Juicer

juicer.io

Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube тощо. Завдяки простим налаштуванням і параметрам налаштування соціальні стіни Juicer дозволяють користувачам демонструвати підібраний, брендований і створений користувачами вміст на своїх веб-сайтах. Інструмент надає модераційні фільтри для контролю вмісту та містить розширену панель аналітики для аналізу соціальної активності в реальному часі, що робить його комплексним рішенням для централізації та підвищення видимості бренду на різних платформах. Переваги соковижималки: - Встановлене та надійне рішення з десятирічним досвідом роботи в галузі - Повна інтеграція з 15+ платформами соціальних мереж - Просте налаштування каналів і облікових записів, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та швидке керування - Повний контроль над вмістом за допомогою параметрів модерації та фільтрації - Індивідуальний дизайн для гармонії з унікальною естетикою бренду - Вибір попередньо розроблених тем, що забезпечує послідовний і привабливий вигляд стрічки - Ручне керування з автоматичним оновленням вмісту, що підвищує ефективність - Розширені інструменти аналітики для відстеження взаємодії користувачів і продуктивності каналу - Універсальні плани для компаній і окремих осіб і модель ціноутворення за принципом оплати для корпоративного плану - Настроювані віджети та підтримка API для бездоганної інтеграції з іншими веб-сайтами та програмами