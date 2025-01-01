Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки

Інструменти системи керування вмістом (CMS) спрощують процес створення, редагування та публікації цифрового вмісту. Організації використовують інструменти CMS, щоб підвищити функціональність і глибину вмісту в межах існуючої CMS. Ці інструменти широко використовуються компаніями будь-якого розміру для керування вмістом веб-сайтів, блогів чи інших платформ. Вони дають користувачам можливість створити веб-сайт відповідно до своїх уподобань, використовуючи різні функції та типи вмісту. Реалізація певних функцій на веб-сайті часто вимагає значної роботи над розробкою та годин інженерів, але інструменти CMS можуть забезпечити ці функції за допомогою інтеграції або плагінів, таким чином заощаджуючи час і гроші. Фахівці з контенту використовують інструменти CMS разом із CMS для покращення вмісту веб-сайту. Це включає можливість публікації різноманітних типів вмісту, пропонування додаткових функцій дизайну, полегшення співпраці та перевірки під час створення вмісту тощо. Деякі інструменти інтегруються з програмним забезпеченням для керування веб-контентом або програмним забезпеченням для створення веб-сайтів, тоді як інші функціонують як окремі продукти, що відповідають конкретним потребам, пов’язаним із контентом. Інструменти CMS усувають прогалини в даній CMS, дозволяючи користувачам ефективніше керувати веб-сайтами та розробляти їх відповідно до своїх точних специфікацій.
Запит на новий застосунок
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.
Relume
relume.io
Relume — платформа для веб-дизайнерів, що допомагає автоматизувати створення сайтів за допомогою AI, генеруючи структури та проекти для Figma і Webflow.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon - це набір піктограм з анімацією, що містить різні формати файлів для інтеграції в цифровий контент.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
10Web
10web.io
10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.
Smash
fromsmash.com
Smash - це додаток для надсилання великих файлів без обмежень за розміром. Безкоштовна пробна версія 100 ГБ на 30 днів.
Templately
templately.com
Templately — це плагін для WordPress, який допомагає користувачам створювати та керувати шаблонами веб-сайтів, пропонуючи різноманітні дизайн-варіанти.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks - безкоштовний плагін WordPress для створення веб-сайтів без кодування за допомогою перетягування блоків та шаблонів.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
FastPixel.io
fastpixel.io
FastPixel.io – плагін для WordPress, який за одну хвилину налаштовує технології для прискорення вашого веб-сайту.
MemberSpace
memberspace.com
MemberSpace допомагає продавати членства та цифрові продукти на сайтах, дозволяючи створювати та керувати контентом для різних рівнів підписки.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown - це простий інструмент для створення та керування інформаційними бюлетенями з легким інтерфейсом та автоматизацією.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja - це платформа, що пропонує понад 100 налаштовуваних віджетів для покращення функціональності веб-сайтів і онлайн-магазинів.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Hexa
hexa3d.io
Hexa - це додаток, який автоматизує перетворення 2D-зображень і даних продуктів у 3D-контент, спрощуючи його створення та розподіл.
Directorist
directorist.com
Директор — це плагін для WordPress, який дозволяє користувачам створювати та керувати бізнес-каталогами з можливістю налаштування та монетизації.
echo3D
echo3d.com
Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.
ImbaChat
imbachat.com
ImbaChat - безкоштовний чат-плагін для сайтів, що забезпечує зв'язок між користувачами. Підтримує інтеграцію з різними CMS, має кілька функцій та мовний інтерфейс.
Pastel
usepastel.com
Pastel - це інструмент для команд, який дозволяє спілкуватися та коментувати веб-дизайни безпосередньо на проектах, спрощуючи процес перегляду та зворотного зв'язку.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl - це інструмент для збору візуального зворотного зв'язку, який спрощує співпрацю і управління змінами в веб-дизайні та розробці додатків.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop - це платформа контентного маркетингу для B2B-компаній, що допомагає створювати контент, оптимізувати його та залучати потенційних клієнтів через SEO та LinkedIn.
Juicer
juicer.io
Juicer — інструмент для агрегації соціальних мереж, що дозволяє бізнесам та особам відображати контент на своїх вебсайтах з різних платформ.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
SubPage
subpage.app
SubPage – це інструмент для створення та управління сторінками вебсайтів, такими як блоги та політики, без необхідності залучення розробників.
WebzFactory
webzfactory.com
WebzFactory - додаток для створення вебсайтів для компаній, підприємців, інфлюенсерів та особистих брендів.
Weavy
weavy.com
Weavy - інструмент для розробників, що дозволяє швидко інтегрувати функції чату та співпраці в мобільні та веб-додатки з надійною безпекою.
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