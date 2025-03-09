Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи контенту дають компаніям можливість створювати персоналізовані враження, які стимулюють залучення аудиторії. Ці інструменти починаються з надання функцій, які централізують і організовують маркетингові активи за допомогою тегів і категоризації на основі аудиторії або варіанту використання. Після того, як вміст упорядковано, платформи для роботи з вмістом пропонують функції персоналізації, щоб адаптувати досвід для певної аудиторії з метою отримання бажаних бізнес-результатів. Ці результати можуть включати, серед іншого, захоплення потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів або скерування людей до контекстних закликів до дії. Окрім персоналізації, платформи для роботи з контентом часто включають функції розповсюдження та аналітичні можливості для відстеження ефективності контенту та отримання інформації про аудиторію. Команди контент-маркетингу використовують ці інструменти, щоб максимізувати цінність, отриману від їх вмісту та взаємодії з аудиторією, заохочуючи активне залучення. Використовуючи платформи для роботи з контентом, компанії можуть створювати переконливі та персоналізовані враження, які резонують з їхньою цільовою аудиторією, зрештою сприяючи значущим результатам і сприяючи міцним зв’язкам.
Запит на новий застосунок
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide - це платформа для управління взаємодією з покупцями, яка об'єднує управління вмістом, комунікації та аналітику для підвищення ефективності продажів.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу та комунікацій можуть створювати захоплюючий контент у великих масштабах, сприяючи глибшому залученню аудиторії, кращим показникам і кращим результатам для свого бренду. Стенографія дозволяє користувачам легко співпрацювати. Зібравши свою команду в робочому просторі Shorthand, ви зможете покращити співпрацю над вмістом і швидше відправляти. Кілька користувачів можуть плавно працювати разом над частиною вмісту без перерв. Більше того, користувацькі теми означають, що весь опублікований вміст залишається фірмовим. А завдяки гнучким параметрам публікації користувачі можуть публікувати свій скорочений вміст практично будь-де — через AWS, свою CMS, хостинг для скороченого тексту або вбудовуючи його безпосередньо на свій веб-сайт. Ми з гордістю можемо сказати, що наші клієнти, зокрема BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджський університет і Манчестер Сіті, публікують у мережі найпривабливіший і кінематографічний вміст. Сюди входить усе: від цифрових журналів і розширених функцій до внутрішніх повідомлень, історій брендів, блогів — навіть віртуальна квест-кімната! Стенографія забезпечує значну віддачу від інвестицій, оскільки клієнти постійно хваляться радикальними покращеннями своїх показників залучення. Shorthand була заснована в Брісбені, Австралія, і зараз є справді глобальною компанією. Ми — команда майстрів із мистецтвом і серцем, які допомагають командам контенту створювати найбільш вражаючий і впливовий цифровий контент у світі.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — це платформа Fullstack Intelligence® SaaS для уніфікованих гібридних ІТ-операцій. Підвищте продуктивність додатків, скоротіть операційні витрати та модернізуйте ІТ, поєднавши знання на основі штучного інтелекту та колективну мудрість із живим планом робочих навантажень додатків, інфраструктури та мережевих з’єднань. З OneIQ операційні команди, надійні консультанти та постачальники можуть безперебійно працювати разом, створюючи спільний досвід, прозорість і довіру. Використовуючи запатентований захищений інтерфейс, кожен може отримати вигоду від спільного перспективного розуміння - надихаючих інновацій на кожному рівні стеку для формування майбутнього вашої організації. OneIQ має сертифікат ISO/IEC 27001 і використовує запатентовану технологію Secure Data Collaboration (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog - це цифрова платформа для створення та управління каталогами, що дозволяє користувачам легко організовувати та презентувати свої продукти.
SundaySky
sundaysky.com
SundaySky — платформа для створення, персоналізації та масштабування відеоконтенту за допомогою AI, що спрощує процеси для бізнесу.
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашого бренду та ваших клієнтів – без потреби дизайнера.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавлених сторін як усередині країни, так і з боку покупців, які потребують узгодження. 3. Багато вмісту, яким можна поділитися в процесі продажу. SP_CE зазвичай використовується компаніями B2B для маркетингу, продажів і успіху клієнтів. За допомогою платформи ви можете: – Створювати ЦИФРОВІ КІМНАТИ між вашою організацією та іншими – Безпечно ОБМІНЯТИСЯ КОНТЕНТОМ і співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, дотримуючись вимог – Отримувати ДІЙСНУ ІНФОРМАЦІЮ для подальших дій і прийняття рішень на основі даних У SP_CE ви керуєте всім процесом покупця в B2B . Налаштуйте спеціальні місця для своїх продуктів або клієнтів і відстежуйте процес від першої точки контакту до підписання угоди та далі. Насолоджуйтесь такими функціями, як: - Показовий зал продуктів, який демонструє силу вашої пропозиції - Просте перетягування будівельних блоків, щоб легко створювати красиві виставкові зали в масштабі - Інформаційна панель і сповіщення про залучення клієнтів - Спільні завдання між вами та клієнтом - Спільні документи з аркушів продуктів і контрактів - Інтерактивна відеозустріч із розумними планами - Інтелектуальна хронологія - Записані, транскрибовані та проаналізовані за допомогою штучного інтелекту зустрічі - Обмін відеоповідомленнями - Шаблони процесів продажів, за допомогою яких ваші торгові представники працюють миттєво - Високоякісний захист і конфіденційність - CRM, Zoom і Teams інтеграція - Управління рівнем доступу - публічний, зареєстрований або приватний простори
OneMob
onemob.com
OneMob — це платформа для створення, обміну та відстеження мікросайтів, що дозволяє користувачам легко створювати персоналізований контент.
Navattic
navattic.com
Navattic дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації продуктів для покращення залучення клієнтів та продажів.
Flowla
flowla.com
Flowla — це новий спосіб залучення ваших потенційних клієнтів за допомогою цифрових персоналізованих подорожей, де ваш вміст споживається весело та захоплююче, а розмови починаються природно... Незалежно від того, чи ви готові; - Продажі та закриття угод, - Успіх і залучення нових клієнтів, - Набір і захоплення кандидатів, - або будь-яка інша посада, де ви розвиваєте імпульс і апетит, спробуйте Flowla виділитися з натовпу та рухатися швидше
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке приваблює аудиторію, залучає читачів і дає можливість редакційним командам миттєво й ефективно висвітлювати новини в прямому ефірі. Завдяки інтеграції з іншими новинними технологіями Live Center спрощує робочі процеси. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, такі як табло, лічильники результатів виборів тощо. Стрічки новин Live Center легко вбудовуються в статті, новинні портали, програми або на головні сторінки. Ключові особливості: * Повністю настроюваний дизайн блогу * Автоматизація соціальних мереж для пошуку та публікації вмісту * Легко створюйте власні візуальні ефекти та елементи публікації, щоб збільшити залучення читачів * Швидко створюйте інтерактивні діаграми та графіки безпосередньо в редакторі * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із адаптивним редактором, який забезпечує попередній перегляд публікацій у реальному часі * Стороння інтеграція зі спортивними даними, ринковими даними тощо * Автоматичне додавання тегів до публікацій на основі вмісту, пріоритетності та категоризації публікацій * Автоматичний підсумок блогу в прямому ефірі, щоб надати читачам інформаційну панель із найбільш висвітлюваними темами у ваших публікаціях у блозі в режимі інформаційної панелі. * Публікація дописів у режимі реального часу для сотень тисяч читачів через спеціальні канали * Інтеграція з існуючою CMS і будь-якою медіа-бібліотекою або системою * Підтримує стратегії монетизації
Smint.io
smint.io
Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital — програма для створення, управління та розповсюдження цифрового контенту без коду, з підтримкою різних форматів і інтерактивних елементів.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск вмісту - платформа для планування, створення та публікації вмісту, що полегшує співпрацю у командах та оптимізує маркетингові зусилля.
ScreenSpace
screenspace.io
У світі відволікань, перенасичених ринків і міленіалів... Команди маркетингу та продажів покладаються на ScreenSpace, щоб прорватися крізь шум → емоційно залучити високоякісних клієнтів → і спрямувати їх у непереборну подорож до YES! Давайте будемо чесними → Ваші клієнти вражені. Загальні відео • Тури, орієнтовані на продукт Статичні колоди • Демонстраційні сценарії • Складні сайти Людей відштовхують від універсальних медіа. чи не ти? Звичайно, витрачайте час і гроші на традиційну тактику. Відштовхування клієнтів з високим ступенем наміру — це також «дохід». При цьому залучаючи дорогий, неякісний «шум». Це призводить до втрати конвеєра та ненадійних результатів. Або... Уявіть, що ваш продукт і клієнти сяють! Завдяки комплексному та захоплюючому веб-доступу перетворите свій продукт на захоплюючу візуальну подорож. Історія, яка ведеться самостійно, гіперадаптується під кожного покупця. Стимулювання глибокого залучення та розуміння продукту Коли покупці залучаються до мультимедіа, динамічних наративів, інтерактивних турів і переконливих історій клієнтів, доки вони не тільки відкриють цінність, але й *відчують* її. Будьте героєм із ScreenSpace. Просто перетягніть і опустіть, і ви зможете перетворити свій наявний вміст: відео • колоди • демонстрації • історії клієнтів • документи в захоплюючу історію продукту, яка подобається вашим покупцям. Дані про наміри покупців надаються вашій улюбленій CRM, тож ви можете оптимізувати свій досвід для успіху, а ваша команда продажів може оптимізувати роботу для наступного дзвінка. Побічні ефекти включають... Досягнення вимірних результатів, які рухають голку. Прискорення впровадження завдяки поновленню участі. Наповнюйте свій конвеєр потенційними клієнтами з високими намірами. Збільшення показників виграшу при скороченні циклів продажів. Переорієнтація ресурсів на перевірені стратегії. Завоювання довіри керівників і зацікавлених сторін. Усе, не виходячи з дому. Або кафе. Або офіс. Відчуйте, як це – бути щасливим і зацікавленим покупцем → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
Принесіть магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі з BrandLive, свою платформу для створення підвищеного відео -досвіду. Незалежно від того, що це щомісячні вебінари, запуски продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям приймати проекти будь -яких масштабів та складності від нудного до Бінсорті. BrandLive пропонує унікальну комбінацію програмного забезпечення та послуг, що дозволяє нашим клієнтам створювати неймовірний вміст, уважні постачальники та зменшити витрати - все під час руху найважливіших аудиторій до дії.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth дозволяє сучасному підприємству створювати красиві веб-сайти без використання коду для всього, від пропозицій цифрових продажів до оголошень про найм персоналу. Які проблеми ми допомагаємо вам вирішити? 1.) Швидкість виходу на ринок – створюйте сайти, зручні для мобільних пристроїв, швидко та легко за допомогою функції перетягування 2.) Ціна/ефективність – немає потреби у дорогих ресурсах, таких як веб-розробники чи дизайнери 3.) Персоналізація – легко налаштувати для переконливих клієнтів 4 .) Брендінг – вбудовані вказівки щодо бренду для забезпечення стабільної взаємодії з клієнтами 5.) Безпека – Чотири рівні безпеки для захисту вашого вмісту та даних клієнтів 6.) Аналіз даних – цінні відомості про те, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом
Maglr
maglr.com
Maglr – платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту без коду, включаючи журнали, презентації та мікросайти.
degpeg
degpeg.com
Degpeg-це хмарна платформа Live Commerce, яка додає та покращує продаж та маркетинг в Інтернеті та маркетинг будь-яких продуктів /послуг за допомогою кращого досвіду клієнтів шляхом багаторічного потоку як на веб-і мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: <> Платформа зв'язку в прямому ефірі Платформа Live Communication допомагає підприємствам зв’язатися з потенційними клієнтами в режимі реального часу через аудіо та відео взаємодію. Він ефективно перетворює призводить до продажів, створюючи персоналізовані взаємодії, що сприяють довірі. Змінюючи розрив між офлайн -магазинами та споживачами в Інтернеті, він забезпечує безперебійні зв’язки та зручність. Більше того, платформа підвищує ефективність оперативної ефективності за допомогою відеодзвінків між клієнтами та сервісними центрами, впорядкування процесів та підвищення задоволеності клієнтів. Особливості: * ЧАС Вхідні * Зателефонуйте маршрутизації * Місце відстеження * Додати людей на дзвінок * Запис дзвінків * Інтеграція з Web & App * Спільний доступ до екрана <> Live TV Degpeg дає можливість брендам запустити свій телевізор у прямому ефірі, що дозволяє багатопорядкувати на різних платформах з однієї панелі приладів. Крім того, бренди можуть безперешкодно додавати CTA на свій веб -сайт під час прямої трансляції на декількох платформах соціальних медіа. Особливості: * Багатоповерховий * Інтегрована комерція * Організуйте події * Чат у прямому ефірі <> Відеозаписи Це дозволяє глядачам безпосередньо купувати продукти чи послуги, показані у відео, покращуючи досвід покупок. Особливості: * Покупки In-Video * Інтерактивні посилання на продукти * Кнопки виклику до дії
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — це платформа інтерактивного вмісту, яка дає брендам можливість створювати інтерактивний досвід, який залучає, розважає та навчає їхню аудиторію — без написання жодного рядка коду. Завдяки широкому спектру доповнень і компонентів платформа Dot.vu надає своїм користувачам повну творчу свободу в створенні унікального інтерактивного вмісту, який відрізняє їхній бренд від конкурентів, надає інформацію про клієнтів, залучає потенційних клієнтів і підвищує рівень конверсії. Платформа Dot.vu допомагає вам розкрити силу даних. Інтерактивний вміст дозволяє відстежувати ваші KPI за допомогою візуальних інформаційних панелей і звітів, а також нульових і власних даних для отримання більшої інформації про клієнтів. Чим більше даних ви збираєте, тим більше ви можете персоналізувати свій інтерактивний вміст і адаптувати його до шляху вашого покупця. Попрощайтеся з кількома платформами та програмами для одного проекту. За допомогою Dot.vu ви можете створювати, публікувати, керувати та відстежувати свій вміст на одній платформі. Якщо час важливий, наша Служба агенцій допоможе, підтримає та створить інтерактивний вміст для вас. Заощаджуйте час, а також кошти та створюйте кращий інтерактивний вміст для своїх клієнтів.
Fabl
fabl.co
Fabl, придбаний компанією Britelite Immersive у січні 2021 року, був розроблений, щоб збільшити залучення аудиторії, одночасно зменшуючи витрати на виробництво та управління для видавців брендів. Комплексна програмна платформа Fabl дозволяє самим маркетологам створювати, керувати, розгортати та аналізувати дані про залучення та конверсії в масштабованих програмах брендованого контенту; не потрібні агентства, розробники чи дизайнери. Fabl збільшує залученість сторінки контент-маркетингу в середньому в 6 разів порівняно з більшістю платформ CMS. Такий же простий у використанні, як і будь-який конструктор цільових сторінок, такий же надійний, як будь-яка CMS — Fabl — це платформа контент-маркетингу, управління та публікації для ефективного створення привабливих сторінок контенту на основі даних у великому масштабі. Крім типової платформи контент-маркетингу, Fabl звільняє маркетологів від їхніх витрат, часу та технологічних обмежень, експоненціально збільшуючи залученість сторінок і коефіцієнти конверсії.
FORTVISION
fortvision.com
Збільште продажі, отримайте більше підписок на електронні листи та покажіть своїй аудиторії динамічний, персоналізований вміст за допомогою платформи автоматизації маркетингу та веб-персоналізації FORTVISION. FORTVISION — це найрозумніший спосіб покращити рівень залученості та конверсії в одному місці. Привертайте увагу користувачів за допомогою персоналізованої автоматизації та збільшуйте продажі за допомогою налаштованих динамічних елементів на сайті, електронної пошти, SMS, WhatsApp, реклами та цільових сторінок. FORTVISION — це універсальний магазин для покращення всіх ваших продажів і маркетингових конверсій за допомогою внутрішніх і зовнішніх джерел даних, включаючи зовнішнє програмне забезпечення CRM. За допомогою нашого плагіна дані збираються, аналізуються та сегментуються на основі геолокації користувача, джерела трафіку, поведінки в Інтернеті, історії покупок тощо. Використовуючи автоматизацію багатоканального маркетингу та веб-персоналізацію, FORTVISION пропонує рішення щодо залишення кошика, оптимізацію конверсії та розумну аналітику. Веб-персоналізація: залучайте потенційних клієнтів і збільшуйте конверсії за допомогою програмного забезпечення для веб-персоналізації FORTVISION. Персоналізація веб-перегляду та покупок ваших відвідувачів значною мірою вплине на ваші прибутки. За допомогою FORTVISION ви можете персоналізувати будь-який елемент або вміст. Додайте або замініть елементи відповідно до профілю відвідувача або взаємодії з сайтом. Рекомендуйте відвідувачам продукти та вміст на основі їхніх уподобань перегляду. Дані: за допомогою FORTVISION усі ваші дані підключаються, керуються в одному місці та дозволяють створювати автоматизовані засоби відповідно. Наша платформа даних використовує внутрішні та зовнішні джерела даних, що дозволяє вам використовувати її для отримання точнішої інформації та прийняття розумніших рішень. Перетворюйте дані на сегментацію, розподіляйте користувачів у попередньо визначені аудиторії на основі взаємодії користувача з сайтом і націлюйтеся на потрібну аудиторію в потрібний час. Потім почніть залучати своїх користувачів, показуючи персоналізований вміст на основі їхнього сегменту. Автоматизація маркетингу: залучайте свою аудиторію, сприяйте продажам і покращуйте утримання клієнтів за допомогою маркетингових кампаній електронною поштою, SMS і WhatsApp. Коли ви налаштовуєте автоматизовані кампанії, FORTVISION працює для вас навіть у неробочий час. Створюйте потоки автоматизації привітальної електронної пошти, автоматизовані SMS-повідомлення про залишення кошика, індивідуальні
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Foleon
foleon.com
Foleon - це платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє підприємствам легко створювати цифрові журнали та звіти з акцентом на залучення аудиторії.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
Showpad
showpad.com
Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
Visually
visual.ly
Visually — це креативний ринок, який об’єднує компанії з перевіреними креативними професіоналами для створення привабливого контенту за допомогою онлайн-платформи для співпраці та чітко визначеного, перевіреного процесу. Вміст надається нашим клієнтам від понад 1000 членів нашої мережі талантів, перевірених за допомогою поєднання освіти талантів (Університет Рок), нашої ідентифікації та алгоритмів рейтингу репутації. Досвід нашого кадрового резерву дозволяє нам виконувати складні проекти середнім і корпоративним клієнтам, таким як LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford і Oracle. Сьогодні ми охоплюємо Північну та Південну Америку, будучи єдиним гравцем, який може надавати контент англійським, іспанським і португальським брендам. Ми виділяємося тим, що пропонуємо масштабованість, гнучкість і якість наших проектів.
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу, витраченого на пошук вмісту, у середньому на 65% і доступна як окрема програма, так і як головне джерело вмісту Hootsuite і потокове передавання. Пропозиції UpContent використовуються маркетологами в усьому світі для підтримки своїх зусиль у соціальних мережах, маркетингу електронною поштою та перетворення веб-сайтів, а також для підтримки створення оригінального вмісту. Ця технологія пропонує низку планів, розроблених для надання лише необхідних функцій за ціною, яка відповідає вашому бюджету.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи свій вміст на The Juice.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Allego
allego.com
Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack - це безголовне CMS, що дозволяє бізнесам управляти вмістом та забезпечувати персоналізовані цифрові досвіди на різних платформах.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.
EX.CO
ex.co
Ex.co-це провідна світова платформа вмісту, що підтримує Діснея, яка дозволяє видавця, бренд або малий та середній бізнес, щоб краще займатися різними сегментами аудиторії за допомогою додаткового рівня персоналізованих взаємодій на своєму веб-сайті. Оновлення веб-сайту-це важкий підйом, але використання надійної платформи для самообслуговування Ex.co дозволяє легко створювати та впровадити новий досвід веб-сайтів без будь-яких ресурсів розробника чи дизайну. Він пропонує повний спектр досвіду від відео до відповідних подорожей до виборів та опитувань, а також сотні шаблонів, налаштованих відповідно до потреб різних галузей.
Vev
vev.design
Vev — це платформа створення веб-сайтів нового типу, створена для розробників, дизайнерів і маркетологів. Поєднуючи безкодування та кодування, Vev допомагає професійним командам публікувати свої найсміливіші ідеї в Інтернеті з повною творчою та технічною свободою. Vev дозволяє провідним організаціям вдосконалювати свої цифрові маркетингові матеріали та створювати інтерактивний досвід.
Storylane
storylane.io
Storylane - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, що допомагає командам B2B з маркетингу та продажів залучати клієнтів.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, де ваші потенційні клієнти можуть знайти найважливішу інформацію, яка їм потрібна, поділитися зі своєю командою та надати вам дані про те, що їх цікавить. Вставляйте або діліться своїми інтерактивними демонстраціями в будь-якому каналі та швидше перетворюйте потенційних клієнтів, впливайте на конвеєр і прискорюйте цикли угод.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly - платформа для створення інтерактивного контенту продажів, що допомагає командам підвищити залученість клієнтів та ефективність продажів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Consensus
goconsensus.com
Консенсус веде світ у нову еру демо -автоматизації. Його платформа отримує ваших покупців, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Потім це множить вплив вашої команди доходу унікальною думкою на цих покупців. Як результат, ви побачите швидше тісні часи, більші угоди та більш високі ставки. Купівля програмного забезпечення Enterprise повільна, розчаровує та зламане. Його запатентована демо -автоматизаційна платформа виправляє це. Він поєднує в собі найкраще відео, взаємодію з продуктом та автоматизацію Discovery, щоб забезпечити неперевершений досвід для покупців, і клієнтів. Від C-Suite до кінцевого користувача, його демонстраційні подорожі вірусно, адаптуються до кожного глядача, розкриваючи прихованих зацікавлених сторін та відповідаючи на ключові запитання. Потім вони подають потужні дані про наміри та потребують повернення до вашої команди з кожним клацанням, помножуючи їх вплив. Консенсус-це платформа для досвіду продуктів, яка допомагає командам на ринку автоматизувати демонстрації, зменшити витрачені демонстрації з 50%до 5%, і скоротити демо-час очікування з 14 днів до на вимогу-скорочення циклів продажів до 68%. Довіра таких компаній, як Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce та SAP, консенсус займає №1 в програмному забезпеченні G2 Presales і визнається чудовим місцем для роботи в 2025 році. Оскільки понад 50% демонстрацій переглянули того ж дня, коли вони поділяються та 13% після годин, консенсус приводить до швидкого залучення, розкриваючи нових зацікавлених сторін та їх пріоритети через внутрішньовірусний обмін. Результат? Більш швидкий дохід, менше некваліфікованих демонстрацій та кращих розумінь.
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