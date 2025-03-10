Dot.vu

dot.vu

Dot.vu — це платформа інтерактивного вмісту, яка дає брендам можливість створювати інтерактивний досвід, який залучає, розважає та навчає їхню аудиторію — без написання жодного рядка коду. Завдяки широкому спектру доповнень і компонентів платформа Dot.vu надає своїм користувачам повну творчу свободу в створенні унікального інтерактивного вмісту, який відрізняє їхній бренд від конкурентів, надає інформацію про клієнтів, залучає потенційних клієнтів і підвищує рівень конверсії. Платформа Dot.vu допомагає вам розкрити силу даних. Інтерактивний вміст дозволяє відстежувати ваші KPI за допомогою візуальних інформаційних панелей і звітів, а також нульових і власних даних для отримання більшої інформації про клієнтів. Чим більше даних ви збираєте, тим більше ви можете персоналізувати свій інтерактивний вміст і адаптувати його до шляху вашого покупця. Попрощайтеся з кількома платформами та програмами для одного проекту. За допомогою Dot.vu ви можете створювати, публікувати, керувати та відстежувати свій вміст на одній платформі. Якщо час важливий, наша Служба агенцій допоможе, підтримає та створить інтерактивний вміст для вас. Заощаджуйте час, а також кошти та створюйте кращий інтерактивний вміст для своїх клієнтів.