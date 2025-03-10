Cohley

cohley.com

Cohley — це програмна платформа, яка допомагає брендам масштабувати свої контент-стратегії — від відео на iPhone до професійної фотографії та текстових оглядів — для покращення цифрової продуктивності. У сучасному маркетинговому середовищі бренди потребують більше контенту, ніж будь-коли. Крім оптимізації цифрової реклами, забезпечення того, щоб вона містила чудовий вміст у маркетингових кампаніях електронною поштою, постійного розміщення публікацій у соціальних каналах та оновлення вмісту веб-сайту, є багато чого, щоб не відставати. Мета Cohley полягає в тому, щоб продовжувати допомагати найкращим світовим брендам створювати потрібний їм контент через перевірених сторонніх авторів, дозволяючи цим брендам створювати великі обсяги різноманітного, дієвого контенту за невелику частку вартості. Незалежно від того, чи це фірмові фотографії чи відео, зняті авторами на iPhone, чи більш досконалі фотографії з високою роздільною здатністю, створені нашою мережею фотографів, Cohley — це система вмісту, яка надає маркетологам ресурси, необхідні для залучення в цифрові канали.