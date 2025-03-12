Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту ефективно ділиться вмістом з онлайн-аудиторією через різноманітні канали зв’язку, включаючи соціальні мережі, платний пошук, веб-сайти, блоги, електронну пошту та інші платформи. Розповсюдження може відбуватися через платні медіа-канали, такі як рідні рекламні платформи, власні засоби масової інформації, такі як веб-сайти, блоги та соціальні канали, а також зароблені медіа, які передбачають просування вмісту відвідувачами веб-сайтів на їхніх власних платформах. Інструменти розповсюдження вмісту є важливими для команд контент-маркетингу, що дозволяє їм розширити охоплення аудиторії та підвищити видимість свого вмісту.
Запит на новий застосунок
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.
KAWO
kawo.com
KAWO — це платформа для маркетингових команд у Китаї, що допомагає планувати, керувати та аналізувати контент у WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou.
Taboola
taboola.com
Taboola - платформа для відкриття вмісту та нативної реклами, що з'єднує видавців з їх аудиторією через персоналізовані рекомендації.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial - платформа для аналітики контенту, що допомагає маркетологам вимірювати та просувати найкращий контент вебсайту.
InPowered
inpowered.ai
Додаток inPowered дозволяє брендам оптимізувати ROI контент-маркетингу за допомогою рішень на основі штучного інтелекту.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it - платформа для курації контенту, що допомагає ефективно організовувати, публікувати та ділитися вмістом для маркетингу та професійного розвитку.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic - плагін для інтеграції соціальних медіа на веб-сайтах, що пропонує кнопки для обміну вмістом та інструменти для аналітики і монетизації.
Paper.li
paper.li
Paper.li - це інструмент для курації контенту, який дозволяє збирати, організовувати та ділитися інформацією зі сфери маркетингу через мобільний додаток.
Arena
arena.im
Arena розробляє інструменти для живого спілкування на основі даних, щоб залучати аудиторії через чат, блоги та персоналізацію.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis - це інструмент для легкого обміну вмістом на веб-сайтах через кнопки соціального обміну, що підтримують 40+ платформ соціальних медіа.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Brojure
brojure.com
Brojure — програма для створення контенту, пропозицій та презентацій. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і шаблони спрощують процес створення візуальних історій.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit - це платформа для централізованого управління активами бренду, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися контентом у зручний спосіб.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital — програма для створення, управління та розповсюдження цифрового контенту без коду, з підтримкою різних форматів і інтерактивних елементів.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск вмісту - платформа для планування, створення та публікації вмісту, що полегшує співпрацю у командах та оптимізує маркетингові зусилля.
Connatix
connatix.com
Connatix – це платформа для видавців, що допомагає створювати, монетизувати та аналізувати відео. Вона також забезпечує рекламодавців якісним відеоінвентарем.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - це платформа для створення та управління маркетинговим контентом, яка підтримує спільну роботу, генерування контенту й планування публікацій у соцмережах.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — це платформа для автоматизації публікацій у соціальних мережах, що допомагає збільшити трафік та оптимізувати обмін контентом.
MGID
mgid.com
MGID - рідна рекламна платформа для рекламодавців та видавців, що дозволяє ефективно націлювати аудиторію та монетизувати контент.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta - платформа для оптимізації поведінки користувачів після кліка, що допомагає рекламодавцям покращити залучення через програмні кампанії.
The Juice
thejuicehq.com
The Juice - платформа для ефективного поширення вашого контенту серед зацікавлених спеціалістів у сфері продажів та маркетингу.
Supapass
supapass.com
Supapass - це платформа для створення додатків та веб-сайтів, що допомагає керувати контентом і аудиторією в одному місці для монетизації Podcast.
Waapiti
waapiti.eu
Waapiti — це платформа для швидкого і легкого керування будь-яким екраном у будь-який час і з будь-якого місця без обмежень.
Flaminjoy
flaminjoy.com
Flaminjoy - додаток для впливових осіб, брендів та видавців, що дозволяє заробляти на контенті через продажі.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb — платформа автоматизації маркетингу для технологічних брендів, що допомагає генерувати попит та зміцнювати партнерські відносини.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Додаток 1World Online дозволяє користувачам брати участь у опитуваннях, вікторинах, анкетуваннях та дебатах для підвищення залученості та можливостей заробітку.
Storipress
storipress.com
Storipress — це платформа для створення та управління довготривалим контентом, що автоматизує робочий процес команди B2B та полегшує співпрацю.
Scompler
scompler.com
Scompler допомагає визначити елементи стратегії контенту, організувати теми та координувати роботу команди для створення контенту в різних форматах.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly - це платформа для управління контентом, яка за допомогою ШІ персоналізує та автоматизує обмін відповідним вмістом для різних аудиторій.
UpContent
upcontent.com
UpContent - це платформа для курації контенту, яка допомагає знаходити, аналізувати та розподіляти релевантні статті для покращення залучення аудиторії.
Kurtosys US
kurtosys.com
Додаток Kurtosys US забезпечує платформу для управління та розповсюдження фінансового контенту, включаючи створення звітів та аналітику даних.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys UK - це цифрова платформа для управління фінансовими даними та створення контенту, яка допомагає фінансовим установам покращувати обслуговування клієнтів.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys EU - це цифрова платформа для управління даними та звітами у фінансовій сфері, що підтримує ефективну комунікацію з клієнтами.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo – це автоматизований додаток для управління фотографіями та відео, що допомагає туристичним підприємствам покращити обслуговування клієнтів.
emlen
emlen.io
emlen — це платформа для спрощення обміну продажними матеріалами та співпраці між продавцями та покупцями, що допомагає пришвидшити продажі.
Cohley
cohley.com
Cohley - платформа для створення та управління контентом, що допомагає брендам отримувати різноманітний контент від перевірених творців для цифрового маркетингу.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.