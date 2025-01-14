Магазин вебзастосунків
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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту ефективно ділиться вмістом з онлайн-аудиторією через різноманітні канали зв’язку, включаючи соціальні мережі, платний пошук, веб-сайти, блоги, електронну пошту та інші платформи. Розповсюдження може відбуватися через платні медіа-канали, такі як рідні рекламні платформи, власні засоби масової інформації, такі як веб-сайти, блоги та соціальні канали, а також зароблені медіа, які передбачають просування вмісту відвідувачами веб-сайтів на їхніх власних платформах. Інструменти розповсюдження вмісту є важливими для команд контент-маркетингу, що дозволяє їм розширити охоплення аудиторії та підвищити видимість свого вмісту.
Запит на новий застосунок
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керування й аналізу вмісту в WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou; чотири основні канали соціальних медіа в Китаї. Його безпрецедентний досвід роботи з місцевими соціальними медіа, знання клієнтів і правила допомогли більш ніж 500 світовим брендам досягти успіху на китайських платформах соціальних мереж.
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашого бренду та ваших клієнтів – без потреби дизайнера.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial – це платформа аналізу вмісту, яка допомагає маркетологам вимірювати, рекламувати та розширювати свій найкращий вміст. GetSocial працює з понад 150 000 веб-сайтів у всьому світі та має таких зіркових клієнтів, як Adobe, Sky і WWF. GetSocial розробив соціальну структуру «Чотири А». <> АКТИВАТИ * GetSocial відстежує 100% соціальної активності вашого сайту. * GetSocial розкриває темний трафік соціальних і приватних повідомлень. ✭ АНАЛІЗУЙТЕ * GetSocial аналізує кожну соціальну взаємодію на вашому сайті * GetSocial оцінює кожну з ваших історій вмісту на вірусність * GetSocial виявляє ваш найбільш вірусний вміст <> АВТОМАТИЗУВАТИ * GetSocial надає автоматичні сповіщення про вірусний вміст * GetSocial допомагає вам опублікувати правильну історію, на потрібному каналі, у потрібний момент для максимального охоплення <> АТРИБУТ * GetSocial надає вам зворотній зв’язок на основі статистичних даних, щоб допомогти вам просувати ваш найкращий вміст
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим брендам, що розвиваються, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації канального маркетингу. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу з перевіреними стратегіями виходу на ринок і послугами світового класу, щоб надати кращий спосіб прискорити формування попиту на основі каналів, посилити залучення партнерів і збільшити дохід каналу.
emlen
emlen.io
emlen — це платформа №1 для підтримки покупців, яка сприяє обміну контентом про продаж і співпраці між продавцем і покупцем. emlen зосереджується на командах продажів і доходів за допомогою унікальної технології цифрових торгових кімнат, щоб підвищити швидкість продажів в епоху покупців.
Shareaholic
shareaholic.com
Ми є міжнародною командою, яка прагне допомогти брендам і видавцям залучати свою аудиторію під час кожного відвідування веб-сайту. Shareaholic працює в бізнесі вже більше десяти років, ми любимо те, що ми робимо, і живемо заради задоволення наших клієнтів. Наш набір продуктів отримав багато престижних світових нагород (зокрема від Массачусетського технологічного інституту та Mozilla), і ми маємо глибокий досвід розробки та підтримки програмного забезпечення корпоративного масштабу та якості. Ми знаємо, що для цього потрібно — ми живемо і дихаємо цим щодня.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку взаємодію на будь-якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena об’єднувати свою аудиторію в Інтернеті, у додатках або на подіях у прямому ефірі (або на всіх трьох) для взаємодії з контентом, спільнотою та комерцією.
Fotaflo
fotaflo.com
Ви забезпечуєте досвід, який клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo перетворює спогади клієнтів на розвиток бізнесу. Fotaflo — це найпростіший інструмент для збільшення кількості перенаправлень і повторного бізнесу для будь-кого, хто забезпечує враження, які їхні клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo дозволяє вашому бізнесу використовувати природне бажання ваших клієнтів знімати та ділитися фотографіями та відео про свій досвід із друзями, родиною та онлайн-світом. Спрощуючи та автоматизуючи розповсюдження збережених спогадів усім вашим клієнтам через одну централізовану платформу, Fotaflo покращує ваші внутрішні процеси та допомагає вам розвиватися завдяки збільшенню прямих онлайн-конверсій.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World's складається з додатків, таких як опитування, вікторини, опитування та дебати для підвищення залученості та можливостей отримання прибутку.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus — це універсальна творча та маркетингова платформа, розроблена для оптимізації робочого процесу та створення масштабованих маркетингових стратегій для маркетингових команд. Він пропонує повний набір функцій, які охоплюють від кураторства та співпраці до створення, розповсюдження, аналітики та додатків. Однією з визначних особливостей Creatosaurus є його автор контенту AI, який дозволяє користувачам створювати маркетингові копії в масштабі за лічені хвилини. Він також надає простий у використанні редактор дизайну для створення красивої графіки з функцією перетягування та доступом до безкоштовних зображень і шаблонів. Платформа містить менеджер хештегів, який допомагає користувачам знаходити та керувати хештегами для оптимізації робочого процесу в соціальних мережах, а також пошук цитат, який дозволяє користувачам шукати та зберігати цитати для подальшого використання. Він також пропонує можливість планувати публікації в соціальних мережах на різних платформах. Creatosaurus створений для компаній із розподіленими командами та глобальними творчими особистостями, забезпечуючи централізований робочий простір для творців і маркетологів. Він покликаний поєднати продуктивність і креативність, пропонуючи низку інструментів і функцій в одному місці, забезпечуючи ефективну співпрацю та покращуючи загальний процес оповідання. Платформа підтримує глибоку інтеграцію з іншими популярними програмами, що дозволяє користувачам підключати свої улюблені інструменти та бути в курсі своєї роботи. Він розроблений, щоб бути зручним для користувача, пропонуючи прозорий і простий досвід для кожного члена команди. Creatosaurus використовується впливовими особами, творцями, видавцями, стартапами та брендами по всьому світу як потужний інструмент у їхніх маркетингових стратегіях. Його мета — забезпечити повне рішення для всіх творчих і маркетингових потреб, дозволяючи користувачам зосередитися на розповіді вражаючих історій, тоді як платформа подбає про все інше.
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – планшетах, мобільних і настільних комп’ютерах.
InPowered
inpowered.ai
Платформа штучного інтелекту inPowered дозволяє брендам максимізувати рентабельність інвестицій у контент-маркетинг. Завдяки штучному інтелекту та рокам машинного навчання їхні рішення Content Intelligence та Content Distribution дозволяють маркетологам збирати приватні дані та використовувати їх для збільшення реальної рентабельності інвестицій – позитивно змінюючи сприйняття бренду, збільшуючи кількість дій на місці, залучаючи потенційних клієнтів і залучаючи користувачів.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні історії, короткі ролики, знімки та рекламу, які залучають їхню аудиторію, збільшують конверсії та збільшують дохід. Редактор StorifyMe простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий і надає численні безкоштовні та настроювані шаблони, які значно полегшать процес створення історії. Завдяки можливості інтегрувати StorifyMe Stories на будь-яку платформу - від мобільних пристроїв до Інтернету, StorifyMe є універсальним рішенням для розповсюдження контенту у формі, яка подобається людям!
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без жодних поворотів. Зображення, відео, логотипи, інструкції, графіка, аудіофайли, PDF-файли, презентації, публікації, прес-релізи, ідеї для історій, посилання на зароблені медіа тощо. Все в одному красиво оформленому місці. Єдине джерело правди для вашого бренду.
Connatix
connatix.com
Connatix — це компанія відеотехнологій наступного покоління, яка дає можливість видавцям і рекламодавцям надавати успішні відеозаписи широкій аудиторії. Ми віримо в силу привабливого вмісту та прагнемо створити перші на ринку відеотехнології, оптимізовані для підвищення продуктивності. Від потужних відеоформатів до нашого власного рекламного сервера та біржі, ми розробили відеорішення, які створені для досягнення гармонії між видавцями та рекламодавцями.
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для пошуку та розповсюдження вмісту.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, розроблена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційних веб-сайтів. Рішення для цифрової звітності та звітності для інвестиційних менеджерів Прагнемо допомогти командам із продажу та обслуговування клієнтів надавати інвесторам виняткові документи, звіти та цифрові технології. Digital Experiences Звіти клієнтів, продажі та маркетинговий супровід, Digital Experiences. Доставляється через єдине сховище даних і вмісту публікації. Локалізований вміст Локалізований вміст і звітність відповідно до потреб міжнародних нормативних вимог і підтримки процесів розповсюдження якомога зручнішим способом. Дані готові до публікації Дані готові до публікації. Майте єдине сховище вмісту з усіма вашими даними, вмістом і матеріалами, готовими до публікації в кожному каналі та на будь-якому носії. Відповідайте новим вимогам розширеної звітності ESG. Усе керується в хмарі за допомогою інтерфейсів користувача для самообслуговування. Робимо нашу технологію придатною для будь-якого типу фірми, незалежно від того, наскільки вона мала чи велика.
Scompler
scompler.com
Scompler дозволяє визначити всі важливі елементи контент-стратегії від ваших власних цілей і переваг для читача, через персон і шлях покупця до форматів, медіа та каналів. За допомогою Scompler ви можете організувати весь свій вміст за допомогою стратегічного тематичного планування та створити його в команді за допомогою індивідуальних робочих процесів (соціальні мережі, публікації в блогах, веб-сайти, розсилки, брошури тощо).
Supapass
supapass.com
Усе, що вам потрібно, щоб створити контент-бізнес навколо свого подкасту Створіть програму та веб-сайт світового класу, щоб підняти свій бренд, захопити вашу аудиторію та заохочувати клієнтів повертатися, щоб весь ваш вміст зберігся в одному місці, заощаджуючи ваш час і збільшуючи продажі
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — це платформа соціальної публікації штучного інтелекту, якій довіряють провідні видавці для автоматизації й оптимізації обміну вмістом у соціальних мережах. Видавці використовують True Anthem для збільшення веб-трафіку, підвищення соціальних KPI та автоматизації робочого процесу соціальних мереж. Платформа True Anthem легко збирає своєчасні та екстрені новини, повторне поширення нещодавно опублікованого вмісту та вічнозелений вміст. Програмне забезпечення підтримує розширені звіти та загальний доступ до Facebook, Twitter, Instagram (включаючи посилання в біографії), LinkedIn і Pinterest. True Anthem працює з понад 500 видавцями, включаючи Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett тощо. Штаб-квартира True Anthem розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Waapiti
waapiti.eu
Відкрийте для себе ідеальну платформу для швидкого й легкого керування будь-яким екраном. У будь-який час і з будь-якого місця. Правильно, без обмежень.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — це перша в світі багатоканальна платформа на стороні попиту, створена для оптимізації поведінки після натискання. Zemanta повністю побудована на ідеї допомоги рекламодавцям у залученні – відвідуваннях, переглядах, потенційних клієнтах чи конверсіях – і все це завдяки їхнім програмним рекламним кампаніям. Ми існуємо, щоб радикально покращити загальний досвід онлайн-реклами таким чином, щоб споживачі дійсно хотіли взаємодіяти з рекламою. Zemanta допомагає рекламодавцям подолати принципово хибні показники охоплення та частоти, визначаючи, які місця розташування та оголошення привертають увагу потрібних користувачів до їхніх оголошень і веб-сайтів. Цей унікальний підхід дає рекламодавцям можливість зафіксувати справжнє залучення споживачів і рентабельність витрат на рекламу. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту та автоматизації Zemanta One дає змогу брендам і агентствам купувати рекламу, оптимізовану для взаємодії після кліків, максимально використовуючи кожен рекламний долар, витрачений на медійні, відео та нативні місця розміщення в Інтернеті. pМи включаємо ваші дані веб-аналітики в платформу Zemanta, її автоматизоване керування кампаніями та учасниками торгів. На відміну від інших DSP, ми пропонуємо повну інтеграцію Google Analytics і Adobe. Zemanta дозволяє призначати ставки, використовуючи такі цілі, як Ціна за хвилину на сайті (час на сайті). Zemanta спочатку була побудована на основі контексту та семантики, а не файлів cookie та націлювання на аудиторію. Таким чином, Zemanta може націлюватися на аудиторію та покази, як і інші DSP, але в міру того, як світ відходить від таких підходів, ми можемо допомогти рекламодавцям вижити та процвітати. Унікальний досвід Zemanta у семантичному аналізі та підході до призначення ставок і оптимізації кампаній надає ще більшу перевагу для рекламодавців, які використовують нашу платформу.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий проект в одному календарі. Подивіться, як усе з’єднується з одного погляду за допомогою єдиного календаря записів у реальному часі. Напишіть першу чернетку, генеруйте нові ідеї та оновлюйте свої маркетингові робочі процеси за допомогою помічника маркетингового аналізу на основі штучного інтелекту. Зберігайте зацікавлених сторін
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це програмне забезпечення та хмарний сервіс для створення та зберігання професійних онлайн-видань з ефектом гортання сторінок. Перетворюйте свої PDF-файли на інтерактивні фліпбуки та створюйте цікаві маркетингові матеріали для своїх клієнтів. Представляйте свої документи в інтерактивному режимі: додавайте посилання та відео для кращого залучення клієнтів і безперешкодно діліться фліпбуками за посиланням. Це робить ваші електронні книги у форматі PDF, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на першому місці, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі.
Paper.li
paper.li
За допомогою персональної маркетингової платформи Paper.li ви можете виконати роботу маркетингової команди самостійно та зі свого мобільного за лічені хвилини. Ви отримуватимете щоденний персоналізований вміст, оновлений веб-сайт, соціальне планування та простий інструмент для створення інформаційних бюлетенів.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it надає програмне забезпечення та технологію, щоб зробити публікацію вмісту набагато ефективнішою за часом і ефективнішою для маркетингу та обміну знаннями в межах підприємства. Ми також допомагаємо мільйонам професіоналів, маркетологів і офіцерів бізнес-аналітики з їх щоденним куруванням і моніторингом вмісту. - Scoop.it Enterprise використовується тисячами компаній для керування контентом для контент-маркетингу (включаючи пошукову оптимізацію, трафік і генерацію потенційних клієнтів) і бізнес-аналітики. Scoop.it Content Enterprise також допомагає ефективно ділитися вмістом в організаціях. - Сервіс кураторів Scoop.it допомагає мільйонам людей і професіоналів розвивати свої лідерські позиції онлайн. Це рішення дозволяє демонструвати досвід і генерувати трафік за допомогою інтегрованого соціального обміну. З моменту запуску сервісу в 2011 році 8 мільйонів користувачів щороку публікували десятки мільйонів одиниць контенту, щоб залучити сотні мільйонів читачів.
ShareThis
sharethis.com
Інструменти, плагіни та програми ShareThis використовуються більш ніж трьома мільйонами веб-сайтів для залучення споживачів і трафіку, вловлюючи найширші та найглибші почуття людей в Інтернеті. Ці настрої та сигнали спостерігаються в режимі реального часу та обробляються щодня, щоб краще зрозуміти людей, що робить соціальні дані придатними для будь-якого бізнесу, якому потрібне цілісне уявлення про людей або клієнтів. ShareThis Share Buttons – це безкоштовний, простий у встановленні інструмент, який дає змогу одним клацанням миші ділитися вмістом у понад 40 соціальних каналах. Вони дають можливість видавцям розширювати життєздатність свого вмісту, розширювати свою аудиторію та сприяти залученню. Спробуйте кнопки спільного доступу: sharethis.com/platform/share-buttons/ Цікавитесь іншими способами покращити свій веб-сайт? Ознайомтеся з нашим набором веб-інструментів, включаючи кнопки «Підписатися», кнопки «Реакція», платформу керування згодою та соціальну стрічку.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент, лідери маркетингу мають змогу створювати унікальні та узгоджені умови для клієнтів, які відрізняють їхні бренди та забезпечують вимірні результати. Skyword360 надає інструменти для всіх основних елементів роботи з контентом: стратегія, планування, створення, збір, активація, персоналізація та оптимізація. Завдяки міжнародній спільноті фрілансерів із понад 46 країн і можливості перекладу платформи на 14 мов, операції з вмістом можуть безперешкодно виконуватися в масштабі.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
StoryChief
storychief.io
StoryChief — це комплексне рішення для маркетингу контенту для вашої команди, створене спеціально для маркетингових команд B2B і контент-агентств, що дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу за допомогою контент-маркетингу. Централізуйте та розповсюджуйте свої статті та вміст соціальних мереж, щоб розширити свою аудиторію та залучити більше потенційних клієнтів. Завдяки StoryChief ви отримуєте в 10 разів більше потенційних клієнтів, ефективніше охоплюючи багатоканальний підхід. Ви заощаджуєте 6 годин часу на співпрацю, схвалення та розповсюдження вашого вмісту. І ви досягнете на 80% більшого залучення та мотивації вашої команди для створення якісного контенту.
Taboola
taboola.com
Taboola — найпопулярніша у світі платформа для пошуку вмісту та нативної реклами. Знаходьте якісних споживачів у великих масштабах і розвивайте їх протягом усього шляху покупця, використовуючи точне націлювання та перенацілювання. Збільште обсяги продажів за допомогою платформи, орієнтованої на ефективність, включаючи автоматичне призначення ставок, керування трафіком тощо.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу, витраченого на пошук вмісту, у середньому на 65% і доступна як окрема програма, так і як головне джерело вмісту Hootsuite і потокове передавання. Пропозиції UpContent використовуються маркетологами в усьому світі для підтримки своїх зусиль у соціальних мережах, маркетингу електронною поштою та перетворення веб-сайтів, а також для підтримки створення оригінального вмісту. Ця технологія пропонує низку планів, розроблених для надання лише необхідних функцій за ціною, яка відповідає вашому бюджету.
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для просування контент-маркетингу на всіх соціальних платформах і платформах блогів. Відвідайте наш веб-сайт: https://contentstudio.io Чому варто вибрати ContentStudio? Ось чому: пришвидште створення контенту: створюйте якісний контент до 10 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, гарантуючи, що ваші канали соціальних мереж завжди заповнені цікавими публікаціями. Платформа «все в одному»: попрощайтеся з жонглюванням кількома інструментами. ContentStudio об’єднує все під одним дахом, від пошуку вмісту до публікації. Відкрийте для себе популярний вміст: будьте попереду. Використовуйте наші розширені алгоритми, щоб розкривати популярні теми, які резонують із вашою аудиторією. Безпроблемна співпраця команди: легко плануйте та реалізовуйте свою контент-стратегію. Безпроблемно співпрацюйте зі своєю командою або клієнтами на платформі. Просте планування: автоматизуйте свій календар вмісту. Заплануйте дописи заздалегідь і підтримуйте постійну присутність в Інтернеті без клопоту. Прониклива аналітика: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою звітів із білими мітками. Глибоко зануртеся в змістовну аналітику, щоб зрозуміти, що працює, і вдосконалити свою стратегію. Уніфікована папка "Вхідні": керуйте всіма своїми взаємодіями в одному місці. Відповідайте на коментарі та повідомлення на різних каналах, не пропускаючи жодного моменту. ContentStudio — це більше, ніж просто інструмент; це ваш партнер у цифровій досконалості. Змініть свою стратегію в соціальних мережах і відчуйте зростання, як ніколи раніше. Скористайтеся можливостями ContentStudio і дозвольте вашому вмісту говорити за все.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи свій вміст на The Juice.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, цільові сторінки, центри ресурсів, інтерактивний досвід). За допомогою Paperflite відстежуйте свій вміст протягом усього шляху, отримуйте глибше уявлення про те, що найкраще працює, і дізнавайтеся, як ваші потенційні клієнти взаємодіють із вашим вмістом на кількох каналах, тож ви можете миттєво залучати гарячих потенційних клієнтів і підтримувати тих, хто не підходить. За допомогою аналітики Paperflite у режимі реального часу можна зрозуміти, як кінцеві користувачі взаємодіють із вмістом, коли ваш вміст відкривається, переглядається чи ділиться ним, щоб ви завжди точно знали, що робити далі.
Joomag
joomag.com
Joomag є провідною платформою для створення та розповсюдження персоналізованого контенту високого дизайну в масштабі. Використовуючи штучний інтелект і автоматизацію контенту, Joomag дозволяє нетворцям без особливих зусиль створювати та надавати винятковий контент на всіх пристроях і носіях. Він підвищує рентабельність інвестицій, надаючи корисну інформацію, виявляючи інтереси читачів і повторно залучаючи аудиторію за допомогою цільових кампаній і індивідуальних рекомендацій. Починаючи з 2009 року Joomag, якому довіряють понад 5000 клієнтів у всьому світі, пропонує комплексне рішення для оптимізації стратегій вмісту та стимулювання значущої взаємодії.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — це платформа контент-маркетингу на основі ШІ з ринком талантів під керівництвом експертів. Використовуйте платформу, щоб створювати ідеї, створювати, керувати, розповсюджувати та оцінювати маркетинг контенту під одним дахом.
RELAYTO
relayto.com
ДОСВІД ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. RELAYTO використовує розширені алгоритми для автоматичного перетворення статичного вмісту на інтерактивні мікросайти, які підвищують залученість глядачів 24/7 – кодування не потрібне. Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте будь-який допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) в його інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати для вашої команди для миттєвого перегляду на екранах комп’ютерів і мобільних пристроїв. Секретний соус RELAYTO: 1. Збагачення вмісту. Перетворіть «цифровий папір» на цифровий досвід, збагачений інтерактивністю, нелінійною навігацією та медіа. 2. Універсальні хмарні концентратори – перетворюйте файли на суперінтелектуальну URL-адресу, оптимізовану для спільного використання в усіх каналах, доступу та контролю. 3. Розширена аналітика – 360-градусна аналітика щодо залучення вашого вмісту для кращої оптимізації. Подумайте про Optimize для веб-вмісту. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. На задньому плані RELAYTO також створює нове цифрове середовище для інтерактивного оповідання історій, спрямоване на усунення тертя як для авторів, так і для читачів.
Storipress
storipress.com
Storipress — це рішення для робочого процесу довгострокового контенту з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для B2B-контент-команд для створення масштабного контенту для інтелектуального лідерства. Storipress централізує ваш робочий процес, об’єднавши всі необхідні інструменти для вмісту на одній платформі. Storipress дозволяє швидше охопити більшу частину вашої цільової аудиторії; економлячи 10 годин на тиждень членам команди за рахунок автоматизації співпраці, розповсюдження та вимірювання вашого вмісту, щоб отримати 16-кратну рентабельність інвестицій у ваш вміст.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протягом усього шляху клієнта та створює бібліотеку історій клієнтів, яка підтверджує цінність вашого продукту. B2B-компанії, що змінюють правила гри, такі як Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai і Ramp, покладаються на UserEvidence, щоб створювати автентичні історії клієнтів у великому масштабі.
Cohley
cohley.com
Cohley — це програмна платформа, яка допомагає брендам масштабувати свої контент-стратегії — від відео на iPhone до професійної фотографії та текстових оглядів — для покращення цифрової продуктивності. У сучасному маркетинговому середовищі бренди потребують більше контенту, ніж будь-коли. Крім оптимізації цифрової реклами, забезпечення того, щоб вона містила чудовий вміст у маркетингових кампаніях електронною поштою, постійного розміщення публікацій у соціальних каналах та оновлення вмісту веб-сайту, є багато чого, щоб не відставати. Мета Cohley полягає в тому, щоб продовжувати допомагати найкращим світовим брендам створювати потрібний їм контент через перевірених сторонніх авторів, дозволяючи цим брендам створювати великі обсяги різноманітного, дієвого контенту за невелику частку вартості. Незалежно від того, чи це фірмові фотографії чи відео, зняті авторами на iPhone, чи більш досконалі фотографії з високою роздільною здатністю, створені нашою мережею фотографів, Cohley — це система вмісту, яка надає маркетологам ресурси, необхідні для залучення в цифрові канали.