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Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту
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Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту ефективно ділиться вмістом з онлайн-аудиторією через різноманітні канали зв’язку, включаючи соціальні мережі, платний пошук, веб-сайти, блоги, електронну пошту та інші платформи. Розповсюдження може відбуватися через платні медіа-канали, такі як рідні рекламні платформи, власні засоби масової інформації, такі як веб-сайти, блоги та соціальні канали, а також зароблені медіа, які передбачають просування вмісту відвідувачами веб-сайтів на їхніх власних платформах. Інструменти розповсюдження вмісту є важливими для команд контент-маркетингу, що дозволяє їм розширити охоплення аудиторії та підвищити видимість свого вмісту.

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Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO — це платформа для маркетингових команд у Китаї, що допомагає планувати, керувати та аналізувати контент у WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola - платформа для відкриття вмісту та нативної реклами, що з'єднує видавців з їх аудиторією через персоналізовані рекомендації.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial - платформа для аналітики контенту, що допомагає маркетологам вимірювати та просувати найкращий контент вебсайту.

InPowered

InPowered

inpowered.ai

Додаток inPowered дозволяє брендам оптимізувати ROI контент-маркетингу за допомогою рішень на основі штучного інтелекту.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it - платформа для курації контенту, що допомагає ефективно організовувати, публікувати та ділитися вмістом для маркетингу та професійного розвитку.

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Shareaholic - плагін для інтеграції соціальних медіа на веб-сайтах, що пропонує кнопки для обміну вмістом та інструменти для аналітики і монетизації.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Paper.li - це інструмент для курації контенту, який дозволяє збирати, організовувати та ділитися інформацією зі сфери маркетингу через мобільний додаток.

Arena

Arena

arena.im

Arena розробляє інструменти для живого спілкування на основі даних, щоб залучати аудиторії через чат, блоги та персоналізацію.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

ShareThis - це інструмент для легкого обміну вмістом на веб-сайтах через кнопки соціального обміну, що підтримують 40+ платформ соціальних медіа.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Brojure

Brojure

brojure.com

Brojure — програма для створення контенту, пропозицій та презентацій. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і шаблони спрощують процес створення візуальних історій.

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit - це платформа для централізованого управління активами бренду, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися контентом у зручний спосіб.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Edition Digital — програма для створення, управління та розповсюдження цифрового контенту без коду, з підтримкою різних форматів і інтерактивних елементів.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

Запуск вмісту - платформа для планування, створення та публікації вмісту, що полегшує співпрацю у командах та оптимізує маркетингові зусилля.

Connatix

Connatix

connatix.com

Connatix – це платформа для видавців, що допомагає створювати, монетизувати та аналізувати відео. Вона також забезпечує рекламодавців якісним відеоінвентарем.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus - це платформа для створення та управління маркетинговим контентом, яка підтримує спільну роботу, генерування контенту й планування публікацій у соцмережах.

True Anthem

True Anthem

trueanthem.com

True Anthem — це платформа для автоматизації публікацій у соціальних мережах, що допомагає збільшити трафік та оптимізувати обмін контентом.

MGID

MGID

mgid.com

MGID - рідна рекламна платформа для рекламодавців та видавців, що дозволяє ефективно націлювати аудиторію та монетизувати контент.

Zemanta

Zemanta

zemanta.com

Zemanta - платформа для оптимізації поведінки користувачів після кліка, що допомагає рекламодавцям покращити залучення через програмні кампанії.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

The Juice - платформа для ефективного поширення вашого контенту серед зацікавлених спеціалістів у сфері продажів та маркетингу.

Supapass

Supapass

supapass.com

Supapass - це платформа для створення додатків та веб-сайтів, що допомагає керувати контентом і аудиторією в одному місці для монетизації Podcast.

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Waapiti — це платформа для швидкого і легкого керування будь-яким екраном у будь-який час і з будь-якого місця без обмежень.

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

Flaminjoy - додаток для впливових осіб, брендів та видавців, що дозволяє заробляти на контенті через продажі.

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb — платформа автоматизації маркетингу для технологічних брендів, що допомагає генерувати попит та зміцнювати партнерські відносини.

1World Online

1World Online

welcome.1worldonline.com

Додаток 1World Online дозволяє користувачам брати участь у опитуваннях, вікторинах, анкетуваннях та дебатах для підвищення залученості та можливостей заробітку.

Storipress

Storipress

storipress.com

Storipress — це платформа для створення та управління довготривалим контентом, що автоматизує робочий процес команди B2B та полегшує співпрацю.

Scompler

Scompler

scompler.com

Scompler допомагає визначити елементи стратегії контенту, організувати теми та координувати роботу команди для створення контенту в різних форматах.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly - це платформа для управління контентом, яка за допомогою ШІ персоналізує та автоматизує обмін відповідним вмістом для різних аудиторій.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent - це платформа для курації контенту, яка допомагає знаходити, аналізувати та розподіляти релевантні статті для покращення залучення аудиторії.

Kurtosys US

Kurtosys US

kurtosys.com

Додаток Kurtosys US забезпечує платформу для управління та розповсюдження фінансового контенту, включаючи створення звітів та аналітику даних.

Kurtosys UK

Kurtosys UK

kurtosys.com

Kurtosys UK - це цифрова платформа для управління фінансовими даними та створення контенту, яка допомагає фінансовим установам покращувати обслуговування клієнтів.

Kurtosys EU

Kurtosys EU

kurtosys.com

Kurtosys EU - це цифрова платформа для управління даними та звітами у фінансовій сфері, що підтримує ефективну комунікацію з клієнтами.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo – це автоматизований додаток для управління фотографіями та відео, що допомагає туристичним підприємствам покращити обслуговування клієнтів.

emlen

emlen

emlen.io

emlen — це платформа для спрощення обміну продажними матеріалами та співпраці між продавцями та покупцями, що допомагає пришвидшити продажі.

Cohley

Cohley

cohley.com

Cohley - платформа для створення та управління контентом, що допомагає брендам отримувати різноманітний контент від перевірених творців для цифрового маркетингу.

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