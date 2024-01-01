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Інструменти системи керування вмістом (CMS). - Найпопулярніші застосунки - Аргентина
Інструменти системи керування вмістом (CMS) спрощують процес створення, редагування та публікації цифрового вмісту. Організації використовують інструменти CMS, щоб підвищити функціональність і глибину вмісту в межах існуючої CMS. Ці інструменти широко використовуються компаніями будь-якого розміру для керування вмістом веб-сайтів, блогів чи інших платформ. Вони дають користувачам можливість створити веб-сайт відповідно до своїх уподобань, використовуючи різні функції та типи вмісту. Реалізація певних функцій на веб-сайті часто вимагає значної роботи над розробкою та годин інженерів, але інструменти CMS можуть забезпечити ці функції за допомогою інтеграції або плагінів, таким чином заощаджуючи час і гроші. Фахівці з контенту використовують інструменти CMS разом із CMS для покращення вмісту веб-сайту. Це включає можливість публікації різноманітних типів вмісту, пропонування додаткових функцій дизайну, полегшення співпраці та перевірки під час створення вмісту тощо. Деякі інструменти інтегруються з програмним забезпеченням для керування веб-контентом або програмним забезпеченням для створення веб-сайтів, тоді як інші функціонують як окремі продукти, що відповідають конкретним потребам, пов’язаним із контентом. Інструменти CMS усувають прогалини в даній CMS, дозволяючи користувачам ефективніше керувати веб-сайтами та розробляти їх відповідно до своїх точних специфікацій.
Запит на новий застосунок
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfe...
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйона...
10Web
10web.io
10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder с...
Relume
relume.io
Ми створили Relume Library, щоб допомогти фрілансерам, агентствам та іншим командам, які створюють веб-сайти на Webflow, заощадити час без шкоди для якості. Просто знайдіть серед 650+ готових компонентів, скопіюйте їх одним клацанням миші та вставте в будь-який проект Webflow. Попрощайтеся зі створе...
Smash
fromsmash.com
Smash — це новий спосіб надсилання великих файлів без обмежень розміру. Захищений, простий і швидкий Smash допомагає розробникам і компаніям будь-якого розміру (від професіоналів до середніх і великих підприємств) і з різних секторів діяльності задовольнити їхні потреби в передачі файлів. Послуги пр...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon — це гарно оформлений анімований набір іконок із потужною бібліотекою та нескінченними можливостями інтеграції. Кожна піктограма постачається у файлі Lottie, GIF, SVG, EPS та PNG. Крім того, користувачі можуть завантажити грубий формат .json без елементів керування виразом Lordicon, а також...
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти на своєму веб-сайті. Створіть членство для будь-якого продукту, який ви хочете, як-от бібліотеки вмісту, спільноти, відео, онлайн-курси тощо, маючи 100% контроль над зовнішнім виглядом. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion тощо.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
FastPixel.io
fastpixel.io
Швидший WordPress – це просто Усі найновіші технології щодо прискорення вашого веб-сайту акуратно упаковані в плагін для налаштування за 1 хвилину.
Templately
templately.com
Templately — популярний плагін WordPress, який допомагає користувачам створювати заздалегідь розроблені шаблони для своїх веб-сайтів і керувати ними. Templately пропонує велику колекцію шаблонів для різних цілей, таких як блоги, бізнес-сайти, веб-сайти електронної комерції, портфоліо тощо. Ці шаблон...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивн...
MaxiBlocks
maxiblocks.com
Дайте волю своїй творчості за допомогою MaxiBlocks, безкоштовного конструктора сторінок WordPress! Немає кодування? немає проблем! Перетягуйте з величезної бібліотеки з 2000+ попередньо розроблених блоків і 150+ шаблонів сторінок, щоб створити приголомшливі веб-сайти для будь-яких цілей, від цільови...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це найшвидший спосіб для груп продуктів, маркетингу, продажів і підтримки збирати візуальні відгуки, співпрацювати та керувати ідеями за допомогою таких інструментів, як відгуки веб-сайтів, відстеження помилок і відгуки мобільних програм і відгуки клієнтів. Зараз для перегляду та відстеження...
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — це платформа контент-маркетингу, яка допомагає B2B-бізнесу створювати конвеєр за допомогою контенту, використовуючи такі органічні канали, як SEO та LinkedIn. Letterdrop допоможе вам: 1. зрозуміти, що хвилює ваших потенційних клієнтів, витягаючи інформацію з запитань під час телефонних ...
Pastel
usepastel.com
Pastel — це найпростіший і найшвидший спосіб для веб-дизайнерів, розробників і агентств збирати відгуки про веб-сайти, які вони створюють.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Juicer
juicer.io
Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, Linked...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
SubPage
subpage.app
SubPage пропонує комплексне рішення для веб-сайту вашого бізнесу, яке дозволяє командам створювати та підтримувати такі сторінки веб-сайту, як журнал змін, політики, сторінки кар’єри, блог тощо, без підтримки розробників. Це ідеальне доповнення до вашого конструктора веб-сайтів або платформи CMS. Ко...
ImbaChat
imbachat.com
Це безкоштовний плагін чату для веб-сайту. Цей чат забезпечує зв'язок між користувачами веб-сайту та ідеально підходить для веб-спільноти чи будь-якого іншого веб-сайту, який потребує спілкування користувачів. Інтеграція з October CMS, Wordpress, Opencart і Livestreet CMS. Чат доступний у двох варіа...
WebzFactory
webzfactory.com
Створення неймовірних веб-сайтів для корпоративного світу, впливових осіб, особистих осіб, компаній, підприємців тощо. Організуйте свою найкращу роботу, яка просвітить вас, ваш бізнес і бренд
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja — це передовий постачальник понад 100 віджетів без коду, призначених для покращення роботи вашого веб-сайту та онлайн-магазину. Наші найсучасніші віджети пропонують бездоганну інтеграцію з будь-якою платформою SaaS, що робить нас найкращим вибором для компаній, які прагнуть розширити св...
Directorist
directorist.com
Плагін бізнес-каталогу Directorist спрощує процес створення галузевих стандартних масштабованих і орієнтованих на користувача бізнес-каталогів онлайн.
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату,...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...