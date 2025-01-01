Програмне забезпечення для контролю вмісту - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для контролю вмісту допомагає компаніям знаходити відповідний вміст із зовнішніх джерел і ділитися ним із власною аудиторією в маркетингових цілях. Цей підібраний вміст може включати письмові матеріали, такі як статті новин, публікації в блогах і повідомлення в соціальних мережах, а також візуальний вміст, наприклад інфографіку та відео. Маркетингові команди використовують програмне забезпечення для контролю вмісту, щоб залучити аудиторію, залучити потенційних клієнтів, завоювати довіру та продемонструвати лідерство. Програмне забезпечення для контролю вмісту пропонує функції, які дозволяють командам маркетингу знаходити галузеві або тематичні матеріали та поширювати їх серед цільової аудиторії через різні канали, такі як соціальні мережі, інформаційні бюлетені або веб-сайти. Щоб полегшити розповсюдження, ці програмні рішення можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для керування соціальними мережами чи програмним забезпеченням електронного маркетингу або надавати функції, подібні до них. Деякі інструменти контролю вмісту також містять функції для виявлення та збору вмісту, створеного користувачами. Окрім програмного забезпечення для контролю вмісту, маркетингові команди також можуть використовувати інші рішення для маркетингу контенту, як-от програмне забезпечення для створення вмісту та програмне забезпечення для аналізу вмісту, щоб покращити свою загальну маркетингову стратегію.
Запит на новий застосунок
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo - інструмент для аналізу та моніторингу популярного контенту в соціальних мережах, що допомагає генерувати ідеї та співпрацювати з впливовими особами.
Sniply
sniply.io
Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.
Blogely
blogely.com
Blogely - інструмент для організації, написання та оптимізації контенту для блогів з підтримкою SEO та зручним доступом до публікації на різних платформах.
Smint.io
smint.io
Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it - платформа для курації контенту, що допомагає ефективно організовувати, публікувати та ділитися вмістом для маркетингу та професійного розвитку.
Paper.li
paper.li
Paper.li - це інструмент для курації контенту, який дозволяє збирати, організовувати та ділитися інформацією зі сфери маркетингу через мобільний додаток.
Quuu
quuu.co
Quuu - це інструмент для автоматизованої курації вмісту, що дозволяє користувачам ділитися релевантним контентом у соцмережах без ручного втручання.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.
Juicer
juicer.io
Juicer — інструмент для агрегації соціальних мереж, що дозволяє бізнесам та особам відображати контент на своїх вебсайтах з різних платформ.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
SpidWit
spidwit.com
SpidWit знаходить і організовує контент в мережі, пропонуючи індустріальні новини, відео, зображення та цитати з кращих сайтів.
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення прямого блогу, що дозволяє публікувати новини в реальному часі та інтегрується з технологіями редакцій.
Fugo
fugo.ai
Fugo – це хмарне програмне забезпечення для управління контентом цифрових вивісок, що дозволяє дистанційно керувати інформацією на екранах різного формату.
Walls.io
walls.io
Walls.io - це платформа для збору та відображення контенту з різних соціальних мереж у настроюваних соціальних стінах для веб-сайтів та заходів.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизує створення та розподіл контенту через email для B2B-компаній, інтегруючись з платформами автоматизації маркетингу.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver допомагає планувати контент, підвищувати залученість та отримувати відгуки від клієнтів про вас і ваших конкурентів.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop - це платформа контентного маркетингу для B2B-компаній, що допомагає створювати контент, оптимізувати його та залучати потенційних клієнтів через SEO та LinkedIn.
The Juice
thejuicehq.com
The Juice - платформа для ефективного поширення вашого контенту серед зацікавлених спеціалістів у сфері продажів та маркетингу.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai дозволяє брендам створювати, управляти та поширювати візуальний контент за допомогою ШІ, спрощуючи рекламні кампанії та взаємодію з клієнтами.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent - платформа для управління вмістом, що забезпечує автоматизацію, співпрацю в реальному часі та інструменти SEO для оптимізації процесів створення контенту.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox – платформа для збору та відображення контенту, створеного користувачами, із соціальних мереж для підвищення залученості та видимості бренду.
Practina
practina.com
Practina - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних медіа, що допомагає підприємствам створювати пости, рекламні кампанії та взаємодіяти з аудиторією.
Re4m
re4m.io
Re4m - це хмарна платформа для команд, яка дозволяє планувати, створювати і публікувати контент та творчі кампанії з можливістю отримання зворотного зв'язку в реальному часі.
Automata
byautomata.io
Automata - це AI-інструмент для автоматизації переробки та управління вмістом, що допомагає користувачам адаптувати контент для різних платформ.
Curatora
curatora.io
Кураторія – цифрова платформа для організації та управління вмістом, що спрощує кураторство та співпрацю над проектами.
Vable
vable.com
Vable — платформа для управління інформацією, що дозволяє агрегувати, фільтрувати та надавати персоналізований контент користувачам.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly - це платформа для управління контентом, яка за допомогою ШІ персоналізує та автоматизує обмін відповідним вмістом для різних аудиторій.
UpContent
upcontent.com
UpContent - це платформа для курації контенту, яка допомагає знаходити, аналізувати та розподіляти релевантні статті для покращення залучення аудиторії.
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