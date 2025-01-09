Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея

RELAYTO

relayto.com

Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі RELAYTO, який розпочався як звичайна презентація. >> https://rla.to/pitch << Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) у наш інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати вашій команді для миттєвого перегляду на настільних і мобільних екранах. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. Від електронних книг і офіційних документів до презентацій і пропозицій RELAYTO — це найпростіший спосіб зробити ваш наявний вміст захоплюючим і проникливим. https://relayto.com/showcase