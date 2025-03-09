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Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN).
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Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN). - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Постачальники мережі доставки вмісту (CDN) пропонують мережу серверів і служб, призначених для покращення продуктивності веб-сайту шляхом ефективної доставки вмісту. CDN використовують географічно розподілені точки присутності (PoP) для оптимізації доставки цифрового вмісту з початкового сервера до найближчої точки доступу користувача. Ця стратегія зменшує затримку та покращує час завантаження веб-сайтів. Організації використовують служби CDN, такі як веб-кешування, маршрутизація запитів і балансування навантаження на сервер, щоб забезпечити надійну доставку вмісту. Приклади компаній, які отримують вигоду від CDN, включають платформи потокового онлайн-відео та веб-сайти електронної комерції, які покладаються на швидку та стабільну роботу в Інтернеті. CDN часто інтегруються зі службами веб-хостингу для оптимізації швидкості доставки вмісту, хоча деякі CDN також пропонують автономні рішення для хостингу. Певні системи керування вмістом забезпечують вбудовану сумісність із CDN, що дозволяє користувачам легко підвищувати продуктивність свого веб-сайту.

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Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata дозволяє завантажувати дані в IPFS та швидко отримувати їх з мережі, спрощуючи децентралізоване зберігання та управління вмістом.

appfleet

appfleet

appfleet.com

appfleet — це глобальна периферійна хмарна платформа, яка дозволяє компаніям і розробникам розгортати контейнери та веб-додатки в кількох місцях одночасно. Платформа автоматично справляється зі складністю кластеризації, розгортання та балансування трафіку.

Transloadit

Transloadit

transloadit.com

Transloadit — найдосконаліший API для завантаження та обробки файлів. Ним керують ті ж люди, що створили Таса та Аппі. Їхні робочі процеси дозволяють обробляти сотні тисяч файлів у багатьох варіаціях за допомогою одного виклику API. Ці файли можна відфільтрувати за типом і метаданими, а потім експортувати у вибране клієнтом рішення для зберігання (наприклад, Amazon S3, Google Drive, власний FTP-сервер, Backblaze тощо). Transloadit підтримує безліч форматів файлів і можливостей редагування, пропонуючи передові рішення, такі як AI для обробки файлів.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net — це комплексне рішення для керованого хостингу WordPress. Платформа Rocket.net була розроблена з нуля, щоб максимізувати продуктивність і безпеку веб-сайтів будь-якого розміру.

TwicPics

TwicPics

twicpics.com

TwicPics спрощує керування вашими зображеннями та робить усі найкращі методи адаптивних веб-зображень доступними лише за допомогою кількох рядків коду. Простий в інтеграції, TwicPics виконує оптимізацію зображення на льоту, відповідно до контексту браузера. Він піклується про ідеальну зміну розміру пікселів, художнє оформлення, створення заповнювачів, політику кешування та доставку з глобальної CDN. Ці ж функції також доступні для вбудованих відео. Десятки всесвітньо відомих брендів покладаються на TwicPics, щоб поєднати швидку швидкість завантаження сторінки з високою візуальною якістю.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Ми уявляємо собі надійніший, швидший і безпечніший світ Інтернету з можливостями та прозорістю. Mlytics використовує інтелектуальне рішення Multi CDN, щоб допомогти підвищити продуктивність вашого веб-сайту в усьому світі та запобігти простоям. Ми розробили унікальну платформу надання досвіду, яка забезпечує єдиний перегляд для моніторингу, порівняння, доступу, отримання та керування кількома CDN лише кількома клацаннями миші. Користувачі насолоджуються найкращим цифровим вмістом, оскільки наше повністю автоматизоване інтелектуальне рішення для балансування навантаження постійно спрямовує трафік до найефективнішої CDN.

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

ImageEngine автоматично оптимізує зображення для різних пристроїв, покращуючи швидкість завантаження та якість відображення на веб-сайтах.

YOTTAA

YOTTAA

yottaa.com

YOTTAA є лідером у швидкості сайту електронної комерції та конверсіях покупців, що дозволяє вам оптимізувати завантаження всіх сторонніх технологій, зображень та інших цифрових елементів на вашому сайті, щоб значно збільшити швидкість сайту та дохід онлайн. YOTTAA підтримує понад 1500 сайтів електронної комерції, тому що повільний сайт електронної комерції є перевіреним вбивцею конверсій. Швидкість сайту має значення. Коли сторінка завантажується довше чотирьох секунд, більше 60% покупців залишають її. Це в першу чергу спричинено важкими сторонніми технологіями, від яких залежать сайти електронної комерції, щоб забезпечити безперебійний досвід покупців, але також спричиняє повільне завантаження сторінок. З YOTTAA вам більше не потрібно вибирати між функціональністю та швидкістю сайту – ви можете мати обидва. Представляємо Cache Experience (січень 2024 р.) – ця нова можливість передбачає наміри клієнтів і попередньо завантажує сторінки на шляху покупця. Майже миттєве завантаження сторінок і гіперперсоналізований користувальницький досвід забезпечать відвідувачам сайту високу зацікавленість і мотивацію від відкриття до покупки!

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN - це мережа доставки вмісту, що забезпечує швидкий доступ до статичного контенту завдяки кешуванню на глобальних серверах.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket є провідним глобальним гравцем у сфері виділених серверів, що надає найсучасніші технології для всіх робочих навантажень, неперевершену мережу та підхід, зосереджений на потребах клієнтів. Акції DataPacket містять понад 3000 голих металів із нерозділеними 10–200GE висхідними лініями, розташованими в 51 центрі обробки даних на шести континентах. Щоб забезпечити низьку затримку та надійну доставку даних, вони керують потужною мережею з прямим доступом до 16 ТОП-провайдерів транзитних послуг і понад 300 приватних партнерів по пірингу. Унікально те, що кваліфіковані інженери служби підтримки DataPacket L2-L3, доступні в режимі реального часу 24/7 по телефону, електронною поштою, онлайн-чатом або Slack, готові допомогти вам вирішити будь-яку проблему безпосередньо. Жодних чат-ботів, жодних квитків, які тривають днями.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.

Imgix

Imgix

imgix.com

Зображення є найважливішою сполучною тканиною Інтернету, яка інформує людей про рішення про купівлю, пов’язує вміст з людьми, а людей – один з одним. Більшість компаній помилково розглядають зображення як проблему, яку давно вирішено, незважаючи на те, що за останні десять років візуальний медіаландшафт став складнішим і різноманітнішим, ніж будь-коли. Неправильні зображення мають негативні наслідки, які з часом посиляться, суттєво обмежуючи ваш бізнес неочікуваними та гучними способами. Проблеми особливо очевидні для високоінтерактивних веб-сайтів із частими оновленнями та багатим мультимедійним вмістом. У imgix вони спрощують покращення вашого бізнесу за допомогою зображень. Інтегруйте свої сховища зображень із їхньою платформою, і ви зможете легко створювати та доставляти оптимізовані зображення на будь-який пристрій у всьому світі за лічені хвилини. Покладіться на нас щодо керування зображеннями, візуалізації та передових технологій, таких як AVIF, перекодування HLS і штучний інтелект зображень. Замість того, щоб керувати декількома інструментами та йти в ногу з розвитком технологій, дозвольте нам впоратися з усім. Досліджуйте далі на www.imgix.com. imgix підтримують далекоглядні інвестори, зокрема Y Combinator, RRE, AceCap і Tuesday Capital. Він був запущений через знамениту програму прискорення Y Combinator. Серед їхніх клієнтів Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo та Eventbrite тощо.

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy - це платформа, що оптимізує веб-сайти для швидкого та надійного завантаження в Китаї без потреби в апаратному забезпеченні.

echo3D

echo3D

echo3d.com

Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix — це платформа для стримінгу відео, що дозволяє користувачам створювати власні сервіси IPTV та VOD з підтримкою налаштувань контенту і аналітики.

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale — це сервіс для обробки зображень, відео та аудіо в веб-додатках, що включає CDN, зберігання та API для медіа-обробки.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack - це інструмент для оптимізації швидкості веб-сайтів, що забезпечує кешування, оптимізацію зображень та використання CDN без необхідності програмування.

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack - це сервіс для розробників, що дозволяє швидко завантажувати файли, перетворювати їх між форматами та автоматизувати обробку за допомогою API.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri – це система безпеки для захисту веб-сайтів від загроз, яка включає брандмауер, сканери зловмисного ПЗ та моніторинг активності.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath - це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги доставки вмісту та обробки даних ближче до користувача для підвищення продуктивності і безпеки.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova - це платформа CDN, яка прискорює доставку цифрового контенту, забезпечує безпеку і підтримує високий рівень доступності для веб-сайтів.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки високопродуктивних, безпечних веб-ресурсів і потокового вмісту. Завдяки цій повністю інтегрованій платформі та наскрізним граничним службам компанії можуть надавати вміст швидше та безпечніше, збільшуючи загальний дохід і цінність бізнесу. Усі служби працюють на межі нашої приватної глобальної мережі з пропускною спроможністю 250 Тбіт/с. Ми обробляємо 5% усього веб-трафіку та швидко зростаємо. Edgio довіряють і покладаються на нього TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Canadian Hockey League, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach і Kate Spade.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

CDNetworks - це мережа доставки контенту, що забезпечує оптимізоване розповсюдження відео та безпеку в Інтернеті через глобальну інфраструктуру.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77 - це мережа доставки контенту, що забезпечує швидку та безпечну доставку веб-вмісту з глобальних центрів обробки даних.

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

Перемагайте конкурентів завдяки швидшій доставці вмісту в будь-яку точку світу! CacheFly надає надійні рішення CDN, повністю адаптовані до вашого бізнесу.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

BunnyCDN - це мережа доставки вмісту (CDN), що забезпечує швидку і надійну доставку даних та медіа-контенту через глобальну мережу серверів.

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud - це платформа хмарних послуг, яка пропонує CDN, Cloud DNS, безпеку, зберігання даних та потокове відео для покращення доставки вмісту.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

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