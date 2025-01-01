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Постачальники мережі доставки вмісту (CDN) пропонують мережу серверів і служб, призначених для покращення продуктивності веб-сайту шляхом ефективної доставки вмісту. CDN використовують географічно розподілені точки присутності (PoP) для оптимізації доставки цифрового вмісту з початкового сервера до найближчої точки доступу користувача. Ця стратегія зменшує затримку та покращує час завантаження веб-сайтів. Організації використовують служби CDN, такі як веб-кешування, маршрутизація запитів і балансування навантаження на сервер, щоб забезпечити надійну доставку вмісту. Приклади компаній, які отримують вигоду від CDN, включають платформи потокового онлайн-відео та веб-сайти електронної комерції, які покладаються на швидку та стабільну роботу в Інтернеті. CDN часто інтегруються зі службами веб-хостингу для оптимізації швидкості доставки вмісту, хоча деякі CDN також пропонують автономні рішення для хостингу. Певні системи керування вмістом забезпечують вбудовану сумісність із CDN, що дозволяє користувачам легко підвищувати продуктивність свого веб-сайту.
Запит на новий застосунок
Vercel
vercel.com
Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.
Netlify
netlify.com
Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN - це мережа доставки вмісту (CDN), що забезпечує швидку і надійну доставку даних та медіа-контенту через глобальну мережу серверів.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix — це платформа для стримінгу відео, що дозволяє користувачам створювати власні сервіси IPTV та VOD з підтримкою налаштувань контенту і аналітики.
StackPath
stackpath.com
StackPath - це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги доставки вмісту та обробки даних ближче до користувача для підвищення продуктивності і безпеки.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks - це мережа доставки контенту, що забезпечує оптимізоване розповсюдження відео та безпеку в Інтернеті через глобальну інфраструктуру.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud - це платформа хмарних послуг, яка пропонує CDN, Cloud DNS, безпеку, зберігання даних та потокове відео для покращення доставки вмісту.
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine автоматично оптимізує зображення для різних пристроїв, покращуючи швидкість завантаження та якість відображення на веб-сайтах.
CDN77
cdn77.com
CDN77 - це мережа доставки контенту, що забезпечує швидку та безпечну доставку веб-вмісту з глобальних центрів обробки даних.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack - це інструмент для оптимізації швидкості веб-сайтів, що забезпечує кешування, оптимізацію зображень та використання CDN без необхідності програмування.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri – це система безпеки для захисту веб-сайтів від загроз, яка включає брандмауер, сканери зловмисного ПЗ та моніторинг активності.
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN - це мережа доставки вмісту, що забезпечує швидкий доступ до статичного контенту завдяки кешуванню на глобальних серверах.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale — це сервіс для обробки зображень, відео та аудіо в веб-додатках, що включає CDN, зберігання та API для медіа-обробки.
Medianova
medianova.com
Medianova - це платформа CDN, яка прискорює доставку цифрового контенту, забезпечує безпеку і підтримує високий рівень доступності для веб-сайтів.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics допомагає покращити продуктивність вебсайтів, використовуючи динамічне управління кількома CDN для запобігання простоїв та моніторингу ефективності.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.
echo3D
echo3d.com
Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.
Filestack
filestack.com
Filestack - це сервіс для розробників, що дозволяє швидко завантажувати файли, перетворювати їх між форматами та автоматизувати обробку за допомогою API.
Pinata
pinata.cloud
Pinata дозволяє завантажувати дані в IPFS та швидко отримувати їх з мережі, спрощуючи децентралізоване зберігання та управління вмістом.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy - це платформа, що оптимізує веб-сайти для швидкого та надійного завантаження в Китаї без потреби в апаратному забезпеченні.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket надає виділені сервери зі зручним доступом до мережі, підтримкою 24/7 та технологією для обробки різних робочих навантажень.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net - це керована платформа хостингу WordPress, яка забезпечує високу продуктивність, безпеку та зручне управління веб-сайтами.
appfleet
appfleet.com
appfleet — це глобальна платформа краєзного хмари, що дозволяє бізнесу і розробникам одночасно впроваджувати контейнери та веб-додатки в різних локаціях.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics оптимізує управління зображеннями для веб-сайтів, забезпечуючи швидке завантаження й адаптивне відображення зображень на різних пристроях.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA оптимізує швидкість завантаження веб-сайтів електронної комерції, покращуючи досвід покупців і підвищуючи конверсію.
Edgio
edg.io
Edgio допомагає компаніям швидко та безпечно доставляти контент через розподілену мережу, забезпечуючи контроль над кешуванням та безпекою веб-додатків.
CacheFly
cachefly.com
CacheFly - мережа доставки контенту (CDN), що забезпечує швидку та надійну передачу медіа-вмісту по всьому світу, використовуючи обчислення Edge та аналітику.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit - платформа для завантаження та обробки медіа-файлів з підтримкою різних форматів та автоматизацією процесів через API.
Imgix
imgix.com
Imgix - платформа для оптимізації та управління зображеннями та відео, що спрощує їх інтеграцію та доставку на різних пристроях.
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