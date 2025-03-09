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Програмне забезпечення для контролю вмісту допомагає компаніям знаходити відповідний вміст із зовнішніх джерел і ділитися ним із власною аудиторією в маркетингових цілях. Цей підібраний вміст може включати письмові матеріали, такі як статті новин, публікації в блогах і повідомлення в соціальних мережах, а також візуальний вміст, наприклад інфографіку та відео. Маркетингові команди використовують програмне забезпечення для контролю вмісту, щоб залучити аудиторію, залучити потенційних клієнтів, завоювати довіру та продемонструвати лідерство. Програмне забезпечення для контролю вмісту пропонує функції, які дозволяють командам маркетингу знаходити галузеві або тематичні матеріали та поширювати їх серед цільової аудиторії через різні канали, такі як соціальні мережі, інформаційні бюлетені або веб-сайти. Щоб полегшити розповсюдження, ці програмні рішення можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для керування соціальними мережами чи програмним забезпеченням електронного маркетингу або надавати функції, подібні до них. Деякі інструменти контролю вмісту також містять функції для виявлення та збору вмісту, створеного користувачами. Окрім програмного забезпечення для контролю вмісту, маркетингові команди також можуть використовувати інші рішення для маркетингу контенту, як-от програмне забезпечення для створення вмісту та програмне забезпечення для аналізу вмісту, щоб покращити свою загальну маркетингову стратегію.
Запит на новий застосунок
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмістом у масштабі. Бренди тепер можуть розгортати візуальний вміст у платній рекламі, клієнтському досвіді покупки, взаємодії з веб-сайтами та кампаніях у соціальних мережах за невелику частку часу та грошей.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.
Smint.io
smint.io
Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке приваблює аудиторію, залучає читачів і дає можливість редакційним командам миттєво й ефективно висвітлювати новини в прямому ефірі. Завдяки інтеграції з іншими новинними технологіями Live Center спрощує робочі процеси. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, такі як табло, лічильники результатів виборів тощо. Стрічки новин Live Center легко вбудовуються в статті, новинні портали, програми або на головні сторінки. Ключові особливості: * Повністю настроюваний дизайн блогу * Автоматизація соціальних мереж для пошуку та публікації вмісту * Легко створюйте власні візуальні ефекти та елементи публікації, щоб збільшити залучення читачів * Швидко створюйте інтерактивні діаграми та графіки безпосередньо в редакторі * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із адаптивним редактором, який забезпечує попередній перегляд публікацій у реальному часі * Стороння інтеграція зі спортивними даними, ринковими даними тощо * Автоматичне додавання тегів до публікацій на основі вмісту, пріоритетності та категоризації публікацій * Автоматичний підсумок блогу в прямому ефірі, щоб надати читачам інформаційну панель із найбільш висвітлюваними темами у ваших публікаціях у блозі в режимі інформаційної панелі. * Публікація дописів у режимі реального часу для сотень тисяч читачів через спеціальні канали * Інтеграція з існуючою CMS і будь-якою медіа-бібліотекою або системою * Підтримує стратегії монетизації
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.
Curatora
curatora.io
Curatora дозволяє клієнтам знаходити, курувати та поширювати першокласний релевантний вміст, який ваша цільова аудиторія хоче прочитати — зараз.
Walls.io
walls.io
Walls.io - це платформа для збору та відображення контенту з різних соціальних мереж у настроюваних соціальних стінах для веб-сайтів та заходів.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver дозволяє легко планувати нескінченний контент, підвищувати залученість і слухати враження клієнтів про вас і ваших конкурентів.
Quuu
quuu.co
Quuu - це інструмент для автоматизованої курації вмісту, що дозволяє користувачам ділитися релевантним контентом у соцмережах без ручного втручання.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизує створення та розподіл контенту через email для B2B-компаній, інтегруючись з платформами автоматизації маркетингу.
Vable
vable.com
Vable — це платформа керування інформацією, яка дозволяє збирати, фільтрувати та надавати налаштований вміст людям, яких ви підтримуєте. За допомогою Vable інформаційні професіонали можуть контролювати нескінченні джерела та створювати індивідуальну базу даних усіх новин та інформації, які потрібні вашій організації.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit знаходить і впорядковує вміст в Інтернеті. Він шукає серед тисяч найкращих сайтів, щоб надати галузеві високоякісні новини, відео, зображення та цитати, заощаджуючи час та енергію.
Re4m
re4m.io
Re4m — це хмарна креативна платформа, яка дозволяє командам брендів, дизайнерам і місцевим маркетологам планувати, створювати та публікувати надихаючий, ефективний контент і креативні кампанії в масштабі. Створений командою досвідчених маркетологів, Re4m спрощує відключені та громіздкі творчі процеси виробництва від початкової ідеї до публікації та просування вмісту. В основі Re4m лежить механізм візуальної співпраці, який дає змогу компаніям, командам і окремим особам надавати інтерактивні відгуки в режимі реального часу щодо всіх типів вмісту (цифрове відео, PDF-файли, зображення, живі веб-сайти, файли дизайну тощо). Після того, як вміст буде правильним, сумісним і схваленим, Re4m забезпечує замкнуті процеси для публікації вмісту в сторонніх рішеннях.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent — це провідна платформа для роботи з контентом, яка пропонує автоматизовані робочі процеси, співпрацю в режимі реального часу та вдосконалене керування контентом для ефективної оптимізації процесів контенту. Ми зосереджуємось на досвіді користувачів, що дозволяє просто та ефективно використовувати платформу. Налаштування під конкретні потреби користувачів є одним із головних аспектів, що сприяє більшій залученості користувачів. Ми пропонуємо інструменти SEO, які допомагають користувачам покращити видимість їх вмісту в пошукових системах. Платформа підтримує різні формати контенту. Крім того, підтримка клієнтів і доступність навчальних ресурсів дозволяють користувачам легко вирішувати проблеми та вдосконалювати свої навички письма. Платформа ідеально підходить для команд, які працюють над одним проектом, оскільки дає їм змогу керувати всіма кроками в одному місці.
Blogely
blogely.com
Blogely - інструмент для організації, написання та оптимізації контенту для блогів з підтримкою SEO та зручним доступом до публікації на різних платформах.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.
Fugo
fugo.ai
Fugo – це хмарне програмне забезпечення для управління контентом цифрових вивісок, що дозволяє дистанційно керувати інформацією на екранах різного формату.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Juicer
juicer.io
Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube тощо. Завдяки простим налаштуванням і параметрам налаштування соціальні стіни Juicer дозволяють користувачам демонструвати підібраний, брендований і створений користувачами вміст на своїх веб-сайтах. Інструмент надає модераційні фільтри для контролю вмісту та містить розширену панель аналітики для аналізу соціальної активності в реальному часі, що робить його комплексним рішенням для централізації та підвищення видимості бренду на різних платформах. Переваги соковижималки: - Встановлене та надійне рішення з десятирічним досвідом роботи в галузі - Повна інтеграція з 15+ платформами соціальних мереж - Просте налаштування каналів і облікових записів, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та швидке керування - Повний контроль над вмістом за допомогою параметрів модерації та фільтрації - Індивідуальний дизайн для гармонії з унікальною естетикою бренду - Вибір попередньо розроблених тем, що забезпечує послідовний і привабливий вигляд стрічки - Ручне керування з автоматичним оновленням вмісту, що підвищує ефективність - Розширені інструменти аналітики для відстеження взаємодії користувачів і продуктивності каналу - Універсальні плани для компаній і окремих осіб і модель ціноутворення за принципом оплати для корпоративного плану - Настроювані віджети та підтримка API для бездоганної інтеграції з іншими веб-сайтами та програмами
EX.CO
ex.co
Ex.co-це провідна світова платформа вмісту, що підтримує Діснея, яка дозволяє видавця, бренд або малий та середній бізнес, щоб краще займатися різними сегментами аудиторії за допомогою додаткового рівня персоналізованих взаємодій на своєму веб-сайті. Оновлення веб-сайту-це важкий підйом, але використання надійної платформи для самообслуговування Ex.co дозволяє легко створювати та впровадити новий досвід веб-сайтів без будь-яких ресурсів розробника чи дизайну. Він пропонує повний спектр досвіду від відео до відповідних подорожей до виборів та опитувань, а також сотні шаблонів, налаштованих відповідно до потреб різних галузей.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — це платформа контент-маркетингу, яка допомагає B2B-бізнесу створювати конвеєр за допомогою контенту, використовуючи такі органічні канали, як SEO та LinkedIn. Letterdrop допоможе вам: 1. зрозуміти, що хвилює ваших потенційних клієнтів, витягаючи інформацію з запитань під час телефонних розмов, вмісту вашого веб-сайту та взаємодії з LinkedIn. 2. визначати пріоритети, планувати та проектувати, керувати потрібним вмістом для створення за допомогою робочих процесів затвердження. 3. швидко створюйте вміст за допомогою штучного інтелекту 4. оптимізуйте вміст для різних каналів, таких як SEO та LinkedIn 5. максимізуйте розповсюдження, щоб його могли побачити більше потенційних клієнтів 6. це створює маховик для створення органічного попиту для залучення більшої кількості клієнтів
Automata
byautomata.io
Платформа збагачення вмісту Automata допомагає маркетологам перетворювати такий вміст, як дописи в блогах, офіційні документи, вебінари та тематичні дослідження, у кілька частин додаткового вмісту для перепрофілювання та розповсюдження між кількома каналами в різних форматах.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox — це найкраща платформа UGC, яка допомагає маркетологам підвищити залученість користувачів, зміцнити довіру та збільшити кількість конверсій за допомогою рішень для виявлення та відображення створеного користувачами контенту в усіх маркетингових точках взаємодії. Він розширює можливості маркетингових стратегій із пропагандою бренду та соціальною взаємодією між користувачами та брендом.
Practina
practina.com
Practina — це інструмент маркетингу в соціальних мережах зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям створити сильну присутність на багатьох платформах і збільшити охоплення. Practina охоплює всі аспекти маркетингу в соціальних мережах, від автоматичного створення дописів до їх планування, створення розумних рекламних кампаній і націлювання на вашу ідеальну аудиторію. Practina автоматизує соціальний маркетинг для бізнесу, а також забезпечує перевірені результати. Practina продовжує допомагати компаніям досягати успіху, орієнтуючись на потрібну аудиторію та створюючи справжнє залучення, оскільки соціальні мережі змінюють наше життя.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи свій вміст на The Juice.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo - інструмент для аналізу та моніторингу популярного контенту в соціальних мережах, що допомагає генерувати ідеї та співпрацювати з впливовими особами.
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу, витраченого на пошук вмісту, у середньому на 65% і доступна як окрема програма, так і як головне джерело вмісту Hootsuite і потокове передавання. Пропозиції UpContent використовуються маркетологами в усьому світі для підтримки своїх зусиль у соціальних мережах, маркетингу електронною поштою та перетворення веб-сайтів, а також для підтримки створення оригінального вмісту. Ця технологія пропонує низку планів, розроблених для надання лише необхідних функцій за ціною, яка відповідає вашому бюджету.
Sniply
sniply.io
Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it - платформа для курації контенту, що допомагає ефективно організовувати, публікувати та ділитися вмістом для маркетингу та професійного розвитку.
Paper.li
paper.li
Paper.li - це інструмент для курації контенту, який дозволяє збирати, організовувати та ділитися інформацією зі сфери маркетингу через мобільний додаток.
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