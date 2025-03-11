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Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN).
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Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN). - Найпопулярніші застосунки

Постачальники мережі доставки вмісту (CDN) пропонують мережу серверів і служб, призначених для покращення продуктивності веб-сайту шляхом ефективної доставки вмісту. CDN використовують географічно розподілені точки присутності (PoP) для оптимізації доставки цифрового вмісту з початкового сервера до найближчої точки доступу користувача. Ця стратегія зменшує затримку та покращує час завантаження веб-сайтів. Організації використовують служби CDN, такі як веб-кешування, маршрутизація запитів і балансування навантаження на сервер, щоб забезпечити надійну доставку вмісту. Приклади компаній, які отримують вигоду від CDN, включають платформи потокового онлайн-відео та веб-сайти електронної комерції, які покладаються на швидку та стабільну роботу в Інтернеті. CDN часто інтегруються зі службами веб-хостингу для оптимізації швидкості доставки вмісту, хоча деякі CDN також пропонують автономні рішення для хостингу. Певні системи керування вмістом забезпечують вбудовану сумісність із CDN, що дозволяє користувачам легко підвищувати продуктивність свого веб-сайту.

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Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

BunnyCDN - це мережа доставки вмісту (CDN), що забезпечує швидку і надійну доставку даних та медіа-контенту через глобальну мережу серверів.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix — це платформа для стримінгу відео, що дозволяє користувачам створювати власні сервіси IPTV та VOD з підтримкою налаштувань контенту і аналітики.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath - це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги доставки вмісту та обробки даних ближче до користувача для підвищення продуктивності і безпеки.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

CDNetworks - це мережа доставки контенту, що забезпечує оптимізоване розповсюдження відео та безпеку в Інтернеті через глобальну інфраструктуру.

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud - це платформа хмарних послуг, яка пропонує CDN, Cloud DNS, безпеку, зберігання даних та потокове відео для покращення доставки вмісту.

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

ImageEngine автоматично оптимізує зображення для різних пристроїв, покращуючи швидкість завантаження та якість відображення на веб-сайтах.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack - це інструмент для оптимізації швидкості веб-сайтів, що забезпечує кешування, оптимізацію зображень та використання CDN без необхідності програмування.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77 - це мережа доставки контенту, що забезпечує швидку та безпечну доставку веб-вмісту з глобальних центрів обробки даних.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri – це система безпеки для захисту веб-сайтів від загроз, яка включає брандмауер, сканери зловмисного ПЗ та моніторинг активності.

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN - це мережа доставки вмісту, що забезпечує швидкий доступ до статичного контенту завдяки кешуванню на глобальних серверах.

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale — це сервіс для обробки зображень, відео та аудіо в веб-додатках, що включає CDN, зберігання та API для медіа-обробки.

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova - це платформа CDN, яка прискорює доставку цифрового контенту, забезпечує безпеку і підтримує високий рівень доступності для веб-сайтів.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics допомагає покращити продуктивність вебсайтів, використовуючи динамічне управління кількома CDN для запобігання простоїв та моніторингу ефективності.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.

echo3D

echo3D

echo3d.com

Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack - це сервіс для розробників, що дозволяє швидко завантажувати файли, перетворювати їх між форматами та автоматизувати обробку за допомогою API.

Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata дозволяє завантажувати дані в IPFS та швидко отримувати їх з мережі, спрощуючи децентралізоване зберігання та управління вмістом.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy - це платформа, що оптимізує веб-сайти для швидкого та надійного завантаження в Китаї без потреби в апаратному забезпеченні.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket надає виділені сервери зі зручним доступом до мережі, підтримкою 24/7 та технологією для обробки різних робочих навантажень.

appfleet

appfleet

appfleet.com

appfleet — це глобальна платформа краєзного хмари, що дозволяє бізнесу і розробникам одночасно впроваджувати контейнери та веб-додатки в різних локаціях.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net - це керована платформа хостингу WordPress, яка забезпечує високу продуктивність, безпеку та зручне управління веб-сайтами.

TwicPics

TwicPics

twicpics.com

TwicPics оптимізує управління зображеннями для веб-сайтів, забезпечуючи швидке завантаження й адаптивне відображення зображень на різних пристроях.

YOTTAA

YOTTAA

yottaa.com

YOTTAA оптимізує швидкість завантаження веб-сайтів електронної комерції, покращуючи досвід покупців і підвищуючи конверсію.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio допомагає компаніям швидко та безпечно доставляти контент через розподілену мережу, забезпечуючи контроль над кешуванням та безпекою веб-додатків.

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

CacheFly - мережа доставки контенту (CDN), що забезпечує швидку та надійну передачу медіа-вмісту по всьому світу, використовуючи обчислення Edge та аналітику.

Transloadit

Transloadit

transloadit.com

Transloadit - платформа для завантаження та обробки медіа-файлів з підтримкою різних форматів та автоматизацією процесів через API.

Imgix

Imgix

imgix.com

Imgix - платформа для оптимізації та управління зображеннями та відео, що спрощує їх інтеграцію та доставку на різних пристроях.

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Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog