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Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея
Інструменти системи керування вмістом (CMS) спрощують процес створення, редагування та публікації цифрового вмісту. Організації використовують інструменти CMS, щоб підвищити функціональність і глибину вмісту в межах існуючої CMS. Ці інструменти широко використовуються компаніями будь-якого розміру для керування вмістом веб-сайтів, блогів чи інших платформ. Вони дають користувачам можливість створити веб-сайт відповідно до своїх уподобань, використовуючи різні функції та типи вмісту. Реалізація певних функцій на веб-сайті часто вимагає значної роботи над розробкою та годин інженерів, але інструменти CMS можуть забезпечити ці функції за допомогою інтеграції або плагінів, таким чином заощаджуючи час і гроші. Фахівці з контенту використовують інструменти CMS разом із CMS для покращення вмісту веб-сайту. Це включає можливість публікації різноманітних типів вмісту, пропонування додаткових функцій дизайну, полегшення співпраці та перевірки під час створення вмісту тощо. Деякі інструменти інтегруються з програмним забезпеченням для керування веб-контентом або програмним забезпеченням для створення веб-сайтів, тоді як інші функціонують як окремі продукти, що відповідають конкретним потребам, пов’язаним із контентом. Інструменти CMS усувають прогалини в даній CMS, дозволяючи користувачам ефективніше керувати веб-сайтами та розробляти їх відповідно до своїх точних специфікацій.
Запит на новий застосунок
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfer, посилаючись на міркування безпеки.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти на своєму веб-сайті. Створіть членство для будь-якого продукту, який ви хочете, як-от бібліотеки вмісту, спільноти, відео, онлайн-курси тощо, маючи 100% контроль над зовнішнім виглядом. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion тощо.
WebzFactory
webzfactory.com
Створення неймовірних веб-сайтів для корпоративного світу, впливових осіб, особистих осіб, компаній, підприємців тощо. Організуйте свою найкращу роботу, яка просвітить вас, ваш бізнес і бренд
SubPage
subpage.app
SubPage пропонує комплексне рішення для веб-сайту вашого бізнесу, яке дозволяє командам створювати та підтримувати такі сторінки веб-сайту, як журнал змін, політики, сторінки кар’єри, блог тощо, без підтримки розробників. Це ідеальне доповнення до вашого конструктора веб-сайтів або платформи CMS. Кожна сторінка має унікальні функції, такі як історія версій і завантаження PDF для сторінок правил, вбудований редактор зображень блогу, функція пошуку тощо. SubPage також дозволяє без особливих зусиль додавати віджети, щоб покращити ваш веб-сайт важливими функціями для бізнес-операцій, такими як спливаючі вікна згоди на використання файлів cookie.
Relume
relume.io
Ми створили Relume Library, щоб допомогти фрілансерам, агентствам та іншим командам, які створюють веб-сайти на Webflow, заощадити час без шкоди для якості. Просто знайдіть серед 650+ готових компонентів, скопіюйте їх одним клацанням миші та вставте в будь-який проект Webflow. Попрощайтеся зі створенням сайтів Webflow з нуля та привіт, щоб отримати більше часу та грошей! Усі компоненти бібліотеки створено за допомогою системи стилю Webflow Client-first @finsweet. Це змінить гру, коли справа доходить до того, щоб ваші збірки Webflow були організованими та масштабованими.
ImbaChat
imbachat.com
Це безкоштовний плагін чату для веб-сайту. Цей чат забезпечує зв'язок між користувачами веб-сайту та ідеально підходить для веб-спільноти чи будь-якого іншого веб-сайту, який потребує спілкування користувачів. Інтеграція з October CMS, Wordpress, Opencart і Livestreet CMS. Чат доступний у двох варіантах: Saas і Self-Hosted версія. Кожна версія має гнучкий тарифний план. Також є корисні функції: - Надсилання файлів - Emoji - Відео та аудіо чат - Офлайн зберігання повідомлень - Англійська, Російська та Італійська мови інтерфейсу Ми відкриті для спілкування.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja — це передовий постачальник понад 100 віджетів без коду, призначених для покращення роботи вашого веб-сайту та онлайн-магазину. Наші найсучасніші віджети пропонують бездоганну інтеграцію з будь-якою платформою SaaS, що робить нас найкращим вибором для компаній, які прагнуть розширити свою цифрову присутність. Common Ninja, що базується на надійній і вдосконаленій платформі, яку ми ретельно створили, дає нам змогу розробляти складні, багатофункціональні віджети з неперевершеною швидкістю. Наша унікальна перевага полягає в тому, що ми здатні створювати індивідуальні рішення, які відповідають конкретним потребам, якими б складними вони не були. Розроблена з урахуванням гнучкості, наша платформа обслуговує різноманітну аудиторію – від успішних підприємств і креативних агентств до динамічних малих і середніх компаній. Наша всеосяжна пропозиція робить нас найкращим вибором для користувачів з усього спектру. Завдяки Common Ninja ви отримуєте поєднання витонченості, швидкості та масштабованості, надаючи вам потрібні інструменти для навігації в цифровому світі.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon — це гарно оформлений анімований набір іконок із потужною бібліотекою та нескінченними можливостями інтеграції. Кожна піктограма постачається у файлі Lottie, GIF, SVG, EPS та PNG. Крім того, користувачі можуть завантажити грубий формат .json без елементів керування виразом Lordicon, а також вихідний файл Adobe After Effects. На додаток до всього, ми надаємо елегантний варіант вбудовування HTML прямо з бібліотеки Lordicon.
Directorist
directorist.com
Плагін бізнес-каталогу Directorist спрощує процес створення галузевих стандартних масштабованих і орієнтованих на користувача бізнес-каталогів онлайн.
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату, файлів і каналів дозволяють командам розробників розширювати функціональність і підключати користувачів, зосереджуючись на вашому основному продукті. Усі функції Weavy включають інтеграцію зі сторонніми інструментами, з якими вже знайомі ваші користувачі: додайте можливості для відеоконференцій Zoom і Teams, обмін файлами Google Drive, OneDrive, Dropbox або Box, синхронізацію документів і контекстне керування версіями всередині вашої програми. Weavy дозволяє розробникам додатків швидко додавати функції, необхідні користувачам для продуктивної та інтерактивної роботи безпосередньо в додатку. За допомогою наших наборів API, SDK і інтерфейсу користувача ви можете розгорнути функції чату, каналів і файлів за лічені дні, а не місяці, і за невелику частку вартості власного створення. Зосередьтеся на своєму основному продукті, додаючи функції, які покращують взаємодію з користувачем і підвищують залученість користувачів і залежність від вашої програми.
Templately
templately.com
Templately — популярний плагін WordPress, який допомагає користувачам створювати заздалегідь розроблені шаблони для своїх веб-сайтів і керувати ними. Templately пропонує велику колекцію шаблонів для різних цілей, таких як блоги, бізнес-сайти, веб-сайти електронної комерції, портфоліо тощо. Ці шаблони можна легко налаштувати відповідно до конкретних потреб користувача. Крім того, Templately працює як продукт SaaS (програмне забезпечення як послуга), який надає хмарний сервіс для створення та керування шаблонами WordPress. Це означає, що користувачі можуть отримати доступ до Templately з будь-якого пристрою з підключенням до Інтернету та веб-браузером, не завантажуючи чи встановлюючи програмне забезпечення. Templately також пропонує функції співпраці та обміну, що дозволяє кільком користувачам працювати над одним проектом одночасно та ділитися своїми шаблонами з іншими. Плагін зручний і не потребує знань кодування, що робить його чудовим вибором для початківців і досвідчених користувачів.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN), інструменти для стиснення та перетворення активів, а також масштабовану інфраструктуру BaaS, яка дозволяє розробникам і організаціям керувати, обробляти та передавати свій 3D-контент у режимі реального часу та між ними. пристроїв. Ми обслуговуємо понад 100 000 користувачів, які використовують нашу платформу для створення 3D-досвіду в реальному часі (для охорони здоров’я, розваг, роздрібної торгівлі, ігор, маркетингу, навчання тощо), а також для керування своїм інтерактивним вмістом, а також для виявлення, обробки та спільного використання 3D-активів у своїх команд і не тільки.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні історії, короткі ролики, знімки та рекламу, які залучають їхню аудиторію, збільшують конверсії та збільшують дохід. Редактор StorifyMe простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий і надає численні безкоштовні та настроювані шаблони, які значно полегшать процес створення історії. Завдяки можливості інтегрувати StorifyMe Stories на будь-яку платформу - від мобільних пристроїв до Інтернету, StorifyMe є універсальним рішенням для розповсюдження контенту у формі, яка подобається людям!
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа Monsido включає повний набір інструментів для веб-доступності, гарантії якості веб-сайту, відповідності бренду та вмісту, керування згодою користувачів, архівування соціального та веб-контенту тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте monsido.com.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, перевіряючи на помилки, непрацюючі посилання чи неправильні зображення; портативний віджет підписки дозволяє дуже легко збільшити аудиторію, де б ви не розміщували свій сайт. І тоді Buttondown вийде з вашого шляху. Buttondown робить наголос на швидкості та простоті використання, а не на складних наборах функцій чи потужній автоматизації.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
Дайте волю своїй творчості за допомогою MaxiBlocks, безкоштовного конструктора сторінок WordPress! Немає кодування? немає проблем! Перетягуйте з величезної бібліотеки з 2000+ попередньо розроблених блоків і 150+ шаблонів сторінок, щоб створити приголомшливі веб-сайти для будь-яких цілей, від цільових сторінок до блогів і портфоліо. Вбудована швидкість реагування забезпечує бездоганний вигляд вашого шедевра на будь-якому пристрої. ✨ Глобальні стилі забезпечують узгодженість вашого бренду, тоді як інтеграція OpenAI (Pro) додає штрих штучного інтелекту до створення вашого вмісту. Безкоштовний плагін із оновленням Pro для ще більшої гнучкості дизайну. Попрощайтеся з обмеженнями, привіт MaxiBlocks! #WordPress #NoCode #WebsiteBuilder #DesignFreedom
FastPixel.io
fastpixel.io
Швидший WordPress – це просто Усі найновіші технології щодо прискорення вашого веб-сайту акуратно упаковані в плагін для налаштування за 1 хвилину.
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі RELAYTO, який розпочався як звичайна презентація. >> https://rla.to/pitch << Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) у наш інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати вашій команді для миттєвого перегляду на настільних і мобільних екранах. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. Від електронних книг і офіційних документів до презентацій і пропозицій RELAYTO — це найпростіший спосіб зробити ваш наявний вміст захоплюючим і проникливим. https://relayto.com/showcase
Juicer
juicer.io
Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube тощо. Завдяки простим налаштуванням і параметрам налаштування соціальні стіни Juicer дозволяють користувачам демонструвати підібраний, брендований і створений користувачами вміст на своїх веб-сайтах. Інструмент надає модераційні фільтри для контролю вмісту та містить розширену панель аналітики для аналізу соціальної активності в реальному часі, що робить його комплексним рішенням для централізації та підвищення видимості бренду на різних платформах. Переваги соковижималки: - Встановлене та надійне рішення з десятирічним досвідом роботи в галузі - Повна інтеграція з 15+ платформами соціальних мереж - Просте налаштування каналів і облікових записів, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та швидке керування - Повний контроль над вмістом за допомогою параметрів модерації та фільтрації - Індивідуальний дизайн для гармонії з унікальною естетикою бренду - Вибір попередньо розроблених тем, що забезпечує послідовний і привабливий вигляд стрічки - Ручне керування з автоматичним оновленням вмісту, що підвищує ефективність - Розширені інструменти аналітики для відстеження взаємодії користувачів і продуктивності каналу - Універсальні плани для компаній і окремих осіб і модель ціноутворення за принципом оплати для корпоративного плану - Настроювані віджети та підтримка API для бездоганної інтеграції з іншими веб-сайтами та програмами
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — це платформа контент-маркетингу, яка допомагає B2B-бізнесу створювати конвеєр за допомогою контенту, використовуючи такі органічні канали, як SEO та LinkedIn. Letterdrop допоможе вам: 1. зрозуміти, що хвилює ваших потенційних клієнтів, витягаючи інформацію з запитань під час телефонних розмов, вмісту вашого веб-сайту та взаємодії з LinkedIn. 2. визначати пріоритети, планувати та проектувати, керувати потрібним вмістом для створення за допомогою робочих процесів затвердження. 3. швидко створюйте вміст за допомогою штучного інтелекту 4. оптимізуйте вміст для різних каналів, таких як SEO та LinkedIn 5. максимізуйте розповсюдження, щоб його могли побачити більше потенційних клієнтів 6. це створює маховик для створення органічного попиту для залучення більшої кількості клієнтів
10Web
10web.io
10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder спрощує створення, керування та масштабування вашої присутності в Інтернеті. Тим часом 10Web Hosting забезпечує максимальну продуктивність, надійність і швидкість для вашого веб-сайту, демократизуючи передові технології для всіх. З 10Web ви можете зосередитися на своїх захопленнях, а ми керуємо технічними деталями.
Smash
fromsmash.com
Smash — це новий спосіб надсилання великих файлів без обмежень розміру. Захищений, простий і швидкий Smash допомагає розробникам і компаніям будь-якого розміру (від професіоналів до середніх і великих підприємств) і з різних секторів діяльності задовольнити їхні потреби в передачі файлів. Послуги пропонуються на основі річної передплати, яка включає кількість користувачів, функції налаштування, розширені інструменти адміністрування та SSO на основі SAML. Smash API дозволяє (надзвичайно) легко автоматизувати завантаження та завантаження файлів, не турбуючись про обмеження розміру. Почніть сьогодні з безкоштовною пробною версією 100 ГБ протягом 30 днів. Кредитна картка не потрібна.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це найшвидший спосіб для груп продуктів, маркетингу, продажів і підтримки збирати візуальні відгуки, співпрацювати та керувати ідеями за допомогою таких інструментів, як відгуки веб-сайтів, відстеження помилок і відгуки мобільних програм і відгуки клієнтів. Зараз для перегляду та відстеження помилок на веб-сайтах і в мобільних програмах люди часто вдаються до традиційних методів, таких як знімки екрана, створення довгих ланцюжків електронних листів або проведення тривалих зустрічей із розробниками. Ці методи можуть бути неприємними та часто призводять до непорозумінь і затримок у всьому процесі. Ось чому ми створили ruttl! Завдяки його потужним функціям користувачі тепер можуть легко редагувати вміст, замінювати зображення та вносити зміни в дизайн веб-елементів, одночасно плавно обмінюючись усіма видами змін, які мають бути внесені розробниками. Маючи понад 15000 користувачів, ruttl оптимізував процес візуального зворотного зв’язку та став основним інструментом для дизайнерів, розробників та агентств по всьому світу.
Pastel
usepastel.com
Pastel — це інструмент спілкування для команд або фрілансерів, які створюють веб-сайти та веб-додатки. Це усуває потребу в знімках екрана та електронних листах, дозволяючи вести бесіди безпосередньо на основі того, що ви створюєте, і експортувати ці бесіди в інструменти, які ви вже використовуєте.
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на передньому плані, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі. Дізнайтесь більше на issuu.com.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.