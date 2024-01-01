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Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN). - Найпопулярніші застосунки - Беліз
Постачальники мережі доставки вмісту (CDN) пропонують мережу серверів і служб, призначених для покращення продуктивності веб-сайту шляхом ефективної доставки вмісту. CDN використовують географічно розподілені точки присутності (PoP) для оптимізації доставки цифрового вмісту з початкового сервера до найближчої точки доступу користувача. Ця стратегія зменшує затримку та покращує час завантаження веб-сайтів. Організації використовують служби CDN, такі як веб-кешування, маршрутизація запитів і балансування навантаження на сервер, щоб забезпечити надійну доставку вмісту. Приклади компаній, які отримують вигоду від CDN, включають платформи потокового онлайн-відео та веб-сайти електронної комерції, які покладаються на швидку та стабільну роботу в Інтернеті. CDN часто інтегруються зі службами веб-хостингу для оптимізації швидкості доставки вмісту, хоча деякі CDN також пропонують автономні рішення для хостингу. Певні системи керування вмістом забезпечують вбудовану сумісність із CDN, що дозволяє користувачам легко підвищувати продуктивність свого веб-сайту.
Запит на новий застосунок
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення оцифрування завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net — це проста, але потужна платформа доставки вмісту, яка пропонує блискавичну продуктивність за невелику частку вартості з безкоштовним SSL, Brotli, HTTP/2 і ціною 100% Pay As You Go.
Vodlix
vodlix.com
Найшвидше рішення для потокового відео та OTT White label. Відчуйте найвищу якість потокового відео за допомогою найкращого хмарного OTT-рішення для ваших потреб у IPTV і VOD. Насолоджуйтеся неперевершеними враженнями від перегляду з Vodlix.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американський постачальник периферійних обчислювальних платформ зі штаб-квартирою в Далласі, штат Техас. Її команду засновників очолював Ленс Кросбі, який також був співзасновником компанії SoftLayer Technologies, придбаної IBM у 2013 році.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks, заснована в 2000 році, є мережею доставки контенту (CDN), яка надає технологію, мережеву інфраструктуру та клієнтські послуги для доставки Інтернет-контенту та програм. Компанія позиціонує себе як багатонаціональний постачальник послуг доставки контенту, приділяючи особливу увагу ринкам ...
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud пропонує інтегровані хмарні сервіси, такі як CDN, Cloud DNS, Cloud Security, Cloud datacenter, Cloud storage, VoD, Livestream і відеореклама.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri – це компанія, заснована Деніелом Б. Сідом (засновником проекту OSSEC) у 2010 році. Ми очищаємо та захищаємо веб-сайти. Забезпечте безпеку всіх своїх веб-сайтів. Ми усуваємо хаки та запобігаємо майбутнім атакам. Хмарна платформа для кожного сайту.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale — найкращий спосіб подавати зображення, відео та аудіо для веб-програм. Включає: Fast CDN, Storage та API обробки медіа.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — це провідне комплексне рішення для швидкості роботи сайту, яке оптимізує понад 190 000 веб-сайтів у всьому світі. NitroPack поєднує в собі всі функції, які можуть знадобитися власнику веб-сайту, щоб пришвидшити роботу свого сайту, передати основні веб-показники та збільшити кількість кон...
CDN77
cdn77.com
CDN77 допомагає найбільш затребуваним і широкодоступним веб-сайтам і програмам у світі надавати найкращі можливості в Інтернеті понад мільярду користувачів щомісяця. Щосекунди ми отримуємо понад 9 000 000 HTTP-запитів. Щодня ми реєструємо піки трафіку понад 55 Тбіт/с. І щомісяця ми успішно пом’якшує...
Medianova
medianova.com
Medianova надає глобальні рішення CDN і хмарні платформи з досвідом потокової передачі, кодування, кешування, мікрокешування, гібридного CDN і прискорення веб-сайтів. Маючи присутність у 20 країнах і 100% мережу будь-якості, що працює на твердотільних накопичувачах, Medianova є однією з найшвидших з...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — це проста, швидка та надійна мережа доставки вмісту з понад 25 точками доступу, стратегічно розташованими по всьому світу. KeyCDN пропонує найнижчу ціну в $0,04/ГБ (у кожному регіоні), оплату за використання та багато розширених функцій, таких як підтримка HTTP/2, безкоштовний SSL, миттєве ...
Mlytics
mlytics.com
Ми уявляємо собі надійніший, швидший і безпечніший світ Інтернету з можливостями та прозорістю. Mlytics використовує інтелектуальне рішення Multi CDN, щоб допомогти підвищити продуктивність вашого веб-сайту в усьому світі та запобігти простоям. Ми розробили унікальну платформу надання досвіду, яка з...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine — це CDN зображень 3-в-1. Він використовує наше запатентоване програмне забезпечення виявлення мобільних пристроїв, оптимізацію зображень і нашу глобальну мережу CDN, щоб доставляти зображення швидше, ніж будь-який компресор зображень або CDN окремо, і з частотою попадання в кеш понад 80...
Filestack
filestack.com
Filestack — це оптимальний сервіс обробки файлів для розробників. Легко завантажуйте файли у свій додаток у 3,6 раза швидше та в 100 разів надійніше. Потім ці завантажені файли можна просто трансформувати між типами файлів без втрати якості. Filestack забезпечує оперативну, надійну та безпечну доста...
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ д...
Pinata
pinata.cloud
Pinata спрощує завантаження в IPFS і отримання вмісту з мережі з надзвичайною швидкістю завдяки виділеним шлюзам.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні Acc...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket є провідним глобальним гравцем у сфері виділених серверів, що надає найсучасніші технології для всіх робочих навантажень, неперевершену мережу та підхід, зосереджений на потребах клієнтів. Акції DataPacket містять понад 3000 голих металів із нерозділеними 10–200GE висхідними лініями, розт...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — це платформа на основі SaaS, яка реконструює та перепроектує веб-сайти для досягнення швидшої роботи в Китаї. На сьогоднішній день це єдина платформа веб-сумісності, яка здатна досягти практично наземної продуктивності, офшорної. Платформа встановлюється на веб-сайти, щоб допомогти їм швид...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
CacheFly
cachefly.com
Перемагайте конкурентів завдяки швидшій доставці вмісту в будь-яку точку світу! CacheFly надає надійні рішення CDN, повністю адаптовані до вашого бізнесу.
appfleet
appfleet.com
appfleet — це глобальна периферійна хмарна платформа, яка дозволяє компаніям і розробникам розгортати контейнери та веб-додатки в кількох місцях одночасно. Платформа автоматично справляється зі складністю кластеризації, розгортання та балансування трафіку.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics спрощує керування вашими зображеннями та робить усі найкращі методи адаптивних веб-зображень доступними лише за допомогою кількох рядків коду. Простий в інтеграції, TwicPics виконує оптимізацію зображення на льоту, відповідно до контексту браузера. Він піклується про ідеальну зміну розміру ...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки ...
Transloadit
transloadit.com
Transloadit — найдосконаліший API для завантаження та обробки файлів. Ним керують ті ж люди, що створили Таса та Аппі. Наші робочі процеси дозволяють обробляти сотні тисяч файлів у багатьох варіаціях за допомогою одного виклику API. Ці файли можна відфільтрувати за типом і метаданими, а потім експор...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — це комплексне рішення для керованого хостингу WordPress. Платформа Rocket.net була розроблена з нуля, щоб максимізувати продуктивність і безпеку веб-сайтів будь-якого розміру.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA є лідером у швидкості сайту електронної комерції та конверсіях покупців, що дозволяє вам оптимізувати завантаження всіх сторонніх технологій, зображень та інших цифрових елементів на вашому сайті, щоб значно збільшити швидкість сайту та дохід онлайн. YOTTAA підтримує понад 1500 сайтів електро...
Imgix
imgix.com
Зображення є найважливішою сполучною тканиною Інтернету, яка інформує людей про рішення про купівлю, пов’язує вміст з людьми, а людей – один з одним. Більшість компаній помилково розглядають зображення як проблему, яку давно вирішено, незважаючи на те, що за останні десять років візуальний медіаланд...