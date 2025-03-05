Zemanta

zemanta.com

Zemanta — це перша в світі багатоканальна платформа на стороні попиту, створена для оптимізації поведінки після натискання. Zemanta повністю побудована на ідеї допомоги рекламодавцям у залученні – відвідуваннях, переглядах, потенційних клієнтах чи конверсіях – і все це завдяки їхнім програмним рекламним кампаніям. Ми існуємо, щоб радикально покращити загальний досвід онлайн-реклами таким чином, щоб споживачі дійсно хотіли взаємодіяти з рекламою. Zemanta допомагає рекламодавцям подолати принципово хибні показники охоплення та частоти, визначаючи, які місця розташування та оголошення привертають увагу потрібних користувачів до їхніх оголошень і веб-сайтів. Цей унікальний підхід дає рекламодавцям можливість зафіксувати справжнє залучення споживачів і рентабельність витрат на рекламу. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту та автоматизації Zemanta One дає змогу брендам і агентствам купувати рекламу, оптимізовану для взаємодії після кліків, максимально використовуючи кожен рекламний долар, витрачений на медійні, відео та нативні місця розміщення в Інтернеті. pМи включаємо ваші дані веб-аналітики в платформу Zemanta, її автоматизоване керування кампаніями та учасниками торгів. На відміну від інших DSP, ми пропонуємо повну інтеграцію Google Analytics і Adobe. Zemanta дозволяє призначати ставки, використовуючи такі цілі, як Ціна за хвилину на сайті (час на сайті). Zemanta спочатку була побудована на основі контексту та семантики, а не файлів cookie та націлювання на аудиторію. Таким чином, Zemanta може націлюватися на аудиторію та покази, як і інші DSP, але в міру того, як світ відходить від таких підходів, ми можемо допомогти рекламодавцям вижити та процвітати. Унікальний досвід Zemanta у семантичному аналізі та підході до призначення ставок і оптимізації кампаній надає ще більшу перевагу для рекламодавців, які використовують нашу платформу.