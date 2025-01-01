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Програмне забезпечення для контролю вмісту
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Програмне забезпечення для контролю вмісту - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для контролю вмісту допомагає компаніям знаходити відповідний вміст із зовнішніх джерел і ділитися ним із власною аудиторією в маркетингових цілях. Цей підібраний вміст може включати письмові матеріали, такі як статті новин, публікації в блогах і повідомлення в соціальних мережах, а також візуальний вміст, наприклад інфографіку та відео. Маркетингові команди використовують програмне забезпечення для контролю вмісту, щоб залучити аудиторію, залучити потенційних клієнтів, завоювати довіру та продемонструвати лідерство. Програмне забезпечення для контролю вмісту пропонує функції, які дозволяють командам маркетингу знаходити галузеві або тематичні матеріали та поширювати їх серед цільової аудиторії через різні канали, такі як соціальні мережі, інформаційні бюлетені або веб-сайти. Щоб полегшити розповсюдження, ці програмні рішення можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для керування соціальними мережами чи програмним забезпеченням електронного маркетингу або надавати функції, подібні до них. Деякі інструменти контролю вмісту також містять функції для виявлення та збору вмісту, створеного користувачами. Окрім програмного забезпечення для контролю вмісту, маркетингові команди також можуть використовувати інші рішення для маркетингу контенту, як-от програмне забезпечення для створення вмісту та програмне забезпечення для аналізу вмісту, щоб покращити свою загальну маркетингову стратегію.

Запит на новий застосунок


ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

BuzzSumo - інструмент для аналізу та моніторингу популярного контенту в соціальних мережах, що допомагає генерувати ідеї та співпрацювати з впливовими особами.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely - інструмент для організації, написання та оптимізації контенту для блогів з підтримкою SEO та зручним доступом до публікації на різних платформах.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it - платформа для курації контенту, що допомагає ефективно організовувати, публікувати та ділитися вмістом для маркетингу та професійного розвитку.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Paper.li - це інструмент для курації контенту, який дозволяє збирати, організовувати та ділитися інформацією зі сфери маркетингу через мобільний додаток.

Quuu

Quuu

quuu.co

Quuu - це інструмент для автоматизованої курації вмісту, що дозволяє користувачам ділитися релевантним контентом у соцмережах без ручного втручання.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.

Juicer

Juicer

juicer.io

Juicer — інструмент для агрегації соціальних мереж, що дозволяє бізнесам та особам відображати контент на своїх вебсайтах з різних платформ.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

SpidWit

SpidWit

spidwit.com

SpidWit знаходить і організовує контент в мережі, пропонуючи індустріальні новини, відео, зображення та цитати з кращих сайтів.

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center — це гнучке рішення для ведення прямого блогу, що дозволяє публікувати новини в реальному часі та інтегрується з технологіями редакцій.

Fugo

Fugo

fugo.ai

Fugo – це хмарне програмне забезпечення для управління контентом цифрових вивісок, що дозволяє дистанційно керувати інформацією на екранах різного формату.

Walls.io

Walls.io

walls.io

Walls.io - це платформа для збору та відображення контенту з різних соціальних мереж у настроюваних соціальних стінах для веб-сайтів та заходів.

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter автоматизує створення та розподіл контенту через email для B2B-компаній, інтегруючись з платформами автоматизації маркетингу.

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

SocialWeaver допомагає планувати контент, підвищувати залученість та отримувати відгуки від клієнтів про вас і ваших конкурентів.

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Letterdrop - це платформа контентного маркетингу для B2B-компаній, що допомагає створювати контент, оптимізувати його та залучати потенційних клієнтів через SEO та LinkedIn.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

The Juice - платформа для ефективного поширення вашого контенту серед зацікавлених спеціалістів у сфері продажів та маркетингу.

CIPIO.ai

CIPIO.ai

cipio.ai

CIPIO.ai дозволяє брендам створювати, управляти та поширювати візуальний контент за допомогою ШІ, спрощуючи рекламні кампанії та взаємодію з клієнтами.

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

EasyContent - платформа для управління вмістом, що забезпечує автоматизацію, співпрацю в реальному часі та інструменти SEO для оптимізації процесів створення контенту.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Taggbox – платформа для збору та відображення контенту, створеного користувачами, із соціальних мереж для підвищення залученості та видимості бренду.

Practina

Practina

practina.com

Practina - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних медіа, що допомагає підприємствам створювати пости, рекламні кампанії та взаємодіяти з аудиторією.

Re4m

Re4m

re4m.io

Re4m - це хмарна платформа для команд, яка дозволяє планувати, створювати і публікувати контент та творчі кампанії з можливістю отримання зворотного зв'язку в реальному часі.

Automata

Automata

byautomata.io

Automata - це AI-інструмент для автоматизації переробки та управління вмістом, що допомагає користувачам адаптувати контент для різних платформ.

Curatora

Curatora

curatora.io

Кураторія – цифрова платформа для організації та управління вмістом, що спрощує кураторство та співпрацю над проектами.

Vable

Vable

vable.com

Vable — платформа для управління інформацією, що дозволяє агрегувати, фільтрувати та надавати персоналізований контент користувачам.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly - це платформа для управління контентом, яка за допомогою ШІ персоналізує та автоматизує обмін відповідним вмістом для різних аудиторій.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent - це платформа для курації контенту, яка допомагає знаходити, аналізувати та розподіляти релевантні статті для покращення залучення аудиторії.

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