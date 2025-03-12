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Платформи для роботи з контентом
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Платформи для роботи з контентом - Найпопулярніші застосунки

Платформи контенту дають компаніям можливість створювати персоналізовані враження, які стимулюють залучення аудиторії. Ці інструменти починаються з надання функцій, які централізують і організовують маркетингові активи за допомогою тегів і категоризації на основі аудиторії або варіанту використання. Після того, як вміст упорядковано, платформи для роботи з вмістом пропонують функції персоналізації, щоб адаптувати досвід для певної аудиторії з метою отримання бажаних бізнес-результатів. Ці результати можуть включати, серед іншого, захоплення потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів або скерування людей до контекстних закликів до дії. Окрім персоналізації, платформи для роботи з контентом часто включають функції розповсюдження та аналітичні можливості для відстеження ефективності контенту та отримання інформації про аудиторію. Команди контент-маркетингу використовують ці інструменти, щоб максимізувати цінність, отриману від їх вмісту та взаємодії з аудиторією, заохочуючи активне залучення. Використовуючи платформи для роботи з контентом, компанії можуть створювати переконливі та персоналізовані враження, які резонують з їхньою цільовою аудиторією, зрештою сприяючи значущим результатам і сприяючи міцним зв’язкам.

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Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

involve.me

involve.me

involve.me

Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale дозволяє створювати безкодові демонстрації продуктів для маркетингу та продажів з адаптивною доставкою та можливістю персоналізації.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack - це безголовне CMS, що дозволяє бізнесам управляти вмістом та забезпечувати персоналізовані цифрові досвіди на різних платформах.

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

DCatalog - це цифрова платформа для створення та управління каталогами, що дозволяє користувачам легко організовувати та презентувати свої продукти.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

ScreenSpace допомагає командам з маркетингу та продажів залучати клієнтів через інтерактивні веб-експерименти, перетворюючи контент у привабливі історії.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, що допомагає командам B2B з маркетингу та продажів залучати клієнтів.

Shorthand

Shorthand

shorthand.com

Shorthand — платформа для створення інтерактивного цифрового контенту без навичок програмування, що дозволяє швидко публікувати різноманітні матеріали.

Vev

Vev

vev.design

Vev – це платформа для створення сайтів, що поєднує безкодове та кодування, дозволяючи командам публікувати свої ідеї в інтернеті.

Spott

Spott

spott.ai

Спотт - це додаток, що дозволяє додавати інтерактивні елементи до контенту, роблячи його дійсним і вимірюваним через різні канали.

Visually

Visually

visual.ly

Visually - це платформа для співпраці, яка з'єднує бізнеси з перевіреними kreatyvnymi професіоналами для створення контенту.

Aligned

Aligned

alignedup.com

Aligned - платформа для співпраці продажів, що об'єднує комунікацію, контент і процеси в одному цифровому просторі для ефективнішого укладання угод.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — платформа автоматизації демонстрацій, що допомагає скоротити час продажів, знизити витрати на демонстрації та підвищити зворотний зв'язок з клієнтами.

Allego

Allego

allego.com

Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.

OneMob

OneMob

onemob.com

OneMob — це платформа для створення, обміну та відстеження мікросайтів, що дозволяє користувачам легко створювати персоналізований контент.

Maglr

Maglr

maglr.com

Maglr – платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту без коду, включаючи журнали, презентації та мікросайти.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.

Youengage

Youengage

youengage.me

Youengage - це додаток для створення інтерактивних опитувань, вікторин, форм та подій, що дозволяє збирати зворотний зв'язок без коду.

Foleon

Foleon

foleon.com

Foleon - це платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє підприємствам легко створювати цифрові журнали та звіти з акцентом на залучення аудиторії.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

ClearSlide - це платформа для управління взаємодією з покупцями, яка об'єднує управління вмістом, комунікації та аналітику для підвищення ефективності продажів.

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center — це гнучке рішення для ведення прямого блогу, що дозволяє публікувати новини в реальному часі та інтегрується з технологіями редакцій.

Brojure

Brojure

brojure.com

Brojure — програма для створення контенту, пропозицій та презентацій. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і шаблони спрощують процес створення візуальних історій.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Mediafly - платформа для створення інтерактивного контенту продажів, що допомагає командам підвищити залученість клієнтів та ефективність продажів.

SPCE

SPCE

spce.com

SPCE - цифрові кімнати для безпечного спілкування, обміну контентом та співпраці у B2B, що надають аналітику щодо шляхів покупців.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Edition Digital — програма для створення, управління та розповсюдження цифрового контенту без коду, з підтримкою різних форматів і інтерактивних елементів.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

Запуск вмісту - платформа для планування, створення та публікації вмісту, що полегшує співпрацю у командах та оптимізує маркетингові зусилля.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.

SundaySky

SundaySky

sundaysky.com

SundaySky — платформа для створення, персоналізації та масштабування відеоконтенту за допомогою AI, що спрощує процеси для бізнесу.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації продуктів для покращення залучення клієнтів та продажів.

Tourial

Tourial

tourial.com

Tourial дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації та центри демонстрацій, покращуючи навчання покупців та прискорюючи угоди.

Fabl

Fabl

fabl.co

Fabl — платформа для ефективного управління та публікації контенту, що дозволяє рекламодавцям самостійно створювати і аналізувати контент без послуг агентств.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

FORTVISION

FORTVISION

fortvision.com

FORTVISION — платформа для автоматизації маркетингу та персоналізації веб, що допомагає підвищити продажі, залучити підписників та покращити залученість аудиторії.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow дозволяє створювати інтерактивний контент, як вікторини та калькулятори, без технічних знань, з аналізом даних для покращення залучення клієнтів.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

The Juice - платформа для ефективного поширення вашого контенту серед зацікавлених спеціалістів у сфері продажів та маркетингу.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory - платформа для оптимізації контенту в B2B, яка пропонує персоналізований досвід та аналітику для покращення продажів і залучення клієнтів.

Flowla

Flowla

flowla.com

Flowla – платформа для персоналізації обслуговування клієнтів, що автоматизує процеси, покращує взаємодію та забезпечує підтримку через центр самообслуговування.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch - платформа для аналізу та оптимізації контенту, що допомагає бізнесам зрозуміти свою аудиторію і покращити ефективність маркетингових стратегій.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg - це хмарна платформа для комерції в прямому ефірі, що підтримує багатопотокове мовлення та взаємодію з клієнтами через аудіо- та відеозв’язок.

OneIQ

OneIQ

oneiq.com

OneIQ - це платформа SaaS для управління гібридними ІТ-операціями, що покращує продуктивність застосунків і знижує витрати на обслуговування.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent - це платформа для курації контенту, яка допомагає знаходити, аналізувати та розподіляти релевантні статті для покращення залучення аудиторії.

Dot.vu

Dot.vu

dot.vu

Dot.vu — інтерактивна платформа для створення контенту, що дозволяє брендам створювати цікаві, навчальні та розважальні досвіди без кодування.

Zoomforth

Zoomforth

zoomforth.com

Zoomforth дозволяє створювати красиві веб-сайти без коду для цифрових пропозицій продажу та вакансій з простим редагуванням і високим рівнем безпеки.

Proof

Proof

useproof.com

Додаток Proof підвищує довіру відвідувачів, створює терміновість та збільшує конверсію на 10-15% на сторінці.

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