Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Інструменти системи керування вмістом (CMS).
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки

Інструменти системи керування вмістом (CMS) спрощують процес створення, редагування та публікації цифрового вмісту. Організації використовують інструменти CMS, щоб підвищити функціональність і глибину вмісту в межах існуючої CMS. Ці інструменти широко використовуються компаніями будь-якого розміру для керування вмістом веб-сайтів, блогів чи інших платформ. Вони дають користувачам можливість створити веб-сайт відповідно до своїх уподобань, використовуючи різні функції та типи вмісту. Реалізація певних функцій на веб-сайті часто вимагає значної роботи над розробкою та годин інженерів, але інструменти CMS можуть забезпечити ці функції за допомогою інтеграції або плагінів, таким чином заощаджуючи час і гроші. Фахівці з контенту використовують інструменти CMS разом із CMS для покращення вмісту веб-сайту. Це включає можливість публікації різноманітних типів вмісту, пропонування додаткових функцій дизайну, полегшення співпраці та перевірки під час створення вмісту тощо. Деякі інструменти інтегруються з програмним забезпеченням для керування веб-контентом або програмним забезпеченням для створення веб-сайтів, тоді як інші функціонують як окремі продукти, що відповідають конкретним потребам, пов’язаним із контентом. Інструменти CMS усувають прогалини в даній CMS, дозволяючи користувачам ефективніше керувати веб-сайтами та розробляти їх відповідно до своїх точних специфікацій.

Запит на новий застосунок


WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.

Relume

Relume

relume.io

Relume — платформа для веб-дизайнерів, що допомагає автоматизувати створення сайтів за допомогою AI, генеруючи структури та проекти для Figma і Webflow.

Lordicon

Lordicon

lordicon.com

Lordicon - це набір піктограм з анімацією, що містить різні формати файлів для інтеграції в цифровий контент.

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.

10Web

10Web

10web.io

10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.

Smash

Smash

fromsmash.com

Smash - це додаток для надсилання великих файлів без обмежень за розміром. Безкоштовна пробна версія 100 ГБ на 30 днів.

Templately

Templately

templately.com

Templately — це плагін для WordPress, який допомагає користувачам створювати та керувати шаблонами веб-сайтів, пропонуючи різноманітні дизайн-варіанти.

MaxiBlocks

MaxiBlocks

maxiblocks.com

MaxiBlocks - безкоштовний плагін WordPress для створення веб-сайтів без кодування за допомогою перетягування блоків та шаблонів.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

FastPixel.io

FastPixel.io

fastpixel.io

FastPixel.io – плагін для WordPress, який за одну хвилину налаштовує технології для прискорення вашого веб-сайту.

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

MemberSpace допомагає продавати членства та цифрові продукти на сайтах, дозволяючи створювати та керувати контентом для різних рівнів підписки.

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown - це простий інструмент для створення та керування інформаційними бюлетенями з легким інтерфейсом та автоматизацією.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.

Common Ninja

Common Ninja

commoninja.com

Common Ninja - це платформа, що пропонує понад 100 налаштовуваних віджетів для покращення функціональності веб-сайтів і онлайн-магазинів.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Hexa

Hexa

hexa3d.io

Hexa - це додаток, який автоматизує перетворення 2D-зображень і даних продуктів у 3D-контент, спрощуючи його створення та розподіл.

Directorist

Directorist

directorist.com

Директор — це плагін для WordPress, який дозволяє користувачам створювати та керувати бізнес-каталогами з можливістю налаштування та монетизації.

echo3D

echo3D

echo3d.com

Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.

ImbaChat

ImbaChat

imbachat.com

ImbaChat - безкоштовний чат-плагін для сайтів, що забезпечує зв'язок між користувачами. Підтримує інтеграцію з різними CMS, має кілька функцій та мовний інтерфейс.

Pastel

Pastel

usepastel.com

Pastel - це інструмент для команд, який дозволяє спілкуватися та коментувати веб-дизайни безпосередньо на проектах, спрощуючи процес перегляду та зворотного зв'язку.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl - це інструмент для збору візуального зворотного зв'язку, який спрощує співпрацю і управління змінами в веб-дизайні та розробці додатків.

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Letterdrop - це платформа контентного маркетингу для B2B-компаній, що допомагає створювати контент, оптимізувати його та залучати потенційних клієнтів через SEO та LinkedIn.

Juicer

Juicer

juicer.io

Juicer — інструмент для агрегації соціальних мереж, що дозволяє бізнесам та особам відображати контент на своїх вебсайтах з різних платформ.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

SubPage

SubPage

subpage.app

SubPage – це інструмент для створення та управління сторінками вебсайтів, такими як блоги та політики, без необхідності залучення розробників.

WebzFactory

WebzFactory

webzfactory.com

WebzFactory - додаток для створення вебсайтів для компаній, підприємців, інфлюенсерів та особистих брендів.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy - інструмент для розробників, що дозволяє швидко інтегрувати функції чату та співпраці в мобільні та веб-додатки з надійною безпекою.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog