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Інструменти системи керування вмістом (CMS) спрощують процес створення, редагування та публікації цифрового вмісту. Організації використовують інструменти CMS, щоб підвищити функціональність і глибину вмісту в межах існуючої CMS. Ці інструменти широко використовуються компаніями будь-якого розміру для керування вмістом веб-сайтів, блогів чи інших платформ. Вони дають користувачам можливість створити веб-сайт відповідно до своїх уподобань, використовуючи різні функції та типи вмісту. Реалізація певних функцій на веб-сайті часто вимагає значної роботи над розробкою та годин інженерів, але інструменти CMS можуть забезпечити ці функції за допомогою інтеграції або плагінів, таким чином заощаджуючи час і гроші. Фахівці з контенту використовують інструменти CMS разом із CMS для покращення вмісту веб-сайту. Це включає можливість публікації різноманітних типів вмісту, пропонування додаткових функцій дизайну, полегшення співпраці та перевірки під час створення вмісту тощо. Деякі інструменти інтегруються з програмним забезпеченням для керування веб-контентом або програмним забезпеченням для створення веб-сайтів, тоді як інші функціонують як окремі продукти, що відповідають конкретним потребам, пов’язаним із контентом. Інструменти CMS усувають прогалини в даній CMS, дозволяючи користувачам ефективніше керувати веб-сайтами та розробляти їх відповідно до своїх точних специфікацій.
Запит на новий застосунок
MemberSpace
memberspace.com
MemberSpace допомагає продавати членства та цифрові продукти на сайтах, дозволяючи створювати та керувати контентом для різних рівнів підписки.
Hexa
hexa3d.io
Підключіть свою хмарну базу даних SAP commerce, щоб перетворити наявні зображення та інформацію про продукт у захоплюючий вміст (3D/AR/VR) за удвічі меншою ціною та вдвічі швидше. Використовуйте захоплюючий вміст, щоб знизити витрати на візуалізацію, збільшити показники продажів, покращити CAC і поширювати вміст у всьому світі. Hexa — перша в світі ОС із ефектом занурення. Найпотужніший 3D-стек для створення, керування, відображення та аналізу ваших 3D-проектів. Клієнти Hexa (Macy's, Logitech, Crate & Barrel, Unity) використовують свою технологію для зниження витрат на візуалізацію, збільшення продажів, покращення вартості залучення клієнтів і глобального відображення/розповсюдження свого захоплюючого контенту.
WebzFactory
webzfactory.com
Створення неймовірних веб-сайтів для корпоративного світу, впливових осіб, особистих осіб, компаній, підприємців тощо. Організуйте свою найкращу роботу, яка просвітить вас, ваш бізнес і бренд
SubPage
subpage.app
SubPage пропонує комплексне рішення для веб-сайту вашого бізнесу, яке дозволяє командам створювати та підтримувати такі сторінки веб-сайту, як журнал змін, політики, сторінки кар’єри, блог тощо, без підтримки розробників. Це ідеальне доповнення до вашого конструктора веб-сайтів або платформи CMS. Кожна сторінка має унікальні функції, такі як історія версій і завантаження PDF для сторінок правил, вбудований редактор зображень блогу, функція пошуку тощо. SubPage також дозволяє без особливих зусиль додавати віджети, щоб покращити ваш веб-сайт важливими функціями для бізнес-операцій, такими як спливаючі вікна згоди на використання файлів cookie.
Relume
relume.io
Relume — платформа для веб-дизайнерів, що допомагає автоматизувати створення сайтів за допомогою AI, генеруючи структури та проекти для Figma і Webflow.
ImbaChat
imbachat.com
Це безкоштовний плагін чату для веб-сайту. Цей чат забезпечує зв'язок між користувачами веб-сайту та ідеально підходить для веб-спільноти чи будь-якого іншого веб-сайту, який потребує спілкування користувачів. Інтеграція з October CMS, Wordpress, Opencart і Livestreet CMS. Чат доступний у двох варіантах: Saas і Self-Hosted версія. Кожна версія має гнучкий тарифний план. Також є корисні функції: - Надсилання файлів - Emoji - Відео та аудіо чат - Офлайн зберігання повідомлень - Англійська, Російська та Італійська мови інтерфейсу Ми відкриті для спілкування.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja - це платформа, що пропонує понад 100 налаштовуваних віджетів для покращення функціональності веб-сайтів і онлайн-магазинів.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon - це набір піктограм з анімацією, що містить різні формати файлів для інтеграції в цифровий контент.
Directorist
directorist.com
Плагін бізнес-каталогу Directorist спрощує процес створення галузевих стандартних масштабованих і орієнтованих на користувача бізнес-каталогів онлайн.
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату, файлів і каналів дозволяють командам розробників розширювати функціональність і підключати користувачів, зосереджуючись на вашому основному продукті. Усі функції Weavy включають інтеграцію зі сторонніми інструментами, з якими вже знайомі ваші користувачі: додайте можливості для відеоконференцій Zoom і Teams, обмін файлами Google Drive, OneDrive, Dropbox або Box, синхронізацію документів і контекстне керування версіями всередині вашої програми. Weavy дозволяє розробникам додатків швидко додавати функції, необхідні користувачам для продуктивної та інтерактивної роботи безпосередньо в додатку. За допомогою наших наборів API, SDK і інтерфейсу користувача ви можете розгорнути функції чату, каналів і файлів за лічені дні, а не місяці, і за невелику частку вартості власного створення. Зосередьтеся на своєму основному продукті, додаючи функції, які покращують взаємодію з користувачем і підвищують залученість користувачів і залежність від вашої програми.
Templately
templately.com
Templately — це плагін для WordPress, який допомагає користувачам створювати та керувати шаблонами веб-сайтів, пропонуючи різноманітні дизайн-варіанти.
echo3D
echo3d.com
Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа Monsido включає повний набір інструментів для веб-доступності, гарантії якості веб-сайту, відповідності бренду та вмісту, керування згодою користувачів, архівування соціального та веб-контенту тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте monsido.com.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown - це простий інструмент для створення та керування інформаційними бюлетенями з легким інтерфейсом та автоматизацією.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks - безкоштовний плагін WordPress для створення веб-сайтів без кодування за допомогою перетягування блоків та шаблонів.
FastPixel.io
fastpixel.io
Швидший WordPress – це просто Усі найновіші технології щодо прискорення вашого веб-сайту акуратно упаковані в плагін для налаштування за 1 хвилину.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Juicer
juicer.io
Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube тощо. Завдяки простим налаштуванням і параметрам налаштування соціальні стіни Juicer дозволяють користувачам демонструвати підібраний, брендований і створений користувачами вміст на своїх веб-сайтах. Інструмент надає модераційні фільтри для контролю вмісту та містить розширену панель аналітики для аналізу соціальної активності в реальному часі, що робить його комплексним рішенням для централізації та підвищення видимості бренду на різних платформах. Переваги соковижималки: - Встановлене та надійне рішення з десятирічним досвідом роботи в галузі - Повна інтеграція з 15+ платформами соціальних мереж - Просте налаштування каналів і облікових записів, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та швидке керування - Повний контроль над вмістом за допомогою параметрів модерації та фільтрації - Індивідуальний дизайн для гармонії з унікальною естетикою бренду - Вибір попередньо розроблених тем, що забезпечує послідовний і привабливий вигляд стрічки - Ручне керування з автоматичним оновленням вмісту, що підвищує ефективність - Розширені інструменти аналітики для відстеження взаємодії користувачів і продуктивності каналу - Універсальні плани для компаній і окремих осіб і модель ціноутворення за принципом оплати для корпоративного плану - Настроювані віджети та підтримка API для бездоганної інтеграції з іншими веб-сайтами та програмами
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — це платформа контент-маркетингу, яка допомагає B2B-бізнесу створювати конвеєр за допомогою контенту, використовуючи такі органічні канали, як SEO та LinkedIn. Letterdrop допоможе вам: 1. зрозуміти, що хвилює ваших потенційних клієнтів, витягаючи інформацію з запитань під час телефонних розмов, вмісту вашого веб-сайту та взаємодії з LinkedIn. 2. визначати пріоритети, планувати та проектувати, керувати потрібним вмістом для створення за допомогою робочих процесів затвердження. 3. швидко створюйте вміст за допомогою штучного інтелекту 4. оптимізуйте вміст для різних каналів, таких як SEO та LinkedIn 5. максимізуйте розповсюдження, щоб його могли побачити більше потенційних клієнтів 6. це створює маховик для створення органічного попиту для залучення більшої кількості клієнтів
10Web
10web.io
10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.
Smash
fromsmash.com
Smash — це новий спосіб надсилання великих файлів без обмежень розміру. Захищений, простий і швидкий Smash допомагає розробникам і компаніям будь-якого розміру (від професіоналів до середніх і великих підприємств) і з різних секторів діяльності задовольнити їхні потреби в передачі файлів. Послуги пропонуються на основі річної передплати, яка включає кількість користувачів, функції налаштування, розширені інструменти адміністрування та SSO на основі SAML. Smash API дозволяє (надзвичайно) легко автоматизувати завантаження та завантаження файлів, не турбуючись про обмеження розміру. Почніть сьогодні з безкоштовною пробною версією 100 ГБ протягом 30 днів. Кредитна картка не потрібна.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl - це інструмент для збору візуального зворотного зв'язку, який спрощує співпрацю і управління змінами в веб-дизайні та розробці додатків.
Pastel
usepastel.com
Pastel - це інструмент для команд, який дозволяє спілкуватися та коментувати веб-дизайни безпосередньо на проектах, спрощуючи процес перегляду та зворотного зв'язку.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
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