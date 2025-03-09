Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту ефективно ділиться вмістом з онлайн-аудиторією через різноманітні канали зв’язку, включаючи соціальні мережі, платний пошук, веб-сайти, блоги, електронну пошту та інші платформи. Розповсюдження може відбуватися через платні медіа-канали, такі як рідні рекламні платформи, власні засоби масової інформації, такі як веб-сайти, блоги та соціальні канали, а також зароблені медіа, які передбачають просування вмісту відвідувачами веб-сайтів на їхніх власних платформах. Інструменти розповсюдження вмісту є важливими для команд контент-маркетингу, що дозволяє їм розширити охоплення аудиторії та підвищити видимість свого вмісту.
Запит на новий застосунок
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керування й аналізу вмісту в WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou; чотири основні канали соціальних медіа в Китаї. Його безпрецедентний досвід роботи з місцевими соціальними медіа, знання клієнтів і правила допомогли більш ніж 500 світовим брендам досягти успіху на китайських платформах соціальних мереж.
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашого бренду та ваших клієнтів – без потреби дизайнера.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial – це платформа аналізу вмісту, яка допомагає маркетологам вимірювати, рекламувати та розширювати свій найкращий вміст. GetSocial працює з понад 150 000 веб-сайтів у всьому світі та має таких зіркових клієнтів, як Adobe, Sky і WWF. GetSocial розробив соціальну структуру «Чотири А». <> АКТИВАТИ * GetSocial відстежує 100% соціальної активності вашого сайту. * GetSocial розкриває темний трафік соціальних і приватних повідомлень. ✭ АНАЛІЗУЙТЕ * GetSocial аналізує кожну соціальну взаємодію на вашому сайті * GetSocial оцінює кожну з ваших історій вмісту на вірусність * GetSocial виявляє ваш найбільш вірусний вміст <> АВТОМАТИЗУВАТИ * GetSocial надає автоматичні сповіщення про вірусний вміст * GetSocial допомагає вам опублікувати правильну історію, на потрібному каналі, у потрібний момент для максимального охоплення <> АТРИБУТ * GetSocial надає вам зворотній зв’язок на основі статистичних даних, щоб допомогти вам просувати ваш найкращий вміст
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим брендам, що розвиваються, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації канального маркетингу. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу з перевіреними стратегіями виходу на ринок і послугами світового класу, щоб надати кращий спосіб прискорити формування попиту на основі каналів, посилити залучення партнерів і збільшити дохід каналу.
emlen
emlen.io
emlen — це платформа №1 для підтримки покупців, яка сприяє обміну контентом про продаж і співпраці між продавцем і покупцем. emlen зосереджується на командах продажів і доходів за допомогою унікальної технології цифрових торгових кімнат, щоб підвищити швидкість продажів в епоху покупців.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic - плагін для інтеграції соціальних медіа на веб-сайтах, що пропонує кнопки для обміну вмістом та інструменти для аналітики і монетизації.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів залучення в реальному часі, що працюють від даних першої сторони, для побудови довіреної, живої аудиторії скрізь. Наші рішення - живий чат, блог у прямому ефірі, арена персонал) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоке залучення на будь -якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena, щоб об'єднати свою аудиторію в Інтернеті, в додатках або на подій наживо (або всіх трьох), щоб спілкуватися із вмістом, спільнотою та торгівлею.
Fotaflo
fotaflo.com
Ви забезпечуєте досвід, який клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo перетворює спогади клієнтів на розвиток бізнесу. Fotaflo — це найпростіший інструмент для збільшення кількості перенаправлень і повторного бізнесу для будь-кого, хто забезпечує враження, які їхні клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo дозволяє вашому бізнесу використовувати природне бажання ваших клієнтів знімати та ділитися фотографіями та відео про свій досвід із друзями, родиною та онлайн-світом. Спрощуючи та автоматизуючи розповсюдження збережених спогадів усім вашим клієнтам через одну централізовану платформу, Fotaflo покращує ваші внутрішні процеси та допомагає вам розвиватися завдяки збільшенню прямих онлайн-конверсій.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World's складається з додатків, таких як опитування, вікторини, опитування та дебати для підвищення залученості та можливостей отримання прибутку.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - це платформа для створення та управління маркетинговим контентом, яка підтримує спільну роботу, генерування контенту й планування публікацій у соцмережах.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital — програма для створення, управління та розповсюдження цифрового контенту без коду, з підтримкою різних форматів і інтерактивних елементів.
InPowered
inpowered.ai
Платформа штучного інтелекту inPowered дозволяє брендам максимізувати рентабельність інвестицій у контент-маркетинг. Завдяки штучному інтелекту та рокам машинного навчання їхні рішення Content Intelligence та Content Distribution дозволяють маркетологам збирати приватні дані та використовувати їх для збільшення реальної рентабельності інвестицій – позитивно змінюючи сприйняття бренду, збільшуючи кількість дій на місці, залучаючи потенційних клієнтів і залучаючи користувачів.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit - це платформа для централізованого управління активами бренду, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися контентом у зручний спосіб.
Connatix
connatix.com
Connatix – це платформа для видавців, що допомагає створювати, монетизувати та аналізувати відео. Вона також забезпечує рекламодавців якісним відеоінвентарем.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск вмісту - платформа для планування, створення та публікації вмісту, що полегшує співпрацю у командах та оптимізує маркетингові зусилля.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Scompler
scompler.com
Scompler дозволяє визначити всі важливі елементи контент-стратегії від ваших власних цілей і переваг для читача, через персон і шлях покупця до форматів, медіа та каналів. За допомогою Scompler ви можете організувати весь свій вміст за допомогою стратегічного тематичного планування та створити його в команді за допомогою індивідуальних робочих процесів (соціальні мережі, публікації в блогах, веб-сайти, розсилки, брошури тощо).
Supapass
supapass.com
Усе, що вам потрібно, щоб створити контент-бізнес навколо свого подкасту Створіть програму та веб-сайт світового класу, щоб підняти свій бренд, захопити вашу аудиторію та заохочувати клієнтів повертатися, щоб весь ваш вміст зберігся в одному місці, заощаджуючи ваш час і збільшуючи продажі
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — це платформа соціальної публікації штучного інтелекту, якій довіряють провідні видавці для автоматизації й оптимізації обміну вмістом у соціальних мережах. Видавці використовують True Anthem для збільшення веб-трафіку, підвищення соціальних KPI та автоматизації робочого процесу соціальних мереж. Платформа True Anthem легко збирає своєчасні та екстрені новини, повторне поширення нещодавно опублікованого вмісту та вічнозелений вміст. Програмне забезпечення підтримує розширені звіти та загальний доступ до Facebook, Twitter, Instagram (включаючи посилання в біографії), LinkedIn і Pinterest. True Anthem працює з понад 500 видавцями, включаючи Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett тощо. Штаб-квартира True Anthem розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Waapiti
waapiti.eu
Відкрийте для себе ідеальну платформу для швидкого й легкого керування будь-яким екраном. У будь-який час і з будь-якого місця. Правильно, без обмежень.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — це перша в світі багатоканальна платформа на стороні попиту, створена для оптимізації поведінки після натискання. Zemanta повністю побудована на ідеї допомоги рекламодавцям у залученні – відвідуваннях, переглядах, потенційних клієнтах чи конверсіях – і все це завдяки їхнім програмним рекламним кампаніям. Ми існуємо, щоб радикально покращити загальний досвід онлайн-реклами таким чином, щоб споживачі дійсно хотіли взаємодіяти з рекламою. Zemanta допомагає рекламодавцям подолати принципово хибні показники охоплення та частоти, визначаючи, які місця розташування та оголошення привертають увагу потрібних користувачів до їхніх оголошень і веб-сайтів. Цей унікальний підхід дає рекламодавцям можливість зафіксувати справжнє залучення споживачів і рентабельність витрат на рекламу. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту та автоматизації Zemanta One дає змогу брендам і агентствам купувати рекламу, оптимізовану для взаємодії після кліків, максимально використовуючи кожен рекламний долар, витрачений на медійні, відео та нативні місця розміщення в Інтернеті. pМи включаємо ваші дані веб-аналітики в платформу Zemanta, її автоматизоване керування кампаніями та учасниками торгів. На відміну від інших DSP, ми пропонуємо повну інтеграцію Google Analytics і Adobe. Zemanta дозволяє призначати ставки, використовуючи такі цілі, як Ціна за хвилину на сайті (час на сайті). Zemanta спочатку була побудована на основі контексту та семантики, а не файлів cookie та націлювання на аудиторію. Таким чином, Zemanta може націлюватися на аудиторію та покази, як і інші DSP, але в міру того, як світ відходить від таких підходів, ми можемо допомогти рекламодавцям вижити та процвітати. Унікальний досвід Zemanta у семантичному аналізі та підході до призначення ставок і оптимізації кампаній надає ще більшу перевагу для рекламодавців, які використовують нашу платформу.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий проект в одному календарі. Подивіться, як усе з’єднується з одного погляду за допомогою єдиного календаря записів у реальному часі. Напишіть першу чернетку, генеруйте нові ідеї та оновлюйте свої маркетингові робочі процеси за допомогою помічника маркетингового аналізу на основі штучного інтелекту. Зберігайте зацікавлених сторін
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Paper.li
paper.li
Paper.li - це інструмент для курації контенту, який дозволяє збирати, організовувати та ділитися інформацією зі сфери маркетингу через мобільний додаток.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it - платформа для курації контенту, що допомагає ефективно організовувати, публікувати та ділитися вмістом для маркетингу та професійного розвитку.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis - це інструмент для легкого обміну вмістом на веб-сайтах через кнопки соціального обміну, що підтримують 40+ платформ соціальних медіа.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 - платформа для управління маркетингом контенту, що допомагає створювати, оптимізувати та розповсюджувати контент через різні канали.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.
Taboola
taboola.com
Taboola - платформа для відкриття вмісту та нативної реклами, що з'єднує видавців з їх аудиторією через персоналізовані рекомендації.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу, витраченого на пошук вмісту, у середньому на 65% і доступна як окрема програма, так і як головне джерело вмісту Hootsuite і потокове передавання. Пропозиції UpContent використовуються маркетологами в усьому світі для підтримки своїх зусиль у соціальних мережах, маркетингу електронною поштою та перетворення веб-сайтів, а також для підтримки створення оригінального вмісту. Ця технологія пропонує низку планів, розроблених для надання лише необхідних функцій за ціною, яка відповідає вашому бюджету.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи свій вміст на The Juice.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для створення та розподілу цифрового контенту, що дозволяє користувачам ефективно управляти публікаціями та аналітикою.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Storipress
storipress.com
Storipress — це рішення для робочого процесу довгострокового контенту з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для B2B-контент-команд для створення масштабного контенту для інтелектуального лідерства. Storipress централізує ваш робочий процес, об’єднавши всі необхідні інструменти для вмісту на одній платформі. Storipress дозволяє швидше охопити більшу частину вашої цільової аудиторії; економлячи 10 годин на тиждень членам команди за рахунок автоматизації співпраці, розповсюдження та вимірювання вашого вмісту, щоб отримати 16-кратну рентабельність інвестицій у ваш вміст.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протягом усього шляху клієнта та створює бібліотеку історій клієнтів, яка підтверджує цінність вашого продукту. B2B-компанії, що змінюють правила гри, такі як Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai і Ramp, покладаються на UserEvidence, щоб створювати автентичні історії клієнтів у великому масштабі.
Cohley
cohley.com
Cohley — це програмна платформа, яка допомагає брендам масштабувати свої контент-стратегії — від відео на iPhone до професійної фотографії та текстових оглядів — для покращення цифрової продуктивності. У сучасному маркетинговому середовищі бренди потребують більше контенту, ніж будь-коли. Крім оптимізації цифрової реклами, забезпечення того, щоб вона містила чудовий вміст у маркетингових кампаніях електронною поштою, постійного розміщення публікацій у соціальних каналах та оновлення вмісту веб-сайту, є багато чого, щоб не відставати. Мета Cohley полягає в тому, щоб продовжувати допомагати найкращим світовим брендам створювати потрібний їм контент через перевірених сторонніх авторів, дозволяючи цим брендам створювати великі обсяги різноманітного, дієвого контенту за невелику частку вартості. Незалежно від того, чи це фірмові фотографії чи відео, зняті авторами на iPhone, чи більш досконалі фотографії з високою роздільною здатністю, створені нашою мережею фотографів, Cohley — це система вмісту, яка надає маркетологам ресурси, необхідні для залучення в цифрові канали.
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