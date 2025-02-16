Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN). - Найпопулярніші застосунки - Сирія

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Постачальники мережі доставки вмісту (CDN) пропонують мережу серверів і служб, призначених для покращення продуктивності веб-сайту шляхом ефективної доставки вмісту. CDN використовують географічно розподілені точки присутності (PoP) для оптимізації доставки цифрового вмісту з початкового сервера до найближчої точки доступу користувача. Ця стратегія зменшує затримку та покращує час завантаження веб-сайтів. Організації використовують служби CDN, такі як веб-кешування, маршрутизація запитів і балансування навантаження на сервер, щоб забезпечити надійну доставку вмісту. Приклади компаній, які отримують вигоду від CDN, включають платформи потокового онлайн-відео та веб-сайти електронної комерції, які покладаються на швидку та стабільну роботу в Інтернеті. CDN часто інтегруються зі службами веб-хостингу для оптимізації швидкості доставки вмісту, хоча деякі CDN також пропонують автономні рішення для хостингу. Певні системи керування вмістом забезпечують вбудовану сумісність із CDN, що дозволяє користувачам легко підвищувати продуктивність свого веб-сайту.
Запит на новий застосунок
Pinata
pinata.cloud
Pinata спрощує завантаження в IPFS і отримання вмісту з мережі з надзвичайною швидкістю завдяки виділеним шлюзам.
appfleet
appfleet.com
appfleet — це глобальна периферійна хмарна платформа, яка дозволяє компаніям і розробникам розгортати контейнери та веб-додатки в кількох місцях одночасно. Платформа автоматично справляється зі складністю кластеризації, розгортання та балансування трафіку.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit — найдосконаліший API для завантаження та обробки файлів. Ним керують ті ж люди, що створили Таса та Аппі. Їхні робочі процеси дозволяють обробляти сотні тисяч файлів у багатьох варіаціях за допомогою одного виклику API. Ці файли можна відфільтрувати за типом і метаданими, а потім експортувати у вибране клієнтом рішення для зберігання (наприклад, Amazon S3, Google Drive, власний FTP-сервер, Backblaze тощо). Transloadit підтримує безліч форматів файлів і можливостей редагування, пропонуючи передові рішення, такі як AI для обробки файлів.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — це комплексне рішення для керованого хостингу WordPress. Платформа Rocket.net була розроблена з нуля, щоб максимізувати продуктивність і безпеку веб-сайтів будь-якого розміру.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics спрощує керування вашими зображеннями та робить усі найкращі методи адаптивних веб-зображень доступними лише за допомогою кількох рядків коду. Простий в інтеграції, TwicPics виконує оптимізацію зображення на льоту, відповідно до контексту браузера. Він піклується про ідеальну зміну розміру пікселів, художнє оформлення, створення заповнювачів, політику кешування та доставку з глобальної CDN. Ці ж функції також доступні для вбудованих відео. Десятки всесвітньо відомих брендів покладаються на TwicPics, щоб поєднати швидку швидкість завантаження сторінки з високою візуальною якістю.
Mlytics
mlytics.com
Ми уявляємо собі надійніший, швидший і безпечніший світ Інтернету з можливостями та прозорістю. Mlytics використовує інтелектуальне рішення Multi CDN, щоб допомогти підвищити продуктивність вашого веб-сайту в усьому світі та запобігти простоям. Ми розробили унікальну платформу надання досвіду, яка забезпечує єдиний перегляд для моніторингу, порівняння, доступу, отримання та керування кількома CDN лише кількома клацаннями миші. Користувачі насолоджуються найкращим цифровим вмістом, оскільки наше повністю автоматизоване інтелектуальне рішення для балансування навантаження постійно спрямовує трафік до найефективнішої CDN.
ImageEngine
imageengine.io
Прискорення швидкості сайту за допомогою автоматичної оптимізації зображень: Збільште час завантаження сторінки, оптимізувавши зображення, налаштовані на пристрій кінцевого користувача, за допомогою нашого пристрою CDN для зображень. Почніть 30-денну безкоштовну пробну версію, кредитна картка не потрібна. Подивіться, як легко інтегрувати свій веб-сайт із ImageEngine.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA є лідером у швидкості сайту електронної комерції та конверсіях покупців, що дозволяє вам оптимізувати завантаження всіх сторонніх технологій, зображень та інших цифрових елементів на вашому сайті, щоб значно збільшити швидкість сайту та дохід онлайн. YOTTAA підтримує понад 1500 сайтів електронної комерції, тому що повільний сайт електронної комерції є перевіреним вбивцею конверсій. Швидкість сайту має значення. Коли сторінка завантажується довше чотирьох секунд, більше 60% покупців залишають її. Це в першу чергу спричинено важкими сторонніми технологіями, від яких залежать сайти електронної комерції, щоб забезпечити безперебійний досвід покупців, але також спричиняє повільне завантаження сторінок. З YOTTAA вам більше не потрібно вибирати між функціональністю та швидкістю сайту – ви можете мати обидва. Представляємо Cache Experience (січень 2024 р.) – ця нова можливість передбачає наміри клієнтів і попередньо завантажує сторінки на шляху покупця. Майже миттєве завантаження сторінок і гіперперсоналізований користувальницький досвід забезпечать відвідувачам сайту високу зацікавленість і мотивацію від відкриття до покупки!
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — це проста, швидка та надійна мережа доставки вмісту з понад 25 точками доступу, стратегічно розташованими по всьому світу. KeyCDN пропонує найнижчу ціну в $0,04/ГБ (у кожному регіоні), оплату за використання та багато розширених функцій, таких як підтримка HTTP/2, безкоштовний SSL, миттєве очищення, RESTful API, аналітика в реальному часі, двофакторний Аутентифікація та інтеграція 24+ CMS (WordPress, Drupal, Joomla, Magento тощо).
DataPacket
datapacket.com
DataPacket є провідним глобальним гравцем у сфері виділених серверів, що надає найсучасніші технології для всіх робочих навантажень, неперевершену мережу та підхід, зосереджений на потребах клієнтів. Акції DataPacket містять понад 3000 голих металів із нерозділеними 10–200GE висхідними лініями, розташованими в 51 центрі обробки даних на шести континентах. Щоб забезпечити низьку затримку та надійну доставку даних, вони керують потужною мережею з прямим доступом до 16 ТОП-провайдерів транзитних послуг і понад 300 приватних партнерів по пірингу. Унікально те, що кваліфіковані інженери служби підтримки DataPacket L2-L3, доступні в режимі реального часу 24/7 по телефону, електронною поштою, онлайн-чатом або Slack, готові допомогти вам вирішити будь-яку проблему безпосередньо. Жодних чат-ботів, жодних квитків, які тривають днями.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні AccuWeb Hosting обслуговує понад 101 025 задоволених клієнтів і збільшується. Онлайн-служба підтримки AccuWeb Hosting працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. Для вашої зручності ви можете підняти запит на підтримку або взяти участь у онлайн-чаті. На всі квитки та запити в чаті задовільно відповідають висококваліфіковані спеціалісти з хостингу рівня 3. Більшість запитів у службу підтримки розглядаються менше ніж за 30 хвилин. Сервери AccuWebHosting розміщені в сучасному центрі обробки даних, розташованому в США, Австралії, Канаді, Франції, Сінгапурі та Індії. Ці ультрасучасні центри обробки даних обладнані персоналом, який працює цілодобово без вихідних, мають кілька підключень до Інтернету, цілодобовий моніторинг об’єктів, систему пожежогасіння, резервний генератор електроенергії, безперервне відеоспостереження та захищені входи з паспортними картками. Більшість серверів оснащено процесорами серії Dual Xeon E5 із 64–512 ГБ оперативної пам’яті, високошвидкісними накопичувачами корпоративного рівня з налаштуванням RAID10. Крім того, усі пакети веб-хостингу мають гарантію повернення грошей, винятковий стандарт безвідмовної роботи 99,99% і цілодобову підтримку.
Imgix
imgix.com
Зображення є найважливішою сполучною тканиною Інтернету, яка інформує людей про рішення про купівлю, пов’язує вміст з людьми, а людей – один з одним. Більшість компаній помилково розглядають зображення як проблему, яку давно вирішено, незважаючи на те, що за останні десять років візуальний медіаландшафт став складнішим і різноманітнішим, ніж будь-коли. Неправильні зображення мають негативні наслідки, які з часом посиляться, суттєво обмежуючи ваш бізнес неочікуваними та гучними способами. Проблеми особливо очевидні для високоінтерактивних веб-сайтів із частими оновленнями та багатим мультимедійним вмістом. У imgix вони спрощують покращення вашого бізнесу за допомогою зображень. Інтегруйте свої сховища зображень із їхньою платформою, і ви зможете легко створювати та доставляти оптимізовані зображення на будь-який пристрій у всьому світі за лічені хвилини. Покладіться на нас щодо керування зображеннями, візуалізації та передових технологій, таких як AVIF, перекодування HLS і штучний інтелект зображень. Замість того, щоб керувати декількома інструментами та йти в ногу з розвитком технологій, дозвольте нам впоратися з усім. Досліджуйте далі на www.imgix.com. imgix підтримують далекоглядні інвестори, зокрема Y Combinator, RRE, AceCap і Tuesday Capital. Він був запущений через знамениту програму прискорення Y Combinator. Серед їхніх клієнтів Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo та Eventbrite тощо.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — це платформа на основі SaaS, яка реконструює та перепроектує веб-сайти для досягнення швидшої роботи в Китаї. На сьогоднішній день це єдина платформа веб-сумісності, яка здатна досягти практично наземної продуктивності, офшорної. Платформа встановлюється на веб-сайти, щоб допомогти їм швидко, повністю та безпечно завантажуватись у Китаї. Доступні наземні варіанти Платформа Chinafy прискорює, оптимізує та захищає будь-яку інтернет-власність для доставки в Китаї без додавання обладнання, ручної зміни рядка коду або додавання нової URL-адреси. Поєднуючи інтелектуальну оптимізацію ресурсів для Китаю з інфраструктурою з балансуванням кількох навантажень і веб-сайтами, можна досягти значного покращення продуктивності в усіх напрямках. Від повної візуалізації сторінок до більш узгодженого завантаження всього сайту на китайських сайтах знижуються показники відмов, підвищується зручність використання та збільшується кількість конверсій у економічно ефективний спосіб, орієнтований на результати. Штаб-квартира в Гонконзі. Chinafy та його партнери дотримуються правил і дотримуються постанов китайського уряду Міністерства промисловості та інформаційних технологій MIIT і не підтримують сайти, які наразі недоступні.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN), інструменти для стиснення та перетворення активів, а також масштабовану інфраструктуру BaaS, яка дозволяє розробникам і організаціям керувати, обробляти та передавати свій 3D-контент у режимі реального часу та між ними. пристроїв. Ми обслуговуємо понад 100 000 користувачів, які використовують нашу платформу для створення 3D-досвіду в реальному часі (для охорони здоров’я, розваг, роздрібної торгівлі, ігор, маркетингу, навчання тощо), а також для керування своїм інтерактивним вмістом, а також для виявлення, обробки та спільного використання 3D-активів у своїх команд і не тільки.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix-це біла етикетна потокова трансляція та платформа OTT (над вершиною), яка пропонує хмарні рішення для потреб IPTV та VOD (відео на вимогу). Це дозволяє підприємствам та людям легко створювати та запускати власні послуги з потокового відео, без необхідності будувати все з нуля. Vodlix забезпечує високоякісний досвід перегляду для кінцевих споживачів, з такими функціями, як EPG (посібник з електронної програми) та Live TV, які дозволяють глядачам легко переглядати повний перелік того, що відбувається, і дивитись їх улюблені шоу під час ефіру. Крім того, Vodlix пропонує систему управління пакетами, що полегшує запропонувати глядачам, що налаштовуються пакети вмісту, забезпечуючи більшу гнучкість та контроль над тим, що глядачі можуть отримати доступ. Завдяки прозорому ціноутворенні, що включає кодування відео, і немає додаткових витрат на мобільні та телевізійні програми у професійних та підприємницьких планах, Vodlix допомагає бізнесу максимізувати свій дохід та мінімізувати витрати. Vodlix також пропонує різноманітні функції безпеки та підтримки клієнтів, щоб переконатися, що ваша потокова послуга працює безперебійно та безпечно. Загалом, Vodlix - це всебічна платформа для потокового відео, яка надає підприємствам та людям інструменти, необхідні для створення успішної потокової послуги.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale — найкращий спосіб подавати зображення, відео та аудіо для веб-програм. Включає: Fast CDN, Storage та API обробки медіа.
Akamai
akamai.com
Akamai - це провідна мережа доставки контенту (CDN) та постачальник хмарних послуг, які зосереджуються на оптимізації досвіду в Інтернеті для користувачів та підприємств. Основні особливості: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб -вмісту та додатків, забезпечуючи швидкий та надійний доступ для користувачів у всьому світі. * Рішення безпеки: Платформа пропонує надійні функції безпеки, включаючи захист DDOS та брандмауери веб -додатків для захисту від загроз в Інтернеті. * Обчислення Edge: Akamai використовує обчислювальні обчислення для обробки даних ближче до користувачів, підвищення продуктивності та зниження затримки. * Масштабованість: Підприємства можуть легко масштабувати свої онлайн -операції за допомогою гнучких рішень Akamai, пристосованих до різних потреб.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — це провідне комплексне рішення для швидкості роботи сайту, яке оптимізує понад 190 000 веб-сайтів у всьому світі. NitroPack поєднує в собі всі функції, які можуть знадобитися власнику веб-сайту, щоб пришвидшити роботу свого сайту, передати основні веб-показники та збільшити кількість конверсій: - Розширене кешування - Повний стек оптимізації зображень - Оптимізація коду - Вбудований глобальний CDN - Оптимізація шрифтів - І багато іншого… Також , для його використання не потрібні навички кодування чи технічні навички. Кожна особа може налаштувати його та перейти від повільної до високої швидкості сайту, і не змогла пройти основні веб-показники менш ніж за 5 хвилин. NitroPack гарантує, що вам більше ніколи не доведеться турбуватися про швидкість сторінки, оскільки всі оптимізації застосовуються автоматично. Але якщо ви хочете налаштувати деякі з них, ви можете зробити це через зручну інформаційну панель. Крім того, наша експертна служба підтримки готова цілодобово допомогти.
Filestack
filestack.com
Filestack — це оптимальний сервіс обробки файлів для розробників. Легко завантажуйте файли у свій додаток у 3,6 раза швидше та в 100 разів надійніше. Потім ці завантажені файли можна просто трансформувати між типами файлів без втрати якості. Filestack забезпечує швидку, надійну та безпечну доставку, щоб ваші файли доставлялися з неперевершеною швидкістю та контролем. Спростіть складні завдання за допомогою Filestack Workflows, простого в управлінні інтерфейсу користувача, який дозволяє автоматизувати команди обробки файлів за допомогою одного виклику API. Додайте інтелект у свій робочий процес, щоб ваш вміст був позначений тегами, безпечний для роботи та вільний від вірусів, перш ніж він потрапить у вашу програму. Ми закодували логіку, щоб вам не довелося цього робити. Реалізуйте все це за допомогою лише кількох рядків коду.
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробників і дає змогу переходити від ідеї до глобальної програми за лічені секунди. Підприємства, організації та окремі розробники, які використовують Vercel, отримують переваги від повністю керованого, високооптимізованого досвіду, який дає змогу таким клієнтам, як Under Armour, Nintendo, The Washington Post, Porsche та Zapier, створювати динамічні умови для користувачів.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri – це компанія, заснована Деніелом Б. Сідом (засновником проекту OSSEC) у 2010 році. Ми очищаємо та захищаємо веб-сайти. Забезпечте безпеку всіх своїх веб-сайтів. Ми усуваємо хаки та запобігаємо майбутнім атакам. Хмарна платформа для кожного сайту.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американський постачальник периферійних обчислювальних платформ зі штаб-квартирою в Далласі, штат Техас. Її команду засновників очолював Ленс Кросбі, який також був співзасновником компанії SoftLayer Technologies, придбаної IBM у 2013 році.
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну обробку форм, підтримку функцій AWS Lambda та повну інтеграцію з Let's Encrypt. Він надає як безкоштовні, так і платні плани. Клієнтами Netlify є Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes , Lodash, Smashing Magazine і Sequoia Capital.
Medianova
medianova.com
Medianova надає глобальні рішення CDN і хмарні платформи з досвідом потокової передачі, кодування, кешування, мікрокешування, гібридного CDN і прискорення веб-сайтів. Маючи присутність у 20 країнах і 100% мережу будь-якості, що працює на твердотільних накопичувачах, Medianova є однією з найшвидших захищених https CDN у Європі та на Близькому Сході на основі Cedexis.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки високопродуктивних, безпечних веб-ресурсів і потокового вмісту. Завдяки цій повністю інтегрованій платформі та наскрізним граничним службам компанії можуть надавати вміст швидше та безпечніше, збільшуючи загальний дохід і цінність бізнесу. Усі служби працюють на межі нашої приватної глобальної мережі з пропускною спроможністю 250 Тбіт/с. Ми обробляємо 5% усього веб-трафіку та швидко зростаємо. Edgio довіряють і покладаються на нього TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Canadian Hockey League, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach і Kate Spade.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання пропускної здатності та набір моніторингу продуктивності та аналітичних служб, щоб надати розуміння безпеки та продуктивності вашого веб-сайту.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks, заснована в 2000 році, є мережею доставки контенту (CDN), яка надає технологію, мережеву інфраструктуру та клієнтські послуги для доставки Інтернет-контенту та програм. Компанія позиціонує себе як багатонаціональний постачальник послуг доставки контенту, приділяючи особливу увагу ринкам Інтернету, що розвиваються, включаючи Південну Америку, Індію та Китай. Мережа доставки контенту компанії складається з 1500 точок присутності (PoP) на п’яти континентах. Послуги включають CDN, прискорення відео, захист від DDoS, хмарне сховище, брокер безпеки доступу до хмари (CASB), брандмауер веб-додатків (WAF) і керований DNS із балансуванням навантаження в хмарі. Основні відмінності включають велику кількість глобальних точок доступу, хорошу мережеву присутність у Китаї та Росії та відомих клієнтів, таких як Forbes, Samsung і Hyundai. CDNetworks має офіси в США, Південній Кореї, Китаї, Японії, Великобританії та Сінгапурі. У 2018 році компанія CDNetworks змінила колір свого логотипу з синьо-зеленого на різнокольоровий, додавши слоган «Прискорюй, захищай, контролюй». Наприкінці 2018 року штаб-квартиру було перенесено з Гонконгу до Сінгапуру.
CDN77
cdn77.com
CDN77 допомагає найбільш затребуваним і широкодоступним веб-сайтам і програмам у світі надавати найкращі можливості в Інтернеті понад мільярду користувачів щомісяця. Щосекунди ми отримуємо понад 9 000 000 HTTP-запитів. Щодня ми реєструємо піки трафіку понад 55 Тбіт/с. І щомісяця ми успішно пом’якшуємо близько 30 000 DDoS-атак. Завдяки нашій мережі зі швидкістю 180 Тбіт/с (і постійно зростаючою) на шести континентах ми створені для обробки великого обсягу трафіку та неочікуваних піків будь-якого розміру. Наші клієнти включають платформи живого відео та відео на вимогу, такі як Udemy та Sport1, компанії безпеки, такі як ESET, або високопрофільні космічні агентства, зокрема космічний телескоп Хаббла та Європейське космічне агентство. Ми постійно працюємо пліч-о-пліч із нашими клієнтами, розробляючи додаткові функції та індивідуальні конфігурації відповідно до їхніх конкретних потреб. Маршрутизація на основі затримки, багаторівневі системи кешування, захист джерела, власний захист від DDoS і клієнтоорієнтований підхід – це лише кілька причин, чому клієнти покладаються на нас.
CacheFly
cachefly.com
Перемагайте конкурентів завдяки швидшій доставці вмісту в будь-яку точку світу! CacheFly надає надійні рішення CDN, повністю адаптовані до вашого бізнесу.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net — це проста, але потужна платформа доставки вмісту, яка пропонує блискавичну продуктивність за невелику частку вартості з безкоштовним SSL, Brotli, HTTP/2 і ціною 100% Pay As You Go.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud пропонує інтегровані хмарні сервіси, такі як CDN, Cloud DNS, Cloud Security, Cloud datacenter, Cloud storage, VoD, Livestream і відеореклама.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, заснована в 2009 році, є світовим лідером у хмарних обчисленнях та штучному інтелекті, що надає послуги тисячам підприємств, розробників та організацій урядів у понад 200 країнах та регіонах. Займаючись успіхом своїх клієнтів, Alibaba Cloud надає надійні та безпечні можливості хмарних обчислень та обробки даних як частину своїх онлайн -рішень. У січні 2017 року Alibaba Cloud стала офіційним партнером хмарних служб Олімпіади.
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