SubPage

subpage.app

SubPage – це інструмент для створення та управління сторінками вебсайтів, такими як блоги та політики, без необхідності залучення розробників.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Letterdrop - це платформа контентного маркетингу для B2B-компаній, що допомагає створювати контент, оптимізувати його та залучати потенційних клієнтів через SEO та LinkedIn.

Directorist

Directorist

directorist.com

Директор — це плагін для WordPress, який дозволяє користувачам створювати та керувати бізнес-каталогами з можливістю налаштування та монетизації.

WebzFactory

WebzFactory

webzfactory.com

WebzFactory - додаток для створення вебсайтів для компаній, підприємців, інфлюенсерів та особистих брендів.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy - інструмент для розробників, що дозволяє швидко інтегрувати функції чату та співпраці в мобільні та веб-додатки з надійною безпекою.

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Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog