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Платформи для роботи з контентом - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Платформи контенту дають компаніям можливість створювати персоналізовані враження, які стимулюють залучення аудиторії. Ці інструменти починаються з надання функцій, які централізують і організовують маркетингові активи за допомогою тегів і категоризації на основі аудиторії або варіанту використання. Після того, як вміст упорядковано, платформи для роботи з вмістом пропонують функції персоналізації, щоб адаптувати досвід для певної аудиторії з метою отримання бажаних бізнес-результатів. Ці результати можуть включати, серед іншого, захоплення потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів або скерування людей до контекстних закликів до дії. Окрім персоналізації, платформи для роботи з контентом часто включають функції розповсюдження та аналітичні можливості для відстеження ефективності контенту та отримання інформації про аудиторію. Команди контент-маркетингу використовують ці інструменти, щоб максимізувати цінність, отриману від їх вмісту та взаємодії з аудиторією, заохочуючи активне залучення. Використовуючи платформи для роботи з контентом, компанії можуть створювати переконливі та персоналізовані враження, які резонують з їхньою цільовою аудиторією, зрештою сприяючи значущим результатам і сприяючи міцним зв’язкам.
Запит на новий застосунок
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування вмістом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі для динамічної взаємодії з покупцями та максимізації наявних інвестицій у CRM. Клієнти ClearSlide досягають вищої продуктивності продавців, підвищення ефективності управління продажами та ефективнішого обміну повідомленнями, спрямованими на клієнтів. Клієнти ClearSlide повідомляють: Збільшення кількості закритих угод на 10%-20% Зменшення часу на залучення нових представників на 25% Зменшення витрат на продаж на 50%-80% Продуктивність продажів Інтуїтивно зрозуміла інтегрована платформа для взаємодії з продажами – із вмістом, комунікаціями та аналітикою у вас під рукою, щоб керувати наступними кроками. Ефективність лідера Потужні інформаційні панелі квадранту залучення в ClearSlide і CRM покращують видимість угод, коучинг і ефективніше прогнозування та бізнес-результати. Вплив вмісту Рекомендуйте та рекламуйте вміст, надаючи представникам потрібний вміст та інструменти на кожному етапі циклу продажу. Удосконалюйте й оптимізуйте обмін повідомленнями на основі прямого залучення клієнтів і зворотного зв’язку.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу та комунікацій можуть створювати захоплюючий контент у великих масштабах, сприяючи глибшому залученню аудиторії, кращим показникам і кращим результатам для свого бренду. Стенографія дозволяє користувачам легко співпрацювати. Зібравши свою команду в робочому просторі Shorthand, ви зможете покращити співпрацю над вмістом і швидше відправляти. Кілька користувачів можуть плавно працювати разом над частиною вмісту без перерв. Більше того, користувацькі теми означають, що весь опублікований вміст залишається фірмовим. А завдяки гнучким параметрам публікації користувачі можуть публікувати свій скорочений вміст практично будь-де — через AWS, свою CMS, хостинг для скороченого тексту або вбудовуючи його безпосередньо на свій веб-сайт. Ми з гордістю можемо сказати, що наші клієнти, зокрема BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджський університет і Манчестер Сіті, публікують у мережі найпривабливіший і кінематографічний вміст. Сюди входить усе: від цифрових журналів і розширених функцій до внутрішніх повідомлень, історій брендів, блогів — навіть віртуальна квест-кімната! Стенографія забезпечує значну віддачу від інвестицій, оскільки клієнти постійно хваляться радикальними покращеннями своїх показників залучення. Shorthand була заснована в Брісбені, Австралія, і зараз є справді глобальною компанією. Ми — команда майстрів із мистецтвом і серцем, які допомагають командам контенту створювати найбільш вражаючий і впливовий цифровий контент у світі.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — це платформа Fullstack Intelligence® SaaS для уніфікованих гібридних ІТ-операцій. Підвищте продуктивність додатків, скоротіть операційні витрати та модернізуйте ІТ, поєднавши знання на основі штучного інтелекту та колективну мудрість із живим планом робочих навантажень додатків, інфраструктури та мережевих з’єднань. З OneIQ операційні команди, надійні консультанти та постачальники можуть безперебійно працювати разом, створюючи спільний досвід, прозорість і довіру. Використовуючи запатентований захищений інтерфейс, кожен може отримати вигоду від спільного перспективного розуміння - надихаючих інновацій на кожному рівні стеку для формування майбутнього вашої організації. OneIQ має сертифікат ISO/IEC 27001 і використовує запатентовану технологію Secure Data Collaboration (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog є лідером у галузі цифрового видавництва з 2008 року. Його платформа дає змогу видавцям, творцям вмісту, фахівцям з маркетингу чи експертам з електронної комерції легко створювати та публікувати захоплюючі цифрові матеріали. Завдяки передовій технології HTML5 для перегортання вміст можна переглядати на БУДЬ-ЯКОМУ пристрої. Просто завантажте PDF-файл і миттєво створіть приголомшливий вміст, що перегортає сторінки, без необхідності писати жодного рядка коду. Його фліпбуки HTML5, каталоги електронної комерції та рідні програми забезпечують домінуючий досвід користувача. Перетворіть PDF на фліпбук HTML5, щоб підвищити впізнаваність бренду, онлайн-продажі та охоплення.
SundaySky
sundaysky.com
Сучасні маркетологи знають силу відео, але визнають, що традиційна модель виробництва зламана. SundaySky дає можливість компаніям створювати, персоналізувати та розповсюджувати відео в великих масштабах ефективно та незалежно. Ми спрощуємо для користувачів створення високоякісного відео професійного вигляду без попереднього досвіду, а для компаній – запровадження економічно ефективного двигуна відеоконтенту. SundaySky Video Platform — це просте у використанні авторське програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту, яке поєднує творчий досвід із потужними можливостями персоналізації для покращення залучення глядачів і підвищення ефективності роботи за рахунок зменшення залежності від ресурсомістких моделей виробництва, які потребують значних витрат, часу та потребують спеціалізованих навички. Підприємства, що розвиваються, і провідні бренди, зокрема 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare та багато інших, прийняли SundaySky для модернізації відеовиробництва з персоналізацією для покращення залучення аудиторії. і стимулювати ефективне зростання бізнесу.
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашого бренду та ваших клієнтів – без потреби дизайнера.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавлених сторін як усередині країни, так і з боку покупців, які потребують узгодження. 3. Багато вмісту, яким можна поділитися в процесі продажу. SP_CE зазвичай використовується компаніями B2B для маркетингу, продажів і успіху клієнтів. За допомогою платформи ви можете: – Створювати ЦИФРОВІ КІМНАТИ між вашою організацією та іншими – Безпечно ОБМІНЯТИСЯ КОНТЕНТОМ і співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, дотримуючись вимог – Отримувати ДІЙСНУ ІНФОРМАЦІЮ для подальших дій і прийняття рішень на основі даних У SP_CE ви керуєте всім процесом покупця в B2B . Налаштуйте спеціальні місця для своїх продуктів або клієнтів і відстежуйте процес від першої точки контакту до підписання угоди та далі. Насолоджуйтесь такими функціями, як: - Показовий зал продуктів, який демонструє силу вашої пропозиції - Просте перетягування будівельних блоків, щоб легко створювати красиві виставкові зали в масштабі - Інформаційна панель і сповіщення про залучення клієнтів - Спільні завдання між вами та клієнтом - Спільні документи з аркушів продуктів і контрактів - Інтерактивна відеозустріч із розумними планами - Інтелектуальна хронологія - Записані, транскрибовані та проаналізовані за допомогою штучного інтелекту зустрічі - Обмін відеоповідомленнями - Шаблони процесів продажів, за допомогою яких ваші торгові представники працюють миттєво - Високоякісний захист і конфіденційність - CRM, Zoom і Teams інтеграція - Управління рівнем доступу - публічний, зареєстрований або приватний простори
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути більше уваги, залучення та відповідей. За допомогою потужного конструктора мікросайтів OneMob, засобу завантаження вмісту та функцій керування ви можете легко створювати приголомшливі налаштовані мікросайти, які професійно та захоплююче демонструють ваш бренд і вміст. Ви матимете доступ до широкого спектру шаблонів і варіантів тегів, щоб налаштувати свої мікросайти відповідно до вашого бренду та цільової аудиторії. Але це ще не все – OneMob наповнений функціями, які допоможуть вам створювати, ділитися та відстежувати свій вміст як професіонал. Ви можете створювати відео на ходу за допомогою мобільного, веб-запису та запису екрана OneMob, а також використовувати вбудований телесуфлер сценарію та інструменти для редагування відео, щоб вдосконалити свій вміст. Крім того, за допомогою схвалення відео та відстеження взаємодії ви можете точно бачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригувати свою стратегію. OneMob легко інтегрується з наявним стеком технологій, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot тощо, а також інтеграцію вмісту з Zoom, Google Drive, Box і Dropbox. За допомогою вбудованого плагіна для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce і InsideSales ви можете легко створювати вміст і ділитися ним прямо з вашої улюбленої електронної пошти та інструментів продажів. І найприємніше те, що ви можете почати роботу з OneMob безкоштовно! Наш безкоштовний план пропонує доступ до багатьох наших основних функцій, тож ви можете спробувати OneMob без ризику та побачити, як він може змінити ваш вміст у грі. Просто відвідайте onemob.com, щоб зареєструватися та почати вже сьогодні!
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою нового заклику до дії, який потенційні клієнти хочуть натиснути. - Залучайте та навчайте потенційних клієнтів: запропонуйте потенційним клієнтам індивідуальні кампанії, орієнтовані на продукт, і миттєво окупіть їх. - Надання повторюваних демонстрацій: дозвольте нетехнічним продавцям легко налаштовувати та надавати демонстрації в масштабі. Спробуйте Navattic самі на нашому веб-сайті: https://www.navattic.com/
Flowla
flowla.com
Flowla — це новий спосіб залучення ваших потенційних клієнтів за допомогою цифрових персоналізованих подорожей, де ваш вміст споживається весело та захоплююче, а розмови починаються природно... Незалежно від того, чи ви готові; - Продажі та закриття угод, - Успіх і залучення нових клієнтів, - Набір і захоплення кандидатів, - або будь-яка інша посада, де ви розвиваєте імпульс і апетит, спробуйте Flowla виділитися з натовпу та рухатися швидше
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке приваблює аудиторію, залучає читачів і дає можливість редакційним командам миттєво й ефективно висвітлювати новини в прямому ефірі. Завдяки інтеграції з іншими новинними технологіями Live Center спрощує робочі процеси. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, такі як табло, лічильники результатів виборів тощо. Стрічки новин Live Center легко вбудовуються в статті, новинні портали, програми або на головні сторінки. Ключові особливості: * Повністю настроюваний дизайн блогу * Автоматизація соціальних мереж для пошуку та публікації вмісту * Легко створюйте власні візуальні ефекти та елементи публікації, щоб збільшити залучення читачів * Швидко створюйте інтерактивні діаграми та графіки безпосередньо в редакторі * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із адаптивним редактором, який забезпечує попередній перегляд публікацій у реальному часі * Стороння інтеграція зі спортивними даними, ринковими даними тощо * Автоматичне додавання тегів до публікацій на основі вмісту, пріоритетності та категоризації публікацій * Автоматичний підсумок блогу в прямому ефірі, щоб надати читачам інформаційну панель із найбільш висвітлюваними темами у ваших публікаціях у блозі в режимі інформаційної панелі. * Публікація дописів у режимі реального часу для сотень тисяч читачів через спеціальні канали * Інтеграція з існуючою CMS і будь-якою медіа-бібліотекою або системою * Підтримує стратегії монетизації
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – планшетах, мобільних і настільних комп’ютерах.
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для пошуку та розповсюдження вмісту.
ScreenSpace
screenspace.io
У світі відволікань, перенасичених ринків і міленіалів... Команди маркетингу та продажів покладаються на ScreenSpace, щоб прорватися крізь шум → емоційно залучити високоякісних клієнтів → і спрямувати їх у непереборну подорож до YES! Давайте будемо чесними → Ваші клієнти вражені. Загальні відео • Тури, орієнтовані на продукт Статичні колоди • Демонстраційні сценарії • Складні сайти Людей відштовхують від універсальних медіа. чи не ти? Звичайно, витрачайте час і гроші на традиційну тактику. Відштовхування клієнтів з високим ступенем наміру — це також «дохід». При цьому залучаючи дорогий, неякісний «шум». Це призводить до втрати конвеєра та ненадійних результатів. Або... Уявіть, що ваш продукт і клієнти сяють! Завдяки комплексному та захоплюючому веб-доступу перетворите свій продукт на захоплюючу візуальну подорож. Історія, яка ведеться самостійно, гіперадаптується під кожного покупця. Стимулювання глибокого залучення та розуміння продукту Коли покупці залучаються до мультимедіа, динамічних наративів, інтерактивних турів і переконливих історій клієнтів, доки вони не тільки відкриють цінність, але й *відчують* її. Будьте героєм із ScreenSpace. Просто перетягніть і опустіть, і ви зможете перетворити свій наявний вміст: відео • колоди • демонстрації • історії клієнтів • документи в захоплюючу історію продукту, яка подобається вашим покупцям. Дані про наміри покупців надаються вашій улюбленій CRM, тож ви можете оптимізувати свій досвід для успіху, а ваша команда продажів може оптимізувати роботу для наступного дзвінка. Побічні ефекти включають... Досягнення вимірних результатів, які рухають голку. Прискорення впровадження завдяки поновленню участі. Наповнюйте свій конвеєр потенційними клієнтами з високими намірами. Збільшення показників виграшу при скороченні циклів продажів. Переорієнтація ресурсів на перевірені стратегії. Завоювання довіри керівників і зацікавлених сторін. Усе, не виходячи з дому. Або кафе. Або офіс. Відчуйте, як це – бути щасливим і зацікавленим покупцем → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проекти будь-якого масштабу та складності – від нудних до захоплюючих. Brandlive пропонує унікальне поєднання програмного забезпечення та послуг, що дає змогу нашим клієнтам створювати неймовірний вміст, уважних постачальників і зменшувати витрати, водночас спонукаючи їхню найважливішу аудиторію до дії. Відвідайте brandlive.com, щоб дізнатися більше.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth дозволяє сучасному підприємству створювати красиві веб-сайти без використання коду для всього, від пропозицій цифрових продажів до оголошень про найм персоналу. Які проблеми ми допомагаємо вам вирішити? 1.) Швидкість виходу на ринок – створюйте сайти, зручні для мобільних пристроїв, швидко та легко за допомогою функції перетягування 2.) Ціна/ефективність – немає потреби у дорогих ресурсах, таких як веб-розробники чи дизайнери 3.) Персоналізація – легко налаштувати для переконливих клієнтів 4 .) Брендінг – вбудовані вказівки щодо бренду для забезпечення стабільної взаємодії з клієнтами 5.) Безпека – Чотири рівні безпеки для захисту вашого вмісту та даних клієнтів 6.) Аналіз даних – цінні відомості про те, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом
Maglr
maglr.com
Maglr — це платформа для створення контенту, яка дозволяє компаніям створювати візуальний та інтерактивний контент для продажів і маркетингових комунікацій. Платформа дозволяє маркетологам і дизайнерам легко створювати онлайн-публікації, презентації та мікроконтент без коду. Приєднуйтесь до їхньої місії, замінюючи статичний вміст кращим вмістом. Маркетологи та дизайнери тепер мають інструмент для створення цифрових публікацій, які є вимірними та адаптивними за дизайном. Хмарна платформа дозволяє користувачам публікувати та обмінюватися всіма типами цифрового вмісту: * цифрові журнали * торгові презентації * офіційні документи * річні звіти * цільові сторінки * мікросайти кампаній * брошури про продукти * вбудований вміст ...та багато іншого Два редактори, безмежні можливості Maglr має два типи редакторів вмісту: редактор блоків із можливістю перетягування та редактор Canvas Pro вільної форми. Обидва редактори постачаються з набором готових до використання адаптивних шаблонів. Створюйте приголомшливий вміст без необхідності писати жодного рядка коду. Редактор блоків створений для швидкості та ефективності, призначений для маркетологів, які хочуть звільнити свого внутрішнього творця вмісту. Налаштуйте корпоративні кольори та шрифти, виберіть шаблон і почніть додавати та коригувати попередньо визначені блоки для створення вмісту. Редактор Pro розроблений для дизайнерів, які хочуть створювати контент без обмежень. Почніть із чистого полотна довільної форми та додайте шари та інтерактивні елементи, такі як анімація, вбудовані медіа та ефекти прокручування. Редактор Pro зручний у користуванні та оснащений функціями, схожими на будь-який інший інструмент дизайну.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: Платформа живого спілкування Платформа живого спілкування допомагає компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами в режимі реального часу за допомогою аудіо- та відеовзаємодії. Він ефективно перетворює потенційних клієнтів на продажі, створюючи персоналізовану взаємодію, яка зміцнює довіру. Подолаючи розрив між офлайн-магазинами та онлайн-споживачами, він забезпечує безперебійне підключення та зручність. Крім того, платформа підвищує операційну ефективність завдяки відеодзвінкам між клієнтами та сервісними центрами, оптимізуючи процеси та підвищуючи рівень задоволеності клієнтів. Функції: Поштова скринька чату Маршрутизація викликів Відстеження розташування Додавання учасників виклику Запис викликів Інтеграція з Інтернетом і додатком Спільне використання екрана Телебачення в прямому ефірі Degpeg дає змогу брендам запускати телевізійні програми в прямому ефірі, забезпечуючи багатопотокове передавання на різних платформах з однієї панелі інструментів. Крім того, бренди можуть легко додавати CTA на свій веб-сайт під час прямої трансляції на кількох платформах соціальних мереж. Особливості: Багатопотокова інтегрована торгівля Організація подій Чат у прямому ефірі Відео з можливістю покупки Це дозволяє глядачам безпосередньо купувати продукти чи послуги, представлені у відео, покращуючи враження від покупки. Функції: Покупки у відео Інтерактивні посилання на продукти Кнопки заклику до дії
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — це платформа інтерактивного вмісту, яка дає брендам можливість створювати інтерактивний досвід, який залучає, розважає та навчає їхню аудиторію — без написання жодного рядка коду. Завдяки широкому спектру доповнень і компонентів платформа Dot.vu надає своїм користувачам повну творчу свободу в створенні унікального інтерактивного вмісту, який відрізняє їхній бренд від конкурентів, надає інформацію про клієнтів, залучає потенційних клієнтів і підвищує рівень конверсії. Платформа Dot.vu допомагає вам розкрити силу даних. Інтерактивний вміст дозволяє відстежувати ваші KPI за допомогою візуальних інформаційних панелей і звітів, а також нульових і власних даних для отримання більшої інформації про клієнтів. Чим більше даних ви збираєте, тим більше ви можете персоналізувати свій інтерактивний вміст і адаптувати його до шляху вашого покупця. Попрощайтеся з кількома платформами та програмами для одного проекту. За допомогою Dot.vu ви можете створювати, публікувати, керувати та відстежувати свій вміст на одній платформі. Якщо час важливий, наша Служба агенцій допоможе, підтримає та створить інтерактивний вміст для вас. Заощаджуйте час, а також кошти та створюйте кращий інтерактивний вміст для своїх клієнтів.
Fabl
fabl.co
Fabl, придбаний компанією Britelite Immersive у січні 2021 року, був розроблений, щоб збільшити залучення аудиторії, одночасно зменшуючи витрати на виробництво та управління для видавців брендів. Комплексна програмна платформа Fabl дозволяє самим маркетологам створювати, керувати, розгортати та аналізувати дані про залучення та конверсії в масштабованих програмах брендованого контенту; не потрібні агентства, розробники чи дизайнери. Fabl збільшує залученість сторінки контент-маркетингу в середньому в 6 разів порівняно з більшістю платформ CMS. Такий же простий у використанні, як і будь-який конструктор цільових сторінок, такий же надійний, як будь-яка CMS — Fabl — це платформа контент-маркетингу, управління та публікації для ефективного створення привабливих сторінок контенту на основі даних у великому масштабі. Крім типової платформи контент-маркетингу, Fabl звільняє маркетологів від їхніх витрат, часу та технологічних обмежень, експоненціально збільшуючи залученість сторінок і коефіцієнти конверсії.
FORTVISION
fortvision.com
Збільште продажі, отримайте більше підписок на електронні листи та покажіть своїй аудиторії динамічний, персоналізований вміст за допомогою платформи автоматизації маркетингу та веб-персоналізації FORTVISION. FORTVISION — це найрозумніший спосіб покращити рівень залученості та конверсії в одному місці. Привертайте увагу користувачів за допомогою персоналізованої автоматизації та збільшуйте продажі за допомогою налаштованих динамічних елементів на сайті, електронної пошти, SMS, WhatsApp, реклами та цільових сторінок. FORTVISION — це універсальний магазин для покращення всіх ваших продажів і маркетингових конверсій за допомогою внутрішніх і зовнішніх джерел даних, включаючи зовнішнє програмне забезпечення CRM. За допомогою нашого плагіна дані збираються, аналізуються та сегментуються на основі геолокації користувача, джерела трафіку, поведінки в Інтернеті, історії покупок тощо. Використовуючи автоматизацію багатоканального маркетингу та веб-персоналізацію, FORTVISION пропонує рішення щодо залишення кошика, оптимізацію конверсії та розумну аналітику. Веб-персоналізація: залучайте потенційних клієнтів і збільшуйте конверсії за допомогою програмного забезпечення для веб-персоналізації FORTVISION. Персоналізація веб-перегляду та покупок ваших відвідувачів значною мірою вплине на ваші прибутки. За допомогою FORTVISION ви можете персоналізувати будь-який елемент або вміст. Додайте або замініть елементи відповідно до профілю відвідувача або взаємодії з сайтом. Рекомендуйте відвідувачам продукти та вміст на основі їхніх уподобань перегляду. Дані: за допомогою FORTVISION усі ваші дані підключаються, керуються в одному місці та дозволяють створювати автоматизовані засоби відповідно. Наша платформа даних використовує внутрішні та зовнішні джерела даних, що дозволяє вам використовувати її для отримання точнішої інформації та прийняття розумніших рішень. Перетворюйте дані на сегментацію, розподіляйте користувачів у попередньо визначені аудиторії на основі взаємодії користувача з сайтом і націлюйтеся на потрібну аудиторію в потрібний час. Потім почніть залучати своїх користувачів, показуючи персоналізований вміст на основі їхнього сегменту. Автоматизація маркетингу: залучайте свою аудиторію, сприяйте продажам і покращуйте утримання клієнтів за допомогою маркетингових кампаній електронною поштою, SMS і WhatsApp. Коли ви налаштовуєте автоматизовані кампанії, FORTVISION працює для вас навіть у неробочий час. Створюйте потоки автоматизації привітальної електронної пошти, автоматизовані SMS-повідомлення про залишення кошика, індивідуальні
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, цільові сторінки, центри ресурсів, інтерактивний досвід). За допомогою Paperflite відстежуйте свій вміст протягом усього шляху, отримуйте глибше уявлення про те, що найкраще працює, і дізнавайтеся, як ваші потенційні клієнти взаємодіють із вашим вмістом на кількох каналах, тож ви можете миттєво залучати гарячих потенційних клієнтів і підтримувати тих, хто не підходить. За допомогою аналітики Paperflite у режимі реального часу можна зрозуміти, як кінцеві користувачі взаємодіють із вмістом, коли ваш вміст відкривається, переглядається чи ділиться ним, щоб ви завжди точно знали, що робити далі.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це програмне забезпечення та хмарний сервіс для створення та зберігання професійних онлайн-видань з ефектом гортання сторінок. Перетворюйте свої PDF-файли на інтерактивні фліпбуки та створюйте цікаві маркетингові матеріали для своїх клієнтів. Представляйте свої документи в інтерактивному режимі: додавайте посилання та відео для кращого залучення клієнтів і безперешкодно діліться фліпбуками за посиланням. Це робить ваші електронні книги у форматі PDF, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Foleon
foleon.com
Foleon — це платформа для створення контенту, яка дозволяє будь-кому легко створювати інтерактивний контент, який на 100% відповідає бренду. Ми надаємо B2B-компаніям інтуїтивно зрозумілий редактор drag & drop та інтерактивний формат Foleon Doc, який дає їм змогу створювати цифровий контент на замовлення, який є цікавим, інтелектуальним і масштабованим. Більшість компаній все ще витрачають час, гроші та енергію на публікацію свого найціннішого вмісту в неефективних застарілих форматах. PDF-файли – це головний біль для створення, нудна для читання, і вони повністю позбавлені читача. Foleon, з іншого боку, пропонує сучасний формат, який легко створити, надзвичайно цікавий і сповнений інтелекту, якого вам бракувало. Заснована в Амстердамі з офісами в США та Європі, Foleon має на меті надати компаніям можливість створювати контент, якого прагне їх аудиторія.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на першому місці, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі.
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент, лідери маркетингу мають змогу створювати унікальні та узгоджені умови для клієнтів, які відрізняють їхні бренди та забезпечують вимірні результати. Skyword360 надає інструменти для всіх основних елементів роботи з контентом: стратегія, планування, створення, збір, активація, персоналізація та оптимізація. Завдяки міжнародній спільноті фрілансерів із понад 46 країн і можливості перекладу платформи на 14 мов, операції з вмістом можуть безперешкодно виконуватися в масштабі.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнтами, вам потрібно буде надати персоналізований досвід, показуючи потрібний вміст у потрібний час. Керування досвідом – централізуйте й упорядковуйте вміст із різних джерел, щоб персоналізувати пункти призначення за лічені хвилини. Централізація вмісту та керування ним є ключовими для персоналізації. Uberflip — це єдина платформа для централізації та організації всього вашого вмісту. Uberflip інтегрується зі сторонніми контент-платформами, тож ви можете легко імпортувати, керувати та позначати свої активи. Звідти ваші відділи маркетингу, продажів і успіху клієнтів отримають легкий доступ до схваленого вмісту та можуть почати створювати неймовірні напрямки для кожної кампанії та кімнати цифрових продажів без перетягування коду. Результат? Менше втрати вмісту, швидший запуск кампаній і команда продажів, яка має найкращий вміст для своїх потенційних клієнтів. Основні функції: - Інтеграція вмісту (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегів і інтелектуальні фільтри - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digital Sales Rooms) - SEO-оптимізація Journey Acceleration - Створюйте обрані напрямки вмісту для кожного покупця – і залучайте їх по всіх каналах. Uberflip дає вам змогу стимулювати споживання вмісту за допомогою рекомендацій вмісту, які утримують ваших відвідувачів на сайті. Завдяки надійній інтеграції платформи автоматизації маркетингу (MAP) кожна взаємодія з вмістом може ініціювати ідеальний наступний крок для прискорення шляху клієнта. Покращуйте свої коефіцієнти конверсії та прискорюйте час отримання прибутку, надаючи персоналізований вміст, який зменшує тертя на шляху покупця.
Visually
visual.ly
Visually — це креативний ринок, який об’єднує компанії з перевіреними креативними професіоналами для створення привабливого контенту за допомогою онлайн-платформи для співпраці та чітко визначеного, перевіреного процесу. Вміст надається нашим клієнтам від понад 1000 членів нашої мережі талантів, перевірених за допомогою поєднання освіти талантів (Університет Рок), нашої ідентифікації та алгоритмів рейтингу репутації. Досвід нашого кадрового резерву дозволяє нам виконувати складні проекти середнім і корпоративним клієнтам, таким як LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford і Oracle. Сьогодні ми охоплюємо Північну та Південну Америку, будучи єдиним гравцем, який може надавати контент англійським, іспанським і португальським брендам. Ми виділяємося тим, що пропонуємо масштабованість, гнучкість і якість наших проектів.
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу, витраченого на пошук вмісту, у середньому на 65% і доступна як окрема програма, так і як головне джерело вмісту Hootsuite і потокове передавання. Пропозиції UpContent використовуються маркетологами в усьому світі для підтримки своїх зусиль у соціальних мережах, маркетингу електронною поштою та перетворення веб-сайтів, а також для підтримки створення оригінального вмісту. Ця технологія пропонує низку планів, розроблених для надання лише необхідних функцій за ціною, яка відповідає вашому бюджету.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи свій вміст на The Juice.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack є творцем безголової CMS і є лідером у категорії Composable Digital Experience Platform (DXP). Знакові бренди в усьому світі, такі як Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi та Walmart, інвестують у Contentstack, щоб піднятися над шумом на сучасних переповнених і конкурентних цифрових ринках і отримати унікальну перевагу досвіду. Contentstack і його співробітники віддані клієнтам і спільнотам, яких вони обслуговують. Компанію визнають своєю незрівнянною турботою про клієнтів і традицією віддачі в усьому світі через програму Contentstack Cares, включаючи горду підтримку Pledge 1% і Girls Who Code.
Joomag
joomag.com
Joomag є провідною платформою для створення та розповсюдження персоналізованого контенту високого дизайну в масштабі. Використовуючи штучний інтелект і автоматизацію контенту, Joomag дозволяє нетворцям без особливих зусиль створювати та надавати винятковий контент на всіх пристроях і носіях. Він підвищує рентабельність інвестицій, надаючи корисну інформацію, виявляючи інтереси читачів і повторно залучаючи аудиторію за допомогою цільових кампаній і індивідуальних рекомендацій. Починаючи з 2009 року Joomag, якому довіряють понад 5000 клієнтів у всьому світі, пропонує комплексне рішення для оптимізації стратегій вмісту та стимулювання значущої взаємодії.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Vev
vev.design
Vev — це нове покоління веб-розробників, які дають змогу командам реалізовувати свої найцікавіші веб-концепції з повною творчою та технічною свободою.
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
RELAYTO
relayto.com
ДОСВІД ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. RELAYTO використовує розширені алгоритми для автоматичного перетворення статичного вмісту на інтерактивні мікросайти, які підвищують залученість глядачів 24/7 – кодування не потрібне. Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте будь-який допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) в його інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати для вашої команди для миттєвого перегляду на екранах комп’ютерів і мобільних пристроїв. Секретний соус RELAYTO: 1. Збагачення вмісту. Перетворіть «цифровий папір» на цифровий досвід, збагачений інтерактивністю, нелінійною навігацією та медіа. 2. Універсальні хмарні концентратори – перетворюйте файли на суперінтелектуальну URL-адресу, оптимізовану для спільного використання в усіх каналах, доступу та контролю. 3. Розширена аналітика – 360-градусна аналітика щодо залучення вашого вмісту для кращої оптимізації. Подумайте про Optimize для веб-вмісту. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. На задньому плані RELAYTO також створює нове цифрове середовище для інтерактивного оповідання історій, спрямоване на усунення тертя як для авторів, так і для читачів.
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, де ваші потенційні клієнти можуть знайти найважливішу інформацію, яка їм потрібна, поділитися зі своєю командою та надати вам дані про те, що їх цікавить. Вставляйте або діліться своїми інтерактивними демонстраціями в будь-якому каналі та швидше перетворюйте потенційних клієнтів, впливайте на конвеєр і прискорюйте цикли угод.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані демонстрації продуктів, що дозволяє їм перерозподіляти цей час на важливіші дії. Покупці отримують кращий досвід — той, який спрямовує їх за допомогою цифрових, інтерактивних і відеодемонстрацій на вимогу, адаптованих до того, що вони хочуть побачити. Це автоматично виявляє зацікавлених сторін і усуває некваліфіковані демонстрації, що, у свою чергу, значно скорочує цикли продажів на 29% до 68% і покращує показники закриття на 44%. Ось як це працює: -Представники надсилають клієнтам посилання на демонстраційну версію -Клієнти вибирають теми, які для них найбільш важливі -Consensus створює спеціальну демонстраційну версію з цих виборів і включає допоміжний вміст для кожної теми (попередньо вибраний представниками) -Клієнти діляться демонстраційний зв'язок з іншими зацікавленими сторонами -Представники отримують звіт про кожен перегляд, кожну акцію, пріоритети всіх зацікавлених сторін -І тепер представник знає всіх, хто бере участь у прийнятті рішення про купівлю. Покупці стали освіченішими та впевненішими, що значно полегшує просування та продаж за респ.