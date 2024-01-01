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Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту - Найпопулярніші застосунки - Бельгія
Програмне забезпечення для розповсюдження вмісту ефективно ділиться вмістом з онлайн-аудиторією через різноманітні канали зв’язку, включаючи соціальні мережі, платний пошук, веб-сайти, блоги, електронну пошту та інші платформи. Розповсюдження може відбуватися через платні медіа-канали, такі як рідні рекламні платформи, власні засоби масової інформації, такі як веб-сайти, блоги та соціальні канали, а також зароблені медіа, які передбачають просування вмісту відвідувачами веб-сайтів на їхніх власних платформах. Інструменти розповсюдження вмісту є важливими для команд контент-маркетингу, що дозволяє їм розширити охоплення аудиторії та підвищити видимість свого вмісту.
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CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий п...
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйона...
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для пр...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціал...
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудито...
StoryChief
storychief.io
StoryChief — це комплексне рішення для маркетингу контенту для вашої команди, створене спеціально для маркетингових команд B2B і контент-агентств, що дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу за допомогою контент-маркетингу. Централізуйте та розповсюджуйте свої статті та вміст соціальних м...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Taboola
taboola.com
Taboola — це найпопулярніша у світі платформа для пошуку вмісту та нативної реклами. Знаходьте якісних споживачів у великих масштабах і розвивайте їх протягом усього шляху покупця, використовуючи точне націлювання та перенацілювання. Збільште обсяги продажів за допомогою платформи, орієнтованої на е...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it надає програмне забезпечення та технологію, щоб зробити публікацію вмісту набагато ефективнішою за часом і ефективнішою для маркетингу та обміну знаннями в межах підприємства. Ми також допомагаємо мільйонам професіоналів, маркетологів і офіцерів бізнес-аналітики з їх щоденним куруванням і м...
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керуванн...
ShareThis
sharethis.com
Інструменти, плагіни та програми ShareThis використовуються більш ніж трьома мільйонами веб-сайтів для залучення споживачів і трафіку, вловлюючи найширші та найглибші почуття людей в Інтернеті. Ці настрої та сигнали спостерігаються в режимі реального часу та обробляються щодня, щоб краще зрозуміти л...
InPowered
inpowered.ai
Платформа штучного інтелекту inPowered дозволяє брендам максимізувати рентабельність інвестицій у контент-маркетинг. Завдяки штучному інтелекту та рокам машинного навчання їхні рішення Content Intelligence та Content Distribution дозволяють маркетологам збирати приватні дані та використовувати їх дл...
Joomag
joomag.com
Joomag — це платформа для цифрових публікацій і контенту, яка допомагає компаніям легко створювати, поширювати та вимірювати інтерактивні публікації з PDF-файлів або шаблонів. Маючи понад 5000 клієнтів у всьому світі, комплексна платформа Joomag дає змогу компаніям надавати персоналізований та захоп...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивн...
Paper.li
paper.li
За допомогою персональної маркетингової платформи Paper.li ви можете виконати роботу маркетингової команди самостійно та зі свого мобільного за лічені хвилини. Ви отримуватимете щоденний персоналізований вміст, оновлений веб-сайт, соціальне планування та простий інструмент для створення інформаційни...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
Shareaholic
shareaholic.com
Ми є міжнародною командою, яка прагне допомогти брендам і видавцям залучати свою аудиторію під час кожного відвідування веб-сайту. Shareaholic працює в бізнесі вже більше десяти років, ми любимо те, що ми робимо, і живемо заради задоволення наших клієнтів. Наш набір продуктів отримав багато престижн...
Storipress
storipress.com
Storipress — це рішення для робочого процесу довгострокового контенту з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для B2B-контент-команд для створення масштабного контенту для інтелектуального лідерства. Storipress централізує ваш робочий процес, об’єднавши всі необхідні інструменти для вмісту на од...
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашог...
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – пл...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для пошуку та розповсюдження вмісту.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial – це платформа аналізу вмісту, яка допомагає маркетологам вимірювати, рекламувати та розширювати свій найкращий вміст. GetSocial працює з понад 150 000 веб-сайтів у всьому світі та має таких зіркових клієнтів, як Adobe, Sky і WWF. GetSocial розробив соціальну структуру «Чотири А». <> АКТ...
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus — це універсальна творча та маркетингова платформа, розроблена для оптимізації робочого процесу та створення масштабованих маркетингових стратегій для маркетингових команд. Він пропонує повний набір функцій, які охоплюють від кураторства та співпраці до створення, розповсюдження, аналі...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, ціль...
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент...
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без ...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протяго...
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — це платформа контент-маркетингу на основі ШІ з ринком талантів під керівництвом експертів. Використовуйте платформу, щоб створювати ідеї, створювати, керувати, розповсюджувати та оцінювати маркетинг контенту під одним дахом.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — це платформа соціальної публікації штучного інтелекту, якій довіряють провідні видавці для автоматизації й оптимізації обміну вмістом у соціальних мережах. Видавці використовують True Anthem для збільшення веб-трафіку, підвищення соціальних KPI та автоматизації робочого процесу соціаль...
Supapass
supapass.com
Усе, що вам потрібно, щоб створити контент-бізнес навколо свого подкасту Створіть програму та веб-сайт світового класу, щоб підняти свій бренд, захопити вашу аудиторію та заохочувати клієнтів повертатися, щоб весь ваш вміст зберігся в одному місці, заощаджуючи ваш час і збільшуючи продажі
Scompler
scompler.com
Scompler дозволяє визначити всі важливі елементи контент-стратегії від ваших власних цілей і переваг для читача, через персон і шлях покупця до форматів, медіа та каналів. За допомогою Scompler ви можете організувати весь свій вміст за допомогою стратегічного тематичного планування та створити його ...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Connatix
connatix.com
Connatix — це компанія відеотехнологій наступного покоління, яка дає можливість видавцям і рекламодавцям надавати успішні відеозаписи широкій аудиторії. Ми віримо в силу привабливого вмісту та прагнемо створити перші на ринку відеотехнології, оптимізовані для підвищення продуктивності. Від потужних ...
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з контентом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — це перша в світі багатоканальна платформа на стороні попиту, створена для оптимізації поведінки після натискання. Zemanta повністю побудована на ідеї допомоги рекламодавцям у залученні – відвідуваннях, переглядах, потенційних клієнтах чи конверсіях – і все це завдяки їхнім програмним рекла...
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу...
Waapiti
waapiti.eu
Відкрийте для себе ідеальну платформу для швидкого й легкого керування будь-яким екраном. У будь-який час і з будь-якого місця. Правильно, без обмежень.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World's складається з додатків, таких як опитування, вікторини, опитування та дебати для підвищення залученості та можливостей отримання прибутку.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку вз...
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим брендам, що розвиваються, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації канального маркетингу. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу...
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo — це рішення для фото- та відеомаркетингу, яке спрощує й автоматизує розповсюдження фотографій клієнтів, дозволяючи операторам турів і заходів: - Покращувати враження від гостей за допомогою фотоспогадів. - Заохочуйте маркетинг із вуст в уста за допомогою високоякісних повідомлень клієнтів у...
emlen
emlen.io
emlen — це платформа №1 для підтримки покупців, яка сприяє обміну контентом про продаж і співпраці між продавцем і покупцем. emlen зосереджується на командах продажів і доходів за допомогою унікальної технології цифрових торгових кімнат, щоб підвищити швидкість продажів в епоху покупців.
Cohley
cohley.com
Cohley — це програмна платформа, яка допомагає брендам масштабувати свої контент-стратегії — від відео на iPhone до професійної фотографії та текстових оглядів — для покращення цифрової продуктивності. У сучасному маркетинговому середовищі бренди потребують більше контенту, ніж будь-коли. Крім оптим...