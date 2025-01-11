Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки - Пакистан

Issuu

issuu.com

Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на передньому плані, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі. Дізнайтесь більше на issuu.com.