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Платформи контенту дають компаніям можливість створювати персоналізовані враження, які стимулюють залучення аудиторії. Ці інструменти починаються з надання функцій, які централізують і організовують маркетингові активи за допомогою тегів і категоризації на основі аудиторії або варіанту використання. Після того, як вміст упорядковано, платформи для роботи з вмістом пропонують функції персоналізації, щоб адаптувати досвід для певної аудиторії з метою отримання бажаних бізнес-результатів. Ці результати можуть включати, серед іншого, захоплення потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів або скерування людей до контекстних закликів до дії. Окрім персоналізації, платформи для роботи з контентом часто включають функції розповсюдження та аналітичні можливості для відстеження ефективності контенту та отримання інформації про аудиторію. Команди контент-маркетингу використовують ці інструменти, щоб максимізувати цінність, отриману від їх вмісту та взаємодії з аудиторією, заохочуючи активне залучення. Використовуючи платформи для роботи з контентом, компанії можуть створювати переконливі та персоналізовані враження, які резонують з їхньою цільовою аудиторією, зрештою сприяючи значущим результатам і сприяючи міцним зв’язкам.
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Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Showpad
showpad.com
Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale дозволяє створювати безкодові демонстрації продуктів для маркетингу та продажів з адаптивною доставкою та можливістю персоналізації.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack - це безголовне CMS, що дозволяє бізнесам управляти вмістом та забезпечувати персоналізовані цифрові досвіди на різних платформах.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog - це цифрова платформа для створення та управління каталогами, що дозволяє користувачам легко організовувати та презентувати свої продукти.
Smint.io
smint.io
Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace допомагає командам з маркетингу та продажів залучати клієнтів через інтерактивні веб-експерименти, перетворюючи контент у привабливі історії.
Storylane
storylane.io
Storylane - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, що допомагає командам B2B з маркетингу та продажів залучати клієнтів.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — платформа для створення інтерактивного цифрового контенту без навичок програмування, що дозволяє швидко публікувати різноманітні матеріали.
Vev
vev.design
Vev – це платформа для створення сайтів, що поєднує безкодове та кодування, дозволяючи командам публікувати свої ідеї в інтернеті.
Spott
spott.ai
Спотт - це додаток, що дозволяє додавати інтерактивні елементи до контенту, роблячи його дійсним і вимірюваним через різні канали.
Visually
visual.ly
Visually - це платформа для співпраці, яка з'єднує бізнеси з перевіреними kreatyvnymi професіоналами для створення контенту.
Aligned
alignedup.com
Aligned - платформа для співпраці продажів, що об'єднує комунікацію, контент і процеси в одному цифровому просторі для ефективнішого укладання угод.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — платформа автоматизації демонстрацій, що допомагає скоротити час продажів, знизити витрати на демонстрації та підвищити зворотний зв'язок з клієнтами.
Allego
allego.com
Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
OneMob
onemob.com
OneMob — це платформа для створення, обміну та відстеження мікросайтів, що дозволяє користувачам легко створювати персоналізований контент.
Maglr
maglr.com
Maglr – платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту без коду, включаючи журнали, презентації та мікросайти.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.
Youengage
youengage.me
Youengage - це додаток для створення інтерактивних опитувань, вікторин, форм та подій, що дозволяє збирати зворотний зв'язок без коду.
Foleon
foleon.com
Foleon - це платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє підприємствам легко створювати цифрові журнали та звіти з акцентом на залучення аудиторії.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide - це платформа для управління взаємодією з покупцями, яка об'єднує управління вмістом, комунікації та аналітику для підвищення ефективності продажів.
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення прямого блогу, що дозволяє публікувати новини в реальному часі та інтегрується з технологіями редакцій.
Brojure
brojure.com
Brojure — програма для створення контенту, пропозицій та презентацій. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і шаблони спрощують процес створення візуальних історій.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly - платформа для створення інтерактивного контенту продажів, що допомагає командам підвищити залученість клієнтів та ефективність продажів.
SPCE
spce.com
SPCE - цифрові кімнати для безпечного спілкування, обміну контентом та співпраці у B2B, що надають аналітику щодо шляхів покупців.
Narrator
narrator.ai
Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital — програма для створення, управління та розповсюдження цифрового контенту без коду, з підтримкою різних форматів і інтерактивних елементів.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск вмісту - платформа для планування, створення та публікації вмісту, що полегшує співпрацю у командах та оптимізує маркетингові зусилля.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.
SundaySky
sundaysky.com
SundaySky — платформа для створення, персоналізації та масштабування відеоконтенту за допомогою AI, що спрощує процеси для бізнесу.
Navattic
navattic.com
Navattic дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації продуктів для покращення залучення клієнтів та продажів.
Tourial
tourial.com
Tourial дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації та центри демонстрацій, покращуючи навчання покупців та прискорюючи угоди.
Fabl
fabl.co
Fabl — платформа для ефективного управління та публікації контенту, що дозволяє рекламодавцям самостійно створювати і аналізувати контент без послуг агентств.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION — платформа для автоматизації маркетингу та персоналізації веб, що допомагає підвищити продажі, залучити підписників та покращити залученість аудиторії.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє створювати інтерактивний контент, як вікторини та калькулятори, без технічних знань, з аналізом даних для покращення залучення клієнтів.
InEvent
inevent.com
InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.
The Juice
thejuicehq.com
The Juice - платформа для ефективного поширення вашого контенту серед зацікавлених спеціалістів у сфері продажів та маркетингу.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для оптимізації контенту в B2B, яка пропонує персоналізований досвід та аналітику для покращення продажів і залучення клієнтів.
Flowla
flowla.com
Flowla – платформа для персоналізації обслуговування клієнтів, що автоматизує процеси, покращує взаємодію та забезпечує підтримку через центр самообслуговування.
Knotch
knotch.com
Knotch - платформа для аналізу та оптимізації контенту, що допомагає бізнесам зрозуміти свою аудиторію і покращити ефективність маркетингових стратегій.
degpeg
degpeg.com
Degpeg - це хмарна платформа для комерції в прямому ефірі, що підтримує багатопотокове мовлення та взаємодію з клієнтами через аудіо- та відеозв’язок.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ - це платформа SaaS для управління гібридними ІТ-операціями, що покращує продуктивність застосунків і знижує витрати на обслуговування.
UpContent
upcontent.com
UpContent - це платформа для курації контенту, яка допомагає знаходити, аналізувати та розподіляти релевантні статті для покращення залучення аудиторії.
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — інтерактивна платформа для створення контенту, що дозволяє брендам створювати цікаві, навчальні та розважальні досвіди без кодування.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth дозволяє створювати красиві веб-сайти без коду для цифрових пропозицій продажу та вакансій з простим редагуванням і високим рівнем безпеки.
Proof
useproof.com
Додаток Proof підвищує довіру відвідувачів, створює терміновість та збільшує конверсію на 10-15% на сторінці.
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